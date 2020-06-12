Черный рок и белая раса для «сына генерала». Кто и как вскармливал харьковских нацистов

Роль неонацистской молодежной субкультуры на Украине нельзя недооценивать — в регионах Юго-Востока именно она создала мощную почву для будущих ультраправых военизированных структур и добровольческих батальонов

В статье о «васильковских террористах» из организации «Патриот Украины», опубликованной 27 августа 2011 года «Комсомольской правдой в Украине», было приведено заявление бывшего сотрудника СБУ Евгения Савчука: «Служба безопасности с 2001 года пристально наблюдает за деятельностью некоторых радикальных организаций, среди них и «Патриот Украины», некогда отделившийся от «Свободы»*. Организация возникла в Харькове, возглавил ее сын бывшего замминистра МВД Гапона».

Этот вопрос меня заинтересовал, и я начал мониторить СМИ. Как вооружался «Азов». От черного рынка до складов МВД и армии © wp.com/vesparevenge.ru

Вновь эта тема всплыла в 2019 году. В статье Александра Горохова, опубликованной 22 ноября 2019 года на сайте «Альтернатива», редактируемом Андреем Ваджрой, утверждалось: «Ещё в те времена, когда Билецкий (вождь «Патриота Украины», а позже командир батальона «Азов» — Авт.) активно «окучивал» студентов харьковских вузов «романтикой» идей превосходства белой расы… у него хватало высоких покровителей в МВД. Таким, например, был папа одного из членов «ПУ» генерал-лейтенант милиции, даже после выхода на пенсию сохранивший огромное влияние на всю харьковскую милицию».

Это недвусмысленное указание на возглавлявшего в 1999-2001 годах Управление МВД в Харьковской области Александра Гапона, ушедшего в 2003 году в отставку как раз в звании генерал-лейтенанта милиции.

Несколько иначе указаны покровители Билецкого в статье Сергея Грозовского, вышедшей 24 августа 2019 года на сайте Новостного агентства «Харьков», где приводится комментарий политолога Александра Александровского: «Еще в те годы, когда «Патриот Украины» начинал свою деятельность, ходили слухи, что сын одного из руководителей харьковской милиции состоит в этой организации».

Судя по всему, Александровский — это сын председателя харьковского областного отделения Коммунистической партии Украины Аллы Александровской, в марте 2014 года инициировавший общественную кампанию «Харьков За», а после поражения «русской весны» перебравшийся в Белгород и не раз выступавший там потом в качестве политолога. То есть ситуацию в Харькове Александровский вполне мог знать, тем более он 1980 года рождения.

Формулировка «ходили слухи», скорее всего, наиболее точна. Слухи о связях харьковских неонацистов с руководством местной милиции действительно курсировали в 2000-е годы, правда, тогда они были связаны прежде всего с деятельностью рок-клуба «Форт», где регулярно и беспрепятственно проходили концерты неонацистских музыкальных групп, хотя во всех прочих городах Украины силовики разгоняли подобные мероприятия. Коррупция патриотов Украины — это все-таки патриотизм или коррупция? © AP, Ukrainian Presidential Press Office via AP

В 2007 году один из посетителей концертов в Харькове, проживавший в Киеве, по секрету сказал мне: «Клуб не трогают, потому что он принадлежит сыну полковника МВД».

Указание на клуб «Форт» дает возможность понять источник этой информации. Дело в том, что огромную роль в деятельности «Форта» играл Евгений Гапон, под псевдонимом Knjaz Varggoth являвшийся солистом группы Nokturnal Mortum, играющей в стиле black metal («черный металл»).

В статье «Черный металл Слобожанщины. Как начинался украинский black metal», опубликованной 16 марта 2019 года, один из фанатов этой группы еще с 1990-х годов вспоминает: «Кстати, интересная деталь. Во времена, когда в Харькове была злая милиция, поклонников темной музыки никогда не трогали и при упоминании фамилии Гапон любого волосатого сразу отпускали и передавали «привет Жене». Говорят, это происходило из-за того, что папа вокалиста Мортумов - важный мент, даже какое-то время занимал пост замминистра МВД; кроме прочего, гордый владелец награды «Рыцарь Отчизны». Впрочем, это только слухи».

В 2009 году в официальной группе Nokturnal Mortum Евгений Гапон отвечал на вопросы своих поклонников, и из ответов выяснилось его отчество — Александрович. По возрасту солист вполне годится в сыновья генерал-лейтенанту Александру Гапону (у которого, кстати, среди наград есть и упомянутый выше орден «Рыцарь Отчизны») — тот 1952 года рождения, Евгений Гапон — 1974-го. Есть и заметное внешнее сходство.

Среди сольных проектов Евгения Гапона — например, «Арийский терроризм» (Aryan Terrorism), выпустивший в 2000 году на канадском неонацистском лейбле Resistance Records альбом под названием «WAR». Это может расшифровывается на только как «война», но и как название американской неонацистской организации «Белое арийское сопротивление» (White Aryan Resistance, WAR), выросшей из рядов Ку-Клукс-Клана.

На обложке альбома, как принято, красуется огромная правозакрученная свастика. Название песен — «На нашем флаге свастика», «Голос национал-социалиста», «Еврейская провокация» и т.д. Разборки в банке пауков. Националисты переругались между собой из-за убийцы Стерненко © скриншот Украина.ру

Впрочем, чего только не позволишь себе, если (как утверждают) любой человек в форме, едва услышав фамилию музыканта, берет под козырек…

История может показаться кому-то невероятной (как это так — папа большой человек в погонах, а сынок разжигает экстремизм на сцене, одевшись как чучело), но на самом деле в жизни случались куда более удивительные вещи.

Например, в нулевые в Москве была парочка молодых братьев-отморозков, которые не песни с радикальным содержанием исполняли, а били и резали на улицах людей по мотиву идеологической ненависти (правда, эти ребята примкнули не к правым, а к левым радикалам, но разница невелика), а их отца журналисты скромно представляли как «ветерана МВД». Сами сыновья вспоминают отца так: «Больше 25 лет службы. От Олимпиады-80 до Путина: постовой, оперативник, участковый, дежурный, начальник штаба, лицензионщик… От старушек и бомжей до бандитов и УБОПовцев, от владельцев ларьков до директоров ТЦ и заводов — все прохожие с Виктором Палычем здоровались еще издали».

И так продолжалось не один год, и доходило до того, что его сыновья устраивали драки средь бела дня рядом с центральным зданием МВД, о чем сейчас с гордостью вспоминают.

Но вернемся к Харькову. Для стороннего и незаинтересованного наблюдателя что публика на концертах «Коловорот», что бойцы «Патриота Украины» — все были «какие-то нацики» (идиотский термин), хотя разница между патлатыми рокерами-сатанистами и членами милитарной ультраправой организации огромна.

Сам солист в 2009 году высказывался на вопросы фанатов о его сотрудничестве со «Свободой» или «Патриотом Украины» достаточно однозначно: «НМ не в политике!» Уж точно никуда вступать бы он не стал.

Сфера интересов Евгения Гапона тогда лежала, помимо музыки, в ультраправом ключе, тогда еще панславистском, но уже двигавшемся в сторону классического украинского национализма. «На «Мировоззрении» (альбом Nokturnal Mortum. — Авт.) будет песня «Слава Героям!», которую я написал вместе с Арсением, вокалистом «Сокиры Перуна». Очень интересная лирика, посвященная героям Украины», — рассказывал он в 2004 году в интервью белорусскому журналу «М». Фемида на службе радикалов. Львовская судья призналась, что договорилась с «С14» © nw.com.ua

В 2009 году Гапон охарактеризовал свои отношения с солистом «Сокиры Перуна» так: «Мне Арсений из «СП» всегда был и останется братом». Вместе они и приняли участие в благотворительном концерте «Восточное братство», проведенном 13 июля 2014 года в харьковском рок-клубе «Жара» (туда после закрытия в 2009 году «Форта» переехал и «Коловорот») с целью сбора помощи батальону (ныне полку) «Азов». Разве что этим связь Nokturnal Mortum с «Азовом» и исчерпывается, а уже 14 сентября 2014 года эта группа и «Сокира Перуна» участвовали в концерте «Стальной луч воли», прошедшем в киевском рок-клубе «Бинго» в поддержку Добровольческого украинского корпуса «Правый сектор»*.

* Организации запрещены Верховным судом РФ.