Депутат официально предложил Зеленскому поручить «Энергоатому» совместно с научно-исследовательскими институтами Украины в срочном порядке создать 100-150 атомных зарядов и так называемых «грязных» бомб, а затем привести их в боевую готовность возле военных объектов в Будапеште, Санкт-Петербурге и Москве.
Если враждебное отношение депутатов-националистов от «Евросолидарности» к РФ давно известно, то почему же вдруг на Украине решили затеять явный теракт с применением ядерного оружия еще и против члена блока НАТО, в котором действуют принципы коллективной солидарности в случае военных угроз? Вероятно, в случае ответного удара «храбрый портняжка» Тарас Билан намерен лично воевать на два фронта против армий НАТО и РФ.
Поводом этого абсурдного предложения послужили, как ни странно, планы по децентрализации Украины, в частности, укрупнения районов. «Радио Свобода проинформировало о намерении МИД Украины пойти на уступки Венгрии и создать в Украине ''венгерский район». Такое формирование планируется не по территориальному, а по этническому принципу, а это бомба замедленного действия», — запаниковал депутат Билан, полагая, что это приведет к введению венгерских войск в Закарпатье.
Хотя очевидно, что предложение Билана привести в действие ядерные заряды подпадает под действие статьи 258-2 УК Украины («Публичные призывы к совершению террористического акта»), но глава МИД Украины Дмитрий Кулеба спешит как раз успокоить депутата, уверяя его в том, что ни о каком венгерском автономном районе речь не идет.
«МИД выступает за защиту прав лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам, но не ведет никаких переговоров ни с одной страной по созданию "национальных" районов или округов. Такие переговоры противоречили бы Конституции, законодательству и национальным интересам Украины», — заверил министр, подчеркнув, что во время недавнего визита в Будапешт не брал никаких обязательств создать «венгерскую автономию» в Береговском районе.
Дело в том, что Береговский район Закарпатской области населен преимущественно этническими венграми, права которых ущемляют новые украинские языковые и образовательные законы. Такая дискриминация давно вызывает обеспокоенность в Венгрии, которая в отместку блокирует программы сотрудничества Украины с НАТО.
В рамках проходящей на Украине реформы децентрализации будет происходить ликвидация многих районов. На Закарпатье сначала планировали оставить только 4 района. Под «сокращение» подпадал и Береговской район, где компактно проживают украинские венгры. Такое укрупнение привело бы к тому, что представительство венгров в местных органах власти «размылось» бы, что подорвало бы их возможности решать свои культурные и образовательные вопросы на местном уровне. Иными словами, если в Береговском районе венгры — большинство, то в укрупненном районе они бы оказались меньшинством.
29 мая глава МИД Дмитрий Кулеба вылетел в Будапешт, где и обсуждал вопросы сохранения Береговского района в обмен на разблокирование сотрудничества Украины с НАТО. Пропрезидентский телеграм-канал «Резидент» сообщал в начале июня об этой «победе» украинской дипломатии и возможных новых кредитах.
«Нашим дипломатам удалось решить сложный/конфликтный трек с Венгрией, которая два года блокировала все украинские инициативы в Европейском союзе и НАТО. Благодаря компромиссу и созданию Венгерского/Береговского района в Закарпатье мы получим надежного союзника, а не врага. На высшем уровне готовится встреча Президента Украины и Премьер-министра Венгрии, которая состоится в июле месяце в Киеве. На ней будут подписаны ряд международных договоров и определены драфты сотрудничества между нашими странами, Венгерское Правительство готово предоставить кредит для развития Закарпатской области», — сообщал «Резидент».
На днях Министерство развития общин и территорий Украины опубликовало проекты районирования украинских областей в рамках реформы децентрализации. В частности, в Закарпатье теперь предполагается не 4, а 5 районов — Береговской район должен сохраниться. Ни о какой автономии речь даже не идет.
И вот в этих планах оставить в Береговском районе всё, как было, депутат «Евросолидарности» увидел перспективы «вторжения венгерских орд» и предложил бахнуть по Будапешту ядерной бомбой, а заодно уж и по Москве с Санкт-Петербургом — так сказать, за компанию. И эти террористические намерения в депутате разжег пропагандистский ресурс времен холодной войны «Радио свобода», на который он сам и ссылается. 9 июня «Радио свобода» опубликовало материал украинского писателя-националиста Андрея Любки, заявившего, что сохранение Береговского района и уступки Будапешту в будущем могут усилить венгерский сепаратизм.
Учитывая «беззубость» новой украинской власти, вряд ли депутату Тарасу Билану предъявят обвинения в призыве к террористическому акту. Владимиру Зеленскому и Офису президента и дальше придется маневрировать, пытаться усидеть на двух стульях, чтобы удовлетворить одновременно и западных партнеров, и местных националистов.
Еще одним камнем преткновения в реформе децентрализации стал Болградский район Одесской области — место компактного проживания болгарского меньшинства. Этот район тоже планируют расформировать, что вызывает критику уже со стороны Болгарии. И в данном случае какие-либо уступки Болгарии будут трактоваться националистами из лагеря Петра Порошенко как предательство, а уступки президента националистам будут трактоваться западными партнерами как слабость и неспособность к договоренностям. На этой «растяжке» президент Зеленский, похоже, и проведет весь оставшийся президентский срок, продолжая всем всё обещать.
Тем не менее, уже сам факт безнаказанности таких призывов говорит о том, что хуже обезьяны с гранатой может быть только страна с ядерными технологиями, в которой хозяйничают неадекватные националисты.