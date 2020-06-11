Установившаяся на Украине жара явно не пошла на пользу депутату Тернопольского горсовета от партии Петра Порошенко Тарасу Билану. Видимо, ему так напекло голову, что он решил послать президенту страны предложение сбросить «грязные» ядерные бомбы на Будапешт, Москву и Санкт-Петербург

Депутат официально предложил Зеленскому поручить «Энергоатому» совместно с научно-исследовательскими институтами Украины в срочном порядке создать 100-150 атомных зарядов и так называемых «грязных» бомб, а затем привести их в боевую готовность возле военных объектов в Будапеште, Санкт-Петербурге и Москве.

Если враждебное отношение депутатов-националистов от «Евросолидарности» к РФ давно известно, то почему же вдруг на Украине решили затеять явный теракт с применением ядерного оружия еще и против члена блока НАТО, в котором действуют принципы коллективной солидарности в случае военных угроз? Вероятно, в случае ответного удара «храбрый портняжка» Тарас Билан намерен лично воевать на два фронта против армий НАТО и РФ.

Поводом этого абсурдного предложения послужили, как ни странно, планы по децентрализации Украины, в частности, укрупнения районов. «Радио Свобода проинформировало о намерении МИД Украины пойти на уступки Венгрии и создать в Украине ''венгерский район». Такое формирование планируется не по территориальному, а по этническому принципу, а это бомба замедленного действия», — запаниковал депутат Билан, полагая, что это приведет к введению венгерских войск в Закарпатье. Западная Украина с 18 по 22 мая: частичная отмена карантина в регионе, три министра с Яценюком в «украинском Ухане» и «день вышитой маски» © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Хотя очевидно, что предложение Билана привести в действие ядерные заряды подпадает под действие статьи 258-2 УК Украины («Публичные призывы к совершению террористического акта»), но глава МИД Украины Дмитрий Кулеба спешит как раз успокоить депутата, уверяя его в том, что ни о каком венгерском автономном районе речь не идет.

«МИД выступает за защиту прав лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам, но не ведет никаких переговоров ни с одной страной по созданию "национальных" районов или округов. Такие переговоры противоречили бы Конституции, законодательству и национальным интересам Украины», — заверил министр, подчеркнув, что во время недавнего визита в Будапешт не брал никаких обязательств создать «венгерскую автономию» в Береговском районе.

Дело в том, что Береговский район Закарпатской области населен преимущественно этническими венграми, права которых ущемляют новые украинские языковые и образовательные законы. Такая дискриминация давно вызывает обеспокоенность в Венгрии, которая в отместку блокирует программы сотрудничества Украины с НАТО.

В рамках проходящей на Украине реформы децентрализации будет происходить ликвидация многих районов. На Закарпатье сначала планировали оставить только 4 района. Под «сокращение» подпадал и Береговской район, где компактно проживают украинские венгры. Такое укрупнение привело бы к тому, что представительство венгров в местных органах власти «размылось» бы, что подорвало бы их возможности решать свои культурные и образовательные вопросы на местном уровне. Иными словами, если в Береговском районе венгры — большинство, то в укрупненном районе они бы оказались меньшинством.

29 мая глава МИД Дмитрий Кулеба вылетел в Будапешт, где и обсуждал вопросы сохранения Береговского района в обмен на разблокирование сотрудничества Украины с НАТО. Пропрезидентский телеграм-канал «Резидент» сообщал в начале июня об этой «победе» украинской дипломатии и возможных новых кредитах. «Россию создали под пулеметами». Украинская партия войны атакует © Facebook, Олексій Данилов

«Нашим дипломатам удалось решить сложный/конфликтный трек с Венгрией, которая два года блокировала все украинские инициативы в Европейском союзе и НАТО. Благодаря компромиссу и созданию Венгерского/Береговского района в Закарпатье мы получим надежного союзника, а не врага. На высшем уровне готовится встреча Президента Украины и Премьер-министра Венгрии, которая состоится в июле месяце в Киеве. На ней будут подписаны ряд международных договоров и определены драфты сотрудничества между нашими странами, Венгерское Правительство готово предоставить кредит для развития Закарпатской области», — сообщал «Резидент».

На днях Министерство развития общин и территорий Украины опубликовало проекты районирования украинских областей в рамках реформы децентрализации. В частности, в Закарпатье теперь предполагается не 4, а 5 районов — Береговской район должен сохраниться. Ни о какой автономии речь даже не идет.

И вот в этих планах оставить в Береговском районе всё, как было, депутат «Евросолидарности» увидел перспективы «вторжения венгерских орд» и предложил бахнуть по Будапешту ядерной бомбой, а заодно уж и по Москве с Санкт-Петербургом — так сказать, за компанию. И эти террористические намерения в депутате разжег пропагандистский ресурс времен холодной войны «Радио свобода», на который он сам и ссылается. 9 июня «Радио свобода» опубликовало материал украинского писателя-националиста Андрея Любки, заявившего, что сохранение Береговского района и уступки Будапешту в будущем могут усилить венгерский сепаратизм.

Учитывая «беззубость» новой украинской власти, вряд ли депутату Тарасу Билану предъявят обвинения в призыве к террористическому акту. Владимиру Зеленскому и Офису президента и дальше придется маневрировать, пытаться усидеть на двух стульях, чтобы удовлетворить одновременно и западных партнеров, и местных националистов. «Есть такая партия!» Мир как мечта и война как бизнес © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Еще одним камнем преткновения в реформе децентрализации стал Болградский район Одесской области — место компактного проживания болгарского меньшинства. Этот район тоже планируют расформировать, что вызывает критику уже со стороны Болгарии. И в данном случае какие-либо уступки Болгарии будут трактоваться националистами из лагеря Петра Порошенко как предательство, а уступки президента националистам будут трактоваться западными партнерами как слабость и неспособность к договоренностям. На этой «растяжке» президент Зеленский, похоже, и проведет весь оставшийся президентский срок, продолжая всем всё обещать.

Тем не менее, уже сам факт безнаказанности таких призывов говорит о том, что хуже обезьяны с гранатой может быть только страна с ядерными технологиями, в которой хозяйничают неадекватные националисты.