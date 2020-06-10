Белоруссия входит в пятерку крупнейших экономических партнеров Украины и вторая среди партнеров - стран СНГ. В то время как переориентация на экономические отношения с Европой не обеспечивает Украине необходимые объемы экспорта, Минск остается важным внешнеэкономическим партнером, товарооборот между странами держится на достаточно высоком уровне

Тем не менее, Украина решила продемонстрировать Евросоюзу свою солидарность и в конце марта присоединилась к европейским санкциям против Белоруссии. Несмотря на заявления о дружбе, давние торгово-экономические связи и планы по созданию совместных предприятий, Киев счел отношения с Брюсселем более приоритетными, чем с ближайшим соседом.

Сильного взаимного переплетения экономик Белоруссии и Украины за почти 30 лет независимости так и не произошло. Экономические отношения сводятся к обычной торговле, инвестиций практически нет, как нет и взаимных финансовых потоков, то есть «быстрых» денег. Тем не менее, у Белоруссии с Украиной достаточно тесные экономические связи, причем сотрудничество идет в жизненно важных для Украины сферах (бензин, транзит некоторых товаров, особенно сельскохозяйственных, в Российскую Федерацию). Поэтому присоединение к санкциям — достаточно спорное решение для экономики Украины, о чем и говорили некоторые депутаты Рады, но оно прекрасно вписывается в те внешнеполитические и экономические приоритеты, которые ставит для себя Украина.

А ведь не далее, чем в октябре прошлого года, украинский президент Владимир Зеленский на встрече со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко заявлял, что торговый оборот Украины и Белоруссии должен превысить уровень $6-8 млрд в год. Безпалько рассказал, что сделает Москва, если Лукашенко выиграет выборы и продолжит свою политику © пресс-служба Президента РФ

Товарооборот

Обороты взаимной торговли Белоруссии и Украины развивались и росли постепенно. С 2005 по 2012 год они выросли с $2 млрд до $8,4 млрд. Причем если до 2007 года сальдо было отрицательным для Белоруссии, то с 2008 года оно стало устойчиво положительным. В 2013 году обороты сократились до $6,8 млрд. Сокращение экспорта было вызвано в основном падением экспорта нефтепродуктов из-за прекращения работы «растворительных» схем, а сокращение импорта — снижением объема покупки электроэнергии и общим ухудшением экономик двух стран.

Смена власти в Киеве и ассоциация Украины с ЕС кардинально изменила украинский внутренний рынок. Трудности в сотрудничестве Украины и Белоруссии связаны с тем, что последняя входит в Евразийский экономический союз и должна придерживаться определенных правил, в том числе таких, которые ограничивают импорт украинской продукции на рынок ЕАЭС. В то же время Белоруссия заинтересована, чтобы правила Союза не ограничивали сотрудничество с другими странами, и пытается действовать с учетом собственных интересов.

В 2019 году Украина по объему товарооборота и экспорта заняла второе место среди всех торговых партнеров Белоруссии, по импорту — четвертое место. В прошлом году товарооборот между двумя странами вырос на 6,9% и составил $5,8 млрд. Экспорт белорусских товаров на Украину составил $4,1 млрд, импорт украинских товаров — $1,7 млрд. Для сравнения, в 2017 году товарооборот составлял $4,6 миллиарда, а в 2016 году — $3,8 миллиарда. То есть существует стабильная тенденция ежегодного увеличения товарооборота на 16-20%.

Основу белорусского экспорта в 2019 году составили продукция нефтехимии (нефтепродукты, удобрения минеральные смешанные и азотные, газы нефтяные и углеводороды газообразные прочие, кокс и битум нефтяные, углеводороды ациклические и др.), уголь каменный, автомобили грузовые, шины, тракторы и седельные тягачи.

Из Украины импортировались соевые бобы, грузовые железнодорожные вагоны, корма, части подвижного состава, прокат плоский из нелегированной стали горячекатаный, кукуруза, говядина свежая или охлажденная, полимеры этилена, хлеб и мучные кондитерские изделия.

Благодаря сотрудничеству с украинскими коммерческими банками и лизинговыми компаниями сельскохозяйственные, коммунальные и промышленные предприятия Украины имеют возможность приобретать белорусскую технику и другую продукцию на льготных условиях. Лукашенко пожаловался на нечистоплотные методы ведения предвыборной борьбы противников © РИА Новости, Рамиль Ситдиков | Перейти в фотобанк

На Украине функционирует развитая товаропроводящая сеть белорусских экспортеров, состоящая из более чем ста компаний. Разветвленной сетью дилерских структур в регионах располагают такие флагманы экономики Белоруссии, как БелАЗ, МТЗ, МАЗ и Атлант.

В Белоруссии действует 295 предприятий с украинским капиталом, в том числе 117 совместных и 178 иностранных организации.

В настоящее время на Украине действует девять сборочных производств белорусской техники (тракторов — 2 производства, зерноуборочных комбайнов, лифтового оборудования, троллейбусов МАЗ и Белкоммунмаш, техники МАЗ, воротных систем, счетчиков электроэнергии). Кооперационные связи традиционно поддерживаются со многими промышленными компаниями Украины.

При активном участии предприятий холдинга «Белавтодор» на Украине реализуется ряд крупных инфраструктурных проектов в области дорожного строительства и текущего ремонта украинской автодорожной сети.

Отдельная категория — военно-техническое сотрудничество. В некоторых украинских ракетных комплексах используются белорусские шасси. Налаживалось и совместное производство вертолетов, для чего даже украинской компании «Мотор Сич» был продан белорусский авиаремонтный завод. Однако, как заявлял глава Государственного военно-промышленного комитета Белоруссии Олег Двигалев, «военно-техническое сотрудничество с Украиной не реализуется», поскольку Белоруссии важно поддерживать статус нейтральной площадки по урегулированию украинского кризиса. То, что предприятия Госвоенпрома Белоруссии официально не торгуют с Украиной, — это правда. Как правда и то, что украинская армия в значительной степени обеспечена благодаря белорусским поставкам.

Топливо

Нефтепродукты, основа белорусского экспорта на Украину, и в изменившихся условиях остаются на украинском рынке. Причины появления белорусских нефтепродуктов на украинском рынке были объективными: сокращение объема производства украинских НПЗ (выросшие цены на нефть и невысокая глубина переработки), частая нехватка бензина на внутреннем российском рынке и постоянные политические конфликты между Украиной и Россией. Европейские нефтепродукты были изначально неконкурентны из-за слишком высоких цен. Ничего удивительного, что в таких условиях украинский рынок стал одним из основных рынков сбыта белорусских нефтепродуктов. При этом Белоруссия начала закрепляться и на розничном рынке Украины.

Предполагалось, что в 2020 году белорусские НПЗ завершат модернизацию и вслед за этим увеличат экспорт дизтоплива на 3 млн тонн. Львиную долю этого прироста Белорусская нефтяная компания планировала поставить на украинский рынок. Однако теперь очевидно, что эти планы уже вряд ли удастся реализовать. Тем не менее, Белорусская нефтяная компания укрепила позиции на украинском рынке бензина, нарастив в I квартале 2020 г. поставки на 10,6%, до 148 тыс. т. Доля белорусского бензина в балансе украинского рынка в І квартале 2020 г. выросла с 31% до 35%.

За последние два года доля белорусского дизтоплива в балансе украинского рынка снизилась с 43% до 30%. Виной тому — конкуренция с российскими нефтепродуктами, львиная доля которых поставлялась на Украину по трубе «ПрикарпатЗападтранс». В 2019 году среднемесячный объем поставок белорусского дизтоплива на Украину превышал 200 тыс. тонн, а в пиковый сезон августа-сентября достигал 300 тыс. тонн. Ожидалось, что в 2020 году объем поставок белорусского дизтоплива на Украину будет составлять 250 тыс. тонн в месяц. Однако в январе-феврале 2020 года БНК снизила поставки дизельного топлива на Украину на 42%. В результате доля белорусского дизтоплива в общем объеме поставок этого вида топлива на украинском рынке за год упала с 38% до 26%. Белоруссия нашла способ изменить цену на российский газ © РИА Новости, Александр Максименко | Перейти в фотобанк

С конца 2019-го — начала 2020 года по причине российско-белорусских нефтяных споров между Киевом и Минском шли переговоры относительно транзита нефти через территорию Украины для белорусских нефтеперерабатывающих заводов. Притом переговоры успешные: через порты Черного моря и ветки нефтепроводов Украины на территорию Белоруссии пошла азербайджанская нефть. В марте этого года «Укртранснафта» начала транзит нефти с использованием нефтепровода «Одесса-Броды» и одной из двух ветвей магистрального нефтепровода «Дружба» на НПЗ Беларуси. Последний раз Беларусь закупала нефть для Мозырского НПЗ через нефтепровод «Южный-Броды-Мозырь» в 2011 г. Для портовой и нефтепроводной инфраструктуры Украины, пребывающей в кризисе последние несколько лет из-за падения объемов транзита, это выгодные контракты.

Уголь

Около половины украинских тепловых электростанций (ТЭС) работают в основном на антраците, который исторически поставлялся с шахт на востоке Украины. Но из-за войны в Донбассе эти шахты перешли под контроль властей самопровозглашенных республик — ДНР и ЛНР. Украина была вынуждена искать замену в других странах, например в США и ЮАР, еще одним поставщиком угля оказалась Россия.

Российский уголь попадает на Украину через Беларусь, которая сама его не добывает. Как следует из данных Национального статистического комитета Белоруссии, экспорт начался в конце 2018 года, и в январе-сентябре 2019 года Беларусь экспортировала на Украину 2,2 млн т, 91% всего импортированного страной угля, около 3 млн т ввезли из России, часть этого топлива Минск использует для собственных нужд.

Журналисты «Радио Свобода» предполагали, что через территорию Белоруссии на Украину и Европу уголь мог поступать с неподконтрольных Киеву территорий Донецкой и Луганской областей. В 2017 году представители самопровозглашенной ЛНР заявляли, что ведут переговоры с белорусской стороной о поставках угля. Однако тогдашний вице-премьер Белоруссии Владимир Семашко опроверг эту информацию.

Торговые войны

На самом деле Белоруссия с Украиной ведет не меньше торговых войн, чем с Россией — просто они не так широко освещаются в прессе. Череда конфликтов началась еще при Януковиче, в 2013 году. Тогда украинцы не хотели пускать к себе дешевое белорусское топливо, белорусы отвечали дискриминацией украинских кондитерских изделий. Обе стороны защищали своих производителей, но обе этого не признавали, сыпля взаимными обвинениями.

К концу 2013 года эти конфликты разрешились, но в Киеве произошла смена власти. Уже в 2015-м из-за политических потрясений и плохой внешней конъюнктуры товарооборот между Белоруссией и Украиной упал на 39,7%. Тогда камнем преткновения в торговых спорах Киева и Минска стало постановление Совмина Беларуси, устанавливающее обязательную санитарно-гигиеническую экспертизу импортной продукции. Украинская сторона требовала отменить его как «недружественное и дискриминационное», но в итоге прекратила действие своих запретительных пошлин на белорусские товары без выполнения этого условия белорусской стороной. Взамен Минск пообещал Киеву сохранить зону свободной торговли.

При этом Россия зону свободной торговли с Украиной остановила с 1 января 2016 года. Это, а также продовольственное эмбарго, которое Россия в 2014 году объявила в ответ на европейские санкции, неожиданно подтолкнуло развитие «серых» торговых связей Белоруссии с Украиной. Контрабанда европейских товаров приобрела в Белоруссии вполне государственный масштаб и стала элементом экономики. После подписания Украиной и Молдовой договоров о Евроассоциации, российские власти запретили поставки фруктов и овощей из этих стран. И моментально их «фруктово-овощной» экспорт в Белоруссии вырос в 28 раз. Как заявил министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев в 2017 году, «Белоруссия воспользовалась преимуществами зоны свободной торговли на территории Евразийского союза и в короткий срок стала крупнейшей перевалочной базой санкционной продукции на территорию России».

В мае 2018 года два белорусских предприятия попали под экономические санкции и другие ограничительные меры Украины и были ограничены в проведении торговых операций. Это оказались первые подобные меры против именно белорусских компаний. Указ о введении санкций против белорусских предприятий «Мир пива» (Минск) и «Мозырский спиртоводочный завод» (Гомельская обл.) подписал президент Украины Петр Порошенко. «Мир пива» ограничили в торговых операциях на территории Украины на 3 года, «Мозырский спиртоводочный завод» — на 1 год. Зеленский отверг помощь Лукашенко в контроле границы в Донбассе © РИА Новости, Сергей Гунеев / Стрингер

Ассоциация «Укрцемент» в 2017 году неоднократно обвиняла Белоруссию в поставках продукции по заниженным ценам. Дело в том, что выпуск цемента очень энергозатратен. И украинские производители указывали на то, что при производстве цемента их белорусские конкуренты используют газ, который поступает из России по договорным «политическим» ценам. А значит, конкуренция — нечестная, и надо ввести заградительные пошлины. В июле 2018 года Украина начала антидемпинговое расследование в отношении поставок цемента из Белоруссии, а также прутков из углеродистой и легированных сталей белорусского происхождения.

Выстрел в ногу

Эксперты ожидают, что с введением санкций против Белоруссии могут уменьшиться продажи нефтепродуктов на украинский рынок. Может сократиться транспортная связанность двух стран, и это притом, что после прекращения авиасообщения между Россией и Украиной компания «Белавиа» значительно расширила свои перевозки во многие украинские города.

Будут сложности с транзитом ряда белорусских товаров в европейском направлении через украинскую территорию. Например, Украина пыталась перекинуть часть белорусских перевозок на свои порты (и в этом они очень сильно конкурировали с Литвой и Латвией). Порт Одесса вряд ли будет использоваться для белорусских грузов (во всяком случае, раз Украина присоединилась к санкциям, она должна это прекратить). Естественно, это коснется и экспорта украинских сельхозпродуктов.

Не стоит забывать, что доля Белоруссии в украинской внешней торговле составляет 4,4%. Украина вывозит из Белоруссии минеральное топливо и масла, средства наземного транспорта (и с 2014 г. поставки увеличились на 32%), удобрения (+31%), наземный транспорт (+14%), железо и сталь (+53%), изделия из дерева и древесный уголь (+82%). Фактически Белоруссия частично заместила ряд товаров, ранее получаемых из России. Наиболее серьезно увеличились поставки азотных удобрений (+128%). Если учесть, что аграрный сектор на Украине — это основной сектор экономики, то удобрения для нее очень важны.

Таким образом, довольно неожиданная поддержка Украиной давних европейских санкций (от 2004 года) против Белоруссии кажется абсурдом и выстрелом себе в ногу. Под вопросом могут оказаться продление выгодных контрактов на транзит нефти, реализация совместных инфраструктурных проектов. На повестке дня может встать вопрос о введении эмбарго на импорт в Белоруссию отдельных видов украинской продукции.

"Беларусь очень долгое время выполняла роль своеобразного экономического, финансового, транспортного хаба между Украиной и странами СНГ, потому что по определенным причинам мы не проводили экономические и финансовые операции с различными странами СНГ, и Беларусь выполняла роль посредника. Присоединение рынка к антибелорусским санкциям, ничего, кроме вреда, этим отношениям не принесет", — считает украинский экономист Александр Кущ.