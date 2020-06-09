Из-за экономических проблем уже более 100 государств обратились за помощью в Международный валютный фонд. И хотя МВФ заявил, что этим странам необходимо $2,5 трлн на преодоление кризиса, пока предоставлена лишь незначительная часть суммы

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что страна переживает «тяжелейшую экономическую ситуацию в истории Федеративной Республики». Насколько глубок нынешний экономический спад, демонстрирует количество работников на неполной занятости — их сейчас до 7 миллионов, подчеркнула Меркель в интервью телерадиокомпании ARD.

Сегодня главная цель политики — преодолеть кризис. Вот почему миллиардная программа экономического стимулирования — правильный шаг. Эта программа подразумевает долги, но если ничего не делать, долги и убытки будут еще больше, уверена канцлер.

Еврокомиссия уже опубликовала план оказания помощи странам континента, чтобы справиться с шоком от пандемии COVID-19, масштабы которого сравнимы с Великой депрессией. Опираясь на недавнее франко-немецкое предложение, Комиссия призвала создать Фонд восстановления экономики в размере 750 миллиардов евро. Из них 500 миллиардов предполагается распределить в виде грантов, а 250 миллиардов в виде кредитов, пишет издание Project Syndicate.

В рамках этого плана, который получил название «Новое поколение ЕС», деньги будут распределяться через программы Евросоюза с целью достичь поставленных Комиссией целей, включая её зелёную и цифровую экономическую повестку. Комиссия будет привлекать средства на рынке, выпуская долгосрочные облигации; эти усилия поддержат предлагаемым повышением новых налогов, например, налогов на выбросы парниковых газов, цифровые услуги и другие отрасли наднациональной коммерции. Немецкая хранительница Украины и друг России. Куда уходит Меркель © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

Наблюдатели отмечают, что на сегодня Евросоюз по-прежнему остаётся незавершённым трансфертным союзом, в котором ресурсы (людские, физические и финансовые) движутся от периферии в центр, то есть в Великобританию или Германию. Выглядит иронично, что Великобритания, один из этих полюсов притяжения, решила выйти из ЕС. Якобы ради того, чтобы покончить с притоком мигрантов в экономику страны. После Брексита, который произошёл 31 января, в ЕС в буквальном смысле началась дезинтеграция.

Может быть, без Великобритании возникнет более сплочённый Евросоюз. Однако такой прогноз выглядит излишне оптимистичным. Дело в том, что Британия была не столько барьером на пути интеграции, сколько служила оправданием для других несогласных стран ЕС, которые старались избежать более тесных связей. Например, не Британия блокировала «Европейскую схему страхования вкладов», которая необходима для завершения процесса создания банковского союза в еврозоне, — эта честь принадлежит Германии.

В условиях подъёма популистских партий в Европе уже давно было ясно, что очередной крупный кризис превратится в экзистенциальную угрозу для ЕС. Сегодня Евросоюз обязан продемонстрировать, что он готов принять этот вызов и завершить процесс интеграции. В противном случае он может стать некоей формой конфедерации с ограниченным общим суверенитетом. Беда и еда. Великобритания рискует остаться голодной из-за коронавируса © РИА Новости, Сергей Пивоваров | Перейти в фотобанк

Оказавшись на краю этой пропасти, Франция и Германия разработали план смягчения ужасающих экономических последствий пандемии. Предложение финансиста Джорджа Сороса выпустить вечные облигации ЕС, так называемые «консоли», помогло бы смягчить остроту проблемы, но не решило бы её. В любом случае, если деньги не появятся этим летом, тогда, наверное, будет уже слишком поздно помогать сильно пострадавшим странам, таким как Италия, Греция и Испания, которым плюс ко всему грозит мёртвый туристический сезон.

Ещё важнее, что недоверие между европейской «четвёркой бережливых» (Австрия, Дания, Нидерланды и Швеция) и якобы «расточительными» южными странами (включая Италию, Испанию и Грецию) остаётся настолько глубоким, что трудно себе представить принятие какого-либо долгосрочного решения.

Германия должна будет либо предложить частичную бюджетную поддержку ЕС за счёт денег собственных налогоплательщиков, либо позволить институтам ЕС обеспечивать достаточную взаимную поддержку (начав с бюджета еврозоны) всему валютному союзу. Если предлагаемый Фонд восстановления экономики ЕС сможет оживить идею бюджета еврозоны (особенно его так до сих пор и не согласованные стабилизационные функции), тогда это уже само по себе станет серьёзным достижением. Трамп и Макрон согласились провести встречу G7 в очном формате © РИА Новости, Ирина Калашникова | Перейти в фотобанк

Подписавшись под совместным планом с Францией, Германия понимает, что она не может просто сказать «нет» и монетарной поддержке, и бюджетной (то есть зарождающемуся бюджетному и трансферному союзу). И то, и другое нужно евро для выживания.

Но даже если такая поддержка появится, останутся нерешёнными критически важные вопросы, такие как устойчивость быстро растущего госдолга Италии. Стране придётся прилагать невероятные усилия для восстановления роста экономики и конкурентоспособности в условиях, когда её сравнительное преимущество в сфере туризма оказалось так серьёзно подорвано.

В целом любой общеевропейский подход к кризису COVID-19 является шагом в правильном направлении (и определённо это лучше, чем бездействие). Однако нет особых причин ожидать, что ЕС порвёт со своей давней традицией беспорядочно справляться с текущими проблемами.

Пандемия в цифрах и фактах. Бюллетень коронавируса на 21:00 8 июня © бюллетень пишут Эрик Берглеф, бывший главный экономист Европейского банка реконструкции и развития, Гордон Браун, бывший премьер-министр и канцлер казначейства Великобритании, Хелен Кларк, бывший премьер-министр Новой Зеландии и Нгози Оконджо-Ивеала, бывший министр финансов Нигерии.

Необходимо укреплять глобальную архитектуру здравоохранения и финансов, а также частично менять её для повышения нашей готовности и потенциала, позволяющих быстро и масштабно бороться с будущими кризисами. Дальнейшие действия «Большой двадцатки» по предотвращению углубления нынешней рецессии, вызванной пандемией, а также по смягчению её влияния на беднейшее население мира будут способствовать достижению этой цели.

Беднейшие страны в Африке, Азии и Латинской Америке столкнулись с чрезвычайной ситуацией в экономике и здравоохранении, которая требует немедленных действий. В помощи нуждается также разнородная группа стран со средним уровнем доходов. Совокупно эти страны представляют почти 70% мирового населения; на их долю приходится примерно треть мирового ВВП. Бразилия установила антирекорд по количеству зараженных коронавирусом © REUTERS, Rahel Patrasso

В предстоящие месяцы и годы нужды этих стран будут становиться лишь острее. Как ожидает Международная организация труда, во втором квартале 2020 года глобальное количество отработанных часов окажется на 10,5% ниже докризисных уровней, что эквивалентно потере более 300 миллионов рабочих мест с полной занятостью. Впервые в этом столетии начал расти уровень глобальной бедности.

Пандемия привела к возникновению величайшей в истории чрезвычайной ситуации в сфере образования: 1,7 млрд детей, то есть более 90% их общемировой численности, перестали ходить в школу из-за карантина. В бедных странах многие, возможно, вообще не вернутся туда. Миллионы детей, которые перестали получать школьное питание, начали голодать, а правительства, ограниченные в средствах, стали сокращать выделяемую на образование помощь.

Глобальная экономическая и социальная чрезвычайная ситуация будет продолжаться до тех пор, пока мы не преодолеем глобальную чрезвычайную ситуацию в здравоохранении. А для этого она должна быть преодолена во всех странах мира. Коронавирус в Европе: протесты против расизма и полицейского насилия затмили пандемию, ВОЗ пересмотрела взгляды на маски © РИА Новости, Густаво Вальенте | Перейти в фотобанк

Среди других мер обязательно нужно наращивать мощности по тестированию на COVID-19 и применять их в намного больших масштабах. Более тесное международное сотрудничество необходимо для увеличения ограниченных глобальных поставок жизненно важного медицинского оборудования и материалов.

Оптимизация с ликвидацией. МВФ готовит Украине участь страны рабов © zagittya.com.ua

Из-за беспрецедентного ухудшения экономической и бюджетной ситуации во многих развивающихся странах уже более 100 государств обратились за помощью в Международный валютный фонд. И, вероятно, их число будет расти. Но хотя МВФ заявил, что этим странам необходимо $2,5 трлн на преодоление кризиса, пока что предоставлена лишь незначительная часть этой суммы. В предстоящие месяцы дюжина развивающихся стран (или даже больше) вполне могут столкнуться с проблемами в обслуживании долга.

«Большая двадцатка» должна договориться о том, что необходимая поддержка в размере $2,5 трлн будет предоставлена. Для этого нужно, чтобы МВФ, Всемирный банк и региональные банки развития повысили потолок кредитования и грантов; в течение следующих 18 месяцев многосторонним банкам развития следует увеличить портфель выданных кредитов с $500 млрд до $650-700 млрд. Эти институты смогут действовать адекватно, если получат больше ресурсов и допустят более амбициозное применение своих капиталов.

При подготовке материала использовались переводы сайта inosmi.ru