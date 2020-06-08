Техническое партнерство между Игорем Додоном и Майей Санду длилось недолго: после пяти месяцев работы правительство с женщиной-политиком во главе отправили в отставку

Ровно год прошел с того момента, как в Молдавии случилась «бескровная революция», сменилась власть.

Это стало уникальным событием не только для Молдавии, но и в целом для региона, поскольку впервые ЕС, Россия и США одобрили одинаковый план для страны и договорились о его реализации. Беспринципный прецедент. Почему в Молдавии отказались от российского кредита в 200 миллионов евро © CC0, Pixabay

Бегство олигархов в неизвестном направлении

События, которые разворачивались в парламенте Молдавии в июне 2019 года, изменили историю страны. Левые социалисты и правые "акумовцы" сумели временно забыть о геополитических противоречиях и увидели друг в друге союзников. Несмотря на то, что в здании законодательного органа в тот роковой для страны день предательски «сдавала» техника, отключались микрофоны и электричество, депутатам удалось утвердить все руководящие органы парламента, весь состав нового правительства и принять ряд законодательных актов.

Олигарх, лидер демократов Влад Плахотнюк бежал из Молдавии. За ним же в неизвестном направлении уехал один из главных фигурантов банковской кражи в стране Илан Шор, который в России больше известен как муж певицы Жасмин.

Одним из первых решений новой коалиции стало создание в парламенте нескольких следственных комиссий, которые занялись расследованием кражи миллиарда и схем отмывания денег через молдавские банки, а также и приватизации государственного имущества.

Смена власти — чья заслуга?

Президент Молдавии Игорь Додон, говоря о годовщине смены власти, считает, что «олигархическая власть — это второе большое испытание в истории страны после 1992 года, когда вспыхнул трагический конфликт на Днестре».

"Смелые действия по борьбе с олигархией были заслугой и парламентских партий, и граждан, которые нас морально поддержали, и наших внешних партнеров, твердо заявивших, что они не потерпят злоупотреблении олигархической власти и ее манипуляции посредством Конституционного суда", — отметил Додон.

Он рассказал, что лично для него решение пойти прямо и решительно против Плахотнюка было сопряжено с очень серьезными рисками. Поматросили и бросили. Отказ США в визе Плахотнюку — старт президентской гонки в Молдавии? © commons.wikimedia.org, Vlad Plahotniuc

"Я рисковал своей жизнью и жизнями моих близких, и, возможно, я когда-нибудь расскажу подробности. Но я полагаю, что это было необходимое для страны решение, стратегически правильное, волевое решение, и я ни на минуту не жалею о тех действиях", — заявил президент.

Олигархи хотят возвращения и реванша

В то же время Додон призвал не забывать о том, что Плахотнюк и Шор бежали из страны, но не отказались от замысла вновь вернуться к власти.

"Их задача состоит в дестабилизации политической обстановки, отставке правительства, манипулировании Майей Санду и Андреем Нэстасе, проникновении ставленников парламентских группировок Шора и Pro Moldova в новое правительство — и всё это для того чтобы взять реванш и блокировать расследование уголовных дел о краже миллиарда и узурпации государственной власти, поскольку в последние месяцы по этим направлениям есть значительное продвижение под руководством нового генерального прокурора" — утверждает президент.

"Мы знаем, что олигархи руководствуются принципом: чем хуже для страны и власти, тем лучше для них. Но те, кто победил их 8 июня прошлого года, будут побеждать их и впредь, раз за разом. Время олигархов ушло навсегда", — заключил Игорь Додон.

Генпрокурор преткновения

Главным испытанием на прочность для партнеров и всеобщим камнем преткновения стала кандидатура генпрокурора. Тогдашнему премьер-министру Майе Санду хотелось видеть на этом посту специалиста из-за рубежа, политического «гастарбайтера» из числа грантоедских «соросят». Социалисты, напротив, выступали категорически против назначения генпрокурором иностранца. В итоге пост занял гражданин Молдавии Александр Стояногло, который активно взялся за расследование «кражи века», когда из госрезерва бесследно исчез миллиард долларов. Молдавию «путчит». После аннулирования российского кредита оппозиция может отправить в отставку правительство © РИА Новости, Руслан Шалапуда | Перейти в фотобанк

В ноябре в Молдавии сменился состав Кабинета министров. Парламент проголосовал за отставку правительства, возглавляемого Майей Санду, и поддержал новый состав исполнительного органа во главе с Ионом Кику. Произошло это благодаря голосам от демократов и Партии социалистов.

Отказ от российского кредита

Пандемия коронавируса, которая накрыла весь мир, не могла не сказаться и на Молдавии. Стране срочно понадобились финансовые средства на покрытие бюджетного дефицита. Помощь могла бы оказать Россия. Но не срослось. Парламент, ратифицировав российский кредит в 200 миллионов евро, оказался в непростой ситуации, когда Конституционный суд приостановил его действие после обращения депутата-демократа Сергея Сырбу.

Главный аргумент оппозиции — скрытые в договоре интересы, шантаж и в целом "желание России оказывать влияние на молдавскую политику". Однако власти ничего кроме экономики в кредите не увидели, а потому приводили аргументы о том, что финансовая помощь необходима для выплаты зарплат бюджетникам и пенсий. Но Конституционный суд решил по-своему.

Коронавирус спутал карты политикам

Пандемия Covid-19 изменила планы многих молдавских политиков. Весна должна была бы стать золотым временем пиара для оппозиции, но прошла она незаметно. Одно из ярких событий в политическом ландшафте — раскол в Демпартии, которую ранее возглавлял олигарх Плахотнюк. Формирование покинули шесть депутатов во главе с бывшим спикером Андрианом Канду. В народе их называют «люди Плахотнюка», которого разыскивают, кстати, Молдавия и Россия из-за обвинений в отмывании денег и торговле наркотиками. Кредит раздора: как помощь России в разгар пандемии рассорила молдавских политиков © CC0, Pixabay

Следующим важным событием для Молдавии станут президентские выборы, запланированные на осень 2020 года. Считается, что главным претендентом на этот пост является действующий глава государства Игорь Додон, его оппонентом будет прозападный политик Майя Санду.

По прогнозам экспертов, весь мир (а вместе с ним и Молдавия) на пороге масштабного экономического кризиса, связанного с коронавирусом. Большинство молдавских гастарбайтеров, которые находятся за границей, заняты в сфере услуг, строительстве, торговле. Отсутствие работы за рубежом может привести к массовому исходу молдаван домой. А это новые проблемы, связанные с трудоустройством тех, кто возвращается. Однако вернутся они в страну, у которой уже серьёзные экономические проблемы.

Если прибавить к этому избирательную кампанию и выборы, то станет понятно: Молдавию ждет крайне непростой период.