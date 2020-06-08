«Слуга народа» может выдвинуть Гриневецкого

«Одно время я пытался наладить диалог с Офисом президента, но понял, что стучусь в закрытую дверь. Они со мной как бы в диалоге, но попутно все время пытаются найти какого-то кандидата в мэры», — заявил Труханов в интервью изданию «Страна».

Труханов выразил удивление предложением выдвинуться в мэры от «Слуги народа» бывшему губернатору Сергею Гриневецкому.

«Прошел слух, что предложение идти на мэры сделали Сергею Гриневецкому, и он подтвердил мне эту информацию. Он известный региональный политик из комсомольской линейки управленцев. Они даже задумали под него сделать Одессу городом с особым статусом. Я поинтересовался, а как это ему сделали такое предложение, ведь было заявлено, что к власти идет молодая команда. У меня когда-то даже разговор был занимательный с представителем новой власти. Я сказал, что мальчики пришли в бордель и не знают, что делать. А мне дерзко ответили, что мальчики приходят — дяденьки уходят. Пришло время, и я смотрю, все больше подтягивают дядек», — добавил он.

Непростые взаимоотношения Труханова и Зе-команды

История взаимоотношений Труханова с новой властью весьма непростая. Победа Зеленского разрушила тот консенсунс, который существовал между Одессой и Киевом при Порошенко. Он был основан на неформальных договоренностях между Порошенко и Трухановым, оформившихся между второй половиной 2015 и началом 2016 года. Их суть заключалась в том, что центральная власть не лезла в местные вопросы, позволяя местным элитам спокойно делать свои дела, а Труханов обеспечивал лояльность и подчинение города центральной власти в административном отношении. В политическом отношении это выражалось в союзе «Блока Петра Порошенко» и партии «Доверяй делам» в Одесском городском и областном советах (неформальный глава партии — мэр Труханов).

Кто кому в Одессе Рабинович. Куцый Труханов и Офис Зеленского
Кто кому в Одессе Рабинович. Куцый Труханов и Офис Зеленского
© Facebook, Gorsovet.info, Максим Куцый

Да, были отдельные инциденты, как, например, попытка Труханова в 2016 г. сопротивляться навязанной сверху «декоммунизации», но его быстро одернули. В целом договоренности выполнялись, и Одесса себя чувствовала не так уж плохо: городское хозяйство поддерживалось на приличном уровне, благоустраивались парки, скверы, обновлялся городской электротранспорт. Городской бюджет в результате децентрализации увеличился вдвое (правда, в гривневом исчислении).

Свое отношение к Зеленскому и его команде мэр выразил 4 октября 2019 г., сравнив их с «мальчиком в публичном доме». В свою очередь, во время пресс-марафона неделю спустя гарант Конституции намекнул на желание способствовать уходу Труханова: «мальчики приходят — дяденьки уходят», акцентировал внимание на его связи с криминалом — «поручил мэру почистить криминалитет», «изменить своё отношение к городу». Вместе с тем, в конце своего спича Зеленский заметил, что решать, менять градоначальника или нет, — прерогатива самих одесситов.

Ключевой стратегической ошибкой окружения Зеленского было непроведение досрочных местных выборов, на которых они могли одержать победу, притом триумфальную. Если вспомнить выборы в парламент, Одесса и область дали максимальный результат партии Зеленского, «прокатив» всех политиков старой волны. Но едва ли сейчас политсила может претендовать на повторение такого результата, чему виной принятие непопулярного у избирателей закона о продаже земли, многочисленные другие «прогибы» перед МВФ, отсутствие прогресса в достижении мира на Донбассе, отказ от пересмотра культурно-языковой политики, масса коррупционных скандалов внутри Зе-команды.

Во время руководства Офисом президента Андрея Богдана у правящей партии доминировала концепция максимальной конфронтации с элитами крупных городов — так или иначе ослабить их позиции, в том числе с помощью использования правоохранительных органов. Для Труханова этот подход отразился в новых уголовных делах в отношении него самого и членов команды мэра. 9 декабря 2019 г. в мэрию с обыском пришла Служба безопасности Украины: ведомство проводило изъятие документов в рамках уголовного дела по части 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества и завладение им путем злоупотребления служебным положением). Под подозрением оказались члены команды мэра Труханова — Олег Брындак (председатель земельной комиссии), Инна Поповская (директор юридического департамента горсовета), а также Светлана Бедрега (заместитель одесского городского головы — директор департамента финансов горсовета).

Помимо этого, активизировалось расследование в рамках уголовного дела по ст. 366-1 УК Украины (декларирование недостоверной информации), начатого Специализированной антикоррупционной прокуратурой (САП) 11 декабря 2019 г., в котором подозревается сам Труханов.

Однако пришедший в новом году на смену Богдану Андрей Ермак придерживался политики компромисса и договоренностей. В общем, план сводится к заходу большой фракции «Слуги народа» в местные советы, которая будет решать нужные вопросы в сотрудничестве с мэрами. Давление правоохранителей ослабло, поэтому градоначальник стал позволять себе критиковать официальный Киев. Одесский мэр четко уловил общественный запрос на ослабление карантина, подхватив тренд, заданный городским главой Черкасс Анатолием Бондаренко, объявив о его фактическом завершении еще 6 мая. Помимо этого, он акцентировал внимание на том, что городские рынки закрыты на карантин именно под прямым давлением высшего руководства страны, правда, не чинил препятствий в их нелегальной работе — легендарный «Привоз», например, своей работы не прекращал.

Предвыборные одесские расклады. Кто возьмет верх в битве падающих рейтингов?

Главной проблемой для Зеленского остается отсутствие сильного кандидата на пост одесского городского головы в рядах «Слуги народа». Некоторое время в таком качестве рассматривался народный депутат Алексей Леонов. Однако по-серьезному он себя не проявил, и его деятельность сводилась лишь к критике Труханова в Facebook. Критическим минусом для Леонова стало неголосование за создание комиссии по расследованию поджогов 2 мая, предложенное в прошлом году фракцией «Оппозиционная платформа», а также его непосредственные высказывания о сути бойни 2 мая 2014 г. как «трагической, но все же победе для Украины». Именно кадровый голод в отношении личностей, обладающих узнаваемостью и авторитетом у одесситов, и заставил обратиться к Гриневецкому — человеку уважаемому, но подзабытому. Еще одним вариантом было выдвижение совместного кандидата от «Слуг народа» и «Оппозиционной палатформы — За жизнь» (ОПЗЖ) Вадима Рабиновича, который возглавил местное отделение ОПЗЖ. Но у него шансы быть выбранным мэром Одессы невелики, так как он киевлянин, а значит, чужой для горожан.

Что касается перспектив Труханова, то они гораздо более неопределенные, чем ранее. Мэр потерял часть своего рейтинга (уровень поддержки упал в конце прошлого года с 51 до 33%), а также поссорился со своими деловыми партнерами бизнес-партнерами Владимиром Галантерником и Александром Ангертом. Серьезным промахом Труханова стала война с активно формирующейся партией известного блогера Анатолия Шария. Силовое противодействие сторонникам Шария во время акций, приуроченных ко Дню Победы, со стороны национал-радиклов, выступивших союзниками мэрии, вызвало непонимание и неприязнь со стороны «антимайданно» настроенных одесситов — базового электората Труханова. Партия Шария хоть во многом и представляет собой полувиртуальную структуру, но она, как новая сила, имеет отличные шансы перетянуть на себя избирателей, разочарованных и «Слугой народа», и «Доверяй делам», добавив интриги в местные политические расклады. Этих голосов как раз может и не хватить промэрской партии для полноценного явления себя как «младших партнеров» по коалиции «Слуг». И уж совсем неприятным сюрпризом как для Киева, так и для части местных элит может стать потенциальная коалиция оппозиционных сил в горсовете («Оппозиционной платформы» и Партии Шария). Такой вариант сбрасывать со счетов нельзя, учитывая крайнюю оппозиционность Одессы.

Куда виляет Труханов. Как мэр Одессы умудрился рассориться со всеми
Куда виляет Труханов. Как мэр Одессы умудрился рассориться со всеми
© Facebook, Геннадий Труханов | Перейти в фотобанк

В сознании все большего числа горожан Труханов стал представляться флюгером, соглашателем с Киевом, что в Одессе всегда считалось отрицательным свойством любого политика. Поэтому задача градоначальника — показать себя максимально независимым, дистанцировавшимся от столицы и «проодесским». Для этого ему нужно идти на обострение ситуации, играя мускулами перед центральной властью. Любая критика президента, членов его команды чрезвычайно выгодна Труханову.

В свою очередь, у Зеленского не так много инструментов воздействия на него. Ведь активизация уголовного преследования только сыграет на руку одесскому мэру. Поэтому, видимо, выбрана стратегия противопоставления ему другой мощной фигуры (Гриневецкого или кого-то еще), популярность которого будут «надувать» с помощью пиара в СМИ и социальных сетях.

Учитывая стратегическую значимость Одессы, борьба за нее ожидается нешуточная. Ирония заключается в том, что это будет битва падающих рейтингов, чему поспособствует развивающийся социально-экономический кризис. И в схватке Зеленский — Труханов верх одержит тот, глубина падения которого окажется меньше.

 