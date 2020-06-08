Мэр Одессы Геннадий Труханов углубляет противостояние с президентом Владимиром Зеленским: они не могут договориться о принципах взаимодействия. Градоначальник в последнее время неоднократно делал выпады в адрес центральной власти, а недавно вообще объявил бессмысленными какие-либо переговоры с Банковой

«Слуга народа» может выдвинуть Гриневецкого

«Одно время я пытался наладить диалог с Офисом президента, но понял, что стучусь в закрытую дверь. Они со мной как бы в диалоге, но попутно все время пытаются найти какого-то кандидата в мэры», — заявил Труханов в интервью изданию «Страна».

Труханов выразил удивление предложением выдвинуться в мэры от «Слуги народа» бывшему губернатору Сергею Гриневецкому.

«Прошел слух, что предложение идти на мэры сделали Сергею Гриневецкому, и он подтвердил мне эту информацию. Он известный региональный политик из комсомольской линейки управленцев. Они даже задумали под него сделать Одессу городом с особым статусом. Я поинтересовался, а как это ему сделали такое предложение, ведь было заявлено, что к власти идет молодая команда. У меня когда-то даже разговор был занимательный с представителем новой власти. Я сказал, что мальчики пришли в бордель и не знают, что делать. А мне дерзко ответили, что мальчики приходят — дяденьки уходят. Пришло время, и я смотрю, все больше подтягивают дядек», — добавил он.

Непростые взаимоотношения Труханова и Зе-команды

История взаимоотношений Труханова с новой властью весьма непростая. Победа Зеленского разрушила тот консенсунс, который существовал между Одессой и Киевом при Порошенко. Он был основан на неформальных договоренностях между Порошенко и Трухановым, оформившихся между второй половиной 2015 и началом 2016 года. Их суть заключалась в том, что центральная власть не лезла в местные вопросы, позволяя местным элитам спокойно делать свои дела, а Труханов обеспечивал лояльность и подчинение города центральной власти в административном отношении. В политическом отношении это выражалось в союзе «Блока Петра Порошенко» и партии «Доверяй делам» в Одесском городском и областном советах (неформальный глава партии — мэр Труханов). Кто кому в Одессе Рабинович. Куцый Труханов и Офис Зеленского © Facebook, Gorsovet.info, Максим Куцый

Да, были отдельные инциденты, как, например, попытка Труханова в 2016 г. сопротивляться навязанной сверху «декоммунизации», но его быстро одернули. В целом договоренности выполнялись, и Одесса себя чувствовала не так уж плохо: городское хозяйство поддерживалось на приличном уровне, благоустраивались парки, скверы, обновлялся городской электротранспорт. Городской бюджет в результате децентрализации увеличился вдвое (правда, в гривневом исчислении).

Свое отношение к Зеленскому и его команде мэр выразил 4 октября 2019 г., сравнив их с «мальчиком в публичном доме». В свою очередь, во время пресс-марафона неделю спустя гарант Конституции намекнул на желание способствовать уходу Труханова: «мальчики приходят — дяденьки уходят», акцентировал внимание на его связи с криминалом — «поручил мэру почистить криминалитет», «изменить своё отношение к городу». Вместе с тем, в конце своего спича Зеленский заметил, что решать, менять градоначальника или нет, — прерогатива самих одесситов.

Ключевой стратегической ошибкой окружения Зеленского было непроведение досрочных местных выборов, на которых они могли одержать победу, притом триумфальную. Если вспомнить выборы в парламент, Одесса и область дали максимальный результат партии Зеленского, «прокатив» всех политиков старой волны. Но едва ли сейчас политсила может претендовать на повторение такого результата, чему виной принятие непопулярного у избирателей закона о продаже земли, многочисленные другие «прогибы» перед МВФ, отсутствие прогресса в достижении мира на Донбассе, отказ от пересмотра культурно-языковой политики, масса коррупционных скандалов внутри Зе-команды.

Во время руководства Офисом президента Андрея Богдана у правящей партии доминировала концепция максимальной конфронтации с элитами крупных городов — так или иначе ослабить их позиции, в том числе с помощью использования правоохранительных органов. Для Труханова этот подход отразился в новых уголовных делах в отношении него самого и членов команды мэра. 9 декабря 2019 г. в мэрию с обыском пришла Служба безопасности Украины: ведомство проводило изъятие документов в рамках уголовного дела по части 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества и завладение им путем злоупотребления служебным положением). Под подозрением оказались члены команды мэра Труханова — Олег Брындак (председатель земельной комиссии), Инна Поповская (директор юридического департамента горсовета), а также Светлана Бедрега (заместитель одесского городского головы — директор департамента финансов горсовета).

Помимо этого, активизировалось расследование в рамках уголовного дела по ст. 366-1 УК Украины (декларирование недостоверной информации), начатого Специализированной антикоррупционной прокуратурой (САП) 11 декабря 2019 г., в котором подозревается сам Труханов.

Однако пришедший в новом году на смену Богдану Андрей Ермак придерживался политики компромисса и договоренностей. В общем, план сводится к заходу большой фракции «Слуги народа» в местные советы, которая будет решать нужные вопросы в сотрудничестве с мэрами. Давление правоохранителей ослабло, поэтому градоначальник стал позволять себе критиковать официальный Киев. Одесский мэр четко уловил общественный запрос на ослабление карантина, подхватив тренд, заданный городским главой Черкасс Анатолием Бондаренко, объявив о его фактическом завершении еще 6 мая. Помимо этого, он акцентировал внимание на том, что городские рынки закрыты на карантин именно под прямым давлением высшего руководства страны, правда, не чинил препятствий в их нелегальной работе — легендарный «Привоз», например, своей работы не прекращал.

Предвыборные одесские расклады. Кто возьмет верх в битве падающих рейтингов?

Главной проблемой для Зеленского остается отсутствие сильного кандидата на пост одесского городского головы в рядах «Слуги народа». Некоторое время в таком качестве рассматривался народный депутат Алексей Леонов. Однако по-серьезному он себя не проявил, и его деятельность сводилась лишь к критике Труханова в Facebook. Критическим минусом для Леонова стало неголосование за создание комиссии по расследованию поджогов 2 мая, предложенное в прошлом году фракцией «Оппозиционная платформа», а также его непосредственные высказывания о сути бойни 2 мая 2014 г. как «трагической, но все же победе для Украины». Именно кадровый голод в отношении личностей, обладающих узнаваемостью и авторитетом у одесситов, и заставил обратиться к Гриневецкому — человеку уважаемому, но подзабытому. Еще одним вариантом было выдвижение совместного кандидата от «Слуг народа» и «Оппозиционной палатформы — За жизнь» (ОПЗЖ) Вадима Рабиновича, который возглавил местное отделение ОПЗЖ. Но у него шансы быть выбранным мэром Одессы невелики, так как он киевлянин, а значит, чужой для горожан.

Что касается перспектив Труханова, то они гораздо более неопределенные, чем ранее. Мэр потерял часть своего рейтинга (уровень поддержки упал в конце прошлого года с 51 до 33%), а также поссорился со своими деловыми партнерами бизнес-партнерами Владимиром Галантерником и Александром Ангертом. Серьезным промахом Труханова стала война с активно формирующейся партией известного блогера Анатолия Шария. Силовое противодействие сторонникам Шария во время акций, приуроченных ко Дню Победы, со стороны национал-радиклов, выступивших союзниками мэрии, вызвало непонимание и неприязнь со стороны «антимайданно» настроенных одесситов — базового электората Труханова. Партия Шария хоть во многом и представляет собой полувиртуальную структуру, но она, как новая сила, имеет отличные шансы перетянуть на себя избирателей, разочарованных и «Слугой народа», и «Доверяй делам», добавив интриги в местные политические расклады. Этих голосов как раз может и не хватить промэрской партии для полноценного явления себя как «младших партнеров» по коалиции «Слуг». И уж совсем неприятным сюрпризом как для Киева, так и для части местных элит может стать потенциальная коалиция оппозиционных сил в горсовете («Оппозиционной платформы» и Партии Шария). Такой вариант сбрасывать со счетов нельзя, учитывая крайнюю оппозиционность Одессы. Куда виляет Труханов. Как мэр Одессы умудрился рассориться со всеми © Facebook, Геннадий Труханов | Facebook, Геннадий Труханов | Перейти в фотобанк

В сознании все большего числа горожан Труханов стал представляться флюгером, соглашателем с Киевом, что в Одессе всегда считалось отрицательным свойством любого политика. Поэтому задача градоначальника — показать себя максимально независимым, дистанцировавшимся от столицы и «проодесским». Для этого ему нужно идти на обострение ситуации, играя мускулами перед центральной властью. Любая критика президента, членов его команды чрезвычайно выгодна Труханову.

В свою очередь, у Зеленского не так много инструментов воздействия на него. Ведь активизация уголовного преследования только сыграет на руку одесскому мэру. Поэтому, видимо, выбрана стратегия противопоставления ему другой мощной фигуры (Гриневецкого или кого-то еще), популярность которого будут «надувать» с помощью пиара в СМИ и социальных сетях.

Учитывая стратегическую значимость Одессы, борьба за нее ожидается нешуточная. Ирония заключается в том, что это будет битва падающих рейтингов, чему поспособствует развивающийся социально-экономический кризис. И в схватке Зеленский — Труханов верх одержит тот, глубина падения которого окажется меньше.