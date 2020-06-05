Кабинет министров Украины решил еще больше смягчить карантин, что особенно странно на фоне роста заболеваемости. Так, 4 июня зафиксировали 588 заболевших COVID-19 - это рекордный показатель заболеваемости за все время эпидемии коронавируса в стране. Но, видимо, ситуация в экономике заставляет закрывать на это глаза и запускать работу всех сфер

Согласно Индексу жесткости принятых мер, который подсчитывают в Оксфордском университете, на Украине с середины марта были введены одни из самых жестких ограничений в мире: например, мало кто еще так ограничил использование метро и другого общественного транспорта. Украина: пенсии повышают, но прожить на них невозможно © Украина.ру/Стрингер

Первый этап послаблений карантинных ограничений начался 11 мая. Украинцам разрешили посещать рынки, парикмахерские, салоны красоты, летние площадки кафе и ресторанов, открыли парки и детские площадки. Второй этап стартовал 22 мая. Правительство разрешило восстановить работу транспорта, дошкольных учреждений и отелей (кроме хостелов). Датой третьего этапа ослабления стало 1 июня. Тогда возобновили работу фитнес-центры, бассейны и спортивные площадки, а также открыли межобластные пассажирские перевозки и железную дорогу.

Сейчас на Украине действует адаптивный карантин. С 5 июня разрешена полноценная работа общепита, а не только летних площадок и режима навынос. Запускается авиасообщение по Украине, а с 15 июня будут разрешены международные авиарейсы.

Провал по всем отраслям

До конца второго квартала почти месяц, но уже сейчас можно с уверенностью прогнозировать, что он станет самым провальным для украинской экономики за последние пять лет — в апреле обвалились почти все главные отрасли. Нацбанк Украины прогнозирует, что ВВП по итогам второго квартала сократится на 11%.

Государственная служба статистики сообщила, что в апреле объем промышленного производства на Украине упал на 16,2%, что является самым сильным падением с середины 2015 года. Это произошло после падения на 7,7% в марте в годовом исчислении. Также в апреле снизились: добыча полезных ископаемых на 6%; пищевая промышленность на 6,5%; производство электроэнергии — на 8%; розничные продажи — 14,9%; железнодорожные перевозки — 17,5%; перевозки в общем — 27%. 25-30% производства потеряли компании, выпускающие строительные материалы: бетон, металлоконструкции, кирпич.

Металлургия просела в среднем на 15% в годовом исчислении. Производство стали в апреле упало на 31%, до 1,4 млн тонн. Украина опустилась с 12-го на 15-е место в рейтинге Всемирной ассоциации производителей стали. Это притом, что ассоциация констатировала падение мирового производства стали на 13%. Сколько потеряет Украина, Рада приняла «антиколомойский» закон. Главное в экономике Украины 8-15 мая © REUTERS, OGI/AP/Ukrainian Presidential Press Service

Единственные отрасли, которые смогли воспользоваться карантином и незначительно нарастить производство, — аграрная, табачная и медицина/фармацевтика.

В мае торговля начала восстанавливаться. По данным НБУ, уже в первой половине мая импортеры автомобилей, бытовой техники и продуктов питания купили в 1,5-2 раза больше валюты, чем в апреле. Нацбанк прочит, что восстановление экономики начнется во втором полугодии 2020 года. Однако от карантина больше всего потеряют сектор услуг, розничная торговля, транспорт.

Потери бюджета

Из-за тотального карантина усугубились бюджетные проблемы. В мае 2020 года доходы бюджета Украины сократились на 30,8 млрд грн (80,1 млрд руб.), или 29,6%, по сравнению с прошлым годом, свидетельствуют данные Госказначейства. При этом в связи с пересмотром госбюджета план доходов почти выполнен: недобрали 2,2%. За январь-май в казну поступило на 38,5 млрд грн (100,2 млрд руб.) или на 9% меньше по сравнению с прошлым годом. При этом плановый показатель не выполнен на 10,1%.

Нацбанк прогнозирует более значительное падение доходов государственного бюджета, чем это предусмотрено изменениями, которые были внесены в закон о госбюджете в апреле 2020 года.

Потери бизнеса

По данным Госстата, которые на Украине всегда запаздывают, только в первом квартале общая сумма убытков предприятий превысила 200 млрд гривен (520 млрд руб.). Это почти на 500% больше, чем в прошлом году. Крупные и средние предприятия Украины получили убытки на 4,9 млрд гривен (12,8 млрд руб.) по сравнению с прибылью 111,1 млрд гривен (289 млрд руб.) за аналогичный период прошлого года. Доля убыточных предприятий за первый квартал 2020 года составила 40,8%, тогда так в прошлом году их было 27,2%.

Как свидетельствуют данные опроса Американской торговой палаты на Украине, две трети (64%) компаний, работающих в стране, понесли финансовые потери во время карантина. В начале июня только 5% сообщили о росте доходов. По данным опроса, 80% компаний удалось сохранить количество работников, 18% сократили штат. Кроме того, 49% компаний планируют уменьшить инвестиции в страну. Украина после коронавируса: бедность, роботизация и «удалёнка» © Украина.ру

Украинские предприниматели в сфере малого бизнеса, принявшие участие в опросе Европейской Бизнес-ассоциации, сообщили о существенном падении доходов и росте дебиторской задолженности их компаний. Около 33% предпринимателей в сфере малого бизнеса за период карантина потеряли от 50% до 75% своего дохода. А 7% предпринимателей рассматривают вариант закрытия своего бизнеса. С другой стороны, 14% участников опроса заявили о том, что за период карантина доход их компаний не изменился или даже вырос.

По оценкам 38% респондентов, их предприятиям понадобится около года, чтобы достигнуть "докарантинного" уровня развития. 25% предпринимателей заявили, что их компаниям потребуется на это около двух лет.

Около половины бизнесменов, принявших участие в опросе (48%), указали, что им удалось сохранить зарплату сотрудников на прежнем уровне. Однако 29% респондентов сообщили, что вынуждены были понизить зарплаты, а 19% процентов — что им пришлось отправить своих сотрудников в неоплачиваемый отпуск.

Безработица

Количество безработных в стране, несмотря на адаптивный карантин, стремительно растет. По состоянию на 1 июня на Украине официально зарегистрировали свыше 511 тысяч безработных, что почти на 69% больше показателя 1 июня прошлого года. Только за прошедшую неделю количество официально зарегистрированных безработных увеличилось на 16,6 тысячи. Безработица становится украинской проблемой номер один © РИА Новости, Игорь Маслов | Перейти в фотобанк

При этом с начала карантина количество официально безработных удвоилось. По данным Центра занятости, с 12 марта по 4 мая 2020 года, то есть за период карантина, почти 156 тысяч украинцев, которые потеряли работу, официально зарегистрировались безработными.

Однако это лишь те, кто официально встал на учет. Фактический уровень безработицы значительно выше. По подсчетам Торгово-промышленной палаты, количество безработных за время карантина составило 2,5-2,8 миллиона украинцев. Это самый высокий показатель за последние 15 лет.

Несмотря на постепенный выход из карантина, армия безработных будет пополняться. Например, авиакомпания «Международные авиалинии Украины» 28 мая заявила, что решила уволить 900 сотрудников из-за существенного снижения объемов деятельности в связи с коронавирусом. Компания сообщила, что уже начала процесс сокращения персонала в соответствии с законодательством, на что потребуется минимум 2 месяца. К слову, дальнемагистральный флот МАУ также будет сокращен.

Большая часть украинских курортных гостиниц планируют сокращать штат. Гостиницы, принимающие украинцев, собираются сократить 10-20% персонала. Более 50% персонала уволят в отелях, ориентированных на иностранных гостей и бизнес-поездки.

В Нацбанке прогнозируют, что безработица на пике достигнет 12%, и только к третьему кварталу показатель снизится до 10%, а к докризисному уровню (8-9%) вернется в конце 2020 — начале 2021 года.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль анонсировал программу создания полмиллиона рабочих мест с зарплатой 6-8 тысяч гривен (правда, обещал он это сделать в мае, но пока это так и остается обещанием). Предложенные правительством зарплаты 6-8 тысяч — это несколько выше "минималки", но существенно ниже средней зарплаты по стране.

По прогнозам ЮНИСЕФ, экономические последствия пандемии приведут в этом году к обнищанию значительной части населения Украины. Число людей, проживающих за чертой бедности, по самым скромным оценкам, увеличится на 6,3 млн, из них 1,4 млн составят дети.