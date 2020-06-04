Общественные организации с иностранным финансированием парламент Украины намерен отдать под контроль. Соответствующий законопроект внес в Верховную Раду народный депутат «Слуги народа» Александр Дубинский. Законопроект поступил на рассмотрение в антикоррупционный комитет и комитет по внешней политике

«Иностранные государства, государственные органы иностранных государств, предоставляя значительную финансовую поддержку украинским благотворительным организациям и общественным объединениям, в свою очередь, оказывают существенное влияние на деятельность этих организаций в Украине. Таким образом, иностранные государства, а также отдельные иностранные граждане, получая возможность влияния на общественно-политическую среду, могут формировать общественное мнение внутри страны. В связи с этим возникла необходимость в совершенствовании правового регулирования вопросов, связанных с обеспечением открытости для общества информации о деятельности общественных объединений, которые получают финансовую поддержку от иностранных государств», — сообщается в объяснительной записке к документу. Распятая Украина между МВФ и Аваковым: колония или диктатура? © РИА Новости, Алексей Фурман | Перейти в фотобанк

Итак, общественные организации с иностранным финансированием от 50% должны будут обеспечить открытость и прозрачность источников своего финансирования. А также указывать в своем названии факт иностранной помощи. Кроме того, законопроект предусматривает новую норму о том, что бывшие руководители общественных организаций с финансированием более 50% не смогут возглавлять государственные, коммунальные предприятия. Все эти нововведения коснутся только тех организаций, которые занимаются общественно-политическими вопросами, и не затронут организации в сфере культуры, искусства, здравоохранения, соцзащиты, спорта.

Сам автор законопроекта Александр Дубинский прокомментировал свою инициативу на странице в ФБ: «Соросята возмущаются моим проектом закона про общественные организации с иностранной поддержкой — мол, это ограничит их соросятские права. Это ведь копия совершенно демократического американского закона про общественные организации. Лучшие международные практики». Политология рабовладельцев: о презирающих народ «патриотах» Украины © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Кроме того, закон (если он будет принят) призван бороться с коррупцией в общественных организациях. Адвокат Дональда Трампа Рудольф Джулиани неоднократно заявлял, что через украинские общественные организации и активистов было разворовано около 5 млрд долларов. «Система построена таким образом, что контракты получают организации, близкие к бывшим работникам USAID и правительства США, бывших или действующих чиновников», — заявлял адвокат Трампа в своих соцсетях. Американский адвокат называл даже фамилии: в «освоении» бюджетов был замечен известный украинский активист Виталий Шабунин и его организация «Центр противодействия коррупции». Расследованием этих злоупотреблений, а также влиянием американских организаций на украинскую политику и занимается Джулиани при содействии народного депутата Андрея Деркача.