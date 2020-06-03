В первых числах июня глава МИД Украины Дмитрий Кулеба и глава Офиса президента Андрей Ермак отправились в европейское турне – в Берлин и Париж, обсудить перспективы выполнения Минских договоренностей

В Берлине украинская делегация заявила в очередной раз о недопустимости прямого диалога с ЛДНР, но предложила и дальше продолжать обсуждать вопрос урегулирования в рамках «нормандского формата», пообещав новые встречи министров в этом формате. Украинская власть выбирает войну © пресс-служба президента Украины

«Уже скоро состоится очередной такой разговор, где мы будем обсуждать те решения, которые принесут мир на Донбасс», — заявил Кулеба в Берлине.

В интервью немецкому изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung глава Офиса президента Андрей Ермак накануне визита заявил, что Киев желает вести диалог с «признанными представителями гражданского сообщества Донбасса». Гражданским сообществом на Украине называют представителей «грантоедских» структур. Иными словами, обсуждать вопрос урегулирования конфликта должны, по версии Киева, сторонники Майдана с обеих сторон, правда никакого результата это не даст, а собраться и поговорить в узком кругу они могут и без официозного пафоса.

Что для Киева важно в этом отношении, так это обсуждать, встречаться хоть в сто сорок пятый раз и говорить, пусть и без какого-либо реального прогресса. С одной стороны, такая бесплодная тактика должна успокоить сторонников мира («мы же стараемся»), с другой — успокоить «ястребов», поскольку конфликт будет продолжаться.

«Месяц назад были консультации по нормандскому формату… Мы наметили ряд вопросов, которые требуют решения, и с тех пор ищем решения, которые бы позволили двигаться вперед для мирного урегулирования на Донбассе, но не приводили к пересечению красных линий», — заявил Дмитрий Кулеба. В переводе с дипломатического языка это совершенно бессодержательно заявление: мы разговаривали, разговариваем и будем разговаривать. Одиночество Зеленского. В каком виде возможна встреча в «нормандском формате» © РИА Новости, Алексей Никольский | Перейти в фотобанк

Еще менее плодотворной выглядит другая инициатива, выдвинутая украинской делегацией в Берлине, — «создание международной переговорной платформы по деокупации Крыма». Такое пристегивание Крыма к Донбассу показалось странным даже немецким журналистам. «Показательно также, что говоря в Берлине о Донбассе, министр иностранных дел Украины каждый раз вспоминал и про Крым, хотя судьба полуострова не является предметом переговоров в рамках "нормандского формата"», — пишет Deutsche Welle.

Тем не менее и здесь проявляется общая политическая тактика властей Украины: привлекать к себе внимание на международных площадках, не давать о себе забывать, чаще встречаться и говорить, говорить, говорить, а попутно просить денег. Украина готова встречаться и говорить с западными партнерами постоянно, даже без участия России в переговорах по Донбассу или Крыму.

В конце прошлого года прошла шестая встреча лидеров стран «Нормандской четверки» при участии Владимира Зеленского. Тогда договорились продолжать договариваться об урегулировании, обмене пленными и прекращении огня. В апреле должен был состояться следующий саммит, но новый глава МИД Украины Кулеба посетовал в Германии, что ему помешала эпидемия и карантин.

Украинский политолог-международник Максим Яли, комментируя поездку украинской делегации в Берлин, утверждает, что ее основной целью было очередное заверение в намерении исполнять Минские договоренности, чтобы с РФ не дай бог не сняли санкции.

«Главная задача — показать решительность в намерениях выполнять Минские соглашения, ведь уже скоро наступит момент продления либо снятия санкций против РФ», — утверждает эксперт. Обострение в Донбассе: что это было и кому выгодно. Мнения экспертов © REUTERS, Oleksandr Klymenko | REUTERS, Oleksandr Klymenko | Перейти в фотобанк

Киев не может формально отказаться от Минских договоренностей, так как это одно из условий сохранения санкций против РФ, а тут уже задействованы «кровные» интересы США. Киев не может и не желает соблюдать Минские договоренности, так как не может пойти против радикальных националистов и той части американского истеблишмента, которая заинтересована в вялотекущей войне на границе с РФ. Остается только вариант «ни мира, ни войны», предполагающий вечную симуляцию процесса урегулирования.

С каждым новым раундом переговоров будут возникать все новые условия, выдвигаемые в виде своеобразного «спама». В Киеве уже не раз звучали предложения подключить к переговорам США и Великобританию, которым это абсолютно не нужно, или исключить из переговоров РФ. На днях такое предложение выразил вице-премьер Украины Алексей Резников в статье для «голоса НАТО», издания Atlantic Council. Он назвал этот вариант переговоров «Будапештским форматом», но при этом он не собирается отказываться и от «Минского формата», а вести эти переговоры параллельно. Иными словами, чем больше всяких переговоров и форматов, тем лучше. В МИД РФ в ответ заявили, что Киев волен говорить, с кем хочет, но к миру на Донбассе это отношения не имеет. «Любая страна имеет право встречаться с теми, с кем она хочет. Украина — не исключение. Но никакого отношения к России и урегулированию конфликта на юго-востоке это не имеет. Соответственно, и перспектив тоже. Очередная попытка имитировать активность вместо того, чтобы всерьез заняться выполнением Минских соглашений в диалоге с Донбассом», — заявили в МИД РФ.

Telegram-канал «Легитимный», ссылаясь на свои источники в Офисе президента Украины, утверждает, что имитация действительно была основной целью визита украинской делегации в Европу. «Наша делегация после визита в Берлин, как обычно, озвучила стандартные фразы, ничего нового и конкретного. Единственная наша победа в Берлине по «донбасскому кейсу» — это мы смогли убедить немцев, чтобы те организовали встречу на уровне Глав МИД стран «нормандской четверки». Эта встреча нужна Офису президента для продолжения стратегии «иллюзии работы», но ничего конкретного она не принесет, это известно всем участникам», — сообщает «Легитимный». Темы Донбасса и Украины на пресс-конференции Путина © РИА Новости, Алексей Никольский | Перейти в фотобанк

Научный сотрудник Института славяноведения РАН, сотрудник Центра украинистики и белорусистики Олег Неменский в интервью изданию Украина.ру говорит, что сложившаяся ситуация на Донбассе вполне устраивает Киев. «Никакой реализации Минских соглашений, конечно, уже не будет, так как Украина принципиально не хочет их реализовывать. А заставить ее не получится. Даже если бы внешние силы, западные партнеры, попытались надавить, Киев все равно не пошел бы на это из-за внутренних причин. Если власть начнет реализовывать политическую часть Минских соглашений, ее сметут. Таковы настроения в обществе, особенно в его активной части. Но Украине и объективно не нужен Донбасс с нелояльным населением, и у нее нет средств на восстановление инфраструктуры этих областей. Так что Украина будет всеми силами сопротивляться возвращению Донбасса. В то же время в большой войне Украина не заинтересована, но и на прямые переговоры не пойдет. Нынешняя ситуация для Киева идеальна. Фронт существует, он кровоточит, Украина не дает ему замерзнуть», — говорит Неменский.

Впоследствии у Киева еще могут возникнуть предложения подключить хоть Турцию, хоть Индонезию к формату переговоров по Донбассу, провести консультации с членами мусульманских религиозных общин, печатать документы только на бумаге сиреневого цвета и много других ненужных и бесполезных идей. И каждый раз обсуждение этих предложений будет требовать времени, производя впечатление какого-то прогресса в решении проблемы, но обстрелы городов Донбасса на радость «ястребам» при этом не прекратятся.