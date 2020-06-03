Всеамериканский бунт с каждым днём набирает обороты. Президент США Дональд Трамп грозится применить армию, если губернаторы штатов, в первую очередь демократы, не наведут порядок, но предпринимать решительные действия не спешит. Демократы тоже не торопятся обращаться к Вашингтону за помощью. Такое поведение продиктовано предвыборными играми

Акции протестов и беспорядки охватили уже 45 из 50 штатов страны. Активисты вступают в столкновения с полицейскими, разбивают витрины магазинов и выносят всё, что только возможно, поджигают машины и бросают различные зажигательные смеси, дымовые шашки, а стражи порядка вынуждены применять слезоточивый газ, резиновые пули и дубинки. Во многих городах действует комендантский час.

Выступая в Белом доме 1 июня, президент США Дональд Трамп заявил, что последние дни страна оказалась захвачена профессиональными анархистами, жестокими толпами, поджигателями, мародерами, преступниками и другими бунтовщиками, а руководство ряда штатов не приняло необходимых мер для защиты жилых районов. Глава государства предупредил, что если ситуация не изменится, то он введён в эти штаты армию и быстро решит эту проблему за местных чиновников.

Сдержанная решительность Трампа

Трамп в своих речах демонстрирует готовность жёсткой рукой навести порядок в стране, однако переходить от слов к делу не спешит, и для этого есть несколько причин.

Во-первых, решиться применить силу против сограждан непросто любому политику, а американскому президенту сейчас приходится десять раз продумывать каждый свой шаг, с оглядкой на предстоящие выборы и с учётом того, что, как показывают социологические исследования, он уступает по популярности бывшему вице-президенту США демократу Джо Байдену (согласно опросу газеты The Washington Post и телекомпании ABC, проведённому после убийства афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе, но до начала массовых беспорядков, за Байдена готовы проголосовать 53% респондентов, за Трампа — 43%). Трамп хотел запугать протестующих военными вертолетами, но потерпел неудачу — СМИ © РИА Новости, Брайан Смит | Перейти в фотобанк

Во-вторых, штатами, где обстановка самая накалённая, руководят губернаторы и мэры из стана Демократической партии. Президенту-республиканцу даже выгодно, чтобы по телевизору крутили кадры улиц, больше похожие на сцены из фильмов-катастроф. Это самое наглядное подтверждение неспособности политиков взять ситуацию под контроль.

В-третьих, нежелание перекладывать на себя ответственность. Согласно американскому законодательству, ответственность за происходящее на территории штатов, включая соблюдение общественного порядка, несут местные власти, соответственно, и усмирять погромщиков должны они, но если чувствуют, что собственными силами не справляются, то могут попросить федеральные власти придти на подмогу. Однако возможность президенту действовать, не дожидаясь обращения губернаторов и мэров штатов, тоже предусмотрена: закон «О восстании» от 1807 года наделяет его правом использовать военные силы для подавления гражданских беспорядков и мятежей, направленных против штата, федерального правительства, на нарушения Конституции, основных законов и прав граждан, только перед применением этого закона глава государства должен обратиться к протестующим с предложением мирно разойтись в установленный срок. Только вот отвечать за все последствия — а они могут быть очень непредсказуемыми — отвечать будет президент.

По информации источников СМИ, приказ готовиться к развертыванию и передислокации в Миннеаполис, откуда начались протесты, уже получили 30 мая бригады военной полиции из Форт-Брэгга (штат Северная Каролина) и Форт-Драма (штат Нью-Йорк), а также солдаты из Форт-Карсона (штат Колорадо) и Форт-Райли (штат Канзас) в соответствии с законом «О восстании», несмотря на то, что его не ввели в действие, а главе Пентагона Марку Эсперу поручено представить план по стабилизации обстановки в Вашингтоне. В таком случае Трамп не станет первым президентом, который отдаст приказ ввести армию в штаты. Так, Линдон Джонсон прибегал к такой мере в 1968 году во время бунтов в Чикаго, Балтиморе и Вашингтоне, а также при беспорядках в штате Теннесси после убийства баптистского проповедника Мартина Лютера Кинга. Джордж Буш-старший был вынужден прибегнуть к силе в 1992 году, когда Лос-Анджелес охватили беспорядки, спровоцированные оправдательным приговором белым полицейским, избившим афроамериканца при попытке ареста.

Дилемма демократов

Демократы из числа власть имущих оказались в сложном положении. С одной стороны, беспорядки ничего хорошего не сулят, чем скорее всё это закончатся, тем лучше, можно было бы обратиться за помощью к Белому дому, тем самым частично переложить на них ответственность, но все эти годы демократы выступали против Трампа, а теперь обращаться к нему, расписавшись таким образом в собственной слабости? Что гораздо важнее, применить силу против протестующих = применить силу против своего электората (хотя среди афроамериканцев есть и сторонники Трампа, безусловно).

2 июня демократическое меньшинство в Сенате внесло на рассмотрение резолюцию, осуждающую действия федеральных властей по разгону протестующих около Белого дома, но республиканское большинство её заблокировало.

Некоторые демократы вступили в заочную полемику с президентом.

Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо (за решительные меры по борьбе с коронавирусом некоторые американцы предлагали выдвинуть его кандидатом в президенты вместо Джо Байдена) назвал призыв Трампа каждому губернатору развернуть национальную гвардию достаточно постыдным. По словам политика, президент использовал военных, чтобы вытеснить мирный протест с Лафайет-сквер и сфотографироваться около сожжённой накануне Епископальной церкви Святого Иоанна, для него всё это просто реалити-шоу.

Губернатор штата Иллинойс Джей Роберт Прицкер в интервью телеканалу CNN заявил: «Президент создал провокационный момент. Он хочет сменить тему со своей неудачи в связи с коронавирусом, полной неудачи, и теперь видит подходящий момент, когда есть беспорядки из-за несправедливости по отношению к Джорджу Флойду, он теперь хочет создать другую тему и что-то, где он может быть президентом законности и правопорядка». Александр Рар: Трампа ждет судьба Януковича? Почему немцы поддерживают протестующих в США? © Скриншот из видео Украина.ру

В свою очередь, губернатор штата Мичиган Гретчен Уитмор назвала применение слезоточивого газа против протестующих недалеко от Белого дома разрушительным и заявила, что США нужен лидер, который может восстановить единство, проявить сострадание и компетентность.

Мэр Вашингтона Муриэл Баузер, демократ и афроамериканка, на пресс-конференции 2 июня заявила, что столица не нуждается в помощи военных для защиты от погромов, как предлагает Трамп. Она сообщила, что местные власти просили нацгвардию о помощи на контрольно-пропускных пунктах по периметру города, чтобы регулировать движение, но не хотят видеть ни вооружённую нацгвардию, ни военных на улицах округа Колумбия, и продолжают сотрудничать с ФБР и федеральной полицией. Правда, и сам Трамп положительно оценил ситуацию в столице.

Главным рупором позиции демократов сейчас должен стать Джо Байден, но пока у него это плохо получается. Вместо призывов к американцам успокоиться и разойтись по домам на встрече с лидерами христианской общины в штате Делавэр он призвал полицейских стрелять людям, представляющих угрозу, в ногу, а не в сердце (можно сказать, что это более гуманно, но всё-таки стрелять). Во время выступления в Филадельфии бывший вице-президент упрекнул Трампа в большей заинтересованности во власти, чем в принципах, и посоветовал ему прочитать Библию, а не просто позировать с ней для фото. Он также призвал Конгресс незамедлительно провести реформу полиции и пообещал, что в случае избрания президентом в течение первых 100 дней после инаугурации сформирует специальную комиссию, которая будет осуществлять надзор за работой полицейских в стране.

Ответ Трампа не заставил себя долго ждать: «Сонный Джо в политике 40 лет, но ничего не сделал. Теперь он делает вид, что знает ответы, но он даже не знает вопросов. Слабостью никогда не победить анархистов, грабителей и погромщиков. Джо политически слаб всю свою жизнь. Закон и порядок!»

Как сообщил телеканал CNN, Байден может посетить церемонию прощания с афроамериканцем Джорджем Флойдом, смерть которого и спровоцировала беспорядки по всей стране, запланированную на 8 и 9 июня в Хьюстоне (штат Техас), но окончательной договорённости пока нет.

Безусловно, расовое неравенство, как и эпидемия коронавируса, станет одной из главных тем предвыборных дебатов между Трампом и Байденом. Если демократы попытаются обвинить президента в применении силы против населения, то Трамп быстро им напомнит, кто руководит этими штатами. Главное, чтобы американские политики не заигрались в игру «кто кого больше обвинит» и не поставили страну на грань гражданской войны, ведь беспорядки охватили почти всю её территорию, и на акции протестов выходят не только темнокожие, но и белые, и полицейские — люди недовольны и притеснениями отдельных групп населения, и излишней жестокостью правоохранительных органов, и ситуацией в Штатах в целом. Ищенко о протестах в США: Победа Трампа может закончиться тюрьмой для многих демократов © РИА Новости, Нина Зотина

Даже если нынешние беспорядки удастся быстро утихомирить, проблемы, вынуждающие людей выходить на протесты, останутся, и работать нужно над ними. Старший советник президента США Келлиэнн Конуэй признала, что в стране существует институциональный расизм и не все жители равны. Однако в этом частично есть вина и самих афроамериканцев — с точки зрения закона, они имеют все те же права и возможности, что и белые, но не всегда ими пользуются. То, что полицейские часто превышают свои полномочия, несколько лет назад признавал Барак Обама, ещё будучи президентом. Здесь причина кроется в постановлении Верховного суда США, вынесенного ещё в 1980-х годах, которое наделяет стражей порядка стрелять на поражение, если они почувствуют (!) угрозу для своей жизни или жизни окружающих. То есть никакой угрозы на самом деле может не быть, а полицейский может сказать, что ему показалось. И в этом случае закон будет на его стороне.

Сейчас Трампу нет смысла рвать на себе рубашку, чтобы завоевать голоса избирателей «демократических штатов», его шансы победить в Нью-Йорке, Калифорнии, Миннесоте, Вашингтоне всё равно минимальны. И наоборот, он может укрепить образ решительного и, как он сам говорит, самого жёсткого президента США, например, поступками типа распоряжения о пролете военной техники над столицей вечером 1 июня, как пояснили агентству Associated Press двое представителей Пентагона, в качестве демонстрации силы на фоне протестов.