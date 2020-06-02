В США не стихают беспорядки, начавшиеся на прошлой неделе в Миннеаполисе после смерти Джорджа Флойда. Афроамериканец стал жертвой чрезмерно жестких действий полиции, что вызвало стихийные протесты, переросшие в беспорядки, поджоги и погромы. Для ликвидации беспорядков Трамп может задействовать 350 тысяч солдат американской национальной гвардии

В считаные дни география протестов расширилась на все Соединённые Штаты: погромщики бьют стекла, нападают на полицейских, жгут машины и дома, грабят магазины.

Такой неожиданный выход из коронавирусного карантина, который вроде бы потихоньку стал заканчиваться, продемонстрировал всем, насколько разобщено американского общество.

Президент Дональд Трамп пригрозил использовать вооружённые силы США в бунтующих городах, если погромы не прекратятся. Он посоветовал губернаторам штатов, где проходят демонстрации, развернуть армейские подразделения, чтобы взять улицы под контроль. По мнению американского лидера, мятежникам нужно противостоять до тех пор, пока ситуация не стабилизируется.

Накануне демонстранты подожгли торговый центр в Лос-Анджелесе, разграбили магазины в Нью-Йорке и вступили в столкновение с полицией в Сент-Луисе, штат Миссури, где четверо полицейских были доставлены в больницу с травмами. Окончательный список пострадавших во время беспорядков и общая сумма ущерба пока не известны. Международная федерации журналистов призвала США прекратить войну против СМИ © РИА Новости, Артур Габдрахманов | Перейти в фотобанк

У президента есть законные полномочия по развёртыванию военного персонала в Соединённых Штатах, чтобы помочь подавить насильственные протесты по всей стране. Этот драматический шаг, о котором он сообщил в 1 июня, вероятно, вызовет сильный отпор со стороны ряда государственных и местных чиновников, считают аналитики.

В телевизионной речи Трамп сказал, что он рекомендовал «каждому губернатору развернуть Национальную гвардию в достаточном количестве, чтобы мы доминировали на улицах».

«Мэры и губернаторы должны установить подавляющее присутствие на улицах правоохранительных органов до тех пор, пока насилие не будет остановлено», — сказал глава Белого дома.

«Если какой-то город или штат откажется предпринять действия, необходимые для защиты жизни и имущества своих жителей, то я разверну вооруженные силы Соединенных Штатов и быстро решу эту проблему за них», — добавил Трамп.

(Национальная гвардия — вид вооружённых сил, формирования резерва, организованные армией и ВВС США. Её формирования существуют в каждом штате. Она имеет двойное подчинение: штату и федеральному правительству и состоит из граждан, имеющих достаточную военную выучку, которые сравнительно недавно закончили службу в войсках и не нуждаются в дополнительной подготовке. Служба в Национальной гвардии добровольная и совмещается с работой по основной гражданской специальности). Посольство Украины просит своих граждан отказаться от протестов в США © РИА Новости, Артур Габдрахманов | Перейти в фотобанк

Заявления президента США, пригрозившего развернуть вооруженную армию в бунтующих городах, выглядят как фашистские, заявил сенатор-демократ от штата Орегон Рональд Ли Уайден, сообщает The Washington Post.

Еще один конгрессмен-демократ Джо Негус напомнил, что в 1957 году 34-й президент США Дуайт Эйзенхауэр развернул войска для борьбы с сегрегацией и защиты гражданских прав. По его словам, Трамп сделал обратное: развернул войска против граждан, выступающих за свои гражданские права.

При этом однопартийцы президента-республиканца хвалят американского лидера за демонстрацию силы. По словам политиков, мирные протестующие заслуживают того, чтобы их видели и слышали, а грабители и анархисты должны быть готовы к последствиям.

Налицо глубочайшее противоречие между демократами, за которых обычно голосуют афроамериканцы, и республиканцами, которых поддерживают в основном белые «реднеки» (red necks). «Красные шеи» («тупые работяги», «деревенщина») — так некоторые американские либералы презрительно называют тех, кто избрал Трампа президентом. Массовые беспорядки: Трамп стягивает военных в Вашингтон © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Хотя часть демонстрантов ведут себя мирно, многие из них вооружаются и возводят баррикады. Отмечаются случаи стрельбы в полицейских. Мятежники останавливают и грабят почтовые пикапы и грузовики.

Против грабителей действительно зреет недовольство обывателей. В ряде американских штатов мирные граждане уже самостоятельно организуют вооруженные дружины, чтобы противостоять мародёрам.

Представитель национальной гвардии Миннесоты Джон Дженсен сообщил, что три пожарные бригады по всему городу сопровождает охрана, а губернатор уполномочил ввести еще тысячу национальных гвардейцев — это крупнейший контингент в истории Миннесоты. Между тем, ФБР предупредило о серьезной угрозе для солдат Национальной гвардии.

Проблема, которую многие американцы считали решенной и предпочитали не замечать — полицейский беспредел по отношению к меньшинствам, — обострилась шокирующим образом, и протесты, поначалу законные, использовали в своих целях преступники и вандалы. Песков: Путин и Трамп не обсуждали беспорядки в США © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

Убийство Джорджа Флойда обострило напряженность, копившуюся в американском обществе годами. Не только из-за гибели темнокожих от рук полиции, но и из-за растущего экономического неравенства, пробелов в образовании и разном доступе к услугам. А в последнее время еще и из-за того, что коронавирус сильнее ударил по темнокожим и "цветным" сообществам. Среди них больше как заболевших и умерших, так и уволенных.

Расовая рана в центре пандемии коронавируса в США продолжает гноиться, и последние данные показывают, что афроамериканцы умирают от этой болезни почти в три раза чаще, чем белые. Данные, собранные исследовательской лабораторией APM и опубликованные под названием «Цвет коронавируса» (Color of Coronavirus), являются еще одним доказательством ошеломляющего разрыва в уровне смертности COVID-19 между темнокожими американцами и остальной нацией.

По всей стране афроамериканцы умирали со скоростью 50,3 на 100 000 человек по сравнению с 20,7 для белых, 22,9 для латиноамериканцев и 22,7 для американцев азиатского происхождения. Более 20 000 афроамериканцев — примерно один человек из 2000 всех чернокожих жителей США — умерли от этой болезни. США оказались не готовы к Майдану на своей территории © РИА Новости, Артур Габдрахманов | Перейти в фотобанк

На уровне отдельных штатов статистика шокирует ещё больше. В нижней части печальной турнирной таблицы с точки зрения расового неравенства находится Канзас, где чернокожие жители умирают в семь раз быстрее белых. В столице страны Вашингтоне разница в уровне смертности между чернокожими и белыми составляет шесть раз, в Мичигане и Миссури — пять, а в основных горячих точках заболевания — Нью-Йорке, Иллинойсе и Луизиане — три раза.

А еще афроамериканцы в 1,3 раза более склонны страдать от ожирения, чем белые. Они в 6,7 раза чаще сидят в тюрьме, чем белые, и совершают 52% убийств, хотя составляют менее 13% населения США. Чёрные американцы вдвое реже, чем белые, оканчивают колледж, а еще обычный американский темнокожий живёт в среднем 72,2 года, притом что белый американец живёт 76,6 года.

Бумеранг вернулся в США. Полыхает родина «цветных революций» © РИА Новости, Артур Габдрахманов | Перейти в фотобанк

Подобно другим странам, сначала Америка действительно объединилась, чтобы справиться с вирусом. Но это единство продлилось недолго. Эксперты сходятся во мнении, что взрыв ярости вызван не расистскими проблемами, а длительным карантином из-за коронавируса и массовой, более 40 миллионов человек, безработицей.

Как известно, неофициальный символ Республиканской партии США — слон, который олицетворяет мощь. У американских демократов такую функцию исполняет осёл, символизирующий упрямое преодоление препятствий и выносливости. В преддверии грядущих выборов главы государства в условиях продолжающейся пандемии яростная схватка за власть между «слонами» и «ослами» может иметь непредсказуемые последствия для всей страны. А может быть, и мира.