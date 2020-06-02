Украина выполнила все обязательства, которые взяла на себя для продолжения сотрудничества с Международным валютным фондом. Об этом сообщили в МВФ буквально через несколько часов после подписания президентом Украины Владимиром Зеленским закона о защите национализированных банков

Дадут меньше и на короткий срок

По информации фонда, новая программа общим объемом финансирования в $5 млрд (3,6 млрд SDR) рассчитана на 18 месяцев. Деньги будут направляться на поддержку платежного баланса и бюджета для преодоления последствий COVID-19. То есть, для пополнения валютных резервов и для бюджетных нужд.

За несколько дней до этого сообщения МВФ Кабинет Министров утвердил проект меморандума о сотрудничестве по новой программе, согласно которому первый транш кредита составит $1,9 млрд и полностью будет направлен на покрытие дефицита госбюджета. Второй транш ожидается в четвертом квартале 2020 года. Новая кредитная программа для Украины на $5 млрд может быть утверждена Советом директоров МВФ максимум в начале июня. Первый транш кредита в размере $1,9 млрд ожидают уже через пару дней после утверждения программы — средства пойдут на пополнение бюджета. Для получения следующих траншей Украина должна будет выполнить ряд условий — "структурных маяков".

Президент Владимир Зеленский, Нацбанк Украины и предыдущее правительство страны в начале декабря 2019 года достигли staff level agreement с МВФ об открытии новой трехлетней программы EFF на $5,5 млрд, размер которой мог быть увеличен до $8 млрд. Взамен МВФ требовал от Украины принятия законов о банках и о рынке земли. Это программа должна была заменить 14-мес. программу stand-by на около $3,9 млрд, рассчитанную поддержать страну в период президентских и парламентских выборов в прошлом году и завершившуюся 17 февраля этого года. Украина смогла получить по stand-by лишь первый транш около $1,4 млрд. Затем планировались еще два транша по итогам полугодовых пересмотров, однако в связи со сменой президента и правительства страны после выборов было решено начать разработку новой программы сотрудничества. В результате в 2019 году финансирование со стороны Фонда отсутствовало, тогда как Киев заплатил почти 1,4 млрд SDR. Однако из-за коронакризиса Украина и МВФ вместо EFF смогли договориться о программе stand-by.

Структурные маячки

Пока меморандум официально не опубликован. Однако украинским СМИ удалось узнать не только структурные маяки программы, но и другие условия предоставления средств. «Пуще прежнего бранится старуха». МВФ расширяет свой контроль над Украиной © РИА Новости, Наталья Селиверстова | Перейти в фотобанк

Пакет маяков можно разделить на несколько блоков: энергетический, банковско-финансовый, фискальный, судебный и антивирусный, связанный с COVID-19. Предполагается, в частности, изменение двух законов — по банковскому и судебному направлениям. В перечне маяков на данном этапе нет ничего, что касалось бы темы закона о рынке земли. Стоит напомнить, что условия кредитования могут корректироваться по ходу реализации программы.

По энергетическому направлению, прежде всего для получения второго транша необходимо будет изменить устав НАК "Нафтогаз Украины" в соответствии нормами Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Речь идет о пересмотре изменений устава, которые в марте 2019 года утвердил Кабинет министров Владимира Гройсмана. Тогда полномочия наблюдательного совета НАК были несколько ограничены. Кроме того, необходимо будет в новых договорах на предоставление коммунальных услуг упростить процедуру смены поставщиков газа. Украина пообещала отказаться от продления спецобязательств по поставкам газа населению и предприятиям теплокоммунэнерго и предпринять ряд шагов, которые в перспективе приведут к повышению цен на газ и тарифов на коммунальные услуги. Кроме того, среди обещаний, данных МВФ — усиление борьбы с должниками путем увеличения штрафов и "упрощения правого принуждения" платить за газ и коммунальные услуги.

По судебному направлению на законодательном уровне необходимо будет изменить процедуру конкурсного отбора членов Высшего совета правосудия.

По направлению фискальной политики по таможне и налоговой необходимо будет к осени разработать механизм, который бы позволил с 2021 года Государственной налоговой службе и Государственной таможенной службе работать как единому юридическому лицу. Пока каждое территориальное управление налоговой и таможенной служб работает как отдельное юрлицо.

По банковскому направлению к лету Нацбанку необходимо будет утвердить план работы с проблемными активами госбанков. Кроме того, нужно будет ужесточить процедуру урегулирования и ликвидации задолженности связанных лиц. Для этого нужно будет внести изменения в законы о Фонде гарантирования вкладов и изменить закон о банках и банковской деятельности в части структуры капитала банков и требований к капиталу.

По антивирусному направлению весной 2021 года нужно будет провести аудит средств госбюджета, которые были потрачены на борьбу с COVID-19.

«Самая большая ошибка украинских переговорщиков заключается в том, что в эту программу смешали все, что только возможно. По большому счету переговорная позиция должна была бы выглядеть так: в первую очередь нужно было поставить условие выделить антикоронавирусный заем в пределах $2 млрд. И эти деньги можно было бы получить без каких-либо предварительных условий, то есть не нужно было бы принимать закон о рынке земли, так называемый «антибанковский» закон и так далее. Антикоронавирусные займы — экстренная помощь на преодоление последствий пандемии — сейчас выделяются практически всем странам в размерах 50% квоты МВФ. И эти деньги выделяются достаточно быстро — Украина могла бы их получить еще, в худшем случае, в середине апреля.

А вот саму программу сотрудничества с МВФ — stand-by — нужно было обсуждать в спокойном режиме. Не нужно было бы устраивать ночное голосование по рынку земли и шоу с голосованием по банковскому закону. И в течение первых летних месяцев можно было бы спокойно согласовать более-менее реальную программу сотрудничества с Фондом с учетом программы работы нового правительства, которое только-только разрабатывается. Некоторые во власти использовали необходимость подписания программы с МВФ, как таран, чтобы пробить эти два законопроекта», — сказал в комментарии Украина.ру экономист Алексей Кущ.

По словам экономиста, первый транш полностью уйдет по покрытие дефицита бюджета для стабилизации работы сферы здравоохранения страны. Что же касается остальных траншей, то они будут выделяться именно в рамках программы stand-by.

«Если почитать условия выделения этих денег, складывается впечатление, что стороны проявили изрядную долю творческого подхода и фантазии, чтобы придумать какие-то структурные маяки, которые можно было бы выполнить. Потому что эти три миллиарда долларов — это фактически те деньги, которые Украина должна отдать фонду в течение ближайших полутора лет, как раз в период действия этой программы. Фактически МВФ будет не кредитовать Украину, а рефинансировать старые долги перед собой. А значит, никакого эффекта ни для экономики, ни для развития страны это иметь не будет. Кроме, пожалуй, первого транша, который Киев мог, повторюсь, получить еще в апреле», — подчеркнул Алексей Кущ.

Конец «эпохи Зеленского»

По мнению политолога Руслана Бортника, если президент поддержит тот проект меморандума, который гуляет в СМИ, это будет иметь катастрофические последствия для Украины, поэтому в такой редакции этот документ подписывать нельзя. Необходимо продолжать переговоры, искать другие источники финансирования бюджетного дефицита.

«Это будет означать "аннексию Зеленского и команды" и скачкообразное увеличение зависимости от МВФ; внешнее управление финансовой системой страны; отказ от налоговой реформы (легализации капиталов, снижения налоговых ставок, введения налога на выведенный капитал); отказ от государственной поддержки национальной промышленности и экономики; продолжение медицинской и образовательных ДЕформ; увеличение пенсионного возраста и дальнейшее сокращение издержек на социальную сферу; отказ от внутреннего инвестора и продолжение банкострела; внешний контроль над судебной системой (отбор судей под контролем МВФ); усиление НАБУ и сохранение в нем Сытника; рост цен на услуги ЖКХ и ужесточение механизмов выбивания долгов; контроль над рынком земли (при "убитом" внутреннем инвесторе); приватизация Одесского припортового и Центрэнерго по минимальной цене; еще более независимые от украинского правительства "Нафтогаз", Государственная таможенная и Государственная налоговая службы, Антимонопольный комитет; конец так и не начавшейся "эпохи Зеленского", при возможном сохранении поста до конца каденции», — предупредил на своей странице в Facebook политолог.

Как заявил премьер Денис Шмыгаль в эфире одного из телеканалов, Международный валютный фонд не выдвигал властям Украины конкретных условий предоставления нового кредита. Он также опроверг сообщения некоторых СМИ о том, что одним из условий для нового кредита является очередное повышение пенсионного возраста на Украине.

История сотрудничества

Были времена, когда Украина сотрудничала с МВФ на бескредитной основе. В 2004 году была согласована программа "предупредительный stand-by", которая предусматривала, что в случае ухудшения ситуации Киев сможет получить помощь от МВФ. Так продолжалось до 2008 года, когда развернулся очередной мировой финансовый кризис. Осенью 2008 года МВФ согласился предоставить Украине рекордный на то время заем в 11 млрд SDR, что тогда составляло около $16,4 млрд. Ситуация была настолько сложной, что 3 млрд SDR были сразу зачислены в резервы Национального банка. По этой программе Киев получил три транша. Часть второго и весь третий были направлены непосредственно в государственный бюджет — практика, в целом не свойственная МВФ.

Летом 2010 года, так и не получив по предыдущей программе 4 млрд SDR, Киев заключил с МВФ новое и такое же масштабное соглашение — на 10 млрд SDR (более $15 млрд). Но по нему было "выбрано" еще меньше средств — всего около четверти. Выделение очередных порций этого займа постоянно откладывалось из-за невыполнения Украиной своих обязательств, прежде всего тех, что касались введения рыночных цен на газ для населения.

После смены власти в начале 2014 года Украина вновь обратилась к МВФ с просьбой о срочной финансовой помощи. В марте тогдашний премьер Арсений Яценюк заявил, что новое украинское правительство выполнит все условия Международного валютного фонда, для чего придется провести очень жесткие реформы, которые затронут в первую очередь социальный сектор. И тут же анонсировал повышение тарифов, на которое не соглашались его предшественники.

В конце апреля 2014 года МВФ согласился на еще одну программу кредитования на общую сумму почти 11 млрд SDR ($15,1 млрд). Из первого же транша более $1 млрд снова направлены прямо в бюджет. Всего по этой программе на поддержку бюджета поступило $2 млрд из общей суммы полученных траншей на $3 млрд.

Несмотря на это, экономика Украины продолжила быстрое падение, и уже менее чем через год, в марте 2015-го, была согласована новая программа — расширенного финансирования — на рекордную сумму в 12,348 млрд SDR. Так же беспрецедентным был и первый транш по этой программе в $5 млрд. Распятая Украина между МВФ и Аваковым: колония или диктатура? © РИА Новости, Алексей Фурман | Перейти в фотобанк

При этом неуплата Украиной долга перед Россией грозила срывом кредитной программы. И МВФ пошел на изменение своих правил для продолжения финансирования Киева, сняв запрет на кредитование стран с просроченной суверенной задолженностью. Киев, в свою очередь, ради денег МВФ обязался провести непопулярную пенсионную реформу, оптимизировать систему выплат жилищных субсидий и повысить тарифы на газ и отопление.

По этой программе Украина получила и максимальное количество траншей — четыре. Однако и по ней было "выбрано" около половины выделенных средств. В декабре 2018 года ее досрочно заменили новой программой stand-by.

Близок час расплаты

МВФ увязывал предоставление обещанного Украине кредита с успешным завершением переговоров о реструктуризации украинского долга. Реструктуризация госдолга 2015 года, которой занималась тогдашний министр финансов Наталия Яресько, — одна из самых неоднозначных финансовых сделок последних лет на Украине. Некоторые участники рынка считают ее единственно возможным выходом из ситуации, когда Украина находилась в шаге от дефолта. Другие критикуют за жесткую и продолжительную привязку к экономическому росту.

На момент переговоров команды Яресько с кредиторами летом 2015 года ситуация с госдолгом была плачевной: в 2015-2019 годах Украине нужно было погасить около $15 млрд по обязательствам прошлых лет. Денег на это критически не хватало: в августе 2015-го золотовалютные резервы были меньше — $12,6 млрд.

После нескольких месяцев сложных дискуссий стороны договорились: кредиторы списали 20% долга (около $3,7 млрд) и дали Минфину отсрочку на четыре года. Взамен они получили облигации с более высокой ставкой (7,75% вместо 7,22%, но на меньшую сумму) и бонус — ВВП-варранты на $3,2 млрд, по которым Украина обязалась в течение 20 лет отдавать им процент от экономического роста.

В 2021 году Украина впервые заплатит держателям варрантов процент от своего экономического роста. Сумма уже известна — в Нацбанке посчитали, что заплатить придется порядка $100 млн. В 2019-м Украина "выполнила" все условия для начала выплат: номинальный размер экономики превысил $125,4 млрд, а реальный рост ВВП, согласно прогнозам, будет около 3,5%: с кредиторами нужно делиться, если темпы роста ВВП превышают 3%. И так до 2038 года.

Дальнейшие выплаты спрогнозировать сложно. Они зависят от курса гривны, поскольку для формулы важен долларовый эквивалент ВВП Украины: чем ниже курс, тем он выше, соответственно с укреплением гривны растут и выплаты по варрантам.

Согласно прогнозу МВФ, до 2040 года Украине придется заплатить кредиторам около $14 млрд — формально почти в четыре раза выше суммы, которую списали при реструктуризации-2015 ($3,7 млрд).