Американские СМИ снова демонстрируют чудеса медийных манипуляций. Одни преданно ругают ВОЗ, Китай и Россию, другие их разоблачают. Впрочем, Россия и Китай все равно остаются плохими. Зато жители Вануату чувствуют себя хорошо – у них нет пандемии

Как нам реорганизовать ВОЗ

Американское издание The New York Times опубликовало статью под названием «Разрыв отношений с ВОЗ демонстрирует слабость руководства». Формально газета не зависит ни от республиканцев, ни от демократов. Однако читатели традиционно склонны считать "Нью-Йорк Таймс" либеральной газетой, ориентирующейся на демократическую повестку. Западные СМИ: опасная для Штатов Украина, слишком сильная Германия и молодежь, которая хочет веселиться © REUTERS, Borja Suarez

Так или иначе, автор Уилл Херд в своей статье дает рекомендации Трампу о том, как вести себя в отношении ВОЗ. «Решение президента США Дональда Трампа разорвать отношения Америки с Всемирной организацией здравоохранения окажет разрушительное воздействие на глобальную систему здравоохранения и принесет пользу Коммунистической партии Китая», — пишет автор. Он транслирует сложившееся в США мнение о том, что КП КНР во время коронакризиса «проводила агрессивную кампанию по распространению пропаганды и дезинформации, у которой было две цели: восстановить имидж Китая после провала в борьбе с коронавирусом и посеять среди европейских стран разногласия касательно готовности Америки выполнять обязательства».

Вина ВОЗ, по мнению лидеров мнений США, в том, что эта международная организация, живущая на деньги стран-участниц, в том числе и США, во время пандемии несколько раз поддержала Китай. В то время как США яростно стремились доказать, что «из-за вялой реакции Китая на вспышку covid-19 он распространился по всему миру», ВОЗ поддерживал жесткие ограничительные меры, которые ввела эта страна.

Понятно, что такое поведение ВОЗ весьма раздражает правящие круги США. Еще больше те же круги раздражает поведение Трампа, который вместо того, чтобы жестко брать под американский контроль ВОЗ и прочие международные организации, пошел по пути выхода из них. Как пафосно пишет Херд, разрыв отношений США с ВОЗ означает, что «мир больше не может рассчитывать на Соединенные Штаты». С точки зрения автора, это большая трагедия для человечества. Кто, если не США? Бумеранг вернулся в США. Полыхает родина «цветных революций» © РИА Новости, Артур Габдрахманов | Перейти в фотобанк

«Мы должны противостоять подъему Китая и привлекать его к ответственности, а не финансировать амбиции китайской правящей партии, — пишет автор. — В этом году Соединенные Штаты, являющиеся членом ВОЗ, внесли в бюджет этой организации более 400 миллионов долларов, поэтому мы имеем право получить ответы. Наши союзники тоже хотят получить ответы, и, чтобы этого добиться, мы должны взять на себя роль лидера и сотрудничать со странами-единомышленницами, а не отворачиваться и уходить».

В переводе на язык здравого смысла это означает, что США платит ВОЗ вовсе не за то, чтобы медицинские эксперты имели собственное мнение. Американский автор честно расписывается в том, что цель США — превратить ВОЗ в еще один инструмент собственного влияния на мир.

Фокусы и их разоблачения

Другое американское издание, Project Syndicate, публикует статью под захватывающим названием «Синдром антироссийского помешательства». Если вы надеетесь, что в статье похвалят Кремль, вы будете разочарованы. Но США и в самом деле немного досталось. Автор текста носит русское имя — Нина Хрущева. Однако представления автора о родине далеки от реальности. Пытаясь хоть немного вернуть здравый смысл чудовищной антироссийской пропаганде, автор, видимо, должен думать и о себе и демонстрировать лояльность. «Я не хочу сказать, что президента России Владимира Путина не за что привлечь к ответу, — его Кремль действительно старается ослабить страны западной демократии. Он задушил гражданские свободы внутри страны, расширяет силы армии и безопасности России, развязывает войны на территории Украины, Грузии, Беларуси и Сирии. Он даже отправляет головорезов за рубеж, чтобы угрожать политическим оппонентам или ликвидировать их». Одиннадцать вместо семи. Трамп пытается втянуть Россию в антикитайский фронт © РИА Новости, Михаил Климентьев | Перейти в фотобанк

Весь этот стандартный набор пропагандистских клише, характерных для западных СМИ, как обычно приводится без доказательств, а как само по себе разумеещаеся: небо голубое, солнце яркое, Путин плохой. Ничто из этого набора не требует доказательств.

Особенно странно звучит аргумент о коварной злопамятности Путина. «Путин не забыл о попытках США экспортировать в СССР свою рок-музыку и синие джинсы, поэтому для него вмешательство является всего лишь правильным ответом на действия тех, кто сам вмешивается», — пишет Хрущева.

Впрочем, ее анализ ситуации с пропагандой в США выглядит весьма здравомыслящим. 21 мая Госдепартамент США объявил конкурс на грант в размере $250 тысяч за «Выявление российской дезинформации в сфере здравоохранения». Посольство России в Вашингтоне немедленно ответило, что Америка продемонстрировала свои «истинные намерения… в период тяжёлой глобальной пандемии», — пишет автор. — Обычно я не встаю на сторону Кремля. Но мне трудно не задаться вопросом, а не стала ли русофобия патологической в некоторых сегментах американского политического класса и прессы».

Хрущева в том числе рассказывает о том, как устроены медийные технологии в США, стране, которая так гордится независимостью прессы.

«Как признался исполнительный редактор газеты «New York Times» Дин Баке на встрече с сотрудниками редакции, «мы выстроили нашу редакцию писать об одной истории, и мы делали это очень хорошо. Но теперь мы должны перегруппироваться, и переключить ресурсы и акценты на другую историю», — пишет Хрущева, — Иными словами, «New York Times», как и многие другие ведущие СМИ, занимается бизнесом по формированию общественного мнения. Как отмечал почти 100 лет назад Уолтер Липпман (обязательное чтение в американских школах журналистики), кто-то должен говорить «недоумевающему стаду», что именно оно должно думать». США против всех. Манифест новой холодной войны © REUTERS, Mike Segar

Автор здраво полагает, что, если сама Америка бессовестно вмешивается в дела других стран, у Кремля есть все основания «обвинить её в применении двойных стандартов». В конце концов, рассуждает Хрущева, если во всех грехах виновата всегда Россия, «у Путина нет никаких оснований не заниматься деятельностью, в которой его всё равно в итоге обвинят». В частности, напоминает она, Кремль обвиняют в том, что российская разведка внимательно наблюдает за борьбой США с пандемией, якобы с целью «выявить слабости в производственных цепочках и другие уязвимости». «Неужели это действительно неожиданно?— справедливо удивляется автор, — весь мир — в основном с ужасом — наблюдает за неуклюжей, беспомощной борьбой Трампа с этим вирусом».

Относительно низкий уровень инфицированности России вызывает откровенную ярость США. Это приводит к тому, что американские СМИ бессовестно манипулируют фактами, теряя при этом всякое представление о реальности. «13 мая агентство Bloomberg News опубликовало сообщение под заголовком «Эксперты хотят знать, почему коронавирус не убил больше россиян», но затем изменило его на другой: «Эксперты ставят под сомнение российскую статистику смертности от covid-19», — напоминает автор, — однако статья в издании «Politico Europe» от 24 мая была озаглавлена совершенно однозначно: «Почему в России коронавирусный кризис стал настолько тяжелым».

Автор перечисляет и другие ничем не обоснованные заявления американских властей, имеющие цель дискредитировать другие государства, например Китай. Сначала его пытались обвинить в неадекватных мерах по предотвращению пандемии, потом в том, что вирус изобрели в лабораториях Уханя. «Будьте уверены, в России об этих поисках виноватого сообщали с большим удовольствием, а Путин осудил американскую риторику, призвав к «взаимному сотрудничеству», — пишет автор. — Хотя представитель Европейской комиссии, недавно обвинивший Путина в попытке «подорвать доверие общества к местным властям» в Европе, наверное, не ошибается, многие западные СМИ можно обвинить в том, что они делают то же самое в отношении России».

Хрущева вскрывает реальную подоплеку антироссийской медийной агрессии. Причина в том, что демократы яростно продавливают мысль о том, что поражение их кандидата Хиллари Клинтон на выборах обусловлено не реальным выбором американских граждан, а вмешательством России. Автор предупреждает: «Тотальная критика Путина, вызванная тем, что проиграла выборы в 2016 году, оказалась проигрышной стратегией. А новые игры в перекладывание вины лишь укрепят бурно развивающийся альянс между Китаем и Россией». Пандемия меняет мир, но политика Запада остаётся неизменной. Главные темы соцсетей 9 апреля © REUTERS, Jonathan Ernst | REUTERS, Jonathan Ernst | Перейти в фотобанк

Почему они не болеют?

Норвежское издание VG выступило с анализом ситуации в тех странах, которые объявили, что коронавирус до них не добрался. Таких стран известно шесть — тихоокеанские Вануату, Науру, Тонга и Соломоновы острова, Северная Корея и Туркменистан. С первой четверкой все более или менее понятно. Это изолированные островные государства. А вот две оставшиеся страны граничат с Китаем, Южной Кореей и Россией. Изолированными их не назовешь. Причем обе страны — тоталитарные однопартийные государства.

Профессор корейских исследований из Университета Осло Владимир Тихонов считает, что реальность в обеих странах несколько отличается от официальных заявлений: «Если верить северокорейским СМИ, примерно 10 тысяч граждан были на некоторое время изолированы, как и 350 иностранцев. Сейчас большинство из них отпустили, — говорит он. — Из этой информации и рассказов семей тех, кому удалось бежать из страны, можно сделать вывод, что в Северной Корее успели заразиться многие, ведь страна интенсивно торговала с Китаем».

Как только в Китае был обнаружен коронавирус, Северная Корея быстро закрыла границы. Любые попытки связи с Китаем жестоко пресекались, а всех, у кого подозревали инфекцию, немедленно изолировали. «И похоже, что эти меры сработали: они справились», — говорит Тихонов. По его мнению, здравоохранение Северной Кореи мало приспособлено для лечения серьезных случаев коронавирусной инфекции. Хотя в стране больше врачей на душу населения, чем в США и Франции, но очень плохо с оборудованием и медикаментами. Почти нет аппаратов ИВЛ и обезболивающих препаратов. В любом случае, мы вряд ли узнаем, что там было на самом деле, считает Тихонов. Исчезающий Ким. Что происходит с лидером КНДР? © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк

Ситуация в Туркмении, где правит Гурбангулы Бердымухамедов, может выглядеть немного по-другому. «Трудно оценить, сколько там заразившихся, потому что страна для нас совершенно не прозрачна. Она и делегацию ВОЗ к себе не пустила, что, по моему мнению, как раз свидетельствует, что зараженные у них есть», — сказал исследователь Норвежского института международных отношений Роман Вакульчук. Однако он не думает, что случаев заражения в Туркменистане много: «Туда совершается всего пара авиарейсов в день. Это способствует ограничению вспышки». Если зараженных станет больше, Бердымухамедов, по мнению Вакульчука, не станет молчать, чтобы получить международную помощь, поскольку система здравоохранения страны совершенно не приспособлена для борьбы с серьезной вспышкой заболевания.