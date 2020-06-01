Президент Беларуссии отправил сигнал тем, кто... нет, еще не начал «майдан», а чрезмерно энергично стартовал в предвыборной гонке за пост главы белорусского государства. Ничего неожиданного не случилось. Тот, от кого ожидали подобных действий их и совершил

Речь о «блогере», Сергее Тихановском. Подробнее о нем будет рассказано ниже. Действиями тех, кто стоит за этим, никому не известным кандидатом, появившимся ниоткуда, были организованы массовые акции по всей стране. Сделано это было профессионально, для создания картинки в СМИ и весьма впечатляюще. Это не разовый «выстрел», видна четкая политтехнология и предвыборная стратегия построенная на массовых, уличных, ненасильственных действиях.

Тем не менее во время последнего шоу, в воскресенье, было задержано до 30 человек. Это оказалось последней каплей для другого кандидата в президенты, от администрации президента — самого Александра Лукашенко. Но обо всем по порядку

Выборы и КГБ

Валерию Павловичу Вакульчику 56 лет, он в звании генерал-майора, а по должности — председатель Комитета государственной безопасности Республики Беларусь.

Вместе с расстрелом, как высшей мерой наказания, жесткой архитектурой власти во главе с одним человеком, предсказуемыми выборами и советской формой управления в наше время попала аббревиатура «КГБ». Бывает, что советское наследие в наши дни выглядит совсем не так, как тогда, а нелепо или забавно. Но не в этом случае. Политолог Дзермант: После слов белорусского блогера Тихановского о Майдане его перестанут считать нормальным человеком © Facebook, Алексей Дзермант

У Белоруссии именно то КГБ, «которое надо» и вся сила этих трех букв всем известна. А генерал Вакульчик там председателем. Но сегодня он играл несколько нетипичную для себя роль: сидел напротив президента Лукашенко, под объективами пресс-службы главы государства, ради создания картинок для СМИ. Эти картинки — ответ на другие картинки, которые выдали на страницы всех видов прессы в воскресенье организаторы и участники массовых акций в разных городах Белоруссии.

В президентской пьесе для двух актеров, главная роль была у Лукашенко, а второго плана — у главы КГБ. Бацька говорил спокойно и весомо, а генерал слушал и со всем соглашался, выражением лица демонстрируя понимание, служебное рвение и готовность к административному действию. Последнее очень важно, потому что словами на таком уровне не кидаются, нотками интонаций не пугают. Поэтому Лукашенко был спокоен, не повышал голос, не пугал. Президент, в частности, сообщил, что в сторону Белоруссии дуют ветры, причем выразил сожаление, что не оттуда, откуда ему хотелось бы. И заверил генерала Вакульчика, что готов к любым ветрам, поскольку теперь в РБ умеют бороться с любыми воздушными течениями, вплоть до ураганов.

Председатель КГБ отлично понимал, о чем речь. Лично он был свидетелем всех порывов ветров. Когда Лукашенко победил на выборах в марте 2006-го набрав 83% голосов, в Минске началась акция протеста, получившая известность как «джинсовая» или «васильковая» революция. Это была не первая попытка шатать власть, с которой силовики справились легко. Когда Лукашенко победил в декабре 2010 года с результатом 72,2 %, в Минске также начались беспорядки, хотя и не претендовавшие на революцию. В усмирении принимали участие не только милиция, но и внутренние войска, так что ЕС наложил на РБ санкции. На выборах в октябре 2015 года также победил Лукашенко, улучшив предыдущие результаты до 83,5 %. Эти выборы были признаны ЕС, а за то, что в Минске не случилось никаких майданов, с Белоруссии сняли санкции Брюсселя, введённые после выборов 2010 года.

Генерал Вакульчик возглавил КГБ уже после — в октябре 2012-го, так что нынешние слова его президента «Еще раз подчеркиваю, «майданутым» это говорю: мы никогда не допустим дестабилизации обстановки в нашей стране», — это приказ верховного главнокомандующего председателю КГБ.

Человек ниоткуда

Кто же тот, на кого и был отправлен сигнал из президентской администрации? Кто эти «майданутые», о которых увещевательно, но строго говорил Бацька?

Это, конечно же, не «блогер», Сергей Тихановский, о котором упоминалось выше. Это для тех, кто стоит за ним, берет на себя все расходы, хлопоты, юридическое сопровождение и разработку стратегий. Политолог Безпалько: Белоруссии не нужен Майдан - ей достаточно честных демократических выборов © РИА Новости, Нина Зотина

Тихановский — всего лишь их орудие. Он попал, как кур в ощип, во всяком случае выглядит именно так. Судите сами: 41 год, родом из Гомеля, «видеоблогер». Здесь сразу начинаются тайны. Потому что YouTube-канал кандидата впервые появился в 2019-м году. Меньше года назад, а значит надо бы ему именовать себя «начинающий видеоблогер».

Также Тихановский называет себя «предприниматель». Как у человека ниоткуда, у него очень мало интервью. Лишь в январе 2017-го он впервые прозвучал в малоизвестном интернет-сайте. Рассказал, что за 2200 долларов купил «старинный деревенский дом», который хотел реставрировать, как памятник архитектуры, создать вокруг него агротуристический комплекс. Два года тишины, и снова, на том же сайте, уже в 2019-м Тихановский гневно вещал о том, что развлекательный хаб ему не дали построить чиновники. История выглядит малоубедительно, что по сумме, что по форме сделки, что по сути. Если вникнуть, любознательный человек поймет, что чиновники «не дали» конкретно прирезать к купленному за ничтожную сумму деревенскому дому близлежащее озеро. Что помешало превратить деревню Огородня Гомельская в Нью Васюки.

Еще мутнее история со статусом предпринимателя. Кандидат рассказывал о «рекламной студии» с отделениями в Москве, Гомеле, Минске и Киеве. Но следы этого бизнеса найти не так-то легко. У первой фирмы «Компас медиа» нет никакой финансовой отчетности. У второй, ООО «Радуга Развлечений», недостоверный юридический адрес, она на стадии ликвидации. Род деятельности — знакомства онлайн. Третья фирма — ООО «Студия компас» — единственная, у которой есть финансовая отчетность, она платила налоги и даже выступала ответчиком в суде целых два раза. Баланс аховый, денег у кандидата нет, работы тоже. Он собирает средства в своем Youtube-канале, а о том, откуда у него дорогая съемочная техника для производства блога, он не говорит.

Несложно догадаться, что средств и структуры для организации массовых акций по всей Белоруссии у Тихановского отродясь не было. По всем признакам нигде не работает. Ну и если порыться в Гугле, можно найти отзывы коллег о Тихановском: что он имел скверную репутацию, тайно записывал свои разговоры с коллегами, подбивал одних блогеров жаловаться на других, а также обвинял «крупных блогеров» в работе на КГБ. Человек опытный, видевший не одну выборную кампанию, а также знающий суть событий на Украине, может предположить, что Тихановский — технический кандидат, для создания картинок в СМИ. Чем он и занимается. Но дело свое организаторы «добре знают».

Слово и дело

Собственно говоря, те картинки из Белоруссии, которые в воскресенье и раньше распространяли СМИ, в том числе российские, не являются ни акциями протеста, ни «майданом», ни процедурой сбора подписей инициативными группами. А что же это? Это отлично организованная политтехнология-обманка.

Мероприятие было заявлено, как сбор подписей, но это прикрытие. На самом деле это было лишь поводом собрать заранее рекрутированных сторонников, для создания имитации длинной «очереди». Якобы люди тысячами идут и стоят, ожидая возможности подписаться за своего кандидата. А на самом деле народу было не очень, чтобы много, по нескольку сот в каждой локации, «очередь» имитировала массовость, ее и не должно было быть, поскольку поставить автограф на листе бумаги — дело скорое. Да и подписи ставились не за одного Тихановского, а за всех. Такой процедуры в выборном законе нет. Это безусловно шоу. И уже сегодня со стороны белорусских депутатов раздались ревнивые голоса, что нехорошо обманывать, выдавая акцию за процедуру (Что, и мы так могли?), а потом, тоном доноса куда следует — что подобные цирковые номера, не что иное, как дестабилизация ситуации в стране (Куда смотрит КГБ?). Политолог Шпаковский: Как человек, я не желаю Тихановскому зла, но призывать людей к Майдану - опасно © РИА Новости, Владимир Трефилов

Белорусы люди умные, никого не проведешь, все всё понимают, так что нельзя принимать их за простаков. И несмотря на то, что стратегии были продуманы штабом Тихановского до тонкостей и мелочей, никого они не обманули. Хотя мероприятия были проведены на высшем политтехнологическом уровне: картинки для СМИ получились столь замечательные, что за границей приняли всё за чистую монету.

Народ против всех

Но вот внутри страны был разбужен демон ревности. Тихановского явно и открыто ревнуют. За то, что «человек ниоткуда», за то, что был ничем, а теперь с бюджетом. Наконец — это простая, человеческая зависть. Так что в жалобах и письмах простых, но возмущенных граждан в прокуратуру и КГБ недостатка не будет. Писать будут искренне, убежденно и яростно. От анонимок и доносов до открытых писем общественников и депутатских запросов. Увы, политтехнологи работали по патентованным лекалам, они не учли местные особенности, где «всяк знает свое место». И если какой-то сверчок посмеет перепрыгнуть на не подобающий ему шесток, то ответный удар от всех сверчков не заставит себя ждать.

«Считаем недопустимым использование формата сбора подписей не для поддержки потенциальных кандидатов в президенты, а в целях манипулирования сознанием людей», — это голоса, раздраженных художествами самодеятельного кандидата, депутатов.

Именно зная все это, Лукашенко и пригласил сегодня председателя КГБ, намекая, что если кто-то, кое-где у нас порой много себе позволяет, то государству конституцией предписано куда больше.

Кстати, сам Тихановский уже вроде, как и не кандидат в президенты. Его посадили отбывать 15 суток, и он не вовремя подал документы. Потом его вдруг отпустили, а вчера снова задержали и видимо снова отпустят. Аналогии с Алексеем Навальным просто напрашиваются. Вместо Тихановского зарегистрировали его супругу, о которой ну совсем ничего не известно. Кто, откуда, чем занимается, зарабатывает, а главное: как будет договариваться о займе в 2,2 миллиарда долларов у внешних заемщиков, например.

Это, кстати, очень срочное дело и «горит».