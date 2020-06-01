В далекой солнечной Бразилии кипят страсти по Украине. В городе Сан-Паулу в воскресенье, 31 мая, произошли массовые столкновения, причиной которых стал флаг украинского «Правого сектора»*

На центральном проспекте города, Авениде Паулиста, вот уже несколько недель митингуют, разбив палаточный лагерь, сторонники нынешнего президента страны Жаира Болсонару. Бразильский президент известен как один из так называемых «ковид-диссидентов», то есть противников карантинных мер. Лагерь его сторонников состоит преимущественно из представителей правых и ультраправых партий. Они требуют отставки губернаторов, которые все же ввели карантинные меры на местах. Символы и атрибуты Третьего рейха. Что они значат для полка МВД Украины «Азов»? © vk.com,

В последний день весны в Сан-Паулу съехались и футбольные фанаты клубов «Коринтианс», «Палмейрас», «Сантос» и «Сан-Паулу». В отличие от украинских, большинство бразильских футбольных фанатов придерживаются левых взглядов и являются противниками президента Болсонару. Вместе с представителями бразильских левых и антифашистских организаций они провели демонстрацию под лозунгом «За демократию» на той же Авениде Паулиста, где и столкнулись с митингом сторонников президента.

Обе группы были разделены кордонами полиции. Но все же стычки не удалось избежать. Как утверждают противники президента, в лагере его сторонников «демонстрировали неонацистские символы». То был флаг украинского «Правого сектора»*, который развевался рядом с украинским национальным флагом, а также флагом США и Бразилии.

На людей с украинскими флагами напали и жестоко избили. Полиции удалось только через несколько минут отогнать антифашистов светошумовыми гранатами и слезоточивым газом. После чего на центральном проспекте начались нападения на полицию, которая, как утверждали антифашисты, покрывает и защищает неонацистов, в частности человека с флагом украинского «Правого сектора». Столкновения продолжались до глубокой ночи 1 июня. Ущерб власти города оценивают миллионами долларов.

В адрес полиции звучали выкрики «Нацисты!» и летели камни. Бразильские СМИ пишут, что воскресные столкновения существенно углубили политический кризис в стране. Насилие как цель. Почему ультрас будет всегда врагом украинского государства © РИА Новости, Антон Круглов | Перейти в фотобанк

Правые пропрезидентские СМИ Бразилии увидели в этих стычках «руку Москвы». Дело в том, что противники президента нередко выходят на демонстрации с советским флагом, за что правые называют их «русскими». В данном случае «русские» — преимущественно мулаты из беднейших районов Сан-Паулу.

Один из участников антифашистской демонстрации в Сан-Паулу, Дави Диас, подтверждает, что спровоцировал стычки именно этот злополучный флаг «Правого сектора».

«Фашистские сторонники президента Болсонару вышли на улицы Сан-Паулу с нацистским украинским флагом. Они вынесли его потому, что являются антикоммунистами и хотят настоящего фашистского путча против «левого истеблишмента». Это потому что их лидер оказывается во все большей изоляции, а против членов его семьи ведется уголовное расследование за вмешательство в работу федеральной полиции и прочие преступления, что может привести к его смещению с поста президента», — рассказывает Диас.

Как же оказался в Бразилии флаг «Правого сектора»? Как ни странно, все началось с «Фемен» — скандальной украинской группы девушек, прославившихся публичным обнажением. Один из своих филиалов «Фемен» организовали в Бразилии еще в 2012 году. Местным лидером «Фемен» стала девушка, известная как Сара Винтер (настоящее имя Сара Джеромини). По ее словам, она проходила тренинги на Украине.

В 2015-м в «Фемен» отреклись от нее, запретив ей использовать их бренд. И Сара Винтер из феминисток вдруг стала их яростной ненавистницей. Она заявила, что стала «белой христианской консервативной матерью». Она сделала татуировку в виде немецкого железного креста и стала публично восхищаться Адольфом Гитлером и бразильским фашистом Плиниу Салгаду. В этом году она организовала группу «300 за Бразилию» (по аналогии с тремястами спартанцами), участники которой и разбили палаточный лагерь в Сан-Паулу и других городах Бразилии. В мае этого года в лагере сторонников этой группы в столице страны, городе Бразилиа, было найдено оружие. Трагедия 2 мая: Международные организации больше не могут молчать © Агентство "Одесса-медиа" | Агентство "Одесса-медиа" | Перейти в фотобанк

Винтер утверждает, что поддерживает связь с украинскими группами «Правый сектор» и «Нацкорпус-Азов». Её сторонники требуют криминализации антифашистов и проведения декоммунизации, «как в Украине». Участники движения регулярно устраивают в Бразилии факельные марши, скандируя переведенный на португальский язык лозунг «Слава нации, смерть врагам».

«Мы готовы отдать жизнь за нацию, а наше оружие — это вера в Бога и надежда на правительство», — обращается к своим сторонникам бразильская блондинка и экс-«Фемен».

По ее словам, украинский Майдан был образцом того, как надо «уничтожать левых и антифашистов», и на этом основании она требует «украинизации Бразилии». По ее мнению, губернаторы штатов и левые мешают президенту страны проводить «украинизацию» Бразилии, поэтому ему должны помочь «триста спартанцев».

В 2017 году бразильская полиция накрыла группировку в Порту-Алегри, рекрутировавшую местных неонацистов в украинский полк МВД «Азов». После серии нападений на еврейское население и синагоги города полиция накрыла тренировочные лагеря бразильских неонацистов и нашла там литературу украинского «Азова».

«Разрастающееся бразильское неонацистское движение, с его тайным миром свастик, пропагандой ненависти и уличным насилием, рекрутируют правые экстремисты Украины», — писало издание Financial Times.

«Им предлагали деньги и военную тренировку. Мы подтверждаем, что жители Порту-Алегри воевали на Украине», — говорилось в пресс-релизе полиции города. Миф и правда о гражданской войне на Донбассе. Кто на самом деле воевал в «АТО»? © РИА Новости, Евгений Котенко | Перейти в фотобанк

Сейчас же, вследствие конфликта между президентом и губернаторами штатов, сторонники «украинизации Бразилии» уже требуют начать что-то вроде антитеррористической операции против непокорных штатов, которые, по их мнению, фактически отделились, введя у себя строгий карантин. Их и атаковали бразильские футбольные фанаты в воскресенье, увидев тот самый злополучный флаг, а попытки полиции пресечь нападение вызвали серию погромов.

Тем не менее, правые сторонники президента до сих пор сидят в своем палаточном лагере под плотной охраной полицейских.

Как мы видим, пример украинского Майдана действительно может быть заразным, а украинские неонацисты активно создают сеть своих последователей даже в таких отдаленных странах, как Бразилия. Столкновения наподобие тех, что произошли в Сан-Паулу, могут вспыхнуть в любом другом городе страны и в любой момент. В их основе лежит расхождение между разными ветвями власти относительно карантинных мер и выхода из экономического кризиса. А искрой, которая ведёт к открытому гражданскому конфликту, становится, как ни странно, символика украинских ультраправых организаций.

* Деятельность организации запрещена в РФ