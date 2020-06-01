Не знают жизни без звуков войны. О детях Донбасса в День защиты детей

Его зовут Савелий Смагарь. Он ребёнок войны. Не той далёкой войны, победой в которой мы гордимся по сей день. А войны новой, той, что разгорелась весной 2014 года на Донбассе. Той, что длится вот уже седьмой год. Той, которая, кажется, и не думает прекращаться

Савелий — первенец, родился 10 февраля 2014 года. Я хорошо знаю его родителей, Анну и Сергея, они долго прожили в браке, прежде чем решились родить наследника. И надо же такому случиться, что не успел малыш родиться, как тут же угодил в самый эпицентр боевых действий. Семья живёт рядом со Старомихайловкой. У людей, которые живут в зоне боевых действий, есть понятие «тихих дней», по аналогии с «хорошими днями» стариков. И этих «тихих дней» весной 2020 года было меньше, чем обычно. «Угроза геноцида»: Киев строит планы на Донбасс © РИА Новости, Сергей Аверин | Перейти в фотобанк

История праздника

Сегодня, 1 июня 2020 года, Международный день защиты детей. Официально праздник стал отмечаться с 1950 года, но история этого дня началась намного раньше. Впервые вопросы, связанные с актуальными проблемами детства, были подняты женщинами ещё в 1925 году на Всемирной конференции, которая проходила в Женеве. В тот период общественность беспокоили проблемы беспризорников, сирот, плохого медицинского обслуживания, однако идея не получила широкой общественной поддержки.

Особенно остро вопросы благополучия детей встали перед общественностью в послевоенные годы. В 1949 году идея учредить праздник была выдвинута повторно. На конференции было принято единогласное решение направить все силы на борьбу за мир ради счастливого детства всех малышей и подростков планеты. Ключевые два слова — за мир.

С 1950 года новый праздник начали отмечать во многих странах, причём с большим размахом. Главный символ Дня защиты детей — флаг зелёного цвета. На нём изображена планета, на которой расположены детские фигурки разных рас и национальностей. Фигурки протягивают друг к другу руки, символизируя дружбу и единство. Главная цель Дня защиты детей — обратить внимание общественности и простых людей на реальные проблемы детей. Наш мир так устроен, что детей, как правило, надо защищать от взрослых.

С одной стороны, взрослые — источник почти всех детских бед, с другой стороны, они же источник почти всех детских радостей. Как же сделать так, чтобы радостей было больше, чем бед? «Есть такая партия!» Мир как мечта и война как бизнес © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

От чего надо защищать детей?

Около 100 миллионов детей не имеют возможности получать образование из-за того, что поблизости нет школ. Около 15 миллионов детей стали сиротами, потеряв родителей или одного из них по причине заражения СПИДом. Более 10 миллионов детей умирает ежегодно, так как у них отсутствует доступ к больницам и лекарствам. Около 300 тысяч детей живут в зоне вооружённых конфликтов. Герой моего сегодняшнего материала Савелий Смагарь относится к этим 300 тысячам маленьких землян.

Когда в город приходит война, а ты только родился, вырастая, ты совсем не понимаешь, что может быть как-то иначе, без войны. Да, маленький Савелий копирует речь взрослых и может сказать на прогулке так: «Задолбали. Сил больше нет. Сколько можно стрелять? Не дают нам погулять».

Но Савелий на самом деле просто не знает, как это — жить без звуков войны на улице. Ровно так же детдомовец не знает, как выглядит лицо его мамы, он может только догадываться и мечтать о том, что когда-нибудь мама одумается и заберёт его. Так и Савелий не знает, что такое мир, но отчаянно мечтает о нём.

Самое сокровенное

«Савелий мой — ровесник войны, детских желаний у сына попросту нет, — рассказала мне Анна Смагарь, — каждый раз, когда мальчишке выпадает возможность загадать желание, то ли при задувании свечи на торте, то ли на Ивана Купала, то ли когда звезда падает, ребёнок просит, чтобы не было войны. На выпускной в детском саду сын отпускал шарик в небо и снова загадывал самое сокровенное. Выпускной у нас был 29 мая. Шарик этот, кстати, не разрешили в детском саду отпустить в связи с обострившейся ситуацией на фронте. Так мы возле дома выпустили».

«Какие вы смелые», — говорю я Анне.

Она кивает в ответ: «Поживёшь шесть лет на линии огня, и не таким смелым станешь».

Дома у своей бабушки по отцу Савелий ни разу не был. Дело в том, что эта бабушка живёт на самой крайней и самой многострадальной улице Старомихайловки, ближе к Красногоровке, откуда и ведут огонь ВСУ. Там очень опасно, почти каждый день прилёты. Бабушка к Савелию приходит, конечно, а вот мальчик к бабушке прийти не может, Анна его не отпускает, боится. Бомба под Украину. Обратная сторона «антитеррористической операции» имени Петра Порошенко © Facebook, Антон Геращенко

«Этим детям уже так просто зубы не заговоришь, — поделилась со мною Анна, — когда Савелию было три года, он был в детском саду и начался страшный обстрел. Я побежала за ним. Детей собрали вместе в одном помещении и наплели им с три короба, что это не обстрел на улице, а собаки так лают, ну что-то такое говорили. Мы вышли из детского сада, когда тихо стало, а потом снова начали стрелять, а мы уже далеко от укрытия, никуда не спрячешься. И тут я увидела нашего соседа на машине. Как он там оказался в тот момент? Видимо, его сам Бог послал. Мы прыгнули к нему в машину, он нас до дома довёз. Буду всю жизнь благодарна этому человеку, он нас спас. Савелий вошёл в дом и сразу начал рассказывать бабушке, что был обстрел, только почему-то в саду им про собак каких-то говорили».

Дети о детях

Если спросить у самих детей, от чего их надо защищать, какие ответы мы получим? В сети я наткнулась на любопытный материал. Дети в нормальных обстоятельствах мира и любви, а не войны и ненависти считают, что их надо защищать от поедания конфет и социальных сетей, в которых они сидят вместо того, чтобы гулять на улице. Также дети считают, что их надо оберегать от разбойников, которые отбирают «мобилки», от злых и страшных мультиков, укусов комаров, пчёл, собак, от палящего солнца, насморка и кашля, от младших братьев и сестёр, с которыми нужно возиться.

Дети войны

Дети Донбасса считают иначе. Наших детей надо оберегать от обезумевших взрослых, которые бессовестно влезают на трибуну и орут во всю пропитую глотку о том, что донецкие дети будут сидеть в подвалах. Этот президент больше не правит страной-агрессором, сейчас правит новый, который, по сути, так же ничего не сделал для того, чтобы урегулировать донбасский конфликт. У Зеленского уже появилось своё собственное кладбище на этой войне. При Зеленском погибли 6 мирных жителей, 72 человека было ранено, повреждено 180 объектов инфраструктуры, разрушено 49 и повреждено 973 дома. Но самое страшное, что снова и снова страдают дети. 75 лет Победе. Как прошёл праздник на Украине, в России и Белоруссии © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

7 мая 2020 года жители посёлка Саханка попали под обстрел. Ранения получили двое взрослых и двое детей. Девочка Настя получила лёгкое ранение, а вот мальчика Диму зацепило сильно. Врачи извлекли более сорока осколков. За два дня до этого украинская артиллерия обстреляла населённый пункт Александровка, были ранены три девочки, 2013 и 2010 годов рождения. Две девочки семи лет получили осколочные ранения спины и ног, девочка десяти лет была ранена в голову.

Любой военкор, работающий на Донбассе, скажет, что самое страшное — выезды на места ранений и гибели детей. Детям не место на войне, у войны не должно быть детского лица, но наши дети гибнут и получают ранения наравне с взрослыми. И я до сих пор не могу понять, как же современная Украина не осознаёт, что слёзы и кровь наших детей ей аукнутся, и не когда-нибудь, а скоро. Ну не бывает так, чтобы не аукалось.

«Чужих детей не бывает» — этот тезис про всех на свете, но только не про современную Украину.

День защиты нашего будущего

Я спросила у Анны, почему она остаётся жить в опасной зоне, почему не уедет подальше от линии фронта, не заберёт мальчишку, не подарит ему мирное детство.

«В 2014 году у нас было три бабушки, — ответила мне Анна, — мы не могли их бросить. Наши бабушки подарили мне и сестре счастливое детство, мы точно знали, что они никуда не уедут».

Никто из дончан в 2014 году и подумать не мог, что война так надолго, почти навсегда. Казалось, что вот-вот, и всё должно закончиться, до последнего надеялись.

«Даже спустя шесть лет я всё равно верю, что когда-нибудь война закончится. Я понимаю, что это будет не завтра, но она же не может длиться вечно. Или может?» — спросила Анна то ли у меня, то ли у себя.

Сегодня День защиты детей, дай Бог, чтобы хотя бы сегодня украинская артиллерия никого не ранила и не убила. Ни взрослых, ни детей. А детей, дорогие взрослые, надо защищать каждый день и каждый час, а не раз в году. Только не словом, а делом. Впрочем, и словом тоже. Преподавать правдивую историю своей Родины в школе — это ведь тоже защита. И детей, и себя, своего будущего. И я мечтаю дожить до того момента, когда наши донбасские дети не будут нуждаться в защите хотя бы от войны.