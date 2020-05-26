На Украине разгорается скандал с пытками и изнасилованием, которые совершили два полицейских в Киевской области. Госбюро расследований готовит подозрение, а СМИ уже выяснили имена полицейских. Один из них - известный атошник

В понедельник, 25 мая, Государственное бюро расследований сообщило о произошедшем в Киевской области преступлении.

«Изнасилование и пытки в помещении отделения полиции — ГБР задержало двоих полицейских Кагарлыкского отделения полиции Обуховского отдела полиции ГУ НП в Киевской области. По предварительной информации, в ночь с 23 на 24 мая 2020 года оперуполномоченный в своем служебном кабинете применил пытки к женщине, которую вызвали в отделение полиции как свидетеля — надевал противогаз, применял наручники и совершал выстрелы из табельного оружия над головой. После этого несколько раз изнасиловал потерпевшую», — гласило сообщение пресс-службы ГБР в Facebook.

Кроме того, как сообщили в ГБР, полицейские применили силу к мужчине, который в это время находился в отделении полиции. Ему угрожали изнасилованием, ставили на колени, били по голове дубинками, надевали противогаз и стреляли из пистолета над головой. В результате мужчина получил переломы ребер и носа. Изнасиловали прямо в полиции. В Украине звучит долгое эхо АТО © РИА Новости, Иван Воробьев | Перейти в фотобанк

На приложенных к сообщению ГБР фотоснимках видны не только задержанные полицейские, лица которых скрыты, но и орудия пыток. В частности — окровавленный противогаз, который, судя по сообщению, надевали на девушку.

Это происшествие в очередной раз свидетельствует о системном кризисе в украинском МВД, неудаче реформы правоохранительных органов. Кроме того, оно может нанести урон карьере министра внутренних дел Арсена Авакова, которого считают наиболее авторитетным политиком в стране — наравне с президентом Владимиром Зеленским. Но, самое главное, оно свидетельствует о том, насколько не защищены от произвола полиции рядовые люди.

«Отличник боевой и политической» и его жертва

После того, как произошедшее в Киевской области получило резонанс в украинских СМИ, стали выясняться подробности о жертве полицейских-изуверов. Как сообщает украинское издание «Страна» со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах, потерпевшая — 26-летняя жительница Кагарлыка. Вечером 23 мая к ней пришли полицейские, которые потребовали, чтобы она прошла с ними в городской отдел.

«Девушка из социально незащищенной и неблагополучной семьи, уже неоднократно привлекалась к административной ответственности за мелкие кражи», — рассказал источник «Страны».

Девушку доставили в кабинет и приступили к допросу, закрыв дверь кабинета на ключ. В ходе допроса полицейские по очереди насиловали девушку. Как рассказала она сама, все это происходило несколько часов. При этом полицейские пили водку и пытались насильно влить водку в горло девушке. В промежутках между изнасилованиями девушку избивали, пытали при помощи противогаза и угрожали ей смертью, обещая, что ее отвезут в лес и закопают.

Кроме того, полицейские пытали и мужчину, который проходил в деле о краже в качестве свидетеля. Надевали противогаз и стреляли. Под Киевом полицейские изнасиловали женщину прямо в участке © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«На самом деле к краже девушка не имела никакого отношения, полицейские просто пытались закрыть «глухарь» для галочки и повесить кражу на нее. После того как потерпевшая обратилась в больницу с явными признаками насилия — царапинами и синяками на теле и половых органах — и рассказала все врачам, медики позвонили в полицию и сообщили о происшествии. В понедельник сотрудники департамента внутренней безопасности полиции Киевской области задержали подозреваемых в изнасиловании и поместили их в следственный изолятор», — рассказал источник издания.

Позже сразу несколько украинских СМИ со ссылкой на разные источники назвали подозреваемых в совершении преступления. При этом некоторые масс-медиа, вроде «Украинской правды», не ограничились цитированием соцсетей, других СМИ или Telegram-каналов, а сослались и на свои источники в правоохранительных органах.

«Особи, которые ещё недавно были в погонах, избили, пытали и изнасиловали девушку прямо в Кагарлыкском райотделе: 35-летний начальник сектора криминальной полиции Николай Кузив, 29-летний оперуполномоченный Сергей Сулима», — сообщило сообщество «Киев. Оперативный».

«Украинская правда» подтвердила эту информацию со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах.

Кузив — человек, которому еще четыре года назад пела дифирамбы пресс-служба полиции Мариуполя.

«В то время, когда некоторые из правоохранителей не выдержали нагрузки и условий несения службы в зоне АТО и покинули ряды полицейских, капитан Николай Кузив, оставив дома во Львовской области семью, отправился на восток, чтобы собственноручно приближать мир и заботиться о безопасности жителей прифронтового Мариуполя», — гласило вступление статьи о Кузиве.

В этом материале, вышедшем в октябре 2016 года, рассказывалось, как Кузив попросился на работу из Трускавца в Мариуполь, где занялся расследованием краж, мошенничеств, грабежей и других имущественных преступлений. На момент написания статьи Кузива на Львовщине ждала жена и двое сыновей — 7 лет и 3 месяцев.

СМИ нашли в соцсетях фото Кузива в камуфляже и с РПК.

Теперь он, а также Сулима, задержаны. А полицейское начальство судорожно пытается спасти ситуацию.

Дело политическое

Глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко уволил полицейских, подозреваемых в совершении преступления. Кроме того, он отстранил от исполнения служебных обязанностей руководство отдела и принял решение о расформировании подразделения и переаттестации всего личного состава Кагарлыкского отделения полиции.

Сейчас в отношении задержанных полицейских открыто производство по статье 152 Уголовного кодекса Украины — «Изнасилование».

Действия Клименко вряд ли можно считать чрезмерными. Ведь этот случай может приобрести политический характер: отставки министра внутренних дел все активнее добиваются противники нынешней власти, в том числе и те, кто связан с предыдущим президентом Петром Порошенко. Авакову не могут простить его позицию на выборах 2019 года. Кроме того, ряд общественных деятелей опасается, что Аваков фактически стал сильнейшим политиком на Украине, а подчиненное ему ведомство проникло во все сферы жизни украинцев.

Примечательно, что информацию о произошедшем в Кагарлыке уже распространил волонтер и активист Роман Синицын, ранее не раз принимавший участие в акциях протеста против Авакова.

В другой записи он вспомнил о случае во Врадиевке в 2013 году, где милиционеры совершили групповое изнасилование местной жительницы и попытались ее убить. Тогда по Украине прокатилась волна протестов. Сам случай во Врадиевке усилил негативное отношение рядовых украинцев к милиции, что имело свой эффект во время Майдана 2013-2014 годов: к милиционерам в обществе стали относиться, исходя из презумпции виновности.

Случай в Кагарлыке уже начал активно комментировать подозреваемый в убийстве, один из популярнейших среди национал-патриотов блогеров — Сергей Стерненко. Защита общества и государства. Аваков создал секретный департамент полиции © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Украина — страна мусорского террора. Новость об изнасиловании женщины и пытках прямо в отделении только это подтверждает. Мусора не боятся ничего и никого. А тем временем в структуре МВД создали еще один тайный департамент для противодействия нам с вами. И всю информацию о нем засекретили. Ответственны за весь этот треш два человека: Аваков и Зеленский», — заявил он.

В своем видео он жестко раскритиковал Авакова и всю систему МВД, а также припомнил Авакову среди прочего убийство националиста Александра Музычко, известного как «Саша Белый».

Впрочем, украинского министра и президента Украины от протестов может уберечь то, что один из подозреваемых служил в АТО: украинские национал-патриоты крайне неохотно признают преступления, совершенные участниками военных действий в Донбассе. Даже в таком резонансном деле, как убийство активистки Екатерины Гандзюк, активисты обращают внимание на заказчиков, но не поднимают тему мягких сроков для непосредственных убийц. Последние — бывшие бойцы добровольческих батальонов.

Кроме того, тему могут попытаться замять из-за места службы Кузива — Мариуполя. В марте 2019 года в МИА «Россия сегодня» во время пресс-конференции бывший сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров рассказал о тайной тюрьме, существующей в Мариупольском аэропорту. По его словам, он был в тюрьме, которую на местном жаргоне называли «библиотекой».

«В просторечье ее называли "библиотека". Людей называли "книгами". Люди теряли сознание даже от самого нахождения внутри этих камер. Допрашивали людей здесь же — в технических помещениях: в бойлерной, кладовках. Если там не сделали ремонт, то там кровь даже в бетон впиталась», — рассказывал Прозоров.

Только летом и осенью 2014 года через эту тюрьму прошло около трехсот человек. Позже РИА Новости нашло тех, кто содержался в этой тюрьме. Они рассказали о том, что происходило в Мариуполе.

«Все ужасы не передать. Перебита была переносица, и левое ухо не слышит. Действительно, очень тяжело это вспоминать. Все пересказывать не буду… Но это вэсэушник-мальчишка, который меня водил в туалет по тому коридору, мне сказал, что «за два дня до вас тут девочку забили насмерть, тоже Татьяну», — рассказывала бывшая в «библиотеке» член Компартии Украины Татьяна Ганджа.

По ее словам, роль палачей в тюрьме выполняли бойцы полка Нацгвардии «Азов».

Пока неясно, бывал ли Кузив в этой пыточной. Однако тот факт, что отслуживший в Мариуполе полицейский начал насиловать и пытать в Киевской области, может снова поднять вопрос о том, что происходит в самом крупном из подконтрольных Украине городов Донбасса.

Но как бы то ни было, произошедшее — ужасно. Оно в очередной раз подтверждает, что никакие переаттестации и реформы украинской полиции не способны исправить ситуацию в системе МВД Украины.