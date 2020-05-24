К пяти часам дня 24 мая в мире коронавирусную инфекцию диагностировали у более 5, 42 миллиона человек. За минувшие сутки количество зараженных выросло на 50 833 человека. Количество погибших составляет 344 448 человек, сообщает ресурс coronavirus-monitor.info

По количеству выявленных случаев заболевания лидируют США (1,668 млн человек), Бразилия (более 349 тыс. заболевших) и Россия (свыше 344 тыс.). первую десятку антирейтинга составляют Испания (свыше 282 тыс.), Великобритания (более 257 тыс.), Италия (более 229 тыс.), Франция (более 182 тыс.), Германия (почти 180 тыс.), Турция (более 155 тыс.) и Иран (почти 136 тыс.).

При этом в ФРГ число выздоровевших превысило 160 тысяч, с начала пандемии там погибло более восьми тысяч человек.

Ситуация в России

За сутки в Москве выявили еще 2,5 тысячи случаев коронавирусной инфекции. Эпидемиологическая ситуация в столице и Подмосковье остается самой напряженной в стране. В Москве к 24 мая подтвердилось почти 164 тысячи случаев COVID-19, в Московской области 33, 51 тысячи выявленных случаев.

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

Уходящие выходные стали в Подмосковье стали первыми днями после отмены цифровых пропусков. Как рассказал губернатор столичного региона Андрей Воробьев, кафе и рестораны могут открыться со следующего этапа снятия ограничений.

Праздничная молитва, посвященная окончанию месяца Рамадан, состоялась в грозненской мечети «Сердце Чечни». По словам главы республики Рамзана Кадырова, молитва прошла с соблюдением всех мер предосторожности от COVID-19.

Пресс-служба Минздрава РФ заверила, что страховые выплаты медикам при заражении COVID-19 уже производятся, расследование страхового случая планируется проводить в четырехдневный срок.

Специалисты МЧС в третий раз провели санитарную обработку на всех железнодорожных вокзалах Санкт-Петербурга, уделив особое внимание местам массового скопления людей.

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что начало курортного сезона на полуострове зависит от дисциплины населения, соблюдения им профилактических мер из-за коронавируса и слаженной работы всех служб.

Ситуация на Украине

На Украине за сутки заболело еще 406 человек. Общее количество выявленных случаев составляет 20 986.

В Донецкой Народной Республике (ДНР) за сутки количество инфицированных выросло на 19 человек. Всего в республике коронавирус выявили у 385 человек.

Коронавирус и классики литературы. Пушкин про Зеленского, Трампа и Путина © РИА Новости, Владимир Вдовин | Перейти в фотобанк

Село Ворочево в Закарпатской области Украины закрыли на карантин из-за вспышки коронавируса COVID-19, там заболели 28 человек. На въезде в село установят карантинный блок-пост.

По данным Госпогранслужбы, на Украину за спецрейсами из семи стран за минувшие сутки вернулись почти 1,3 тысячи человек. Во время скримминга ни у одного из пассажиров не обнаружили повышенную температуру. Всем прибывшим спецрейсами установили мобильное приложение, обязав находиться на самоизоляции.

Ситуация в мире

Власти Китая поддержали идею международного расследования причин возникновения коронавирусной инфекции. Об этом заявил глава МИД КНР Ван И.

«Китай готов работать с международным научным сообществом, чтобы определить источник вируса. В то же время, мы считаем, что этот процесс должен быть профессиональным, честным и конструктивным», — сказал глава внешнеполитического ведомства страны, откуда вирус стал распространяться по миру.

Виталий Третьяков: Скорее всего после "коронакризиса" мы будем жить в трехполярном мире © РИА Новости, Владимир Трефилов

«Испытания вакцины на животных уже показали отличные результаты, однако для массового применения необходимо полностью завершить цикл испытаний, в том числе на людях-добровольцах», — рассказал директор Национального института вакцинации страны доктор Накхон Премси.

Французам придется пересмотреть свои планы на летний отдых. Правительство Франции рекомендует своим гражданам провести каникулы внутри страны. Министр экологического перехода Элизабет Борн заявила, что сейчас можно бронировать каникулы на июль и август. Ситуация относительно отдыха в июне прояснится в течение недели.