После коронавируса для мира наступят тяжелые времена. Экономике нужно будет минимум два года на восстановление, во многих странах из-за кризиса может смениться власть, а политики будут балансировать на грани информационных и «обычных» войн

С началом весны 2020 года на мир обрушились сразу две глобальные проблемы: пандемия коронавируса (и введённый в ответ карантин) и экономический кризис с обвалом цен на нефть.

Можно спорить, пришёл бы финансовый кризис без пандемии или нет, но факт налицо: антивирусные ограничения стали усиливающим фактором и запустили маховик «коронакризиса».

Коронакризис: администраторы против экономистов и помощь Европы © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк

Для понимания: 2,7 триллиона долларов — это ВВП Великобритании.

Однако не только экономика оказалась под угрозой. Прежние экономические кризисы нередко заканчивались вооруженными конфликтами, которые позволяли перераспределить ресурсы, изменять политическое и экономическое устройство мировой системы.

Так было в начале 20 века, когда мировой кризис перешел в Первую мировую войну, завершившуюся Революцией и Гражданской войной в России и распадом нескольких империй: Австро-Венгерской, Османской и т.д.

Так было и в 30-е годы, когда Великая депрессия перешла во Вторую мировую войну и завершилась окончательным распадом колониальных империй: Франции, Великобритании, Португалии.

Что грозит миру на этот раз, изданию Украина.ру рассказали политические эксперты.

«Созданной США системе стало некуда расти»

Системный кризис бушует в мире с 2000 года, отмечает политолог, обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко. При этом пандемия коронавируса могла немного катализировать процессы, которые происходили раньше.

Ищенко о выходе из «коронакризиса»: Мы не знаем, где окажемся, в прекрасном новом или в каменном веке © РИА Новости, Нина Зотина

«Не решая глубинные проблемы, пытались тушить пожар бензином. Поэтому кризис существует давным-давно. Притом пандемия началась в феврале 2020-го, первые звоночки в Китае прозвенели в ноябре 2019-го, но на них не обращали внимания. А о том, что глобальная экономика вступила в кризис, говорили в 2019 году», — сказал политолог.

Он добавил, что мир конечен, и как только система, созданная США, добралась до границ мира, ей стало некуда расти, и это стало причиной системного кризиса.

«Дальше все механизмы, которые обеспечивали рост, начинают ее разрушать, начинают работать как лекарства, становящиеся ядом. Поэтому эпидемия коронавируса закончится, а кризис нет», — прогнозирует Ищенко.

У кризиса глубокие корни

Противовирусный карантин в мире выступает в роли сита: он создал специфические условия, в которых одни тренды и процессы усилились, а другие ослабли и сошли на нет. Такое мнение у политолога, директора Института анализа и менеджмента политики Руслана Бортника.

«Я думаю, что говорить сегодня о какой-то либеральной глобализации уже не приходится. Но если бы кризис был другого характера, мы имели бы не пандемию и карантин, а кризис политического характера. Возможно, мы сегодня имели бы дело с трендом на либеральную глобализацию», — сообщил эксперт.

Руслан Бортник: Коронавирус сорвал покровы цивилизованности с Запада © Facebook, Ruslan Bortnik

«В корне этого лежит разность политических архитектур, политических систем, которые одновременно существуют в этом мире — от демократии до тоталитарных режимов, от правых режимов до либертарианских и левых режимов. Все эти режимы вынуждены сосуществовать в одном мире и сотрудничать в рамках мировой торговли.

В корне этого, конечно же, лежит борьба за ресурсы, причем понятие этих ресурсов поменялось. Сегодня это не только лес, нефть или газ, но и люди, и возможность продавать на рынках», — заявил политолог.

«На коронавирус удобно валить все проблемы»

Многие известные экономисты, лауреаты Нобелевской премии говорят, что коронавирус — это такой эффект «черного лебедя». То есть событие, запускающее и дающее силу копившимся десятилетиями процессам. Об этом говорит политический эксперт Кирилл Молчанов.

«Прошло ровно 12 лет после кризиса 2008 года, и о том, что это «мыльный пузырь» глобальной экономики, слухи ходили уже с 2016 года примерно, как раз с избрания Трампа президентом», — напомнил политолог.

«Все станут жить хуже». Кирилл Молчанов рассказал, как коронавирус повлияет на человечество © Facebook, Денис Жарких

Война будет, но не «обычная»

Нынешний кризис еще не подготовил общество к войне, уверен Руслан Бортник. В теории война возможна, но «после появления ядерного оружия вероятность именно глобальных войн, мировых войн резко уменьшилась».

«Обострения противостояний гибридного характера, или обычные войны, но не на территории главных игроков, а на территории третьих стран вполне возможны. Также вероятен сценарий пересмотра мировой экономической архитектуры, баланса между валютами, баланса между разными секторами экономики», — сказал политолог.

По мнению эксперта, большая война в мире пока будет идти прежде всего экономическими и социальными инструментами, не переходя в военную фазу.

Кирилл Молчанов также отмечает, что в последние годы в мире ведутся войны не милитаристского характера, а информационные и экономические.

«Экономические войны по линиям США — Китай, Евросоюз — Россия идут уже не один год. Я не думаю, что они будут переходить в горячую фазу боевых столкновений», — сказал эксперт.

«Может наступить момент, когда военные действия неизбежны»

Сейчас мы имеем дело с информационной дипломатической войной, в которой военные действия служат периферийным поддерживающим мероприятием. Когда бои ведутся не для решения стратегических задач, а для получения информационных поводов гибридной войны, подчёркивает Ростислав Ищенко.

«Естественно, никто не стремится развязать Третью мировую, потому что она будет слишком разрушительна. Но в политике зачастую начинают работать механизмы самостоятельного бесконтрольного развития ситуации.

Это если снять автомобиль с тормоза, поставить его на передачу и толкнуть с горки. Бывают процессы, которые кажутся политикам контролируемыми, но потом они вступают в бесконтрольную фазу», — рассказал эксперт.

Писатель Видеманн: Следующий конфликт будет Первой мировой гибридной войной © из личного архива Владимира Видеманна

«Остановить этот маховик будет уже невозможно», — заявил политолог.

«Кризис сорвал покров цивилизованности»

После пандемии коронавируса во многих странах к власти могут прийти правые и консервативные политики, ориентированные прежде всего на внутренние силы, без своих моделей глобализации. Так считает Руслан Бортник. С учетом того, что нас ожидает всплеск бедности, общества станут еще более разделенными, во многих странах менее стабильными, прогнозирует эксперт.

«Из-за экономического кризиса, вызванного коронавирусом, нас может ожидать новая волна «цветных» или не «цветных» изменений политических систем, новая смена властей в тех или иных странах», — сообщил политолог.

В целом, по словам Бортника, мир становится еще более прагматичным, циничным в этой ситуации: «кризис сорвал с него вот эти покровы цивилизованности, каких-то принципов, универсальных ценностей, которые декларировались».

«Без этих покровов мы увидели те же национальные и животные инстинкты даже самых развитых стран Запада, начиная от США и заканчивая Германией, Бельгией и другими.

Мир станет жестче, прагматичнее, мировое сотрудничество будет строиться на принципах даже не мультилокальности, а на прямых отношениях между странами, минуя международные организации. Эти отношения будут основываться прежде всего на экономической выгоде, на получении прибыли, на сохранении каких-то экономических позиций», — рассказал эксперт.

«Нужно года-два, чтобы вывести экономику на докризисный уровень»

Писатель-фантаст Русанов: Если бы коронавирус был оружием, то был бы более смертоносным © commons.wikimedia.org, Andrew Butko

«Скорее всего, будут выходить на первый план национальные государства или региональные союзы. То есть продолжение глобализации не предвидится.

Евросоюз будет в глубоком кризисе, потому что экономические последствия придётся расхлебывать одной Германии, наверное, что тоже ее не сильно устраивает. Думаю, нужно года-два, чтобы выйти на экономические показатели до коронавируса в плане экономики», — заявил политолог.

Он прогнозирует, что крупные объединения типа АСЕАН, АТР или Евросоюза окажутся в существенном кризисе.

«Та же ОПЕК долго не могла согласовать, какая страна насколько сократит добычу нефти, что показывает реальный уровень доверия между странами», — подчеркнул Молчанов.

«Похоже, мягкое приземление США уже невозможно»

Прошлое глобальное мироустройство с американской гегемонией, построенное по военно-политическим и экономическим лекалам Запада, ушло в прошлое, говорит Ростислав Ищенко. А каким будет новое, никто не знает, еще старое не до конца развалилось.

По словам эксперта, долгое время была попытка России, Китая и Евросоюза мягко приземлить США, чтобы они обрушением своей экономики не забрызгали всех. Но это время уже прошло. Похоже, что мягкое приземление Штатов уже невозможно.

«Все понимают, что американское государство в кризисе, и хорошего выхода у него уже нет. То есть мы не знаем: по результатам развала старого мира мы окажемся в прекрасном новом или в каменном веке», — сообщил Ищенко.