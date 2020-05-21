Разработанная в начале апреля программа деятельности Кабмина Украины была забракована дюжиной парламентских комитетов, которые дали на программу отрицательные рецензии. Об этом во вторник, 19 мая, заявил вице-спикер Рады Руслан Стефанчук

По его словам, правительство должно представить другую программу, «которая отвечает требованиям и вызовам, которые стоят перед обществом перед той экономической ситуацией, социальной ситуацией, которая есть в государстве».

Ранее премьер Денис Шмыгаль определил два главных приоритета программы: преодоление рисков для жизни и здоровья граждан (в связи с эпидемией коронавируса) и восстановление экономического роста. По всей видимости, в парламенте не увидели в программе реальных механизмов достижения поставленных целей.

Год Зеленского, экономика. Украина — бедная страна с умирающей промышленностью © president.gov.ua прогнозирует падение экономики Украины из-за эпидемии коронавируса по итогам 2020 года на 4,5%. В ЕБРР отмечают, что сочетание сокращения внешнего и внутреннего спроса из-за противоэпидемических мер сказалось на секторах производства и обслуживания. Правда, при этом уже в следующем 2021 году ожидается восстановление экономического роста (5%).

Минэкономики Украины прогнозирует спад ВВП в 2020 году на 4,2%; инфляционные процессы ускорятся до 7% (против 4,1%). Отмечается, что все элементы спроса будут иметь отрицательную динамику, падение инвестиций составит 14,8%. Для поддержки спроса и смягчения негативных последствий введенных в связи с эпидемией карантинных мер возрастёт бюджетная поддержка, что в условиях сокращения доходов повлечет существенный рост дефицита бюджета до 5,6% ВВП.

При этом уже в 2021 году в ведомстве предрекают рост экономики на 2,4%.

Обнародованный в апреле прогноз МВФ менее оптимистичен: спад ВВП Украины на 7,7% (при падении мировой экономики на 3%).

Украинское правительство и МВФ прогнозируют уровень безработицы около 10%. Предполагается, что безработица будет длительной. Конечно, это не только украинская проблема. Так, России предрекают рост числа безработных до 5-6 млн человек. В США показатель безработицы сегодня самый высокий за полвека.

Отступление вируса и наступление хаоса © РИА Новости, Джорджио Пероттино | Перейти в фотобанк

Есть ещё одна особенность, которую заметил бывший министр экономики Украины Виктор Суслов. По его словам, прозвучавшим в эфире телеканала NewsOne, в результате длительного процесса упрощения производственных отношений происходит и вполне очевидная деградация производительных сил, вследствие чего большое количество рабочей силы просто становится лишней. Эти процессы, по мнению Суслова, ведут в конечном итоге к разрушению государства.

Понимает ли власть всю глубину проблем? У многих есть в этом сомнения.

«У меня такое ощущение, что мы на «Титанике», который уже почти затонул, передвигаем мебель и совершаем какие-то ритуальные действия, которые абсолютно не связаны с тем, чтобы спасти страну», — заявила лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко.

По её словам, страна находится «полностью в финансовом коллапсе, и ещё никаких денег ни от какого МВФ не пришло».

Внутри Украины неизбежен рост социального напряжения вследствие карантина.

«Масштаб социальной угрозы оценить достаточно легко: более 47% в структуре доходов населения составляет заработная плата, прибыль от предпринимательской деятельности — 22% и еще 2,6% — доходы от собственности, — отмечает экономист Алексей Кущ. — Все эти ресурсы сейчас находятся в зоне риска: заработная плата не выплачивается на сотнях тысяч предприятий, микробизнес почти полностью остановлен карантином, арендная плата под угрозой просрочки. Единственные денежные средства населения, на которые оно может рассчитывать, — это социальные бюджетные трансферты, но это всего лишь 28%».

Экономист предлагает для компенсации утраченных трудовых доходов (речь в данном случае идёт о 40 млрд грн) создать отдельный социальный стабилизационный фонд. Но услышит ли его правительство? Теперь же, в мае, властям предстоит сделать выбор: «заплатить эти деньги своему народу, оставшемуся без доходов, или отдать их (60 млрд долл по госдолгам. — Ред.) внешним кредиторам, которые вполне могли бы и подождать на согласованных с ними условиях».

Киевляне в ловушке: карантин накладывается на бедность и безработицу © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Наталья Королевская предостерегает: каждая вторая семья в Украине может столкнуться с серьёзными проблемами.

«Согласно прогнозам Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), сложная социально-экономическая ситуация в Украине, спровоцированная пандемией коронавируса и экономическим кризисом, может привести к тому, что за чертой бедности в нашей стране окажутся более 6 миллионов человек, из них 1,4 миллиона — дети. Фактически, проблемы с финансами, покупкой медикаментов, продуктов питания, товаров первой необходимости и оплатой жилищно-коммунальных услуг — это то, с чем может столкнуться каждая вторая семья в Украине. Также в зоне риска оказались неполные и многодетные семьи, люди с инвалидностью, семьи с детьми до трех лет и одинокие пенсионеры. А общий уровень бедности в Украине, который и сейчас является самым высоким среди стран Европы, возрастет с 27% до 44%», — заявила политик, слова которой приводит ОПЗЖ.

Президент Зеленский на итоговой пресс-конференции в среду, 20 мая, отметил, что власть делает всё для того, чтобы не было бедных, однако понимание бедности у ЮНИСЕФ и на Украине могут быть разными.

«Они (ЮНИСЕФ. — Ред.) говорили о зарплатах в 5-6 тысяч гривен… Но у нас 250 долларов зарплата — это не бедность», — отметил президент.

Без комментариев. Убийственный карантин. Сколько потерял бизнес и экономика Украины в целом © REUTERS, Gleb Garanich

Зеленский также пожаловался на слишком большое, по его мнению, количество пенсионеров в стране (12 миллионов человек), это усложняет задачу обеспечить им достойный уровень жизни, но — «правительство работает».

«Мы серьёзная страна, но мы страна бедная», — констатировал президент, добавив, что Украина вынуждена выплачивать миллиарды долларов внешним кредиторам.

Что ж, похоже на то, что «дивный новый мир» (как не вспомнить тут Олдоса Хаксли) всё ближе. Обнародованный пресс-службой Минэкономики Украины основанный на экспертных оценках консенсус-прогноз на 2020-21 гг. предусматривает, что поведение людей и структура спроса после завершения пандемии изменятся, но несущественно. Вместе с тем эксперты предрекают ускорение процессов диджитализации, роботизации и использования модальности «отдалённого рабочего места». Вот только есть ли чему радоваться, стоя у входа в этот новый мир?