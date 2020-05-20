Прошел год, как украинцы выбрали президентом страны Владимира Зеленского. Президентская политическая сила «Слуга народа» получила монобольшинство в парламенте, что дало Зеленскому буквально неограниченные возможности для структурных реформ, определяющих развитие экономики. Что из этого вышло, разбиралась Украина.ру

Согласно Конституции, украинский президент имеет очень ограниченные возможности влиять на экономику государства — основные экономические рычаги закон отдаёт правительству, Нацбанку и местной власти. Тем не менее, Владимир Зеленский включил экономический блок в свою предвыборную программу, которую назвал «Программой мечты». Однако, несмотря на все надежды и обещания, Украина в этом году вошла в один из самых жестких финансово-экономических кризисов абсолютно неподготовленной и, к сожалению, без серьёзных планов для его преодоления.

Убийственный карантин. Сколько потерял бизнес и экономика Украины в целом © REUTERS, Gleb Garanich

Экономическая программа новой власти была написана на скорую руку, экономический блок в правительстве Алексея Гончарука сформирован из людей, весьма далеких от той же экономики. Представленная программа реформ больше напоминала продуманную пиар-акцию нового президента и его команды, а не реальную экономическую программу.

Зеленский всеми силами пытался показать, что его подход отличается от команды предыдущего президента страны Петра Порошенко. И, например, такие непопулярные меры, как сотрудничество с МВФ или отмена моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения, подавались им как часть обширной программы реформ.

Дыра в бюджете и падение экономики

В результате неприемлемых действий произошло резкое ухудшение экономических показателей. Уже в четвертом квартале 2019 года было абсолютно ясно, что показатели бюджета не будут выполнены. Провальная ситуация с доходами бюджета продолжилась и в первом квартале 2020 года.

Новшества, инициированные и проведённые правительством при поддержке депутатов, были резко негативно восприняты бизнесом и не нашли понимания в обществе. Отторжение, в частности, вызвали законы о введении системы cash-back, об обязательном тотальном применении кассовых аппаратов без сокращения системы штрафов при их применении. В целом в налоговой сфере серьёзных подвижек, улучшений или новых инструментов бизнес не увидел.

Несмотря на радужные обещания и заверения обеспечить Украине 40% роста ВВП за 5 лет, правительство Алексея Гончарука спустя полгода со скандалом было отправлено в отставку. Зеленский назвал просчетами Кабмина невыполнение госбюджета почти на 16 млрд гривен в первые месяцы 2020 года, контрабанду и хаос с платежками за газ и ЖКХ. Он также отметил падение промышленности, которое правительству не удалось преодолеть, невыплату зарплат шахтерам и безграмотную политику в угольной сфере.

Скаршевский пояснил, какой должна быть программа по спасению экономики Украины © Facebook, Виктор Скаршевский | Facebook, Виктор Скаршевский | Перейти в фотобанк

По прогнозам международного рейтингового агентства Fitch, ВВП Украины в 2020 году упадёт на 6,5%. Это, по мнению аналитиков, спровоцируют меры по сдерживанию COVID-19. В МВФ считают, что украинская экономика упадёт по итогам года на 7,7%.

Дальнейшая деиндустриализация

Не так давно Владимир Зеленский заверял, что в правительстве будет отдельный профильный министр по промышленности.

«В принципе должен быть отдельный министр или вице-премьер-министр по промышленности. Мы это сделаем. Я вам гарантирую», — заявил Зеленский на следующий день после назначения премьером Дениса Шмыгаля.

На данный момент Кабмин практически сформирован, а отдельное министерство по промышленности так и не создано.

Процессы стагнации продолжаются. Украинское машиностроение пришло в полный упадок. Несмотря на принятый закон, согласно которому частным компаниям разрешили строить на Украине ракеты и осуществлять космические запуски, что, как ожидалось, даст новый старт проектам государственных промышленных гигантов КБ "Южное" и "Южмаш", вдохнув в них новую жизнь, на практике ничего пока не произошло.

В целом, по данным Госстата, промышленное производство за прошлый год упало на 1,8%. В марте 2020 года падение ускорилось до 7,7% по сравнению с мартом 2019-го, тогда как в феврале сокращение составляло 1,5%. В перерабатывающей промышленности в марте 2020 года к марту 2019 года падение составило 8,5%, в поставке электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха — 10%, в добывающей промышленности и разработке карьеров — 4,3%.

По итогам первого квартала 2020-го промпроизводство сократилось на 5,1%. Падение продолжается 9 месяцев подряд.

Ситуация в критически важных для ВВП отраслях к лучшему не изменилась. Металлургическая отрасль (а предприятия горно-металлургического комплекса обеспечивают 12% ВВП Украины, 30% валютных поступлений и порядка 700 тыс. рабочих мест с учетом смежных производств) с прошлого года переживает серьёзнейший кризис. С середины прошлого года отрасль вошла в область понижения спроса на сталь и сырье для производства металлопродукции, которое еще больше усилила серьезнейшая рецессия, наступившая в связи с пандемией коронавируса.

«Крупные заводы у нас уничтожены». Что происходит с промышленностью на Украине © РИА Новости, Владимир Акимов | Перейти в фотобанк

Затыкают дыры за счет населения

Серьёзной статьёй наполнения бюджета могла бы стать глобальная приватизация. Еще при Гончаруке в правительстве сообщили, что передали на приватизацию 530 государственных предприятий на общую стоимость более 12 млрд грн. Это больше, чем за все 28 лет независимости. Однако пандемия нового коронавируса поставила крест на этих планах: на Украине решили отказаться от выставления на конкурсы объектов большой приватизации до стабилизации ситуации на мировых финансовых рынках.

Правительство по сути отказалось от приватизации — из запланированных миллиардов в измененном «антикоронавирусном» бюджете осталось лишь около 500 млн грн.

К слову, спонсорами ликвидации последствий кризиса назначили большинство украинских граждан, с особым акцентом на социально незащищенные слои населения. Которым, для примера, на 93% отменили компенсации расходов на государственные программы социальной защиты населения или на 17% урезали жилищные субсидий. В качестве "доноров" бюджета выступили доходы местных бюджетов — минус 35% финансирования Государственного фонда регионального развития, "убита" субвенция на поддержку развития объединенных территориальных общин, заморожен Фонд энергоэффективности, "пропала" субвенция на развитие системы экстренной медицинской помощи (её подняли на центральный уровень).

Лоббисты победили медиков. Эксперты о новом госбюджете Украины © REUTERS, AP

Конец эпохи бедности

Зеленский обещал, что конец эпохи бедности наступит во время его президентства.

Как свидетельствуют данные ежемесячного исследования компании Info Sapiens, проведенного в начале апреля 2020 года, самой серьёзной проблемой украинцы считают высокую стоимость жизни и низкие зарплаты. Такой ответ дали 92,2% респондентов.

Показатель средней зарплаты за 2019 год на Украине составил около 427 долларов. За 6 лет после событий Евромайдана это значение вернулось к уровню 2013 года, когда средняя заработная плата была около 423 долларов. Хотя средняя зарплата по стране — показатель весьма относительный, учитывая миллионные зарплаты в "Нафтогазе" или "Укрпочте".

В ежегодном рейтинге аналитической компании Growth from Knowledge из 42 стран Европы Украина заняла последнее место по уровню паритета покупательной способности на душу населения по итогам прошлого года. Если у Швейцарии и Люксембурга ППС на человека составляет 42 тыс. евро и 35 тыс., то на Украине этот показатель всего 1830 евро.

На данный момент 16% доходов населения Украины — это прибыль, смешанные доходы и доходы от недвижимости, а 34% — помощь государства. В богатом обществе данная пропорция должна иметь обратное соотношение, в том числе за счет запуска накопительной пенсионной системы и сокращения количества субсидиантов (коммунальные услуги) до 5% с нынешних более 30%.

В условиях карантина можно скрыть все, кроме бедности — Гончаров © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Более того, введя тотальный карантин, правительство еще более усугубило проблему бедности. По данным ЮНИСЕФ, число бедных на Украине в ближайшее время увеличится в 2 раза. Социальная-экономический кризис, катализатором которого выступил COVID-19, может привести к увеличению бедных людей на Украине по абсолютному критерию с 27% до 44% от общей численности населения. По более пессимистичному сценарию — до 51%.

"Влияние на бедность детей, по оценкам, будет еще ощутимее: за менее угрожающим сценарием уровень бедности детей по абсолютному критерию, ожидается, возрастет с 33% до 51%, а по более угрожающему сценарию — до 59%", — говорится в сообщении организации.

Ухудшение экономической ситуации, что вполне закономерно, будет иметь наиболее разрушительное воздействие на многодетные семьи, одиноких родителей с детьми, семьи с детьми до трех лет и одиноких пенсионеров в возрасте более 65 лет.

Речь идет о бедности, определяемой по абсолютному показателю уровня потребления населения из расчета $5 в день на человека. По другим подходам — уровень бедности на Украине намного превышает указанные в замерах ЮНИСЕФ 27%.