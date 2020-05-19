Коронавирус бьёт по Бразилии, Мексике, Эквадору и Перу. При этом реальное число смертей в регионе может в 15 раз превосходить официальные данные, предупреждают эксперты

Всего за неделю Бразилия вышла на третье место в мире по количеству инфицированных коронавирусом: 257 тысяч выявленных заражений. 16 895 человек умерли, более 100 тысяч — выздоровели.

Бразилия — страна с населением 211 миллионов человек — становится центром пандемии в Латинской Америке. Этот регион может стать следующим мировым очагом кризиса.

В первой декаде мая на демонстрации в столице Бразилии медсестры и медбратья почтили память 109 скончавшихся от коронавируса коллег. На них были маски, белые халаты, а на спинах — имена умерших.

По данным ВОЗ, в одной только Южной Америке на прошлой неделе зафиксировано 96 тысяч новых заражений и около 5,5 тысячи смертельных случаев — прирост в 45% и 51% соответственно.

Севернее, в Мексике, власти на этой неделе также зафиксировали рекордный уровень смертности за сутки.

«Латинская Америка, вероятно, станет новым центром пандемии», — говорит Ана де Лемос.

Глава бразильского подразделения «Врачей без границ» указывает на резкий рост заболеваемости и смертности. Коронавирус в Бразилии. Самое страшное еще впереди © REUTERS, Rahel Patrasso

Официальные цифры не могут передать весь масштаб кризиса, по крайней мере в этих двух странах с наибольшим населением в Латинской Америке.

Рассказы сотрудников похоронных служб и медперсонала, а также исследования учёных наводят на мысль, что от последствий вируса скончалось гораздо больше людей, чем объявлено.

Газета The New York Times проанализировала так называемую повышенную смертность в трех наиболее сильно затронутых городах Южной Америки. Газета сравнила общее число умерших за последние месяцы со средним показателем прошлых лет. Исследование затронуло не только летальные исходы от коронавируса, но и смерти по другим причинам, в том числе и те случаи, когда люди скончались, не получив лечения из-за перегруженности больниц.

Вывод: ситуация сопоставима с центрами пандемии в Европе и США.

В столице Перу Лиме умирает вдвое больше людей, чем обычно. Этот показатель сопоставим с худшим месяцем эпидемии в Париже. Коронавирус в Европе: «День освобождения от карантина», конфликт Германии с Еврокомиссией, COVID-19 — женского рода © REUTERS, /David W Cerny/File Photo

В расположенном в тропических лесах Бразилии городе Манаус с 2 миллионами жителей число смертей взлетело в три раза. Такое развитие было характерно для Лондона и Мадрида.

Апрельская ситуация в портовом городе Гуаякиль в Эквадоре, раннем очаге коронавируса в регионе, согласно данным анализа, была сравнима с пиком кризиса в Нью-Йорке. Скончались как минимум в пять раз больше людей, чем в прошлые годы.

Специалисты в панике. По мнению врачей из бразильского центра COVID-19, в стране может насчитываться от 2,5 до 3,4 миллиона инфицированных, что в 15 раз больше официальных данных.

В бразильских городах уже сейчас прибегают к массовым захоронениям. Умерших хоронят в сложенных друг на друга гробах. В стране проводится мало тестов.

По данным Королевского колледжа Лондона, в Бразилии — самая высокая в мире заболеваемость. Каждый больной, в свою очередь, заражает в среднем 2,8 новых людей. Вашингтонский университет прогнозирует до 193 000 жертв к августу. Болельщики «с перчинкой»: коронавирус вынудил южнокорейский футбольный клуб посадить на трибуны секс-кукол © REUTERS, Yonhap

Наблюдатели едины во мнении, что худшее еще впереди. Страна может приблизиться к цифре в 100 тысяч смертей, сказал врач-реаниматолог из Сан-Паулу изданию The Atlantic. Бразилия станет следующим глобальным центром пандемии, Рио-де-Жанейро превратится в бразильский Нью-Йорк.

Президент Бразилии Жаир Болсонару в прошлом называл вирус «безобидным гриппом». Недавнее обострение ситуации он прокомментировал словами: «Мне жаль. Что вы хотите, чтобы я сделал?»

Губернаторы большинства штатов хотя и критиковали Болсонару, но и сами не вводили карантин повсеместно. Он был введён только в отдельных городах: власти переложили это решение на мэров.

В некоторых населенных пунктах введен комендантский час, в других установлены «санитарные кордоны» на въезде в город. Но все эти меры носят беспорядочный характер и плохо исполняются: 43% населения Бразилии не соблюдают правил самоизоляции.

В штате Рио были открыты только 4 из 9 полевых госпиталей, обещанных властями. В некоторых штатах царит полный хаос. 7 мая бывший заместитель министра здравоохранения штата Габриэль Невес и еще трое чиновников были арестованы по подозрению в махинациях со счетами за респираторы, закупленными регионом за 800 000 евро. По-старому уже не будет. Коронавирус и национализация © РИА Новости, Александр Кряжев | Перейти в фотобанк

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор, как и его бразильский коллега Болсонару, долго не воспринимал ситуацию всерьез. Еще в марте на публичных мероприятиях он целовался и обнимался со своими сторонниками. Введённые тем временем защитные меры должны теперь ослабляться, в том числе из-за давления северного соседа.

Официальные лица США настаивают на открытии автозаводов, расположенных на американо-мексиканской границе. Возобновляют работу предприятия автомобильной и строительной отраслей, а также школы и магазины в избранных «муниципалитетах надежды». В начале июня за ними должна последовать и остальная страна.

Лопес Обрадор объявил на этой неделе о победе в борьбе над вирусом. Кривую удалось сгладить. Алехандро Масиас, бывший главный вирусолог страны, видит ситуацию иначе. Недавние цифры показали, что в Мексике эпидемия все еще на подъеме, написал он в Twitter.

Насколько медлительны были ответы Бразилии и Мексики на распространение вируса, настолько же последовательно действовали власти в Перу. Президент Мартин Вискарра оперативно ввел один из самых жестких карантинов в регионе.

И все же все яснее становится, что пандемия жестко ударила и по этой стране. Система здравоохранения в Лиме, согласно данным ВОЗ, может не справиться. Генсек ООН считает, что ВОЗ незаменима © РИА Новости, Алексей Дружинин | Перейти в фотобанк

Организация указывает, что, как и в Бразилии, вирус особенно сильно бушует среди коренного населения. Врачи, работающие с индейцами в регионе бассейна Амазонки, сообщают, что от коронавируса умирает один человек в час.

В сравнении с Европой и США страны Латинской Америки мало что могут противопоставить кризису. Годы экономической стагнации привели в ряде государств к сокращениям в системе здравоохранения. На мировом рынке медицинского оборудования и средств индивидуальной защиты им приходится конкурировать с богатыми странами.

Таким образом в регионе растет нищета. Десятки тысяч венесуэльских беженцев вынуждены возвращаться на родину, во многом пришедшую в упадок, потому что в соседних странах практически нет работы.

В Перу по той же причине отмечается крупнейшая внутренняя миграция за последние годы: люди бегут из столицы в регионы.

Катастрофа, разворачивающаяся в деловой столице Эквадора Гуаякиле, показывает, насколько сейчас велика угроза для всей Латинской Америки из-за неравенства, слабых государственных служб и хрупкой экономики, которая характеризует большую часть региона.

«То, что мы видим в Гуаякиле, — это то, что может произойти в большинстве крупных городов Южной Америки. Там небольшие островки космополитического богатства соседствуют с широко распространенной нищетой», — рассказала The New York Times Александра Монкада, которая руководит деятельностью международной гуманитарной организации CARE в Эквадоре. Карантин глазами простых людей. Эквадор: впереди грабежи и бунты © REUTERS, Vicente Gaibor del Pino

До сих пор неясно, почему именно Эквадор оказался одной из самых пострадавших стран регионе. Некоторые эксперты полагают, что вирус попал в страну из Испании и Италии, а затем быстро распространился, поскольку Эквадор слишком поздно принял меры социальной дистанции.

Первые подтвержденные случаи заражения в Гуаякиле обнаружили среди состоятельных эквадорских студентов, которые учились в Испании, но вернулись домой, чтобы не оставаться во время вспышки заболевания в Европе.

При подготовке текста использовались переводы сайта inosmi.ru