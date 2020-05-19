Карантин в украинских школах переходит в каникулы. В связи с тем, что эпидемиологическая ситуация не позволяет отменить карантин в школах, за парты дети сядут не раньше осени

Учебный год в школах по всей Украине завершится дистанционно, несмотря на ослабление карантинных мер. В Министерстве образования и науки Украины решили, что онлайн-обучение будет продолжаться вплоть до 31 мая, включая дистанционную работу учителей и телевизионную «начитку» уроков. Срок полного завершения учебного года в школах — 1 июля.

До 15 июля все учебные заведения должны оформить свидетельства о получении базового среднего образования, табели с конечным оцениванием школьников и остальные документы. Педсоветы школ, которые должны принять решение о переводе учеников на следующий год обучения, пройдут до конца июня.

Государственная итоговая аттестация для учеников 4-х и 9-х классов в этом году отменена. Если ученики 1-8 и 10 классов не планируют учиться в другом учебном заведении, школы будут посылать копии документов ученикам по электронной почте, а оригиналы документов выдадут уже в сентябре. Знания и амбиции: кому жмёт кастрюля © РИА Новости, Андрей Стенин | Перейти в фотобанк

Выпускники 11-х классов получат документ о получении образования после завершения внешнего независимого оценивания (ВНО). Названы и предварительные сроки его проведения — с 25 июня по 17 июля. Министерство образования на данный момент работает над алгоритмом действий, как с учетом эпидемиологической ситуации должно проходить ВНО. Этот алгоритм должен быть утвержден государственным санитарным врачом Украины.

Ляпы и ошибки

С начала карантина в Facebook, на YouTube и на 11 телеканалах Украины для школьников стартовали уроки онлайн. Дистанционное обучение проходит в масштабах всей страны посредством «Всеукраинской онлайн-школы», организованной Офисом президента. Вести уроки пригласили якобы 40 лучших учителей со всей Украины. Как их отбирали, неизвестно. Непонятно и каким образом в проекте засветились представители партии большинства — «Слуги народа» и «кварталовцы».

Отснятые видеоуроки привели родителей в ужас откровенными ляпами. На уроке географии для 10 класса учитель перепутала Индийский и Атлантический океаны, рассказывая об Австралии. На уроке всемирной истории для 8 класса учительница заявила, что царь Иван Грозный начал Ливанскую войну, и это была война с Ливанским орденом. А урок по физике для 11 класса, который провел старший научный сотрудник Института педагогики Национальной академии педагогических наук Украины Владимир Сипий, раскритиковал ученый из Института физики НАН Анатолий Негрийко. Его резюме — задачи решены с грубыми ошибками, поскольку преподаватель не разбирается в используемой терминологии. Украина: телеуроки со звёздами начинаются со скандала © РИА Новости, Александр Кряжев | Перейти в фотобанк

На этом перечень учительских ошибок не завершится. Оказалось, что белые медведи живут в Антарктиде, а учителя не умеют производить простейшие арифметические действия.

Чрезвычайно удивили некоторых родителей и объяснения, которые дал преподаватель на уроке украинского языка, отвечая на вопрос: "Зачем нужны числительные"? Оказывается, "чтобы правильно говорить про деньги" и "чтобы правильно выражать свои желания". Причем объектом желания, иллюстрирующего это утверждение, выбран IPhone последней модели. Неужели это самое важное и других примеров нет? А учитель-методист на онлайн-уроке истории для 5 класса во время рассказа о событиях на Майдане надела на голову кастрюлю. Кстати, эта же учительница на другом уроке допустила ошибку, перепутав императора Николая I (он же Палкин) с его правнуком — императором Николаем II (он же Кровавый).

Минобр отреагировал на критику телешколы. Чиновники попросили украинцев не забрасывать камнями обмишурившихся учителей. Мол, педагоги оказались в новых условиях работы — вместо привычного урока в классе с детьми должны объяснять материал на камеры. При этом никто не озаботился тем, чтобы хотя бы просмотреть уроки перед запуском в эфир. А депутаты в стенах Рады устроили флеш-моб «Имею право на ошибку», чем еще больше позабавили родителей.

Школа в онлайн-формате одним махом вскрыла все недостатки украинского среднего образования. Во-первых, качество педагогических кадров. Во-вторых, само содержание образовательных программ, утвержденных Министерством образования.

Каждый пятый — прогульщик

Тем временем социологи выяснили, что происходит в квартирах, куда теперь «переехали» школьные классы. Образовательное агентство города Киева провело исследование о дистанционном обучении в столице. В нем приняли участие 34 тысячи респондентов — ученики (с 4 по 11 класс), учителя, родители. Опрос проводился методом электронного анкетирования в два этапа — в начале апреля и в первую неделю мая. Естественно, не во всех городах и селах ситуация такая же, как в Киеве. Можно с уверенностью сказать, что в столице намного лучше, чем в регионах. Но общие тенденции прослеживаются. Тесты для Зеленского на вирусы и Лероса © president.gov.ua

Как показало исследование, в Киеве дистанционным обучением охвачено 78% школьников. Это означает, что каждый пятый маленький киевлянин не учится дистанционно во время карантина. Как сообщили родители, самая распространенная причина, почему дети не вовлечены в обучение, — отсутствие технических средств (25% тех, кто не учится дистанционно) или интернета (выехали за пределы города к бабушке в село или на дачу). Как свидетельствует исследование, почти треть (34%) тех, кто выпал из дистанционного обучения, вообще игнорируют процесс обучения. Возникает вопрос, как будут компенсироваться пробелы в обучении между теми, кто учился во время карантина, и теми, кто проигнорировал школу?

По данным исследования, самым популярным каналом коммуникации учителей и школьников являются мессенджеры — «Вайбер» или «Телеграм». Правда, к концу карантина популярность этих мессенджеров среди учеников несколько снизилась в пользу других средств связи (moodle и teams) и электронной почты. А вот родители до сих пор отдают предпочтение «Вайберу» и «Телеграму» — 77% общаются с учителями именно так.

С одной стороны, это понятно, — мессенджер помогает оперативно обмениваться информацией. С другой — прогресс не стоит на месте, и некоторые школы уже подключились к электронным платформам, позволяющим родителям переписываться с преподавателями, читать их комментарии об успеваемости детей, видеть оценки и учебные планы — какие темы изучали, что задано. Но, очевидно, все эти достижения технического прогресса пока не стали популярными. И не только из-за желания или нежелания родителей, но и из-за того, что этими инструментами пользуются преимущественно частные учебные заведения или продвинутые лицеи и гимназии. А в большинстве школ остаются старые дедовские методы — бумажные выписки с оценками и дневники.

Если же говорить об онлайн-платформах, на основе которых организуется дистанционное обучение, то бесспорным фаворитом является ZOOM. Именно за него как за спасительную соломинку ухватились школы, когда объявили карантин. Как свидетельствует опрос, к концу учебного года возросла популярность Google Classroom. Это означает, что педагоги постепенно овладевают инструментарием дистанционного обучения. А вот сайт школы помогает в дистанционном обучении лишь трети респондентов.

Дистанционка утомила

Карантинное обучение часто упрекают в том, что оно превращается в самостоятельную учебу учеников, — очень много домашних заданий. Особенно у тех учеников, чьи учителя не смогли проводить занятия дистанционно. Родители жалуются, что устали объяснять и делать уроки, — "я не специалист в образовании, у меня есть своя работа". "У нас дистанционного обучения нет, но домашние задания, будь добр, выполняй, это уже твоя ответственность. А нет — на список и к директору". Мир после коронавируса. Бэби-бума не будет, планете грозит волна самоубийств © REUTERS, Eloy Alonso/File Photo

По данным исследования, 72% школьников получают домашние задания по всем предметам. Среди родителей уже ходят анекдоты о "домашке" по труду, музыке и физкультуре. Половина учеников ответила, что по некоторым предметам им теперь задают больше домашних заданий по сравнению с тем, как было до карантина (прежде всего это касается математики, украинского и иностранного языков). На их выполнение тратится больше времени — так заявляют 60% опрошенных. С этим согласны и родители. Бывает, что ученики получают домашние задания без объяснений (ответы 11% родителей). В связи с этим, по сравнению с периодом очного обучения, 56% учеников постоянно сталкиваются с трудностями, выполняя домашние задания.

Следовательно, главной проблемой дистанционного обучения является невозможность качественно понять учебный материал. О ней сказали 48% родителей и 46% учеников. Причем на втором этапе исследования количество таких респондентов выросло почти на 20%. Это ожидаемо, ведь в начале карантина у школьников еще был запас школьных знаний, а потом все непонятное и недоученное начало накапливаться подобно снежному кому — одно наслаивалось на другое.

Для родителей дистанционное обучение тоже стало большим испытанием — 55% опрошенных отметили, что это усложнило им жизнь. Трети родителей пришлось больше, чем до карантина, сидеть со своими детьми за уроками. В то же время 25% родителей отмечают, что их ребенок учился бы успешнее, если бы они были рядом, но это невозможно из-за занятости.

Дети не готовы к дистанционному обучению из-за возрастных особенностей, и это вызывает физическую и психическую перегрузку — так считают 8% опрошенных родителей. По их мнению, во время карантина эти вопросы остаются без внимания.

Половина опрошенных учителей считают, что главная сложность дистанционного обучения — это невозможность контролировать, как ученики усваивают изученный материал. При этом 18% учителей пожаловались, что вообще не могут определить уровень достижений своих учеников.

Вызовами для учителей также стали проблемы технического характера (38%), связи с учениками (41%), отсутствия опыта дистанционного обучения (37%). Это заставляет их тратить больше времени на подготовку и проведение уроков.

Как свидетельствует опрос учеников, родителей и учителей, очное обучение в аудиториях нравится им больше, чем дистанционное, — об этом сказали 70% учеников, 90% учителей и 80% родителей. А 60% учеников мечтают, чтобы поскорее начались занятия в школе, и только 22% школьников видят позитив в карантине.

Участники исследования также назвали плюсы обучения дома. Так, 36% учеников стали больше читать. Эта цифра очень радует. По данным исследования, 15% учеников теперь больше времени уделяют самообразованию, и это тоже вселяет оптимизм.