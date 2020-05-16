Обозреватель издания Украина.ру Анна Ревякина в период пандемии и мирового кризиса вопреки всем трудностям создала новую жизнь — родила ребенка и теперь в беспрецедентном журналистском марафоне в режиме онлайн рассказывает о всех трудностях и проблемах, с которыми ей приходится сталкиваться. И просто делится своими мыслями

8 мая каким-то чудом нам удалось получить свидетельство о рождении дочери. Дело в том, что в доковидные времена ребёнок из роддома выписывался уже со свидетельством, что было очень удобно. Теперь же только со справкой о рождении, с которой необходимо приехать в загс. Сейчас загсы работают в облегчённом режиме, просто так не приедешь, не пустят, нужно записываться, запись ведётся за несколько недель. Ровно по такой же схеме можно было получить свидетельство о рождении ребёнка на Украине в 2003 году, когда родился мой первенец. Единственное отличие — загсы работали без предварительной записи. Приблизительно около года назад функцию регистрации детей загсы отдали МФЦ. Так как МФЦ сейчас не работают, загсы временно снова выполняют эту функцию. До 31 мая 2020 года регистрация детей будет идти через загс, но в паспорт в загсе детей не вписывают, вписать можно будет только после того, как заработают МФЦ. В общем, дорогие читатели, у слова «карантин» в новейшие времена появился дополнительный точный синоним — «громоздкость». Вопреки всему. Первая история: Старая акушерка © РИА Новости, Паже | Перейти в фотобанк

В этой заметке я бы хотела затронуть две важные темы. Первая связана с документами, вторая о правде. И первую, и вторую объединяет общий знаменатель — отцовство. «Это верно любовь к отечеству с идеалами безотцовщины…» — написала я эту стихотворную строку много лет назад. Помню, что под безотцовщиной я тогда понимала в том числе и отсутствие в паспорте так называемой пятой графы. И по сей день и русский, и украинский паспорта не содержат графу «национальность». В отличие от паспорта в свидетельстве о рождении, там, где данные родителей, эта графа есть. Её можно заполнять или нет. На выбор. Об этом спрашивает работник загса. Я и отец моей дочери сказали работнику загса, что, конечно, мы хотим, чтобы эта графа была заполнена. Нечего плодить космополитов безродных! Мы — русские.

Во время оформления документов я не побоялась показаться работнику загса излишне любопытной и странной особой и задала несколько вопросов. Дело в том, что мне всегда было интересно, как матери-одиночки вписывают отца в свидетельство о рождении ребёнка. И можно ли вписать, например, кого-то известного. Например, президента страны или знаменитого поэта. Сценарий такой, приходит условная Ревякина Анна в загс и говорит: «Отец моего ребёнка Бродский Иосиф Александрович». Или не Бродский, а кто-то из ныне живущих и здравствующих известных людей. Вопреки всему. Вторая история: Я принесла вам любовь © Анна Ревякина

Скорее всего, искушённый читатель уже знает ответ на этот вопрос, я же его до сей поры не знала. И вот теперь спешу поделиться этим знанием с читателем неискушённым. Условная Ревякина Анна не имеет права записать своего ребёнка не под своей фамилией. Более того, если Ревякина — это псевдоним, а не действующая паспортная фамилия, как в моём случае, то ребёнок будет записан исключительно под паспортной фамилией матери. В графе «отец» будет написана фамилия матери, а вот имя и отчество могут быть вымышленными.

Мудрые евреи вообще не заморачиваются проблемой отцовства, ведут свой род по матери, что невероятно правильно. Ведь только женщина может быть на сто процентов уверена в том, что воспитывает своего биологического ребёнка. Да, так действительно было всегда, пока человечество не придумало тесты ДНК. Это позволило мужчинам стать на одну ступеньку с женщинами, быть уверенными именно в своём бессмертии.

Помню, когда мне было то ли десять, то ли одиннадцать лет, одна из моих ушлых подруг-старшеклассниц Лера открыла мне страшную тайну. Она сказала, что около тридцати процентов мужчин в нашей стране воспитывают не своих детей. Воспитывают, не зная, что дети эти рождены от других мужчин. Возможно, что Лера взяла данные с потолка, но тогда я была потрясена этой информацией. Я пришла домой и внимательно посмотрела на своего папу. Я — черноглазая и темноволосая, он — сероглазый и русоволосый. Было над чем подумать. Нет, конечно, мы с отцом были и остаёмся похожи, не фенотипом, а формами: уши, пальцы, губы. И всё же слова Леры ещё долго жили в моей голове. Думаю, что у многих мужчин, которые воспитывают ребёнка не слишком на них похожего, возникает вопрос: «А мой ли это ребёнок?» Вопреки всему. Третья история: Первый день дома © РИА Новости, Кирилл Каллиников | Перейти в фотобанк

Из отроческих чтений почему-то то и дело всплывает история про принцессу Фике, она же Екатерина Великая, которая по одной из конспирологических версий родила Павла I не от Петра III. Одна из скандальных историй XX века о принце Гарри, которого, возможно, прекрасная принцесса Диана родила не от принца Чарльза. В каждом царствующем доме полно скелетов в шкафах, что в российском, что в английском, что в испанском, но сохранение репутации дома и его легитимности важнее, чем выяснение верности конкретных членов семьи. Если говорить об истории, то власть и преемственность власти всегда сталкиваются с проблемой легитимности. Власть прежде всего должна восприниматься как легитимная. От кого кто родил — это интересно для историков и конспирологов. Если Павел I воспринимается обществом и элитой как легитимный продолжатель дела Романовых, то соответственно он и есть единокровный Романов. И наоборот…

Условно говоря, есть некая королева, которая не может родить от короля. В итоге эта королева рожает, например, от конюха. И даже король вынужден делать вид, что сын, рождённый королевой, его сын. Конечно, велика вероятность, что конюха потом вешали потихоньку, но это уже другая история. Нужен был наследник мужского пола, а метод его получения — вопрос второй. Во власти другие критерии, не те, которые правят бал в жизни простого человека. Обычный человек передаёт по наследству не власть, а например, своё небольшое имущество. Если бы Павел I являлся биологическим наследником, но его бы не воспринимали как законного наследника, то ему бы никакие гены не помогли.

В России часто возникала ситуация, когда народ выходил и кричал, что царя подменили или что «царь неправильный», поэтому задача была не родить непременно от правильного человека, а прежде всего родить наследника престола и сохранить убеждённость, что это легитимный наследник. Когда речь идёт о наследовании большого имущества, то вопрос родства, конечно, тоже встаёт, ведь хочется передать капиталы именно своему ребёнку, но здесь уже легитимность носит сугубо меркантильный характер.

Разумеется, я не призываю всех мужчин этой планеты встать с диванов прямо сейчас и сделать тест ДНК, тут можно нарваться на скандал, ведь женщины могут подумать, что им не доверяют. И наверняка так и подумают, поэтому я напишу о бонусах, которые ожидают женщин вследствие тестирования. Информация для размышлений, так сказать… Тест на отцовство — это пожизненная защита от любых спекуляций, обвинений и сплетен, которые мужчина может услышать когда-либо в отношении матери своего ребёнка. Этот вопрос будет закрыт! Раз и навсегда. Как бы ни складывались отношения в будущем, мужчина точно будет знать, что эта конкретная женщина родила его ребёнка. Уверенность в отцовстве, подтверждённая наукой, позволяет посмотреть на ребёнка совершенно другими глазами, глазами матери. Это очень сложно сформулировать, но это так. Вопреки всему. Четвертая история: О мужчине, но для женщин © предоставлено автором

Моя бабушка Любовь Ревякина была добрейшей и умнейшей женщиной, такой я её запомнила. Но когда моя мама родила первенца, бабушка была начинающей свекровью и не знала, как примириться с наличием невестки. По крайней мере, я именно так объясняю её совершенно дикие слова в адрес внучки, которая буквально скопировала внешность её сына. Слова такие: «Нашого тут ничого нэмае!» Вот как бороться с такими заявлениями? В 1970 году никак. А сейчас легче лёгкого! Звонишь в лабораторию, к тебе приезжают, не входя в квартиру, прям на пороге (времена-то ковидные) производят забор материала специальной щёточкой, похожей на щёточку от туши для ресниц. Результат в течение пяти рабочих дней. А можно и вовсе самому взять у себя и у ребёнка материал и отправить в лабораторию.

Метод ДНК-дактилоскопии был открыт 10 сентября 1984 года британским генетиком Алеком Джеффрисом. Используется в мировой практике в криминалистике при проведении судебно-медицинских экспертиз для раскрытия преступлений, а также для установления родства и решения множества других задач, связанных с идентификацией личности. Сегодня ДНК-дактилоскопия проводится даже в портативных лабораториях, десятки предприятий мира выпускают оборудование для геномной идентификации личности.

Если вам вдруг необходим тест не для себя, а для суда, то такой тоже можно очень просто организовать. Забор материала производится при свидетелях, участников процесса фотографируют, в итоге выдают документ, который суд не имеет права не признать. Я спросила у адвоката, который занимается как раз разрешением подобных споров, часто ли прибегают к данному исследованию. «Нет, это крайняя мера, — ответил мне адвокат, — мы чаще используем свидетельские показания и другие письменные доказательства. И только при недостаточности их мы ходатайствуем о назначении судебной экспертизы. Конечно, результат подобной судебной экспертизы — это железобетонное доказательство, которое невозможно оспорить. На нём основывается решение суда».

Этот же адвокат рассказал мне случай, разумеется, не называя фамилий, когда при помощи теста ДНК удалось добиться наследства для новорождённого ребёнка. Женщина с мужчиной официально не зарегистрировали свои отношения, женщина забеременела, мужчина умер до рождения ребёнка. Мужчина этот был очень богат. И, как всегда бывает в таких случаях, на наследство тут же слетелись коршуны, бывшие жёны и дети, с которыми у отца при жизни были довольно прохладные отношения. Все хотели урвать свой кусок похоронного пирога. По законодательству, если ребёнок рождён не более чем через 300 дней после кончины отца, то он имеет право на наследство. Но ребёнок был рождён вне брака. Родственники запрещали делать тест, пытались блокировать возможность взятия материала, оспаривали отцовство, но в итоге материал был взят у мёртвого человека, тестирование было проведено, ребёнок получил свою долю наследства. Хеппи энд, как говорят американцы. Вопреки всему. Пятая история: о сломанной ключице и ключах от материнского сердца © РИА Новости, Сергей Мамонтов | Перейти в фотобанк

«Когда пришёл тест, и я увидел, что на 99,9999 процента являюсь отцом сына, — поделился со мною один мой знакомый, пожелавший остаться безымянным в этой статье, — хочу отметить, я и без теста был уверен в том, что это мой сын. Но вот эти почти 100 процентов меня потрясли. Я вдруг посмотрел на ребёнка другими газами, словно на себя, но в зеркале времени. Мне кажется, этот тест очень важен и для ребёнка. Важнее, чем для родителя даже. Ребёнок вырастает и доподлинно не знает, какие отношения были, как складывалась родительская история. Особенно важно, если родители развелись или отец скончался. Ребёнку очень важна самоидентификация, понимание своего рода».

Многие относятся к тесту на отцовство как к чему-то стыдному. Вот даже знакомый мой комментарий дал, а фамилию указать не разрешил. Я мыслю так: если женщине нечего скрывать, то она двумя руками и ногами будет за подобное исследование. Если же женщина против, то, возможно, есть какие-то нюансы. И в этом случае тест следует проводить точно. Безусловно, мы живём в новые времена благодаря этому тесту ДНК. Знание того, кто твои предки, помогает сохранить здоровье. Мне кажется, что человечество рано или поздно придёт к некоему генетическому паспорту на семью или на человека, куда будут входить потенциальные заболевания, наследственные особенности, какие-то рекомендации, от чего следует предохраниться, на что обратить внимание.

Когда я была беременной, в женской консультации у меня очень скрупулёзно спрашивали о заболеваниях моих родственников: диабет, онкология, проблемы с сердцем и т.д. А что я могла ответить? Ведь по большому счёту я знаю только те болезни, которыми болели мои родители и бабушки с дедушками. Бабушка и дедушка по материнской линии умерли до моего рождения, об их заболеваниях я вообще ничего не знаю. Как известно, многие болезни и генетические отклонения не проявляют себя на 100 процентов в каждом поколении.

Возможно, что совсем скоро наступят времена, когда расхожая фраза «Иван, не помнящий родства» будет иметь ещё один смысл. Будет обозначать не только того человека, который предал память предков, не желает знать свою историю и культуру, но так же и того, кто отказывается от генетического тестирования, презирает научный подход. И не может ответить на простой вопрос врача о своих наследственных заболеваниях, ограничивая возможности медицины быстрее найти эффективный алгоритм лечения. Более того, подвергает такой же опасности своих детей — законных или незаконных…