https://ukraina.ru/20250202/1060749815.html

Алаудинов раскрыл обман ВСУ с коридором для мирных жителей Суджи и обстрелом интерната

Алаудинов раскрыл обман ВСУ с коридором для мирных жителей Суджи и обстрелом интерната - 02.02.2025 Украина.ру

Алаудинов раскрыл обман ВСУ с коридором для мирных жителей Суджи и обстрелом интерната

Как и в истории с ракетным ударом по интернату в Судже, так и ранее в истории с гуманитарным коридором для вывода мирных жителей из этого города ВСУ не брезгуют обманом. Об этом в своём телеграм-канале рассказал командир спецназа "Ахмат" генерал-лейтенант Апти Алаудинов.

2025-02-02T12:51

2025-02-02T12:51

2025-02-02T12:51

новости

суджа

сумы

россия

апти алаудинов

татьяна москалькова

вооруженные силы украины

"ахмат"

всу

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Реагируя на дезинформацию украинской стороны о ракетном ударе по школе-интернату в Судже, Алаудинов рассказал историю аналогичного обмана, состоявшегося пару месяцев назад. Тогда на командира спецназа "Ахмат" вышла некая девушка, которой украинские военнослужащие обещали предоставить возможность вывода мирных жителей из Суджи и окрестных населённых пунктов на подконтрольную российской армии территорию."Якобы ей обещали представители комендатуры Суджи – о том, что они готовы вывести этих людей, если русские дадут коридор", - сообщил Алаудинов.Он рассказал, как обменялся контактами с представителем украинской комендатуры в оккупированной ВСУ Судже, как созванивался на следующий день. "Я сказал: "Я готов организовать любой коридор для того, чтобы вывести наших мирных жителей". Он сказал: "Всё хорошо, я сейчас переговорю, дам ответ". Он переговорил, дает ответ: говорит, что он не может их вывести через линию боевого соприкосновения - он их может вывести только в обратную сторону. Я говорю: "Хорошо, я готов организовать, сделать что угодно, вывезите их тогда в обратную сторону". Я ему на второй день перезваниваю, он говорит: "Я не имею таких полномочий", - поведал Алаудинов об общении с украинским военнослужащим.По словам Алаудинова, в том же разговоре на следующий день представитель украинской комендатуры Суджи заявил, что возможность вывода мирного населения имеется при варианте, когда этим делом займётся уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Алаудинов попросил её обсудить этот вопрос с украинским омбудсменом, Москалькова попыталась с ним договориться.Он назвал своего собеседника из украинской комендатуры в Судже "болтуном", желавшим "поиграть непонятно в кого". Даже списка мирных жителей представитель украинской комендатуры не предоставил. Затем этот же представитель украинской комендатуры заявлял, что российская армия обстреляла интернат.Алаудинов обратил внимание на наличие программ отслеживания полётов не только самолётов, но и ракет. Генерал отметил, что данные объективного контроля однозначно указывают на то, что ракеты по суджанскому интернату прилетели со стороны Сумской области Украины.По мнению российского генерала, с противоположной стороны линии боевого соприкосновения работают "мастаки на эти операции" по дезинформации и созданию пропагандистских продуктов."Везде вы этих мирных жителей держите, прикрываетесь ими, а потом рассказываете сказки о том, что русские куда-то кого-то ударили", - заметил Алаудинов.Он уверен, что украинских преступников будут судить по примеру нацистов и военных преступников гитлеровской Германии.Также на эту тему: В США назвали ракетный удар ВСУ по школе-интернату в Судже отчаянной провокацией

https://ukraina.ru/20250202/1060749130.html

суджа

сумы

россия

русское поречное

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