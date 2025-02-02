https://ukraina.ru/20250202/1060749130.html

СК РФ возбудил уголовное дело по факту ракетного удара по интернату в Судже и назвал подозреваемого

СК РФ возбудил уголовное дело по факту ракетного удара по интернату в Судже и назвал подозреваемого - 02.02.2025 Украина.ру

СК РФ возбудил уголовное дело по факту ракетного удара по интернату в Судже и назвал подозреваемого

Возбуждено уголовное дело в отношении командира 19 отдельной ракетной бригады ВСУ – по мнению российских следователей, её командир Ростислав Карпуша отдал приказ о ракетном ударе по интернату в Судже. Об этом 2 февраля сообщил Следственный комитет России.

2025-02-02T11:36

2025-02-02T11:36

2025-02-02T11:36

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"Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело в отношении командира 19 отдельной ракетной бригады ВФУ полковника Ростислава Карпуши, подозреваемого в совершении террористического акта в Суджанском районе Курской области (п. "б" ч. 3 ст. 205 УК РФ)",- сказано в официальном сообщении.Следователи выяснили, что 1 февраля 2025 года Карпуша отдал незаконный приказ своим подчиненным о нанесении ракетного удара по зданию школы-интерната в городе Суджа Суджанского района Курской области, где находились мирные жители.Там также отметили, что в ходе расследования уголовного дела будут установлены все обстоятельства произошедшего и дана уголовно-правовая оценка действиям всех причастных лиц.Утром 2 февраля о ракетном ударе по суджанскому интернату сообщило Минобороны России. По данным министерства, ВСУ 1 февраля совершили очередное военное преступление, нанеся целенаправленный ракетный удар по интернату из соседней Сумской области."Данная провокация нацелена на отвлечение мирового общественного мнения от зверств киевского режима, которые совершены в населенном пункте Русское Поречное Курской области, - констатировали в Минобороны РФ. - Удар ВСУ по гражданскому объекту в очередной раз продемонстрировал террористическую, нечеловеческую сущность тех, кто стоит у власти в Киеве".Подробности в публикации: Кровавая провокация в Судже. Главное на Украине на утро 2 февраляТакже на эту тему: В США назвали ракетный удар ВСУ по школе-интернату в Судже отчаянной провокацией

https://ukraina.ru/20250202/1060747979.html

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