СК РФ возбудил уголовное дело по факту ракетного удара по интернату в Судже и назвал подозреваемого - 02.02.2025 Украина.ру
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СК РФ возбудил уголовное дело по факту ракетного удара по интернату в Судже и назвал подозреваемого
СК РФ возбудил уголовное дело по факту ракетного удара по интернату в Судже и назвал подозреваемого - 02.02.2025 Украина.ру
СК РФ возбудил уголовное дело по факту ракетного удара по интернату в Судже и назвал подозреваемого
Возбуждено уголовное дело в отношении командира 19 отдельной ракетной бригады ВСУ – по мнению российских следователей, её командир Ростислав Карпуша отдал приказ о ракетном ударе по интернату в Судже. Об этом 2 февраля сообщил Следственный комитет России.
2025-02-02T11:36
2025-02-02T11:36
новости
россия
суджа
вооруженные силы украины
ск рф
следственный комитет
военные преступления
ракетный удар
интернат
мирные жители
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"Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело в отношении командира 19 отдельной ракетной бригады ВФУ полковника Ростислава Карпуши, подозреваемого в совершении террористического акта в Суджанском районе Курской области (п. "б" ч. 3 ст. 205 УК РФ)",- сказано в официальном сообщении.Следователи выяснили, что 1 февраля 2025 года Карпуша отдал незаконный приказ своим подчиненным о нанесении ракетного удара по зданию школы-интерната в городе Суджа Суджанского района Курской области, где находились мирные жители.Там также отметили, что в ходе расследования уголовного дела будут установлены все обстоятельства произошедшего и дана уголовно-правовая оценка действиям всех причастных лиц.Утром 2 февраля о ракетном ударе по суджанскому интернату сообщило Минобороны России. По данным министерства, ВСУ 1 февраля совершили очередное военное преступление, нанеся целенаправленный ракетный удар по интернату из соседней Сумской области."Данная провокация нацелена на отвлечение мирового общественного мнения от зверств киевского режима, которые совершены в населенном пункте Русское Поречное Курской области, - констатировали в Минобороны РФ. - Удар ВСУ по гражданскому объекту в очередной раз продемонстрировал террористическую, нечеловеческую сущность тех, кто стоит у власти в Киеве".Подробности в публикации: Кровавая провокация в Судже. Главное на Украине на утро 2 февраляТакже на эту тему: В США назвали ракетный удар ВСУ по школе-интернату в Судже отчаянной провокацией
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новости, россия, суджа, вооруженные силы украины, ск рф, следственный комитет, военные преступления, ракетный удар, интернат, мирные жители, кто, сумская область, украина, всу
Новости, Россия, Суджа, Вооруженные силы Украины, СК РФ, Следственный комитет, Военные преступления, ракетный удар, интернат, мирные жители, КТО, Сумская область, Украина, ВСУ

СК РФ возбудил уголовное дело по факту ракетного удара по интернату в Судже и назвал подозреваемого

11:36 02.02.2025
 
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСитуация у СК РФ и Минэкономразвития в связи с задержанием А. Улюкаева
Ситуация у СК РФ и Минэкономразвития в связи с задержанием А. Улюкаева - РИА Новости, 1920, 02.02.2025
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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Возбуждено уголовное дело в отношении командира 19 отдельной ракетной бригады ВСУ – по мнению российских следователей, её командир Ростислав Карпуша отдал приказ о ракетном ударе по интернату в Судже. Об этом 2 февраля сообщил Следственный комитет России.
"Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело в отношении командира 19 отдельной ракетной бригады ВФУ полковника Ростислава Карпуши, подозреваемого в совершении террористического акта в Суджанском районе Курской области (п. "б" ч. 3 ст. 205 УК РФ)",- сказано в официальном сообщении.
Следователи выяснили, что 1 февраля 2025 года Карпуша отдал незаконный приказ своим подчиненным о нанесении ракетного удара по зданию школы-интерната в городе Суджа Суджанского района Курской области, где находились мирные жители.
"В результате совершенного Карпушей преступления есть погибшие и раненые", - констатировали в СК РФ.
Там также отметили, что в ходе расследования уголовного дела будут установлены все обстоятельства произошедшего и дана уголовно-правовая оценка действиям всех причастных лиц.

"Принимаются меры к установлению местонахождения Карпуши и его соучастников", - заявила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Утром 2 февраля о ракетном ударе по суджанскому интернату сообщило Минобороны России. По данным министерства, ВСУ 1 февраля совершили очередное военное преступление, нанеся целенаправленный ракетный удар по интернату из соседней Сумской области.
Суджа
10:04
ВСУ нанесли целенаправленный ракетный удар по интернату в СуджеВооруженные силы Украины 1 февраля совершили очередное военное преступление, нанеся целенаправленный ракетный удар по интернату в городе Суджа. Об этом утром 2 февраля сообщило Минобороны РФ.
"Данная провокация нацелена на отвлечение мирового общественного мнения от зверств киевского режима, которые совершены в населенном пункте Русское Поречное Курской области, - констатировали в Минобороны РФ. - Удар ВСУ по гражданскому объекту в очередной раз продемонстрировал террористическую, нечеловеческую сущность тех, кто стоит у власти в Киеве".
Подробности в публикации: Кровавая провокация в Судже. Главное на Украине на утро 2 февраля
Также на эту тему: В США назвали ракетный удар ВСУ по школе-интернату в Судже отчаянной провокацией
 
НовостиРоссияСуджаВооруженные силы УкраиныСК РФСледственный комитетВоенные преступленияракетный ударинтернатмирные жителиКТОСумская областьУкраинаВСУ
 
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11:36СК РФ возбудил уголовное дело по факту ракетного удара по интернату в Судже и назвал подозреваемого
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