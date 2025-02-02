Газета США заявила, что знает, чего Путин добивается от Трампа
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкВстреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Хельсинки
Россия желает восстановления своего величия на мировой арене и это представляет интерес для Владимира Путина в предстоящих переговорах с Дональдом Трампом. Об этом заявило американское издание The Hill.
По мнению американской газеты, российский президент Владимир Путин находится в международной изоляции, российская СВО развивается не по задуманному плану и в целом дела России плохи.
"С возвращением президента Трампа на пост президента Владимир Путин видит возможность разорвать свою международную изоляцию и реабилитировать свой имидж государственного деятеля", - уверено издание США.
Оно также отметило, что Владимир Зеленский заявил о том, что Путин пытается манипулировать Трампом для достижения своих целей.
"У Путина нет иного выбора, кроме как умиротворить Трампа. Поскольку экономика России балансирует на грани экономического краха и безудержной инфляции, Путин действует осторожно, чтобы не провоцировать Трампа, который намекнул на возможность усиления санкций против России", - сказано в публикации.
Газета пришла к выводу, не ссылаясь на статистику или иные заслуживающие внимания факты, что в ходе СВО Москва стремилась к быстрой победе, а получила "затяжной и кровавый конфликт, который выставил Россию скорее бумажным тигром, чем настоящей мировой державой". СВО, по мнению газеты, "не только истощила ресурсы России, но и ускорила ее упадок на мировой арене". При этом отмечено, что российская "демонстрация силы в Сирии проявила глобальный охват России и то, что статус страны как мировой сверхдержавы возрождается".
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"Путин давно одержим идеей представить себя сильным мировым лидером и восстановить статус России как мировой сверхдержавы. Его амбиции вернуть себе влияние, некогда принадлежавшее Советскому Союзу, стали центральной темой его руководства", - сказано в публикации.
Там также утверждается, что "Россия по-прежнему не желает вести прямые переговоры с Украиной и вместо этого стремится к переговорам с Америкой". Под "Америкой" в газете, видимо, понимается государство США.
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"Путин, вероятно, рассматривает стремление Трампа к сделке как возможность настаивать на условиях, выгодных для России, даже в ущерб украинскому суверенитету и безопасности. Прежде всего, Путин жаждет прямого саммита с США, исключая Украину, чтобы укрепить свой нарратив о России как о мировой сверхдержаве. Такие переговоры положат конец его изоляции, подтвердят его притязания на сферу влияния Украины и удовлетворят его желание представить Россию как империалистическую державу, заслуживающую уважения на мировой арене", - констатировало издание США.
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