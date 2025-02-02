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Газета США заявила, что знает, чего Путин добивается от Трампа

Газета США заявила, что знает, чего Путин добивается от Трампа - 02.02.2025 Украина.ру

Газета США заявила, что знает, чего Путин добивается от Трампа

Россия желает восстановления своего величия на мировой арене и это представляет интерес для Владимира Путина в предстоящих переговорах с Дональдом Трампом. Об этом заявило американское издание The Hill.

2025-02-02T13:36

2025-02-02T13:36

2025-02-02T13:36

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По мнению американской газеты, российский президент Владимир Путин находится в международной изоляции, российская СВО развивается не по задуманному плану и в целом дела России плохи.Оно также отметило, что Владимир Зеленский заявил о том, что Путин пытается манипулировать Трампом для достижения своих целей."У Путина нет иного выбора, кроме как умиротворить Трампа. Поскольку экономика России балансирует на грани экономического краха и безудержной инфляции, Путин действует осторожно, чтобы не провоцировать Трампа, который намекнул на возможность усиления санкций против России", - сказано в публикации.Газета пришла к выводу, не ссылаясь на статистику или иные заслуживающие внимания факты, что в ходе СВО Москва стремилась к быстрой победе, а получила "затяжной и кровавый конфликт, который выставил Россию скорее бумажным тигром, чем настоящей мировой державой". СВО, по мнению газеты, "не только истощила ресурсы России, но и ускорила ее упадок на мировой арене". При этом отмечено, что российская "демонстрация силы в Сирии проявила глобальный охват России и то, что статус страны как мировой сверхдержавы возрождается"."Путин давно одержим идеей представить себя сильным мировым лидером и восстановить статус России как мировой сверхдержавы. Его амбиции вернуть себе влияние, некогда принадлежавшее Советскому Союзу, стали центральной темой его руководства", - сказано в публикации.Там также утверждается, что "Россия по-прежнему не желает вести прямые переговоры с Украиной и вместо этого стремится к переговорам с Америкой". Под "Америкой" в газете, видимо, понимается государство США."Путин, вероятно, рассматривает стремление Трампа к сделке как возможность настаивать на условиях, выгодных для России, даже в ущерб украинскому суверенитету и безопасности. Прежде всего, Путин жаждет прямого саммита с США, исключая Украину, чтобы укрепить свой нарратив о России как о мировой сверхдержаве. Такие переговоры положат конец его изоляции, подтвердят его притязания на сферу влияния Украины и удовлетворят его желание представить Россию как империалистическую державу, заслуживающую уважения на мировой арене", - констатировало издание США.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Зеленский разглядел опасность для Украины, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 2 февраля

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новости, россия, сша, украина, владимир путин, дональд трамп, владимир зеленский, переговоры, сво, международные отношения, международная политика, дипломатия