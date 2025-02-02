Газета США заявила, что знает, чего Путин добивается от Трампа - 02.02.2025 Украина.ру
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Газета США заявила, что знает, чего Путин добивается от Трампа
Газета США заявила, что знает, чего Путин добивается от Трампа - 02.02.2025 Украина.ру
Газета США заявила, что знает, чего Путин добивается от Трампа
Россия желает восстановления своего величия на мировой арене и это представляет интерес для Владимира Путина в предстоящих переговорах с Дональдом Трампом. Об этом заявило американское издание The Hill.
2025-02-02T13:36
2025-02-02T13:36
новости
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украина
владимир путин
дональд трамп
владимир зеленский
переговоры
сво
международные отношения
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По мнению американской газеты, российский президент Владимир Путин находится в международной изоляции, российская СВО развивается не по задуманному плану и в целом дела России плохи.Оно также отметило, что Владимир Зеленский заявил о том, что Путин пытается манипулировать Трампом для достижения своих целей."У Путина нет иного выбора, кроме как умиротворить Трампа. Поскольку экономика России балансирует на грани экономического краха и безудержной инфляции, Путин действует осторожно, чтобы не провоцировать Трампа, который намекнул на возможность усиления санкций против России", - сказано в публикации.Газета пришла к выводу, не ссылаясь на статистику или иные заслуживающие внимания факты, что в ходе СВО Москва стремилась к быстрой победе, а получила "затяжной и кровавый конфликт, который выставил Россию скорее бумажным тигром, чем настоящей мировой державой". СВО, по мнению газеты, "не только истощила ресурсы России, но и ускорила ее упадок на мировой арене". При этом отмечено, что российская "демонстрация силы в Сирии проявила глобальный охват России и то, что статус страны как мировой сверхдержавы возрождается"."Путин давно одержим идеей представить себя сильным мировым лидером и восстановить статус России как мировой сверхдержавы. Его амбиции вернуть себе влияние, некогда принадлежавшее Советскому Союзу, стали центральной темой его руководства", - сказано в публикации.Там также утверждается, что "Россия по-прежнему не желает вести прямые переговоры с Украиной и вместо этого стремится к переговорам с Америкой". Под "Америкой" в газете, видимо, понимается государство США."Путин, вероятно, рассматривает стремление Трампа к сделке как возможность настаивать на условиях, выгодных для России, даже в ущерб украинскому суверенитету и безопасности. Прежде всего, Путин жаждет прямого саммита с США, исключая Украину, чтобы укрепить свой нарратив о России как о мировой сверхдержаве. Такие переговоры положат конец его изоляции, подтвердят его притязания на сферу влияния Украины и удовлетворят его желание представить Россию как империалистическую державу, заслуживающую уважения на мировой арене", - констатировало издание США.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Зеленский разглядел опасность для Украины, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 2 февраля
https://ukraina.ru/20241201/1059342576.html
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новости, россия, сша, украина, владимир путин, дональд трамп, владимир зеленский, переговоры, сво, международные отношения, международная политика, дипломатия
Новости, Россия, США, Украина, Владимир Путин, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, переговоры, СВО, международные отношения, Международная политика, дипломатия

Газета США заявила, что знает, чего Путин добивается от Трампа

13:36 02.02.2025
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкВстреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Хельсинки
Встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Хельсинки - РИА Новости, 1920, 02.02.2025
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Россия желает восстановления своего величия на мировой арене и это представляет интерес для Владимира Путина в предстоящих переговорах с Дональдом Трампом. Об этом заявило американское издание The Hill.
По мнению американской газеты, российский президент Владимир Путин находится в международной изоляции, российская СВО развивается не по задуманному плану и в целом дела России плохи.
"С возвращением президента Трампа на пост президента Владимир Путин видит возможность разорвать свою международную изоляцию и реабилитировать свой имидж государственного деятеля", - уверено издание США.
Оно также отметило, что Владимир Зеленский заявил о том, что Путин пытается манипулировать Трампом для достижения своих целей.
"У Путина нет иного выбора, кроме как умиротворить Трампа. Поскольку экономика России балансирует на грани экономического краха и безудержной инфляции, Путин действует осторожно, чтобы не провоцировать Трампа, который намекнул на возможность усиления санкций против России", - сказано в публикации.
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Газета пришла к выводу, не ссылаясь на статистику или иные заслуживающие внимания факты, что в ходе СВО Москва стремилась к быстрой победе, а получила "затяжной и кровавый конфликт, который выставил Россию скорее бумажным тигром, чем настоящей мировой державой". СВО, по мнению газеты, "не только истощила ресурсы России, но и ускорила ее упадок на мировой арене". При этом отмечено, что российская "демонстрация силы в Сирии проявила глобальный охват России и то, что статус страны как мировой сверхдержавы возрождается".
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"Путин давно одержим идеей представить себя сильным мировым лидером и восстановить статус России как мировой сверхдержавы. Его амбиции вернуть себе влияние, некогда принадлежавшее Советскому Союзу, стали центральной темой его руководства", - сказано в публикации.
Там также утверждается, что "Россия по-прежнему не желает вести прямые переговоры с Украиной и вместо этого стремится к переговорам с Америкой". Под "Америкой" в газете, видимо, понимается государство США.
27 января, 15:30
Переосмысление: как Зеленский разрешил себе переговоры вести25 января бывший президент Украины Владимир Зеленский объяснил, зачем он подписал указ от 30 сентября 2022 года и почему этот указ не может воспрепятствовать ведению переговоров с Россией. При этом он, как водится, наговорил глупостей, но тут делать нечего – чего-то умного от него давно уже никто не ждёт. Кроме того, он пытается обмануть Трампа
"Путин, вероятно, рассматривает стремление Трампа к сделке как возможность настаивать на условиях, выгодных для России, даже в ущерб украинскому суверенитету и безопасности. Прежде всего, Путин жаждет прямого саммита с США, исключая Украину, чтобы укрепить свой нарратив о России как о мировой сверхдержаве. Такие переговоры положат конец его изоляции, подтвердят его притязания на сферу влияния Украины и удовлетворят его желание представить Россию как империалистическую державу, заслуживающую уважения на мировой арене", - констатировало издание США.
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