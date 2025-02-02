https://ukraina.ru/20250202/1060752319.html
Какой очень хитрый план позволит России вернуть Одессу и другие регионы и что будет потом – Кочетков
Какой очень хитрый план позволит России вернуть Одессу и другие регионы и что будет потом – Кочетков - 02.02.2025 Украина.ру
Какой очень хитрый план позволит России вернуть Одессу и другие регионы и что будет потом – Кочетков
Политолог, глава Координационного Совета движения "Русский Союз" Алексей Кочетков в студии Украина.ру подробно рассказал о политическом аспекте СВО с приходом... Украина.ру, 02.02.2025
2025-02-02T14:16
2025-02-02T14:16
2025-02-02T14:16
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китай
дональд трамп
алексей кочетков
владимир путин
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вооруженные силы украины
всу
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Политолог, глава Координационного Совета движения "Русский Союз" Алексей Кочетков в студии Украина.ру подробно рассказал о политическом аспекте СВО с приходом Трампа к власти в США, а также напомнил о планах и о целях специальной военной операции России на Украине. 00:24 - О переговорах Путина и Трампа; 02:24 - На что Трамп дал 100 дней? 05:15 - О легитимности власти на Украине; 06:30 - Кто может перехватить власть у Зеленского? 08:38 - На что способен Трамп? 10:00 - С кем подписывать мир? 11:47 - О достойном противнике на Западе; 18:08 - Настроит ли Трамп Европу против России?24:02 - О планах и целях по СВО; 27:38 - О хитром психологическом ходе России на фронте. ТГ-канал Алексея Кочеткова: https://t.me/AlekseyKochetkoff Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_officialTelegram: https://t.me/ukr_2025_ru Одноклассники: https://ok.ru/ukrainaru Дзен: https://dzen.ru/ukraina.ru Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643 Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru Наш сайт: https://ukraina.ru
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Какой очень хитрый план позволит России вернуть Одессу и другие регионы и что будет потом – Кочетков
Политолог, глава Координационного Совета движения "Русский Союз" Алексей Кочетков в студии Украина.ру подробно рассказал о политическом аспекте СВО с приходом Трампа к власти в США, а также напомнил о планах и о целях специальной военной операции России на Украине.
00:24 - О переговорах Путина и Трампа;
02:24 - На что Трамп дал 100 дней?
05:15 - О легитимности власти на Украине;
06:30 - Кто может перехватить власть у Зеленского?
08:38 - На что способен Трамп?
10:00 - С кем подписывать мир?
11:47 - О достойном противнике на Западе;
18:08 - Настроит ли Трамп Европу против России?
24:02 - О планах и целях по СВО;
27:38 - О хитром психологическом ходе России на фронте.
ТГ-канал Алексея Кочеткова: https://t.me/AlekseyKochetkoff
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ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru
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