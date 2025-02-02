https://ukraina.ru/20250202/1060748976.html

В США назвали ракетный удар ВСУ по школе-интернату в Судже отчаянной провокацией

В США назвали ракетный удар ВСУ по школе-интернату в Судже отчаянной провокацией - 02.02.2025 Украина.ру

В США назвали ракетный удар ВСУ по школе-интернату в Судже отчаянной провокацией

Ракетный удар украинской армии по школе-интернату в Судже Курской области нанесён с целью отвлечь российскую армию с главного участка СВО. Об этом 2 февраля заявил изданию "Известия" политолог, подполковник армии США в отставке Эрл Расмуссен.

2025-02-02T11:23

2025-02-02T11:23

2025-02-02T11:23

новости

суджа

сша

россия

вооруженные силы украины

всу

военные преступления

ракетный удар

кто

курская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/02/1060747538_0:265:522:559_1920x0_80_0_0_7e354ea0feda06a682cb83bbb5b410ee.jpg.webp

"Украина таким образом пытается переманить российские силы с главной линии фронта, где у русских большие успехи", — сказал Расмуссен.ВСУ такими действиями ставит себе "галочку в графе успех", отметил отставной американский офицер. Расмуссен считает, что ракетный удар по суджанскому интернату - это "типичная реакция отчаяния" киевского режима, который беспорядочно наносит удары по любым объектам. Таким образом этот режим ищет хоть какую-то победу, при этом проигрывая в реальном бою."В этом конфликте часто происходят действия террористического типа, которые совершаются ВСУ в отношении гражданских лиц, пытаясь разжечь гражданские беспорядки, как я полагаю, внутри России. И в то же время поставить галочку в графе успех, о котором они смогут сообщить своим западным спонсорам", — заявил Расмуссен.Россия сделает ответный шаг только после того, как сможет установить точное место, откуда была запущена ракета по интернату в Судже, отметил Расмуссен.Ранее СК РФ сообщал о расследовании уголовного дела по факту начавшегося 6 августа вторжения ВСУ в Курскую область. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием. О якобы правомерности интервенции ВСУ и других украинских формирований (в т.ч. наёмнических) в Курскую область заявляли глава дипломатии ЕС и другие официальные лица союза.США, ЕС и Британия снабжают ВСУ военной техникой, оружием и развединформацией, помогая украинским военнослужащим и приданным им иностранным наёмникам в оккупации российского региона.В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО).Больше новостей на начало дня представлено в обзоре Кровавая провокация в Судже. Главное на Украине на утро 2 февраля

https://ukraina.ru/20250202/1060747979.html

суджа

сша

россия

курская область

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, суджа, сша, россия, вооруженные силы украины, всу, военные преступления, ракетный удар, кто, курская область, мирные жители