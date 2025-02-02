В США назвали ракетный удар ВСУ по школе-интернату в Судже отчаянной провокацией
© Фото : Генеральний штаб ЗСУ / Telegramразрушенный интернат в Судже
© Фото : Генеральний штаб ЗСУ / Telegram
Ракетный удар украинской армии по школе-интернату в Судже Курской области нанесён с целью отвлечь российскую армию с главного участка СВО. Об этом 2 февраля заявил изданию "Известия" политолог, подполковник армии США в отставке Эрл Расмуссен.
"Украина таким образом пытается переманить российские силы с главной линии фронта, где у русских большие успехи", — сказал Расмуссен.
ВСУ такими действиями ставит себе "галочку в графе успех", отметил отставной американский офицер. Расмуссен считает, что ракетный удар по суджанскому интернату - это "типичная реакция отчаяния" киевского режима, который беспорядочно наносит удары по любым объектам. Таким образом этот режим ищет хоть какую-то победу, при этом проигрывая в реальном бою.
"В этом конфликте часто происходят действия террористического типа, которые совершаются ВСУ в отношении гражданских лиц, пытаясь разжечь гражданские беспорядки, как я полагаю, внутри России. И в то же время поставить галочку в графе успех, о котором они смогут сообщить своим западным спонсорам", — заявил Расмуссен.
Россия сделает ответный шаг только после того, как сможет установить точное место, откуда была запущена ракета по интернату в Судже, отметил Расмуссен.
Ранее СК РФ сообщал о расследовании уголовного дела по факту начавшегося 6 августа вторжения ВСУ в Курскую область. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием. О якобы правомерности интервенции ВСУ и других украинских формирований (в т.ч. наёмнических) в Курскую область заявляли глава дипломатии ЕС и другие официальные лица союза.
США, ЕС и Британия снабжают ВСУ военной техникой, оружием и развединформацией, помогая украинским военнослужащим и приданным им иностранным наёмникам в оккупации российского региона.
В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО).
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