В США назвали ракетный удар ВСУ по школе-интернату в Судже отчаянной провокацией - 02.02.2025 Украина.ру
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В США назвали ракетный удар ВСУ по школе-интернату в Судже отчаянной провокацией
В США назвали ракетный удар ВСУ по школе-интернату в Судже отчаянной провокацией - 02.02.2025 Украина.ру
В США назвали ракетный удар ВСУ по школе-интернату в Судже отчаянной провокацией
Ракетный удар украинской армии по школе-интернату в Судже Курской области нанесён с целью отвлечь российскую армию с главного участка СВО. Об этом 2 февраля заявил изданию "Известия" политолог, подполковник армии США в отставке Эрл Расмуссен.
2025-02-02T11:23
2025-02-02T11:23
новости
суджа
сша
россия
вооруженные силы украины
всу
военные преступления
ракетный удар
кто
курская область
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"Украина таким образом пытается переманить российские силы с главной линии фронта, где у русских большие успехи", — сказал Расмуссен.ВСУ такими действиями ставит себе "галочку в графе успех", отметил отставной американский офицер. Расмуссен считает, что ракетный удар по суджанскому интернату - это "типичная реакция отчаяния" киевского режима, который беспорядочно наносит удары по любым объектам. Таким образом этот режим ищет хоть какую-то победу, при этом проигрывая в реальном бою."В этом конфликте часто происходят действия террористического типа, которые совершаются ВСУ в отношении гражданских лиц, пытаясь разжечь гражданские беспорядки, как я полагаю, внутри России. И в то же время поставить галочку в графе успех, о котором они смогут сообщить своим западным спонсорам", — заявил Расмуссен.Россия сделает ответный шаг только после того, как сможет установить точное место, откуда была запущена ракета по интернату в Судже, отметил Расмуссен.Ранее СК РФ сообщал о расследовании уголовного дела по факту начавшегося 6 августа вторжения ВСУ в Курскую область. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием. О якобы правомерности интервенции ВСУ и других украинских формирований (в т.ч. наёмнических) в Курскую область заявляли глава дипломатии ЕС и другие официальные лица союза.США, ЕС и Британия снабжают ВСУ военной техникой, оружием и развединформацией, помогая украинским военнослужащим и приданным им иностранным наёмникам в оккупации российского региона.В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО).Больше новостей на начало дня представлено в обзоре Кровавая провокация в Судже. Главное на Украине на утро 2 февраля
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новости, суджа, сша, россия, вооруженные силы украины, всу, военные преступления, ракетный удар, кто, курская область, мирные жители
Новости, Суджа, США, Россия, Вооруженные силы Украины, ВСУ, Военные преступления, ракетный удар, КТО, Курская область, мирные жители

В США назвали ракетный удар ВСУ по школе-интернату в Судже отчаянной провокацией

11:23 02.02.2025
 
© Фото : Генеральний штаб ЗСУ / Telegramразрушенный интернат в Судже
разрушенный интернат в Судже - РИА Новости, 1920, 02.02.2025
© Фото : Генеральний штаб ЗСУ / Telegram
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Ракетный удар украинской армии по школе-интернату в Судже Курской области нанесён с целью отвлечь российскую армию с главного участка СВО. Об этом 2 февраля заявил изданию "Известия" политолог, подполковник армии США в отставке Эрл Расмуссен.
"Украина таким образом пытается переманить российские силы с главной линии фронта, где у русских большие успехи", — сказал Расмуссен.
ВСУ такими действиями ставит себе "галочку в графе успех", отметил отставной американский офицер. Расмуссен считает, что ракетный удар по суджанскому интернату - это "типичная реакция отчаяния" киевского режима, который беспорядочно наносит удары по любым объектам. Таким образом этот режим ищет хоть какую-то победу, при этом проигрывая в реальном бою.
"В этом конфликте часто происходят действия террористического типа, которые совершаются ВСУ в отношении гражданских лиц, пытаясь разжечь гражданские беспорядки, как я полагаю, внутри России. И в то же время поставить галочку в графе успех, о котором они смогут сообщить своим западным спонсорам", — заявил Расмуссен.
Россия сделает ответный шаг только после того, как сможет установить точное место, откуда была запущена ракета по интернату в Судже, отметил Расмуссен.
Суджа
10:04
ВСУ нанесли целенаправленный ракетный удар по интернату в СуджеВооруженные силы Украины 1 февраля совершили очередное военное преступление, нанеся целенаправленный ракетный удар по интернату в городе Суджа. Об этом утром 2 февраля сообщило Минобороны РФ.
Ранее СК РФ сообщал о расследовании уголовного дела по факту начавшегося 6 августа вторжения ВСУ в Курскую область. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием. О якобы правомерности интервенции ВСУ и других украинских формирований (в т.ч. наёмнических) в Курскую область заявляли глава дипломатии ЕС и другие официальные лица союза.
США, ЕС и Британия снабжают ВСУ военной техникой, оружием и развединформацией, помогая украинским военнослужащим и приданным им иностранным наёмникам в оккупации российского региона.
В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО).
Больше новостей на начало дня представлено в обзоре Кровавая провокация в Судже. Главное на Украине на утро 2 февраля
 
НовостиСуджаСШАРоссияВооруженные силы УкраиныВСУВоенные преступленияракетный ударКТОКурская областьмирные жители
 
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Заголовок открываемого материала
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12:51Алаудинов раскрыл обман ВСУ с коридором для мирных жителей Суджи и обстрелом интерната
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11:36СК РФ возбудил уголовное дело по факту ракетного удара по интернату в Судже и назвал подозреваемого
11:23В США назвали ракетный удар ВСУ по школе-интернату в Судже отчаянной провокацией
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10:04ВСУ нанесли целенаправленный ракетный удар по интернату в Судже
10:02Кровавая провокация в Судже. Главное на Украине на утро 2 февраля
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