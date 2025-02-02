https://ukraina.ru/20250202/1060751070.html

Зеленский разглядел опасность для Украины, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 2 февраля

Зеленский разглядел опасность для Украины, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 2 февраля - 02.02.2025 Украина.ру

Зеленский разглядел опасность для Украины, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 2 февраля

Владимир Зеленский прокомментировал переговоры между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России

2025-02-02T13:00

2025-02-02T13:00

2025-02-02T13:00

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Владимир Зеленский в интервью Associated Press заявил, что исключение Киева из переговоров между США и Россией по Украине было бы "очень опасным". По его словам, за столом переговоров должны быть США, Украина, Россия и представители ЕС."Они (президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп — Ред.) могут иметь свои отношения, но говорить об Украине без нас – это опасно для всех", — отметил Зеленский.Заявление Зеленского прозвучало после того, как Трамп сообщил, что его администрация ведет "серьёзные" переговоры с Россией относительно возможного прекращения боевых действий.При этом он отказался прямо отвечать на вопрос, были ли у него уже переговоры с Путиным.Зеленский также сообщил, что Украина поддерживает контакты с администрацией Трампа, однако пока эти переговоры ведутся на общем уровне. Зеленский выразил надежду, что в ближайшее время состоятся личные встречи для детального обсуждения договоренностей."Нам нужно больше работать над этим", – заявил Зеленский.По его словам во время телефонного разговора с Трампом в ходе избирательной кампании они договорились обсудить необходимые шаги для прекращения боевых действий после победы Трампа."Я считаю, что прежде всего мы должны провести встречу с Трампом - это важно. И это, кстати, то, чего хотят все в Европе", – отметил Зеленский.И только после переговоров с Трампом, указал он, нужно будет перейти к формату переговоров с Россией. При этом Зеленский настаивает на присоединении к переговорам и Европейского Союза."Честно говоря, голос ЕС тоже должен быть там. Я думаю, что это было бы справедливо и эффективно. Но как именно это будет выглядеть? Я не знаю", – признался Зеленский.Днём ранее в интервью телеканалу Fox News спецпосланник президента США по украинскому урегулированию Кит Келлог рассказал, как Трамп намерен добиться мира на Украине."Он знает, где надавить, где не давить, но что ещё важнее, он создаст рычаги как для украинцев, так и для россиян. И вы можете прочитать между строк, что именно так, на самом деле, и создается рычаг. Он отлично заключает сделки", — сообщил Келлог.Спецпосланник также выразил мнение, что завершение конфликта на Украине отвечает интересам всего мира, включая и США. При этом он предположил, что добиться прекращения огня и постоянного мира в течение месяцев, а не лет.Обстрелы и налётыУтром 2 февраля Минобороны России рассказало об отражённых атаках украинских беспилотников."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов: три БПЛА – над территорией Курской области и по одному – над территориями Белгородской и Брянской областей", — отмечалось в публикации в телеграм-канале министерства.Как сообщило Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли 39 ударов по этому региону России.На горловском направлении было совершено 37 атак, на ясиноватском — 1 атака и на красноармейском — 1 атака. Всего ВСУ выпустили 124 единицы различных боеприпасов.Поступили сведения о ранении 7 гражданских лиц. Огнём ВСУ были повреждены 3 жилых домостроения, 3 автомобиля и 1 объект гражданской инфраструктуры.В следующие сутки обстрелы продолжились. К полудню ВСУ выпустили по Никитовскому району Горловки в общей сложности 13 снарядов калибром 155 мм, преимущественно кассетных.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", вчера Вооружённые силы Украины выпустили по этому региону России"ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 46 снарядов из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области Российской Федерации: Каховка — 3; Малая Лепетиха — 14; Князе-Григоровка — 6; Великая Лепетиха — 8; Старая Збурьевка — 3; Кардашинка — 3; Алёшки — 2; Новая Каховка — 5; Козачьи Лагеря — 2", — указывалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 13 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Алёшки, Днепряны, Корсунка, Подстепное и Обрывка.Информация по разрушениям и пострадавшим уточняется.Утром 2 февраля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале опубликовал суточную сводку ударов Вооружённых сил Украины по этому региону России."В Белгородском районе по посёлку Малиновка, сёлам Красный Хутор, Отрадное, Топлинка и Черемошное в ходе 2 обстрелов выпущено 19 боеприпасов и совершены атаки 6 БПЛА, 4 из которых сбиты системой ПВО. В селе Отрадное повреждены 8 частных домов, 5 надворных построек, 2 из которых полностью разрушены, и линия электропередачи. В селе Таврово в результате падения обломков БПЛА повреждены два частных домовладения. Сегодня утром в посёлке Малиновка в результате удара беспилотника погиб мирный житель. От полученных ранений он скончался на месте", — сообщил губернатор.В Борисовском районе посёлок Борисовка и село Зозули атакованы 2 беспилотниками. Обошлось без последствий."В Валуйском муниципальном округе по сёлам Борки, Двулучное, Долгое, Логачевка и Соболевка совершены атаки 10 БПЛА, 7 из которых были сбиты. Повреждены частное домовладение, надворная постройка, 2 легковых автомобиля, инфраструктурный объект связи и линия электропередачи", — указывалось в сводке.В Волоконовском районе село Тишанка подверглось артиллерийскому обстрелу с применением 2 боеприпасов. Повреждены коммерческий объект, частное домовладение и надворная постройка."В Грайворонском муниципальном округе сёла Безымено, Новостроевка-Вторая и Сподарюшино подверглись 2 обстрелам, в ходе которых выпущены 6 боеприпасов, и атакам 2 дронов-камикадзе, которые были сбиты. Пострадавших и разрушений нет", — сообщил Гладков.В Краснояружском районе по селу Демидовка с БПЛА были сброшены 3 взрывных устройства. Последствий нет.Над Старооскольским городским округом системой ПВО были сбиты 2 беспилотника. Обошлось без пострадавших и разрушений."В Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино, посёлку Красное, селу Новая Таволжанка и хутору Мухин совершены атаки с помощью 8 беспилотников, из которых 7 были сбиты. Пострадавших и повреждений нет", — отмечал губернатор.Позднее Гладков сообщил о новых украинских атаках."На участке дороги Белгород — Шебекино движущийся по дороге легковой автомобиль подвергся атаке вражеского беспилотника. Пострадали двое. Мужчина с минно-взрывной травмой, осколочными ранениями плеча и ног доставлен в Шебекинскую ЦРБ. После оказания медицинской помощи он будет переведён для дальнейшего лечения в городскую больницу №2 г. Белгорода. Женщина со множественными осколочными ранениями лица, грудной клетки и рук бригадой скорой доставляется в областную клиническую больницу. Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь", — написал Гладков в своём телеграм-канале в 10:50Кроме того, в Шебекино в результате прилёта снаряда в многоквартирном доме было повреждено остекление. Также в двух частных домовладениях осколками посечены крыша и забор.Информация о последствиях уточняется. Оперативные службы работают на местах.В Курской области продолжаются бои с вторгшимися украинскими формированиями. Также ряд телеграм-каналов опубликовал видео пуска ракет РСЗО HIMARS, поразивших накануне здание интерната в Судже, где украинские захватчики держали мирных жителей. Следственный комитет РФ возбудил дело против командира 19-й отдельной ракетной бригады ВСУ Ростислава Карпуши, приказавшего ударить по Судже.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.

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Егор Леев

хроники, эксклюзив, украина, россия, сша, дональд трамп, владимир путин, владимир зеленский, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, ес