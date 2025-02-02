https://ukraina.ru/20250202/1060750037.html

Серые мыши Европы. Почему они желают нам "снова испытать блокаду"

Серые мыши Европы. Почему они желают нам "снова испытать блокаду" - 02.02.2025 Украина.ру

Серые мыши Европы. Почему они желают нам "снова испытать блокаду"

Сенатор Чехии Мирослава Немцова, о существовании которой до этого дня мало кто знал, и существованием которой совсем никто не интересовался, написала в своём аккаунте:

2025-02-02T13:26

2025-02-02T13:26

2025-02-02T13:26

чехия

сша

россия

адольф гитлер

лагард

мирослава немцова

мвф

цру

совбез

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"Россия празднует освобождение Ленинграда от блокады во время Второй мировой войны. Им надо не праздновать, а снова испытать подобное".Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев отреагировал на эти высказывания европейского политика:"Вы просто вдумайтесь: какая-то дегенеративная европейская тварь пожелала нашей стране, а значит, нам с вами, чтобы еще раз погибли миллион наших граждан.Ну как это укладывается в голове? Что там с ними произошло? Что там случилось с пресловутыми "элитами" и властями?"Давайте посмотрим внимательнее на данного "элитария" и других подобных европейских "элитариев", на историческую почву, на которой они повырастали, и попробуем хотя бы частично ответить на этот вопрос: "что там с ними произошло?"Если коротко: они, эти "элитарии", всегда были такими.Ну вот на примере Чехии посмотрим. Откуда они все взялись?"Золото Российской империи"Начнём с истории Первой мировой, революции и золотого запаса России, вывезенного из нашей страны бравыми чешскими ворами - так называемыми "белочехами".Это долгая история. Огромный золотой запас России был в 1915 году вывезен в Казань, вместе с церковной утварью и другими ценностями. Пленные чехи (они воевали, конечно, как всегда, в немецкой армии и очень обижались на то, что как всегда, проиграли) примкнули к белогвардейцам Колчака, вместе украли золото, вместе вывезли его из России.Причем вагоны с ранеными белогвардейскими солдатами были брошены в Казани, в мороз, обрекая всех в этих вагонах на смерть от холода, так как золотой запас для всех убегавших оказался важнее.Историки считают, что процентов 20 золота империи досталось в итоге верхушке белого движения, часть - американским банкам, процентов 25 присвоили японцы, процентов 20 всё-таки осталось Советской власти, часть "потерялась", а процентов 15 огромного золотого запаса "белочехи" украли и привезли в Чехию.На эти деньги и была создана отличная чешская промышленность, в том числе военная.На этом краденом "золотом запасе России", который никто, конечно же, и не подумал отдавать, произросло поколение довоенных чешских политиков.Странная войнаЧехия все 30-е годы прошлого века активнейшим образом готовилась к войне. Но к войне с кем? С Гитлером?В таком случае, это была очень странная война. Вся так называемая "вторая мировая", до 22 июня 1941 года, до нападения на СССР. Когда европейские страны сдавались Гитлеру за несколько дней или несколько часов.Чехия досталась немцам вообще без всяких усилий.И это при том, что в военном отношении страна была подготовлена так, что при желании могла бы сопротивляться годами, и ещё неизвестно, кто бы победил.Это признавали в многочисленных воспоминаниях и сами гитлеровцы.Протекторат Богемия и МоравияГермания присоединила Чехию почти без единого выстрела (слабо сопротивлялся один чешский взвод).При этом в Чехии была до этого создана "линия Бенеша", линия обороны, которая превосходила известную "линию Маннергейма" в несколько раз.Германии в 1939 году достался весь громадный чешский военный арсенал: 240 тысяч полевых пушек, 260 тысяч гаубиц, 10 тысяч пушек, 23 тысячи мортир, 2 тысячи противотанковых орудий, 50 тысяч ручных пулемётов, 12 тысяч станковых пулемётов. И много чего ещё: танки, стрелковое оружие, великолепная промышленность.А с образованием Протектората Богемия и Моравия Германия удвоила производство военной техники и вооружений.Все это, естественно, бвло направлено в Отечественную войну против СССР.Богемия и Моравия (современная Чехия) за время всей Второй мировой войны произвели четверть всех немецких танков и грузовиков и 40 процентов стрелкового оружия.Это колоссальные цифры.300 тысяч чехов участвовали в войне - на стороне фашистской Германии, конечно.Чешские заводы работали беспрерывно до самого мая 1945 года. Ни одного протеста, факта саботажа на заводах протектората не было зафиксировано.И не только чехи, конечно. Весь "чёрный интернационал" Европы объявил войну СССР.Где была "элита"?Но как же это все получилось? Где была "элита Чехии" того времени?Они попросту сбежали и сформировали "правительство в изгнании" - разумеется, в Британии.Элита Чехии подчинялась Британии и США, которые, собственно, и вооружали Гитлера, и создавали фашистскую Германию.Они же устроили знаменитый "Мюнхенский сговор", после которого Гитлер присоединил Чехию (со всеми невероятными арсеналами, со всеми военными заводами).Тот же самый президент Бенеш спокойно переждал Вторую мировую в Англии и США (читал лекции) потом вернулся и стал... снова президентом Чехословакии.Человек, который сдал свою страну Гитлеру без единого выстрела.А обстоятельства его бегства до сих пор остаются несколько туманными. Откуда взялись деньги на счетах Бенеша в Англии, например? Почему он так резко смылся из страны (улетел на самолёте еще до вступления войск Германии)?В 1945 году он требовал, чтобы Прагу освободили американцы, но американская армия не захотела этого делать.Потомки Бенеша и БжезинскогоА карьера потомков Бенеша успешно продолжается и сейчас.Племянница Бенеша стала женой будущего советника по национальной безопасности президента США, идеолога внешней политики США Збигнева Бжезинского. А их дети - потомки Бенеша - продолжают управлять политической повесткой, в том числе в Европе.Один из них, Марк Бжезинский, сегодня посол США в Польше. Другая, Мика Бжезинская, ведущая популярной телепрограммы в США.На самом деле, почти вся "элита", управляющая Европой сегодня - это "товарищи", заботливо выращенные ЦРУ. Традиции не прекращаются, непрерывные цепочки элитариев тянутся из прошлого, выращиваются новые.Создаются фонды, "неправительственные организации", "независимые эксперты", живущие на гранты. Всё, что мы видели за последние 30 лет, например, на Украине. Все эти "рабочие технологии".Это целая индустрия выращивания "элиты", которая будет якобы управлять своими странами.И даже оппозиционеры - якобы оппозиционеры - тоже выращиваются ЦРУ или другими спецслужбами.Достаточно посмотреть на эволюцию Сары Вагенкнехт в Германии, которая поменяла риторику на прямо противоположную сразу после выборов.Или на Джорджию Мелони, которая, как только стала премьером, поменяла свою политику на 180 градусов. Правда, сейчас она в рядах сторонников Трампа, а значит, Джорджия перевернётся еще раз.Другой вопрос: почему они такие "дегенеративные", по меткому выражению Дмитрия Анатольевича?А глядя именно на представительниц европейской элиты, на ум приходит ещё и другое определение: некомпетентные "серые мыши".Ладно, пускай они полностью управляемые. Но зачем дегенеративных отбирают?Ответ опять таки прост: такими легче управлять.Европейское золото в Форт НоксМногие помнят, наверное, грандиозный скандал, когда с помощью "истории с горничной" в американском отеле, в 2011 году был смещён со своего поста Доминик Стросс-Кан, глава МВФ.Смещение главы МВФ было совершено максимально показательно: с арестом, наручниками, с позорными подробностями, когда все СМИ обсуждали его связь с горничной - было, не было, как именно было.Это была операция спецслужб США, так как Стросс-Кан вдруг начал говорить о финансовой самостоятельности Европы.Еще и собирался европейское золото вернуть в Европу из США. Как сделал в свое время де Голль с золотом Франции.Де Голль получил в ответ "цветную революцию" 1968 года, а Доминик Стросс-Кан - "горничную в отеле".Опять золото!Опять про кражу золотого запаса. Общеизвестная история: в 2010 году Китай получил часть золотых слитков из хранилища Форт-Нокс в США, но золота там не было. Слитки были сделаны из слегка позолоченного вольфрама.Стросс-Кан намеревался получить европейское золото и проследить за тем, чтобы никаких вольфрамовых слитков не было.И получил наспех сляпанную "историю с горничной", после чего его вынудили отказаться от поста главы МВФ.Вот что происходит с кем-то в элите, если этот кто-то посмеет проявить самостоятельность. Но кажется, со времен Стросс-Кана таких примеров больше нет.Доменик Стросс-Кан и Кристин ЛагардДа, а кто же стал после Доминика главой МВФ?Директором - распорядителем МВФ после Стросс-Кана стала Кристин Лагард.Кристин Лагард почти 20 лет проработала в США, возглавляла крупную юридическую фирму.Но главное её качество описал в свое время сам Доминик:"Для описания наших отношений с мадам Лагард, слово "уважение" вряд ли подходит. Она не компетентна, это всего лишь красивый фасад. "Но "красивый некомпетентный фасад" в лице Кристин Лагард продолжал "руководить" МВФ (8 лет), а теперь "руководит" ЕЦБ (уже 5 лет).И там все такие.Красивые и некомпетентные.Для этой роли лучше всего подходят женщины. Хотя и мужчины такие бывают.Серые мыши ЕвропыВернемся к чешской "сенаторке". Это не просто какой-то случайный человек в чешской политике. Немцова была даже главой парламента Чехии!Образование - среднее специальное. Работала мелким клерком в статуправлении. Потом долгие годы занималась книгоиздательским бизнесом.Потом её понесло в политику. С какими компетенциями туда пришла мелкий книгоиздатель? Конечно, ни с какими."До 37 лет я не жила", - признаётся сама сенатор.То есть опыта у неё было ноль. Знаний тоже. Это идеальный кандидат!Вот именно такие люди и нужны для "управления." Это и есть современная "элита" Европы.Разумеется, мало быть просто некомпетентным. Основной критерий - это ненависть к России. А глупость к этому как бы естественным образом прилагается в комплекте.Маршал Конев в ПрагеКак отреагировал глава местной управы на снос памятника маршалу Коневу в Праге: "он был без маски".Памятник нашему маршалу сносили во время пандемии, когда все ходили в масках. Вот глава управы и "пошутил".По поводу десятков тысяч наших солдат, погибших при освобождении Праги от фашистов, он ничего не сказал.Зато теперь высказалась "благодарная" бывшая глава чешского парламента, ныне сенатор этой страны. Пожелала народам России "блокады".Как известно, другой наш знаменитый маршал, Георгий Жуков, сказал маршалу Константину Рокоссовскому сразу после взятия Берлина: "мы их освободили, и они нам этого никогда не простят."Глупые, некомпетентные, "дегенеративные" серые мыши. Конечно, они никогда не простят нам своего поражения.О судьбе памятников Великой Отечественной войне - в статье Василия Стоякина "Убийство памяти. Тяжелая судьба памятников Великой Отечественной войны на Украине"

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Елена Мурзина

чехия, сша, россия, адольф гитлер, лагард, мирослава немцова, мвф, цру, совбез