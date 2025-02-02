https://ukraina.ru/20250202/1060747660.html

Кровавая провокация в Судже. Главное на Украине на утро 2 февраля

Кровавая провокация в Судже. Главное на Украине на утро 2 февраля - 02.02.2025 Украина.ру

Кровавая провокация в Судже. Главное на Украине на утро 2 февраля

Украинские военные убили удерживаемых в интернате в Судже гражданских, пытаясь отвлечь мир от трагедии в Русском Поречном

2025-02-02T10:02

2025-02-02T10:02

2025-02-02T10:02

эксклюзив

хроники

апти алаудинов

суджа

сумская область

россия

вооруженные силы украины

генштаб

"ахмат"

татьяна москалькова

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Вечером 1 февраля стало известно о ракетном ударе по оккупированной украинскими формированиями Судже, что в Курской области. По информации Генштаба ВСУ удар произошёл около 17:54 по Киеву (18:54 по Москве, - Ред.). При этом в ударе украинские военные традиционно обвинили россиян. Как сообщили Воздушные силы ВСУ, удар был нанесён по трёхэтажному дому бывшего интерната, в котором находилось 86 гражданских лиц и пункт Национальной полиции Украины с 4 полицейскими."Вследствие нанесения удара обрушена центральная часть дома. По состоянию на 21:00 (22:00 по Москве, - Ред.) выявлено 4 погибших, 4 тяжело раненных и около 80 гражданских лиц, которые не пострадали. Тяжело раненные эвакуированы в стабилизационные пункты с целью предоставления медицинской помощи и дальнейшей эвакуации в больницы", — указывалось в сообщении ВС ВСУ.Примечательно, что за минуту до удара — в 18:53 по Москве — в ряде телеграм-каналов появилось предупреждение о ракетной опасности в Судже. Спустя две минуты появилось сообщение, что четыре ракеты были выпущены из Сумской области.Российский военкор Евгений Поддубный, со ссылкой на источники в армии, сообщил, что удар Украина наносила скорее всего из РСЗО HIMARS."Переговорил с офицерами нашей курской группировки. Противник ударил по интернату в Судже из Сумской области ракетами около 19 часов. Пуски были зафиксированы. Били, судя по всему из РСЗО HIMARS. Мы же знаем кто обслуживает эти американские установки. Киевский режим пытается сместить акцент с резни в Русском Поречном. Для этого убивает гражданских. Почерк вполне узнаваемый. Так и в Киеве умеют, да и западные мальчики любят такие схемы. Кстати, наша авиация в этом районе не работала. Все это такой большой кровавый привет от тех, кто жаждет воевать буквально до последнего украинца", — отметил Поддубный.Волонтёр Роман Алёхин указал, что этим ударом украинские военные повторяют практику нацистов."Нацисты, когда понимали, что местность, где находится концлагерь, не удержать, уничтожали их вместе с пленными, чтобы скрыть следы своих преступлений. Их ученики вээсушники хорошо усилили уроки учителей и также пытаются уничтожить и свидетелей, и свидетельства своих преступлений, понимая, что скоро они потеряют Суджу, а может и закончится война. Но мы не забудем. И очень хочется верить, что убийцы мирных будут изобличены и их настигнет наказание, где бы они ни находились, даже в том случае если будет заключен мирный договор", — отметил Алёхин.Первый спикер парламента Новороссии Олег Царёв сравнил произошедшее с ударом по драмтеатру в Мариуполе."Сегодня вечером ВСУ нанесли удар четырьмя ракетами из Сумской области по Судже. Разрушено здание школы-интерната, в котором находились мирные жители России — старики, инвалиды и лишившиеся крова суджане. Сообщают, что под завалами находятся около сотни человек. Украинские каналы разгоняют информацию, что это российские якобы военные ударили авиабомбой по зданию в Судже. Наши военные эти ракеты, запущенные с Сумской области, видели, вели и давали тревогу в мониторинговых каналах. Так Киев пытается отвлечь внимание от своих преступлений в Русском Поречном. ВС РФ ни разу не бомбили Суджу именно потому, что там осталось много гражданских. Напоминает фейк о Мариупольском драмтеатре", — указал Царёв.Позднее, в 01:13, Минобороны России выпустило официальное заявление по поводу произошедшего в Судже."1 февраля вооруженные силы Украины совершили очередное военное преступление, нанеся целенаправленный ракетный удар по интернату в городе Суджа. Пуск ракет противника из Сумской области был зафиксирован российскими средствами противовоздушной обороны", — отмечалось в заявлении.Также в Минобороны РФ назвали цель, которую преследовало украинское руководство."Данная провокация нацелена на отвлечение мирового общественного мнения от зверств киевского режима, которые совершены в населенном пункте Русское Поречное Курской области. Удар ВСУ по гражданскому объекту в очередной раз продемонстрировал террористическую, нечеловеческую сущность тех, кто стоит у власти в Киеве", — заявили в министерстве обороны РФ.Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн назвал произошедшее зверством украинских властей."Нечеловеческое зверство киевского режима, которому нет и не может быть оправдания. Минобороны России официально подтвердило, что пуск ракет по зданию интерната в Судже был совершён ВСУ с территории Сумской области. Это зафиксировано нашими средствами ПВО. Достоверной информации о числе пострадавших пока нет. В любом случае удар ракетами по интернату, где могли находиться люди, - это преступление, у которого нет прощения и нет сроков давности. Дорогие суджане, молюсь вместе с вами!" — написал он в своём телеграм-канале в ночь на 2 февраля.Замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа "Ахмат" генерал-лейтенант Апты Алаудинов рассказал о том, что пару месяцев назад на него вышла девушка, которая попросила его организовать коридор для вывода мирных жителей Суджи и сопредельных населённых пунктов."Якобы ей обещали представители комендатуры Суджи, что они готовы вывести этих людей, если русские дадут коридор", — отметил Алаудинов.Он попросил девушку связать его с представителем украинской комендатуры. В итоге между последним и Алаудиновым состоялись переговоры."Я сказал, я готов организовать любой коридор для того, чтобы вывести наших мирных жителей. Он сказал: "Всё хорошо, я сейчас переговорю, дам ответ". Даёт ответ, говорит, что он не может их вывести через линию боевого соприкосновения, он их может только в обратную сторону. Я говорю, хорошо, я готов организовать, сделать что угодно, вывезите их в обратную сторону. На второй день я ему перезваниваю, он говорит: "Я не имею таких полномочий, это можно сделать, если вы попросите [омбудсмена Татьяну] Москалькову, чтобы она позвонила своему коллеге у нас на Украине. Я звоню сразу Москальковой, Москалькова звонит своему коллеге, договаривается, пытается договориться. В конечном итоге этот товарищ с комендатуры Суджи слился настолько сильно, что вся эта болтовня <...>, это всё пошло прахом, это оказалось сказкой. Человек просто болтун, который хочет поиграть, я не знаю, в кого", — отметил Алаудинов.По его словам, ему не дали даже списка мирных жителей. Алаудинов снова набрал представителя украинской комендатуры несколько дней назад."Я говорю, послушайте, готов сделать, что угодно. <...> Я очень прошу, сделайте что-нибудь, давайте мы выведем этих мирных жителей. Он сказал: "Да, хорошо, я завтра переговорю и наберу". Не набрал ни вчера, ни сегодня", - отметил Алаудинов.Он также рассказал, что недавно украинская сторона заявила о том, что в интернате лопнули трубы и гражданских развезли по домам.Алаудинов также предположил, что удар по Судже был сделан с целью перекрыть информацию о трагедии в Русском Поречном.Инженер и ракетостроитель Алексей Васильев согласился с волонтёром Алёхиным и призвал создать структуру, которая бы занималась поиском военных преступников."Думаю, что уже сейчас необходимо готовить наш аналог центра Визенталя, чтобы ни одна укронацистская тварь не могла укрыться нигде на планете. Чтоб под ногами горела земля. И это касается в первую очередь идеологов, активистов разжигателей ненависти и войны, это касается военнослужащих которые совершают военные преступления, и конечно всех участников мошеннических "офисов", то есть незаконных колл-центров", — отметил Васильев.По его словам, многие их указанных пытаются подчистить следы своей деятельности и уже готовят себе "запасные аэродромы" в других государствах."Эти нелюди уже многие понимают, что украинство обречено, и пытаются подготовить запасные аэродромы, выводят активы, покупают гражданство других стран, подчищают следы о своей деятельности. Поэтому назревает необходимость не просто дополнительно повесить на спецслужбы огромную нагрузку, а создать отдельную организацию, которая могла бы привлекать помощь волонтёров, добровольцев, специалистов в России и по всему миру, беря за образец реально эффективный исторический инструмент. Тем более помощь добровольцев в подобных задачах себя отлично показала в ходе СВО, и можно направить их усилия на новое направление", — подытожил Васильев.Пока новых данных о пострадавших в результате провокации в Судже нет.О тревогах украинских военных и экспертов — в статье Дмитрия Ковалевича "Продвижение фронта к Днепропетровску и разложение ВСУ. Что беспокоит украинских военных и экспертов".

https://ukraina.ru/20250201/1060743154.html

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https://ukraina.ru/20250201/1060737580.html

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Егор Леев

эксклюзив, хроники, апти алаудинов, суджа, сумская область, россия, вооруженные силы украины, генштаб, "ахмат", татьяна москалькова