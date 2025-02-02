"Харьков превратился в более женский город, лютуют ТЦКшники" - Ганчев - 02.02.2025 Украина.ру
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"Харьков превратился в более женский город, лютуют ТЦКшники" - Ганчев
"Харьков превратился в более женский город, лютуют ТЦКшники" - Ганчев - 02.02.2025 Украина.ру
"Харьков превратился в более женский город, лютуют ТЦКшники" - Ганчев
Из-за мобилизационных мероприятий украинских военкомов население подконтрольного им Харькова выглядит преимущественно женским. Об этом РИА Новости рассказал глава военно-гражданской Администрации Харьковской области Виталий Ганчев.
2025-02-02T14:31
2025-02-02T14:31
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По сообщениям из Харькова, отметил Ганчев, мужское население города прячется от сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК, переименованных военкоматов). Поэтому изменился демографический облик пока ещё подконтрольного киевским властям города.Он отметил, что мужчины на Украине не хотят "воевать и умирать за киевский режим и западные ценности"."Поэтому Харьков превратился в более женский город, когда жены, матери, дочери ездят на работу, ходят в магазины, а мужчины стараются скрываться от этой принудительной мобилизации", - сказал Ганчев.Издание напомнило, что на Украине закон об усилении мобилизации вступил в силу 18 мая 2024 года. Он обязал всех военнообязанных (18-60 лет) в течение 60 дней обновить свои данные в военкомате. Для этого требуется прийти в военкомат или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник её не видел. Военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию военкомов и полиции. Законом предусмотрены санкции для уклонистов.Также выяснилось, что Параноидная шизофрения – не препятствие для службы в ВСУ
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новости, харьков, украина, харьковская область, вооруженные силы украины, всу, мобилизация, уклонисты, демография, сво
Новости, Харьков, Украина, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, ВСУ, мобилизация, уклонисты, демография, СВО

"Харьков превратился в более женский город, лютуют ТЦКшники" - Ганчев

14:31 02.02.2025
 
© скриншотНа Украине сотрудники ТЦК избивают мужчину
На Украине сотрудники ТЦК избивают мужчину
© скриншот
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Из-за мобилизационных мероприятий украинских военкомов население подконтрольного им Харькова выглядит преимущественно женским. Об этом РИА Новости рассказал глава военно-гражданской Администрации Харьковской области Виталий Ганчев.
По сообщениям из Харькова, отметил Ганчев, мужское население города прячется от сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК, переименованных военкоматов). Поэтому изменился демографический облик пока ещё подконтрольного киевским властям города.
"Мы общаемся, конечно, с нашими ребятами, которые там проживают, это происходит, естественно, негласно. И слышим от них все больше и больше, что, так скажем, лютуют ТЦКшники, поэтому мужское население все-таки старается укрываться… Но они находят, они охотятся. Это касается не только Харькова, в основном это юго-восток, Одесса, Николаев в том числе", - сообщил Ганчев.
Он отметил, что мужчины на Украине не хотят "воевать и умирать за киевский режим и западные ценности".
"Поэтому Харьков превратился в более женский город, когда жены, матери, дочери ездят на работу, ходят в магазины, а мужчины стараются скрываться от этой принудительной мобилизации", - сказал Ганчев.
Фото: Reuters, мобилизация на Украине
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Украинский депутат: военкомы с марта начнут мобилизацию работников с "бронью"С 1 марта украинские ТЦК (военкоматы) охватят мобилизацией особо ценных работников предприятий. Об этом 30 января заявил украинский парламентарий Александр Дубинский.
Издание напомнило, что на Украине закон об усилении мобилизации вступил в силу 18 мая 2024 года. Он обязал всех военнообязанных (18-60 лет) в течение 60 дней обновить свои данные в военкомате. Для этого требуется прийти в военкомат или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник её не видел. Военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию военкомов и полиции. Законом предусмотрены санкции для уклонистов.
Также выяснилось, что Параноидная шизофрения – не препятствие для службы в ВСУ
 
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