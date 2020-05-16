Кому война, а кому мать родна, говорят в России. Как показывает опыт, коронавирус сильно обогатил пропагандистские сюжеты экстремистов. И правые, и левые рассчитывают поживиться на общем горе. Между тем жертвы коронавируса думают о здоровье, а обычные люди планируют будущие заработки и не склонны поддаваться панике

Чем хуже, тем лучше

Координатор Евросоюза по антитеррористической деятельности, а также телерадиокомпании WDR и NDR опубликовали доклад, из которого следует, что экстремисты всех мастей целенаправленно используют коронакризис, чтобы призывать к насилию в своих интересах. Об этом сообщает немецкое издание Süddeutsche Zeitung. Тема коронавируса оказалась весьма перспективной для всех экстремистских сообществ и активно используется для призывов к насилию. Понятно, что в начале пандемии количество терактов сократилось. Закрытые границы, карантинные меры — все это осложняет работу террористов. «Однако, — пишет издание, — экстремисты целенаправленно используют в своих целях текущую кризисную ситуацию и, в частности, неопределенность и страх в некоторых частях населения, пишут эксперты ЕС по терроризму. Особенно ситуацией с пандемией злоупотребляют правые экстремисты, пропагандируя ненависть по отношению к меньшинствам, распространяя теории заговора и подстрекая к "расовой войне"». Вирус, который всех обманул. Страшные прогнозы и уникальный шведский опыт © РИА Новости, Александр Вильф | Перейти в фотобанк

Вирус стал поводом для расовых возмущений на всех континентах. Европейские правые развязали кампанию против азиатов, которые считаются «вредителями» и «паразитами». Раздаются призывы к терактам в синагогах и мечетях и предложения использовать коронавирус в качестве биологического оружия для уничтожения мусульман и евреев.

Мусульманские экстремисты тоже не дремлют. Исламисты уже объявили, что с помощью вируса Аллах мстит неверным за преследование, в частности, мусульман-уйгуров. Иран во всех грехах обвинил Израиль и назвал вирус «западным или сионистским биологическим оружием». Эксперты ЕС опасаются и активизации джихадистов. Больницы в условиях пандемии оказываются весьма уязвимой и, увы, доступной целью для терактов.

Особенно безумствуют сторонники теории заговора. Одна из новых форм коронавирусного экстремизма связана с тем, что китайский Ухань якобы является полигоном для испытания новой технологии 5G. Она-то, по мнению воинствующих активистов, и стала реальной причиной распространения болезни. Подобные настроения привели к поджогам вышек сетей 5G в Британии и Нидерландах. Западные СМИ: Расовые противоречия в США и «научиться понимать, как действует смерть» © REUTERS, Eduardo Munoz

Не чужие на этом празднике экстремизма и левые радикалы. Они в распространении вируса винят прежде всего «капиталистическую систему». «Ограничительные меры, принимаемые государством, рассматриваются как посягательство на свободы и создание полицейского государства. Леворадикальные сайты призывают к разбою и беспорядкам, например, в тюрьмах в Италии», — пишет издание. В ту же дуду дудят анархисты и радикальные либертарианцы. Все действуют согласно ленинской программе — чем хуже, тем лучше. Хорошо, что эта логика свойственна не всем.

Опасные последствия

Издание Al Jazeera (Катар) вышло с пугающим материалом под названием «Семь осложнений после коронавируса, которые могут остаться на всю жизнь». Автор Усама Абу Ар-раб поговорил с врачами и выяснил, что «новый вирус может проникать в клетки многих важных органов, включая сердце, почки, мозг и даже кровеносные сосуды». Врачи обеспокоены тем, что люди, переболевшие коронавирусом, имеют шанс получить долгосрочные проблемы со здоровьем. «По данным Национальной службы здравоохранения Великобритании, среди пациентов с коронавирусом, нуждающихся в госпитализации, 45% будет необходимо продолжительное медицинское наблюдение, 4% — реабилитация, а 1% — постоянная врачебная помощь», — сообщает автор. Мировые СМИ: почему в Восточной Европе меньше смертей от коронавируса, чем в Западной © REUTERS, /David W Cerny/File Photo

Первым объектом поражения коронавирусом в человеческом организме становятся легкие. По словам Джозефа Бреннана, кардиолога из Медицинской школы Йельского университета, «коронавирус провоцирует серьезный иммунный ответ, поэтому пустоты в легких заполнены гноем, что делает легкие менее гибкими». В легких могут появиться рубцы и то, что врачи называют симптомом «матового стекла». Это вызывает постоянный дискомфорт в легких и сухой кашель. Как утверждает Али Гулям Разани Заид, радиолог медицинского факультета Университета Южной Калифорнии, эти изменения в легочной ткани могут иметь необратимый характер.

Кроме того, вирус может приводить к образованию тромбов, «что приводит к тромбоэмболии легочной артерии, инсульту, сердечным приступам и другим серьезным осложнениям длительного характера». В китайском Ухане около 5% госпитализированных больных перенесли инсульт. Эта опасность грозит не только пожилым людям, но и молодым. Молодые чаще выздоравливают, «однако согласно исследованиям, только от 42 до 53% из них способны вернуться на работу».

Влияет коронавирус и на сердечную мышцу и может вызывать острый миокардит и сердечную недостаточность.

Уже установленным фактом можно считать, что у пациентов с ярко выраженными симптомами коронавирус вызывает серьезное повреждение почек. Подобные осложнения были зафиксированы в 14-30% случаев в Нью-Йорке и Ухане, где пациенты даже нуждались в диализе почек. Политики ведут мир к новой холодной войне. Западные СМИ о конфликте США и Китая © AP, Andy Wong, File

«Длительные осложнения после заражения коронавирусом, — пишет автор, — могут включать нарушения внимания, концентрации и памяти, а также поражение периферической нервной системы».

Вирус может отразиться и на репродуктивной функции мужчин. Такие проблемы были обнаружены у 81 переболевшего мужчины. «После выздоровления молодые люди, желающие иметь детей, должны получить консультацию касательно своей фертильности», — говорится в научной статье, опубликованной в журнале Nature в апреле.

Мне хочется плакать

Финское издание Yle рассказывает о том, как карантин переживают славяне, то есть русские и украинцы. Автор Черстин Крунвалль поговорила с несколькими людьми и обнаружила, что эти самые славяне чувствуют и думают то же самое, что и европейцы.

Таня Верозуб живет в деревне Пески к востоку от Киева. Она работает в благотворительной организации «Посольство детей», которая помогает детям в так называемом Доме друзей, куда они могут прийти, чтобы поесть и сделать домашние задания. «Мне постоянно хочется плакать, — говорит Таня, — Первые недели мы еще могли как-то сохранять оптимизм, но сейчас никакого просвета не видим». Она признается, что каждый день видит, как страдают ее односельчане. Деревня практически изолирована и помощи от внешнего мира нет никакой. Таня помогает людям как может: «Мы помогаем более чем 30 малообеспеченным семьям. Например, недавно мы развезли картошку на рассаду, семена, цыплят и гусят. Благодаря этому к осени люди смогут сами себя содержать». Многие в деревне остались без работы и должны обеспечивать себя продуктами со своих огородов. Школы закрыты, а дистанционного обучения нет. Не у всех в деревне есть даже телевизор. Все очень тяжело, но на земле карантин пережить легче, чем в городе. Отступление вируса и наступление хаоса © РИА Новости, Джорджио Пероттино | Перейти в фотобанк

Оксана Куренбина живет в России и принадлежит к среднему классу. Она владеет отелем в Санкт-Петербурге, а живет в Царском Селе в Ленинградской области. У нее совсем другие проблемы. «За это время я начала оценивать свою жизнь по-другому, — рассказывает она, — теперь каждодневная суета не имеет такого большого значения. Каждый день по-своему интересен и увлекателен, а время просто куда-то улетает. Мы можем гулять в собственном дворе, а поблизости от нас есть прекрасный ботанический сад, куда тоже можно отправиться. Я исполнила свою мечту и завела большую собаку».

Единственная проблема, которая ее беспокоит, — на сколько хватит денег. Ее отель закрыт, и она не очень-то рассчитывает на поддержку властей. Ей повезло, у нее есть сбережения. Так что жить пока можно.

Станислав Скакун — украинец из Киева, но недавно переехал в Санкт-Петербург. Он актер и режиссер. «Дома сидеть грустно, — признается он, — но есть и что-то прекрасное в том, что можно позволить себе полениться. Сегодня я лежал на бревне в лесу и наблюдал, как по небу плывут облака. Было чудесно». Его беспокоит отсутствие работы и закрытые границы. Он уверен, что в Киеве, где его хорошо знают, он легко нашел бы работу. Но карантин сломал все планы.

Композитор Ольга Шайдуллина живет в подмосковном Архангельском. «Нам повезло, мы можем выходить на свежий воздух, — говорит она, — наши друзья в Москве сидят запертые в бетонных коробках. А здесь, в деревне, больше коз, чем людей». Эпидемия тоже разрушила нормальное течение ее жизни. В апреле должна была состояться премьера ее оперы и гастроли в 15 городах. Но все это отменилось. Муж режиссер и тоже потерял работу.

Ольга с мужем откладывали деньги на покупку дома, но сейчас тратят их на еду и квартплату. Им легче, чем многим. Их знакомый продал машину, чтобы было чем платить за квартиру, другой работает курьером и развозит товары. «Поначалу мы были настроены оптимистично, затем запаниковали, а сейчас вновь начинаем верить, что все образуется, — рассказывает Ольга. — Многие жалуются на власти, но ведь эта ситуация совершенно новая и для них».