В среду, 13 мая, украинские депутаты из президентской фракции «Слуга народа» озаботились финансированием украинской культуры введением нового налога. И при этом вероятно, что пойдет новый налог на содержание радикалов и националистов

Заместитель главы фракции «Слуга народа» Евгения Кравчук, рассказывая 13 мая о мерах, которые предполагает их новый законопроект, направленный «на поддержку креативной индустрии», говорит, что речь идет о снижении налога, а следующим шагом может стать введение нового налога. «А следующий наш шаг очень важный. Это будет введение единого культурного сбора», — заявила депутат.

На этот шаг депутатов явно вдохновил так называемый «военный сбор», введенный правительством Яценюка «временно» — до конца 2014 года, который затем регулярно продлевался. В прошлом году «Слуги народа» обещали отменить этот «налог на войну», но дальше обещаний дело не пошло. Депутат Александр Дубинский говорил тогда, что это еще один налог, который бременем ложится на простых людей, «хотя войну развязали не они, а кланы, олигархи». Разборки в банке пауков. Националисты переругались между собой из-за убийцы Стерненко © скриншот Украина.ру

«Ни в одной другой стране мира нет таких сборов, так как это противоречит каким-либо принципам рыночной капиталистической экономики. А в Украине почему-то повелось, что дополнительные налоги не называются "налогами" — выдумываются какие-то витиеватые формулировки вроде "временных сборов"», — говорил Дубинский. Он также подчеркивал, что такой сбор является антиконституционным по своей природе. Предлагая его отменить, он утверждал, что военный сбор и налог на доходы физических лиц по сути дублируют друг друга. Хотя сбор и называется военным, но сливается он в «общий котел» госбюджета.

При успехе авантюры с «культурным сбором» депутатам может прийти в голову идея ввести еще много новых налогов и сборов. Принцип достаточно простой: обещал президент надбавки медикам? Получите новый сбор на борьбу с пандемией. Обещал президент поддержку пожарным, занятым в тушении лесных пожаров? Получите новый сбор на борьбу с пожарами. Пообещал президент погасить долги по зарплате шахтерам? Получите новый налог на выплату долгов правительства шахтерам. В конечном счете все ошибки и недоработки правительства так будут гаситься за счет новых налогов и сборов (поборов) с граждан. А все основные налоги все равно уйдут на армию, полицию и выплату внешних долгов.

Украинский медиааналитик Евгений Приходько задает закономерный вопрос: а чем хуже все прочие сферы, тоже пострадавшие от карантинных мер? Дружба с врагами. Как радикалы-«азовцы» работают с польскими ультраправыми © AP, Efrem Lukatsky

«Что предлагается? Ввести сбор на поддержку. Ну, ок. Поддержим людей без работы, но тогда возникает вопрос — а почему нет "туристического сбора", "авиационного сбора"?» — спрашивает медиаэксперт, подчеркивая, что подобный культурный сбор только разозлит те категории, которым также трудно, но для них сбор не предусмотрен.

Президент и его «слуги» могут еще много кому-нибудь чего-нибудь пообещать, свалив финансовое бремя на простых граждан. Если же подобные инициативы не пройдут в парламенте, то и всю вину за невыплату зарплат или надбавок можно будет свалить на других. Как ни парадоксально, но большинство из «Слуги народа» придерживается либертарианских взглядов, что предполагает снижение налогов, в реальности же они регулярно придумывают новые налоги и сборы.

Заслуженный экономист Украины, доктор экономических наук Алексей Плотников считает саму идею введения культурного сбора абсурдной. «Опять же таки в условиях кризиса, карантина, в условиях безработицы и того, что закрываются предприятия, вводить новый налог — это последнее, до чего может додуматься государство. Это настолько неумно, настолько противоречит интересам граждан, интересам субъектов хозяйствования. Я могу только посочувствовать фракции "Слуги народа", что ее интеллектуалы додумались ввести этот налог именно сейчас и в целом ввести этот налог. Давно уже пора отменить военный сбор, который просто уходит в бюджет и не имеет никакой привязки, а здесь они еще предлагают ввести дополнительный налог. Я очень надеюсь, что до этого дело не дойдет», — говорит Плотников.

Несомненно, на Украине работают многие талантливые деятели культуры и искусства, которым не помешала бы поддержка, так как карантинные меры лишили большинство из них заработка. Однако финансирование получат отнюдь не они, а тысячи присосавшихся к госбюджету националистов и активистов, производящих совершенно некачественный и невостребованный продукт. Валентина Бузина: Я все равно узнаю, кто убил моего сына. Жду помощи Зеленского © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк

В январе этого года украинское Министерство культуры по результатам конкурса распределило 20 миллионов гривен из бюджета на 165 проектов. В результате конкурса бюджетные средства получил, в частности, проект ультраправой группировки С14 — организация "Образовательная ассамблея" (основатель и руководитель — Евгений Карась). Финансирование «на культуру» получили "Национальный центр правозащиты", который возглавляет Денис Полищук, соратник Карася по С14, обвиняемый в убийстве писателя и журналиста Олеся Бузины. Также были профинансированы проекты и других националистических организаций. Среди наиболее известных: СУМ (Союз Украинской Молодежи), "Молодой Народный Рух", "Молодежный Националистический Конгресс", "Сокол свободы" и т.д.

В прошлом году, как отмечала даже британская организация Bellingcat, финансирование от Минкульта Украины получили программы, инициированные ультраправыми организациями «Национальный корпус» и С14. В целом же около половины бюджета, выделенного Минкультом, ушло ультраправым на такие проекты, как «Курс молодого бандеровца», «Путь воина» и др. Последнее время радикальные националисты усилили свое давление на «Слуг народа», иногда даже угрожая расправой «за сдачу национальных интересов». Вполне возможно, у Зеленского решили подбросить им побольше денег, собрав их через специальный налог.

Если раньше неонацисты и националисты сами облагали налогом поп-звезд за их гастроли в РФ или «неправильную позицию» по Крыму, то теперь они могут уже обязать государство собирать для них налог со всех граждан страны. В конце марта Верховная Рада пересмотрела бюджет, сократив расходы Минкульта. Тогда же и забили тревогу авторы нового законопроекта о поддержке культуры. По словам его автора, депутата Ткаченко, урезание бюджета негативно повлияет на программы по «сшиванию страны» (через которые и проводилось финансирование националистов, в частности, их регулярных поездок в «неблагонадежные» регионы). Урезание расходов Минкульта коснулось и Института национальной памяти, о чем публично сожалела депутат Евгения Кравчук, другой автор этой инициативы.

Финансировало Министерство культуры и патриотическое кино, хотя все без исключения националистические фильмы, снятые после 2014 года, оказались провальными. Тем не менее, помимо силовых структур, культурные проекты — единственная сфера, где могут подвизаться многочисленные бесталанные националисты. Сокращение расходов в условиях карантина и экономического кризиса все они воспримут весьма болезненно, так как «не за это стояли на Майдане» и «противостояли российской агрессии». Налог на культуру, а фактически скрытый налог на содержание националистов, будут продавливать под тем или иным соусом. За год президентства Зеленского еще не было случая, чтобы новые власти не прогнулись под их настойчивые требования.