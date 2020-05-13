С минувшего понедельника, 11 мая, во многих европейских странах, включая наиболее пострадавшие от пандемии Испанию, Италию, Францию и Великобританию, были ослаблены ограничительные меры

Во Франции 11 мая начались первые значительные послабления жёсткого карантина, введенного почти 2 месяца назад — 17 марта. В стране возобновили работу первые школы, вновь открылись магазины, а также парикмахерские, небольшие музеи и библиотеки. Многие работники вернулись на свои предприятия. При этом, по прогнозу главы Банка Франции Вильруа де Гало, вследствие карантина экономика Франции потеряет в 2020 году около 6% ВВП.

После ослабления карантина французы могут свободно перемещаться в радиусе 100 км от места жительства, в случае проверки им достаточно предъявить документ, подтверждающий их место жительства. Для более дальних поездок должна быть серьезная причина (к примеру, посещение родственника, входящего в наиболее уязвимую категорию населения, или рабочая командировка). При этом остаются в силе ограничения на путешествия между материковой частью Франции, Корсикой и заморскими территориями. Франция «самоизолируется» в своих границах как минимум до середины июня © РИА Новости, Доминик Бутен | Перейти в фотобанк

С 11 мая жителям Франции больше не нужно носить с собой специальную декларацию, где указана причина выхода из дома. Но чтобы воспользоваться транспортом в периоды 6:30-9:30 и 16:00-19:00, пассажиры обязаны представить справку: её должен заполнить работодатель пассажира и тем самым подтвердить, что его сотрудник должен совершать поездку именно в это время. В первые дни ослабления ограничений наличие справки планировали строго контролировать и штрафовать нарушителей на 135 евро. Так власти хотели регулировать пассажиропоток в часы пик и по возможности обеспечивать безопасную социальную дистанцию, однако расчёт не оправдался: 11-12 мая многие вагоны парижского метро были забиты битком.

В общественном транспорте Франции введён масочный режим. В общественных местах это не обязательно, но настоятельно рекомендуется. При этом министр здравоохранения Франции Оливье Веран подчеркнул важность соблюдения социальной дистанции. По его словам, ношение маски может создать «иллюзию защиты», так как, «когда мы в маске, мы склонны неосознанно приближаться» к собеседнику. Веран также заявил, что власти будут внимательно следить за динамикой эпидемии после снятия карантина: если количество случаев заражения вновь начнет расти, возможно повторное введение режима изоляции. Ныне Франция находится на четвёртом месте в Европе по количеству инфицированных коронавирусом (более 178 тысяч), умерло от COVID-19 почти 27 тысяч человек.

В Италии, которая занимает третью позицию среди европейских стран по числу зараженных коронавирусом (чуть больше 221 тысячи человек), 11 мая карантинные ограничения были сняты лишь в ряде регионов самостоятельными решениями их властей, соответствующие полномочия которым были предоставлены правительством страны ранее. В частности, речь идёт о Южном Тироле и Пьемонте. Почему Германия оказалась сильнее вируса, а Италия, США и Украина нет © REUTERS, Karina Hessland

Однако в соответствии с решением правительства Италии, принятым 12 мая, уже с 18 мая по всей стране будет официально разрешена полноценная работа баров, ресторанов и других предприятий мелкого и среднего бизнеса. Такие шаги были предприняты после общения во вторник премьер-министра Италии Джузеппе Конте с региональными лидерами, которые предложили собственный план восстановления экономики. Предыдущий вариант снятия карантинных ограничений предполагал, что эти категории бизнеса смогут восстановить работу лишь с 1 июня.

При этом предусмотрен ряд обязательных санитарных мер. В частности, оговаривается минимальное расстояние между столиками в местах общественного питания, а также между лежаками и зонтиками на пляжах. В правительстве Италии отметили, что в случае ухудшения эпидемиологической ситуации в стране работа учреждений может быть снова ограничена. С начала эпидемии в Италии число летальных случаев от COVID-19 составило почти 31 тысячу. За прошедшие сутки в Италии немного увеличилось количество людей, у которых тесты подтвердили коронавирус, однако это связывают с задержкой передачи данных за выходные.

Власти Великобритании, которая находится на втором месте в Европе по числу инфицированных коронавирусом (более 226 тысяч) и на первом — по количеству летальных случаев от COVID-19 (почти 33 тысячи), в минувший понедельник опубликовали 50-страничный доклад, где изложили «дорожную карту» выхода из локдауна. Жителям настоятельно рекомендовано носить маски в общественном транспорте и в магазинах. Парикмахерские, пабы и рестораны заработают «не раньше» июля, при этом начатое 11 мая ослабление карантинных ограничений отличалось в Шотландии и других регионах Соединённого Королевства. Беда и еда. Великобритания рискует остаться голодной из-за коронавируса © РИА Новости, Сергей Пивоваров | Перейти в фотобанк

В тот же день премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предупредил, что создание успешной вакцины от коронавируса «ни в коей мере не гарантировано». А 12 мая британское правительство объявило о продлении компенсаций неполученных доходов на четыре месяца. Эта программа, принятая после введения карантина, компенсирует до 80% зарплаты (до 2,5 тыс. фунтов в месяц) для лишившихся заработка работников частных компаний. Она принята для предотвращения резкого скачка безработицы в королевстве. Такие же компенсации могут получать и самозанятые британцы. На данный момент компенсации получают 7,5 млн. человек — больше четверти всей рабочей силы страны. Пособия обходятся бюджету в 14 миллиардов фунтов в месяц.

В Испании, которая продолжает удерживать европейское первенство по числу заражений коронавирусом (почти 270 тысяч случаев), 11 мая началась так называемая первая фаза смягчения карантина, которую почувствовали примерно половина жителей страны — за исключением Мадрида и Барселоны. При этом Минздрав Испании ввел обязательный двухнедельный карантин для всех въезжающих в страну с 15 мая. В течение 14 дней прибывшие должны будут оставаться дома. Выйти на улицу им разрешат только в маске и только ради покупки еды или лекарств. Также им можно будет выйти в случае форс-мажора. Что именно будет считаться форс-мажорными обстоятельствами, пока не уточняется. Требование будет обязательным до тех пор, пока в стране действует режим тревоги в связи с коронавирусом.

Испанский туристический бизнес, которому с 11 мая разрешили работать, не всегда рад такой возможности. К примеру, рестораны могут обслуживать клиентов лишь на открытом воздухе, на террасах — и лишь на трети имеющихся мест. К тому же ни рестораны, ни гостиницы не могут сокращать персонал, а ведь на пособия от правительства рассчитывать уже не приходится. При этом даже внутренних туристов пока не предвидится, ведь перемещение между регионами Испании по-прежнему запрещено. В соответствии с предварительными данными, сфера туризма в этой стране потеряет в этом году 82% доходов, и владельцы предприятий обвиняют в этом власти, которые ввели слишком жёсткий карантин. Испания на год закрыла свои пляжи для иностранцев © РИА Новости, Джорди Бойшареу | Перейти в фотобанк

А вот родственники жертв коронавируса подали в Верховный суд Испании совместный иск против правительства страны, обвинив его в бездействии, которое привело к распространению COVID-19 в стране и смерти людей. Как говорится в иске, правительство Испании в полном составе должно понести уголовную ответственность за свою безрассудность и запоздалую реакцию, поскольку официальный Мадрид знал об инфекции еще в декабре 2019 — январе 2020 года. Тем не менее, в стране в конце февраля и начале марта прошли многочисленные митинги и демонстрации, а граждане и не подозревали о грозящей им опасности. Первые меры были предприняты только 12 марта. На сегодняшний день 3268 семей заявили о своем желании судиться с властями Испании, но пока иск подан только от имени 116 родственников, поскольку остальные до сих пор не смогли получить медицинское свидетельство о смерти своих родных. По состоянию на вечер 12 мая в Испании от COVID-19 скончались почти 27 тысяч человек.

В Германии, которая замыкает первую пятёрку стран Европы по числу выявленных случаев заражения коронавирусом (более 173 тысяч), суды вынесли немало решений, связанных с коронавирусом, в основном они касались отмены различных ограничений, введённых властями. Однако самым резонансным стало решение, формально с эпидемией не связанное, но способное ощутимо повлиять не только на борьбу с её последствиями, но и на дальнейшее функционирование Европейского союза. В начале мая Федеральный Конституционный суд (КС) Германии признал, что скупка государственных облигаций Европейским центральным банком (ЕЦБ) частично противоречит Конституции ФРГ. В 2018 году Европейский суд в Люксембурге отверг иск к ЕЦБ, который подали ряд немецких политиков, но в своем актуальном вердикте КС Германии назвал решение Европейского суда произволом и необязательным к исполнению. Карантин глазами простых людей, Германия, Бавария. С 20 апреля карантинные меры постепенно будут сниматься © РИА Новости, Игорь Зарембо | Перейти в фотобанк

В ответ заместитель председателя Европейской комиссии (ЕК) Вера Юрова 11 мая заявила, что ЕК подозревает Германию в нарушении законодательства Евросоюза и собирается провести соответствующее расследование. О своей озабоченности решением КС Германии и необходимости проверок заявила и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, бывший министр обороны ФРГ. «Недавнее постановление Федерального Конституционного суда Германии поставило под вопрос два принципа Европейского союза: систему валюты евро и европейскую правовую систему… Европейская комиссия придерживается трёх базовых принципов: монетарная политика союза относится к сфере исключительных полномочий, законодательство ЕС имеет преимущественную силу над национальным законодательством, постановления Европейского суда имеют обязательную силу для всех национальных судов», — заявила она.

Урсула фон дер Ляйен также сообщила, что Еврокомиссия может инициировать так называемую процедуру нарушения соглашений ЕС. Она предполагает отправку властям ФРГ ноты о несоблюдении европейского законодательства, на которую Берлин должен ответить и в положенный срок устранить нарушения. Если этого не произойдёт, будет инициирован судебный процесс, в результате которого страну-нарушителя могут обязать выплатить штраф. Неудивительно, что решение Конституционного Суда Германии приветствовала Варшава, которая сама находится под проверками из Брюсселя. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий назвал его «одним из важнейших судебных вердиктов в истории Европейского союза».

В свою очередь, канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила о том, что спора между Германией и ЕС можно избежать, если Европейский Центробанк продемонстрирует необходимость своей программы скупки гособлигаций — то есть фактически поддержала решение КС. С другой стороны, Министерство финансов ФРГ отвергло обвинения в отрицании решений Европейского суда, заявив, что будет следовать его требованиям. Как отмечают европейские СМИ, если разбирательство в отношении Германии всё-таки начнётся, то оно может продлиться годы и завершиться крупными штрафами за нарушение европейского права. По словам пресс-секретаря Еврокомиссии, сейчас идёт поиск выхода из сложившейся ситуации. Проблема усугубляется тем, что по схеме, которую отверг КС Германии, планировали выкуп так называемых «коронабондов», за счёт которых планируют финансировать борьбу с последствиями пандемии в наиболее пострадавших странах ЕС, в первую очередь — в Испании и Италии.

При этом в самой Германии продолжается постепенное снятие ограничительных мер, введенных в марте в связи с пандемией коронавируса. В стране вновь заработали все магазины и часть школ, на этой неделе будет возобновлена работа ресторанов и кафе. 11 мая Ангела Меркель вновь призвала сограждан придерживаться санитарных норм, заявив: «Для меня очень важно обратить внимание на тот факт, что мы вступаем в новую фазу пандемии и что теперь будет необходимо, чтобы наряду с ослаблением мер у нас действительно была уверенность в том, что люди будут придерживаться основных предписаний: соблюдать дистанцию, прикрывать рот и нос в знак уважения к другим людям».

11 мая ослаблены карантинные ограничения и в ряде других стран Европы. Так, власти Бельгии разрешили работать большинству магазинов, но со строгими гигиеническими правилами для покупателей. С минувшего понедельника бельгийцам позволили осуществлять индивидуальные покупки, при этом следует носить маски для лица, а в некоторых магазинах даже перчатки. При этом салоны красоты, парикмахерские и тату-салоны остаются закрытыми.

В Брюсселе в первые часы работы непродовольственных магазинов образовались длинные очереди. Люди выстраивались по одному на центральных торговых улицах, пытаясь соблюсти предписанную дистанцию. В магазины впускали ограниченное число покупателей. Значительные скопления потребителей отмечены, в частности, возле точек продажи электроники. При этом в городе введены такие запутанные правила ношения масок, что людям практически невозможно их соблюдать. Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

С почти 54 тысячами подтвержденных случаев заражения коронавирусом и 8761 смертью от его последствий Бельгия оказалась среди наиболее пострадавших европейских стран в расчёте на душу населения, а по общему числу инфицированных занимает шестое место в Европе. При этом аналитики обращают внимание на то, что в бельгийской статистике учитываются смерти людей, у которых подозревали COVID-19 только на основе симптомов.

Своеобразной реакцией евробюрократов на прогрессирующее снятие карантинных ограничений в странах ЕС стало заявление неназванного представителя Еврокомисии, которое 11 мая распространили информационные агентства. По его словам, страны Евросоюза может ожидать вторая волна распространения коронавируса, и нужно предпринять все меры, чтобы подготовиться к такому сценарию. Еврочиновник также добавил, что Европейский центр профилактики и контроля заболеваний регулярно оценивает ситуацию с пандемией, и учёные пришли к выводу, что новые вспышки заболевания могут начаться, «даже если текущие показатели хорошо контролируются».

Однако уже на следующий день главный эпидемиолог Дании Каре Молбак заявил, что считает маловероятным появление второй волны коронавируса. По словам Молбака, даже после прекращения карантина в Дании уровень заражения коронавирусом остаётся низким. «Ни одна страна ещё не видела вторую волну. В некоторых странах распространение идет вверх и вниз. Но, обладая знаниями, которые у нас есть сегодня, я считаю маловероятным, что мы увидим вторую волну», — добавил Молбак.

Дания была одной из первых европейских стран, которая ввела карантин, и первой его прекратила. Ученики начальных школ страны вернулись к обучению ещё 15 апреля, спустя несколько дней снова открылись парикмахерские. С 11 мая Дания позволила возобновить работу всем магазинам, в том числе и большим торговым центрам, — с обязательным соблюдением социальной дистанции.

Но особую смелость в снятии ограничительных мер демонстрирует Чехия. С минувшего понедельника в этой стране не только открылись летние площадки ресторанов, торговые центры и кинотеатры, но уже позволяется проводить мероприятия, свадьбы и церковные службы с участием до 100 человек. А с 25 мая в Чехии отменят требование носить маски на улице, при условии, что люди соблюдают дистанцию в 2 метра между собой. В то же время это не распространяется на встречи группы людей, которые не проживают вместе. Также маски останутся обязательными в общественных местах, расположенных в помещениях, такси и общественном транспорте.

Однако если европейские чиновники разного уровня, как правило, требуют введения различных ограничений и новых регуляторных актов, то члены Французской академии, пристально следящие за чистотой французского языка, потребовали от чиновников и политиков употреблять слово «COVID-19»… в женском роде. Академики напомнили, что термин «COVID-19», обозначающий новое заболевание, вызываемое новым коронавирусом SARS-CoV-2, является заимствованной аббревиатурой английского словосочетания «CoronaVIrus Disease». Слово «disease» переводится на французский словом женского рода — «maladie» (болезнь). И, как у всех аббревиатур, её род определяется главным словом в словосочетании, настаивают академики. Поэтому новое слово следует употреблять в женском роде с соответствующим артиклем — «la» (а не с артиклем мужского рода «le», как закрепилось в обиходе).

Французские лингвисты, правда, отмечают, что наряду с нерушимыми нормами любого языка существует понятие общепринятого, наиболее частого употребления. В этом случае блюстители строгих и кодифицированных правил грамматики должны «подчиниться» большинству носителей языка. Кто идёт «не в ногу» — члены Французской академии или миллионы франкоговорящих людей во всём мире — покажет время.