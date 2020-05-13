Внеочередное заседание Верховной Рады Украины состоится в среду, 13 мая. Нардепы рассмотрят 22 законопроекта, в том числе «антиколомойский» законопроект о банках, который может быть принят во втором чтении. Всего в повестку внесено дня 26 вопросов

Распоряжение о созыве внеочередного заседания спикер парламента Дмитрий Разумков подписал по требованию 158 депутатов, сообщает пресс-служба украинского парламента.

Свой отпечаток на повестку дня внеочередного заседания наложили эпидемия коронавирусной инфекции и связанные с ней карантинные ограничения. Так, нардепы планируют рассмотреть проекты законов о внесении изменений в Налоговый кодекс относительно поддержки налогоплательщиков в период карантина, направленного на избежание распространения COVID-19.

Будут голосовать по проектам о расширении полномочий Национальной гвардии, о поддержке креативной индустрии (терпящей бедствие в связи с карантином), о повышении социальных гарантий для детей под опекой.

Рада применила специальную процедуру для «антиколомойского» закона © rada.gov.ru

Также парламентарии планируют рассмотреть внесение изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности. Если закон будет принят, это, в частности, сделает невозможным отмену решения Национального банка Украины (НБУ) о национализации или ликвидации банков и возвращение несправедливой компенсации из госбюджета их предыдущим владельцам.

Отметим, что «банковский» законопроект вызывал в украинских политических кругах жаркие споры. Так, лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко заявляла, что «антиколомойский» законопроект на самом деле направлен вовсе не против Коломойского, а в целом против суверенности украинской банковской системы и самой Украины. По её словам, принятие закона «нарушит статус Украины как правового государства».

Стоит напомнить, что принятие этого закона, наряду с законом о продаже земли, — одно из условий получения Киевом очередного транша от МВФ. К «банковскому» законопроекту было внесено 16 тысяч поправок (по состоянию на 13 мая осталось рассмотреть 241 поправку).

Однако баталии позади, и проект имеет шансы быть одобренным во втором чтении. Член фракции партии «Слуга народа» Егор Чернев заявил в эфире телеканала «Украина-24», что большинство депутатов фракции готово «вместе с другими некоторыми фракциями» поддержать законопроект, и у него есть уверенность, что голосов хватит.

Украинская журналистка растолковала суть «антиколомойского» закона для домохозяек © Facebook, Svetlana Kryukova Якова Смолия и час вопросов к правительству.

Депутаты рассмотрят, наконец, и вопрос о выходе Рады из карантина. Ранее глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия внёс проект постановления о выходе Рады из карантина и начале работы в обычном режиме с 18 мая.

Что касается всей Украины, то Кабмин обещает продлить карантинные меры и после 22 мая. По всей видимости, карантинный вопрос тоже вызовет споры на заседании парламента.

«Власть окончательно превратила карантин из санитарной меры в новый способ управления страной», — заявил сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко, чьи слова приводит 12 мая официальный сайт партии. По мнению политика, «под предлогом борьбы с эпидемией вводятся просто крепостнические порядки».

Политик подчеркнул, что карантин очевидно «используется для установления идеологической диктатуры».

«Под этим предлогом правительство отказалось организовывать торжества к 75-летию Победы и отмечать этот всенародный праздник. Именно поэтому «психологический» запрет на посещение парков был отменен не 8 или 9 мая, а 11-го. Просто чтобы люди не могли нормально возложить цветы к могилам воинов-освободителей и почтить их память. Зато рупоры власти вовсю использовали это время, чтобы унизить и опорочить подвиг ветеранов и вклад украинского народа в победу над нацизмом», — заявил сопредседатель ОПЗЖ.

При этом, по словам Бойко, в условиях карантина власть не хочет помогать бизнесу, да и вообще «никакой внятной стратегии преодоления кризиса разработать просто не в состоянии». Вполне вероятно, что на заседании Рады оппозиция попытается инициировать дискуссию на эту тему.