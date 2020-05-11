Ну очень искусственный интеллект. Скандал с Facebook 9 мая и его последствия

Корпорация Facebook умудрилась испортить россиянам один из важнейших праздников в году - День Победы. В самой компании грешат на технологический сбой, но у пользователей - другая версия

В субботу 9 мая, в один из главных для жителей бывшего СССР праздников — День Победы — многие россияне столкнулись c неприятным явлением. Facebook блокировал их аккаунты за размещение одной из известнейших фотографий времен войны — фото Евгения Халдея «Знамя Победы над рейхстагом».

В итоге в компании вынуждены были объясняться.

«Этот контент был удален по ошибке нашими автоматизированными инструментами выявления нарушений и теперь восстановлен. Мы приносим извинения пользователям за любые возникшие в связи с этим неудобства», — заявил представитель Facebook в РФ.

Он попытался оправдаться тем, что в условиях пандемии сотрудники компании отправлены домой, поэтому Facebook больше полагается на автоматизированные системы обнаружения и удаления контента, который нарушает сообщества.

Однако блокировать аккаунты продолжили уже после того, как в компании заявили о техническом сбое.

«Я не совсем понимаю, <…> какие стандарты я нарушаю. Что, разве Facebook не знает, что Советский союз является победителем во Второй мировой войне? Или, может быть, Facebook сомневается, что советские солдаты водрузили Знамя Победы в Берлине над Рейхстагом?» — рассказал вечером 9 мая журналист МИА «Россия Сегодня» Леонид Свиридов.

По словам журналиста, его дед Калагин Леонид Романович сражался за Родину и получил четыре боевых награды: орден Ленина, орден Красной Звезды, два ордена Красного Знамени.

Свиридов отметил, что россияне, которые столкнулись с блокировкой, должны обратиться в надзорные органы, подать на Facebook коллективный иск за нарушение гражданских прав и потребовать компенсацию за моральный ущерб. Великий символ Победы. Как СССР воевал кровью, а США и Англия – деньгами © РИА Новости, Владимир Гребнев | Перейти в фотобанк

При этом журналист считал, что действия Facebook — это запланированная массовая акция, а не техническая ошибка.

С ним были согласны многие россияне, которые не поверили Facebook. Основанием для подозрений послужила кадровая и информационная политика Facebook.

Нацисты на службе у американской соцсети

Одной из причин, по которой россияне не верят в оправдания Facebook, является то, что они прекрасно знает, кто модерирует русскоязычный сегмент.

«Версий столь лютого недовольства сети Марка Цукерберга три. Первое: использован некий бот, созданный для целенаправленного удаления данного изображения (хочу отметить, этого бота должен был кто-то создать!). Второе: развлекаются украинские гастарбайтеры-модераторы, отвечающие в Facebook за сегмент Восточной Европы — понятно, что эти фотографии им противны от природы. Ну и, наконец, более простая версия, без конспирологии: на сравнительно популярные аккаунты организовывается нашествие украино-прибалтийских «патриотов». Это явление в Сети наблюдалось не раз, не два и не десять. Одномоментно отправляются десятки или сотни жалоб на «нетолерантность», а дальше или модератор, или сама система блокируют нежелательный для определенной группы контент. Потом счастливые «переможцы» идут пить горилку, в очередной раз «победив клятых москалей»», — пояснил в комментарии изданию РИАФАН писатель-фантаст Андрей Мартьянов.

То, что в русскоязычном сегменте Facebook по-разному относятся к украинцам и россиянам, пользователи заметили давно. Так, украинцы могут позволять себе самые людоедские комментарии, и никаких санкций к ним, как правило, не применяется.

«С днем одесского шашлыка!» — спокойно поздравил подписчиков в Facebook украинский националист Дмитрий Корчинский с годовщиной массового убийства в Одессе.

Его аккаунт не заблокирован. Корчинский спокойно ведёт свою страницу в соцсети.

Примечательна и кадровая политика корпорации. Так, в 2019 году стало известно, что менеджером по публичной политике Facebook на Украине стала Катерина Крук. Та самая, которая 2 мая 2014 года, когда произошло массовое убийство одесситов, написала: «Одесса очистилась от террористов. Горда за город, борющийся за идентичность. Слава павшим героям».

Крук с назначением поздравил бывший посол США в России Майкл Макфол. Позже Крук ограничила доступ к своему аккаунту в Twitter. Тем не менее, пользователи успели сделать скриншот поздравления.

Возмутились назначением Крук и американцы. Они припомнили, что эта украинка работала на националистическую партию «Свобода» (она была помощницей депутата-«свободовца» Игоря Швайки).

Так, историк из Нью-Йорка Тарик Сирил Омар назвал назначение Крук в Facebook постыдным и отвратительным.

It seems #facebook has made this person. @Kateryna_Kruk some sort of community rep… Shameful and disgusting. https://t.co/61CqhWzjB0 — Tarik Cyril Amar (@TarikCyrilAmar) June 3, 2019

​Он также прокомментировал реакцию украинских СМИ на назначение Крук.

«Не удивлен: Западноукраинские медиа в восторге от того, что Facebook нанимает активистку «Свободы» (крайне ультраправой партии) и автора бесчеловечного твита об убийстве в Одессе. Серьезно, Facebook, это лучшее, что ты мог сделать?» — недоумевал американец.

No surprise: Western Ukrainian media outlet in raptures over #facebook hiring a person w a record of Svoboda (a far-far-right party) actvism & a brutal, dehumanizing tweet about the Odessa/Odesa massacre (yes, that's what it was). Seriously, @facebook: the best you could do? https://t.co/aaAkjXhlb2 — Tarik Cyril Amar (@TarikCyrilAmar) June 4, 2019

В общем, кадровая политика Facebook весьма красноречива. И она не дает оснований говорить о беспристрастности модерации русскоязычного контента в этой соцсети.

Как наказать Facebook

Похоже, случай со знаменем Победы переполнил чашу терпения россиян.

«ФБ банит фото, где советский солдат водружает флаг над Рейхстагом. Что делают в ответ наследники победителей, что делает страна, победившая фашизм? А ничего. Стыдище. Каждый день — стыдище», — написала в Telegram главный редактор МИА «Россия Сегодня» Маргарита Симоньян.

Обратили на произошедшее внимание и в Общероссийском народном фронте. Свобода слова пошла по Круку. Противников украинских националистов ждут репрессии в Facebook © РИА Новости, Наталья Селиверстова | Перейти в фотобанк

Судя по записям в соцсетях, многие россияне тоже требуют решительных действий по отношению к корпорации.

И здесь нужно обратить внимание на то, что еще десять лет тому назад Facebook можно было бы легко запретить без ущерба для многих россиян, которые предпочитали его отечественный «аналог» — соцсеть «ВКонтакте». Она превосходила Facebook по ряду показателей: там можно было прослушать музыку, посмотреть фильмы и многое другое.

Но с тех пор популярность российской соцсети существенно уменьшилась. И все из-за печально известных «сроков за репосты и лайки» — преследования из-за публикаций в соцсети.

В конце концов на ситуацию обратил внимание сам президент России Владимир Путин, который в октябре 2019 года внёс в Госдуму пакет поправок, частично декриминализующий 282-ю статью Уголовного кодекса — об экстремизме. В декабре Госдума приняла соответствующий закон, который после подписал президент РФ.

Но к тому времени российская соцсеть потеряла многих пользователей, мигрировавших в соцсеть американскую (которая, кстати, находится под надзором спецслужб, но тоже американских).

Еще одна соцсеть, создал которую россиянин Павел Дуров — Telegram — находится в странной ситуации. В РФ она официально не запрещена. Но доступ к ней закрыт. И это при том, что Telegram-канал заводил даже глава «Роскомнадздора».

Тут можно обратить внимание на китайский вариант. Китайцы блокируют у себя в стране западные соцсети, но что касается местных, китайских соцсетей, там предпочитают удалять нежелательную информацию, а не заводить уголовные дела.

Как бы то ни было, но мириться с текущим положением дел нельзя. Нужно изучить историю проблемы: почему многие россияне несмотря на странную политику Facebook все ещё остается активными пользователями данной соцсети, заводя себе несколько аккаунтов. И почему так непопулярны российские соцсети.

Кстати, на эту проблему пора бы обратить внимание и китайским разработчикам. Если они качественно русифицируют ту же соцсеть Weibo, они получат приток новых пользователей из РФ, а значит и новую порцию денег от рекламы.