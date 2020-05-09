Украина: как отметила власть…
В стране были запланированы относительно небольшие мероприятия в разных регионах. Например, в Харькове местных жителей призывали присоединиться к минуте молчания и принять участие в «Полку победы» (аналог акции «Бессмертный полк») на балконах своих квартир.
Около 8 утра Офис президент сообщил, что глава государства Владимир Зеленский возложил цветы у Вечного огня, в киевском парке Вечной Славы. Позднее в Парк Славы пришла и часть руководства Верховной Рады и комитетов парламента. Был, в частности, спикер Дмитрий Разумков.
Примечательно, что утром появилось обращение от имени партии Зеленского «Слуга народа», в котором политсила назвала 9 мая «днём скорби».
«Это не триумф победителей над побежденными, а дата, когда надо вспомнить подвиг наших предков, почтить всех, кто боролся против нацистского режима», — сообщается в телеграм-канале «Слуги народа».
Заочно ответил собственной партии народный депутат Максим Бужанский: «Друзья, предлагаю считать, что канал Слуги Народа сегодня взломали. Спасибо, что не написали — Дякую, Петр Алексеевич, видимо времени не хватило. Не обращайте внимания, пожалуйста, это не официальная позиция фракции».
А замглавы Офиса президента Андрей Смирнов в Facebook написал: «Живи так, словно миллионы людей, отдавших свои жизни за твоё право жить, учиться, любить, работать на своей земле, глядя на тебя с небес понимали, что прошли это пекло не напрасно. Помни и гордись этим! С Днём Великой Победы друзья, с праздником!».
В свою очередь вице-премьер-министр и бывший глава МИД Вадим Пристайко предложил украинцам не верить в «советскую» версию историю, а полагаться на данные скандального Института национальной памяти.
…и украинский народ
Несмотря на действия властей и угрозы от националистов, украинцы каждый год в День Победы не боятся выходить и возлагать цветы. Делали они это и в нынешнем году, превозмогая обстоятельства и введённый в стране карантин.
Массово люди приходили к памятным местам в Киеве, Харькове, Одессе и Днепре.
Примечательно, что в Киеве подходы к Вечному огню блокировала полиция, на помощь который власти бросили ультраправую «Муниципальную стражу». Её «активисты» нередко спорили и агрессивно общались с пришедшими возлагать цветы.
Из-за «дополнительных мер безопасности» на подходах к Вечному огню организовались большие очереди, людям приходилось ждать примерно полчаса.
Отметим, что к Вечному огню пришла организованная колонна ветеранов Великой Отечественной. Уже во второй половине дня в парке Славы люди начали петь военные песни.
Многие одесситы направились возлагать цветы к памятнику Неизвестному матросу. По оценкам очевидцев, собрались тысячи людей. В сиво очередь националисты попытались испортить праздник пришедшим: пришли к памятнику с портретами Бандеры, Шухевича и других членов ОУН-УПА*. Однако быстро поняли, что раздражать людей опасно, и спешно ушли.
Также по Украине прошли автопробеги в честь Дня Победы: в Киеве, Харькове, Одессе, Запорожье. ‘
Россия: «Бессмертный полк» в режиме онлайн и парад для одного ветерана
В 2020 году из-за пандемии коронавируса президент России Владимир Путин перенёс все торжественные мероприятия, запланированные на 9 мая. Многие из них пройдут в онлайн-формате.
Онлайн проходит акция «Бессмертный полк». В виртуальном шествии захотели участвовать более 2,8 миллионов человек.
Утром Владимир Путин возложил букет красных роз к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в Москве.
«Преклоняемся перед великим поколением победителей. Они сделали для родины столько, что это никак не измерить, ничем не оплатить. Они освободили Европу, защитили мир. Время не властно перед их стальной силой духа», — заявил в своем обращении президент.
А генсек ООН Антониу Гутерреш в интервью РИА Новости заявил: жертвы, которые понес советский народ во имя достижения победы во Второй мировой войне, никогда не должны быть забыты.
Большинство москвичей в этот праздничный день остались дома. Индекс самоизоляции в столице, по данным «Яндекса», составил 3,8 балла.
В Москве и во многих городах страны прошли авиационные парады. Также лётчики ВКС провели парад над сирийской авиабазой Хмеймим.
А в Рязани по городу проехали колонны военной техники, которую Минобороны направило туда по поручению президента. Перед Днём Победы техника была демилитаризована, машины обновили.
В Салехарде власти организовали парад для 93-летнего Николая Шакурова, единственного живого участника Великой Отечественной войны, проживающего в этом городе.
Белоруссия: парад, несмотря ни на что
В Минске прошёл военный парад. Ранее президент страны Александр Лукашенко принял решение не отменять в этом году военный парад, несмотря на распространение коронавируса и рекомендации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) воздержаться от каких-либо массовых мероприятий.
Примечательно, что практически все присутствовавшие на параде были без медицинских масок.
Как сообщали в Минобороны Белоруссии, отличительной особенностью нынешнего парада является то, что в нем участвуют только новые и модернизированные образцы военной техники от вооруженных сил.
Ранее планировалось, что в военном параде в Минске также примут участие военные из России и Китая, но из-за сложной эпидемиологической обстановки эти страны приняли решение не направлять своих военнослужащих.
«Мы преклоняемся над подвигом русских и белорусов, украинцев и евреев, грузинов и армян, литовцев и эстонцев», — сказал Лукашенко.
* Организация запрещена в РФ