В нынешнем году из-за пандемии коронавируса большинство посвящённых Дню Победы мероприятий на Украине и в России отменили или перенесли в онлайн. Исключением стала Белоруссия: в Минске прошёл военный парад с участием президента Александра Лукашенко

Украина: как отметила власть…

В стране были запланированы относительно небольшие мероприятия в разных регионах. Например, в Харькове местных жителей призывали присоединиться к минуте молчания и принять участие в «Полку победы» (аналог акции «Бессмертный полк») на балконах своих квартир.

Около 8 утра Офис президент сообщил, что глава государства Владимир Зеленский возложил цветы у Вечного огня, в киевском парке Вечной Славы. Позднее в Парк Славы пришла и часть руководства Верховной Рады и комитетов парламента. Был, в частности, спикер Дмитрий Разумков.

Бесславные ошмётки. О примазавшихся к празднику © скриншот Украина.ру

«Это не триумф победителей над побежденными, а дата, когда надо вспомнить подвиг наших предков, почтить всех, кто боролся против нацистского режима», — сообщается в телеграм-канале «Слуги народа».

Заочно ответил собственной партии народный депутат Максим Бужанский: «Друзья, предлагаю считать, что канал Слуги Народа сегодня взломали. Спасибо, что не написали — Дякую, Петр Алексеевич, видимо времени не хватило. Не обращайте внимания, пожалуйста, это не официальная позиция фракции».

А замглавы Офиса президента Андрей Смирнов в Facebook написал: «Живи так, словно миллионы людей, отдавших свои жизни за твоё право жить, учиться, любить, работать на своей земле, глядя на тебя с небес понимали, что прошли это пекло не напрасно. Помни и гордись этим! С Днём Великой Победы друзья, с праздником!».

В свою очередь вице-премьер-министр и бывший глава МИД Вадим Пристайко предложил украинцам не верить в «советскую» версию историю, а полагаться на данные скандального Института национальной памяти.

…и украинский народ

Несмотря на действия властей и угрозы от националистов, украинцы каждый год в День Победы не боятся выходить и возлагать цветы. Делали они это и в нынешнем году, превозмогая обстоятельства и введённый в стране карантин.

Массово люди приходили к памятным местам в Киеве, Харькове, Одессе и Днепре.

Город-герой Киев: сотни киевлян вышли на улицы, чтобы отпраздновать День Победы © Скриншот из видео Украина.ру

Из-за «дополнительных мер безопасности» на подходах к Вечному огню организовались большие очереди, людям приходилось ждать примерно полчаса.

Отметим, что к Вечному огню пришла организованная колонна ветеранов Великой Отечественной. Уже во второй половине дня в парке Славы люди начали петь военные песни.

Многие одесситы направились возлагать цветы к памятнику Неизвестному матросу. По оценкам очевидцев, собрались тысячи людей. В сиво очередь националисты попытались испортить праздник пришедшим: пришли к памятнику с портретами Бандеры, Шухевича и других членов ОУН-УПА*. Однако быстро поняли, что раздражать людей опасно, и спешно ушли.

Также по Украине прошли автопробеги в честь Дня Победы: в Киеве, Харькове, Одессе, Запорожье. ‘

Россия: «Бессмертный полк» в режиме онлайн и парад для одного ветерана

В 2020 году из-за пандемии коронавируса президент России Владимир Путин перенёс все торжественные мероприятия, запланированные на 9 мая. Многие из них пройдут в онлайн-формате.

Онлайн проходит акция «Бессмертный полк». В виртуальном шествии захотели участвовать более 2,8 миллионов человек.

Утром Владимир Путин возложил букет красных роз к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в Москве.

Затулин: Во время войны героем Украины был Ковпак, а не Бандера © РИА Новости, Владимир Трефилов

А генсек ООН Антониу Гутерреш в интервью РИА Новости заявил: жертвы, которые понес советский народ во имя достижения победы во Второй мировой войне, никогда не должны быть забыты.

Большинство москвичей в этот праздничный день остались дома. Индекс самоизоляции в столице, по данным «Яндекса», составил 3,8 балла.

В Москве и во многих городах страны прошли авиационные парады. Также лётчики ВКС провели парад над сирийской авиабазой Хмеймим.

А в Рязани по городу проехали колонны военной техники, которую Минобороны направило туда по поручению президента. Перед Днём Победы техника была демилитаризована, машины обновили.

В Салехарде власти организовали парад для 93-летнего Николая Шакурова, единственного живого участника Великой Отечественной войны, проживающего в этом городе.

Белоруссия: парад, несмотря ни на что

В Минске прошёл военный парад. Ранее президент страны Александр Лукашенко принял решение не отменять в этом году военный парад, несмотря на распространение коронавируса и рекомендации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) воздержаться от каких-либо массовых мероприятий.

Примечательно, что практически все присутствовавшие на параде были без медицинских масок.

«На нас смотрят глаза погибших советских солдат»: Лукашенко объяснил, почему не отменил Парад Победы © AP, Sergei Grits

Ранее планировалось, что в военном параде в Минске также примут участие военные из России и Китая, но из-за сложной эпидемиологической обстановки эти страны приняли решение не направлять своих военнослужащих.

«Мы преклоняемся над подвигом русских и белорусов, украинцев и евреев, грузинов и армян, литовцев и эстонцев», — сказал Лукашенко.

* Организация запрещена в РФ