Пока мы готовимся отметить 75-летие Победы в Великой Отечественной войне, война, собственно, продолжается. В четверг, 7 мая, пятеро мирных жителей, в том числе двое детей, были ранены в результате обстрела вооружёнными формированиями Украины села Саханка в Новоазовском районе - на юге ДНР

Как сообщает Донецкое агентство новостей, ранены мальчик и девочка, оба 2006 года рождения. У мальчика перелом обеих костей правой голени, правой локтевой кости, множественные осколочные ранения левой голени и стопы. Девочка получила осколочные непроникающие ранения височной области слева, сотрясение головного мозга, ссадины левого бедра.

Журналист Ирина Лашкевич сообщает, что Дима и Настя — двоюродные брат и сестра, «Настеньке делали пару лет назад операцию на сердце, больной ребёнок…»

Им необходима помощь.

«Димочку оперируют, была в больнице. Мельком увидела на операционном столе. Оставила маме продукты. Кто может помочь, помогайте, он из очень бедной семьи. Дом Насти разбомбили, она с мамой переехала жить в малюсенький домик к Диме. Они двоюродные брат и сестра», — написала Ирина Лашкевич на своей странице в Facebook (желающие помочь пусть заглянут в это сообщение, чтобы найти реквизиты — Авт.).

Отметим, всего в результате обстрела Саханки 7 мая ранения различной степени тяжести получили пять мирных жителей — кроме детей, пострадали двое 49-летних мужчин и 43-летняя женщина. По информации пресс-службы Народной милиции ДНР, «украинские боевики… целенаправленно обстреляли группу мирных жителей, которые готовили памятник воинам, погибшим в Великую Отечественную войну и перекрывали крышу стоящего рядом сельского клуба в селе Саханка».

На помощь раненым прибыли находившиеся неподалёку военнослужащие ДНР, начали эвакуацию — и снова обстрел, один погибший.

ДНР: В день независимости Украины мы получили «салют» — больницу обстреляли минами – видео © Дарьи Морозовой указывается, что обстрел был произведён «…в нарушение требований международного гуманитарного права по запрещению нападений на гражданские объекты и нападений неизбирательного характера при проведении военных операций».

Омбудсмен ДНР подчёркивает, что нарушены нормы Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны.

«Действия ВФУ [вооружённых формирований Украины] не только подрывают соглашение о бессрочном прекращении огня, вступившее в силу 21 июля 2019 года, но и несут прямую угрозу жизни мирных жителей Донбасса», — говорится в заявлении.

В связи с этим Дарья Морозова направила обращения к международным организациям, призвав мировую общественность «дать должную правовую оценку действиям Украины и использовать все доступные средства для недопущения дальнейшей эскалации конфликта и для возвращения к мирному диалогу в рамках Минского переговорного процесса». Пушилин рассказал, что станет делать Донбасс, если Минские соглашения будут выполнены © Facebook, Денис Пушилин | Facebook, Денис Пушилин | Перейти в фотобанк

«Я надеюсь, что применение запрещенных методов ведения войны вооруженными формированиями Украины не останется без внимания со стороны мирового сообщества», — отметила омбудсмен, чьи слова приводит официальный сайт непризнанной республики.

Глава ДНР Денис Пушилин в связи с происшедшим отметил, что Украина ужесточила обстрелы территории республики, «цинично целясь в дома мирных жителей».

«Сегодня от разрыва снарядов ВФУ в селе Саханка ранены пять человек, из них двое подростков 13 лет. Три дня назад ранения получили три девочки и один взрослый. Совсем недавно от гранаты, сброшенной с БПЛА [беспилотного летательного аппарата], погибла девушка из Горловки.

Вывод напрашивается сам: Украина не просто убивает жителей Донбасса, она целится по детям, молодым людям», — заявил Пушилин.

По его словам, «в этих смертях — прямая вина Зеленского, который за год у власти так и не удосужился отдать приказ о прекращении огня».

Действительно, обстрел Саханки — далеко не единичный инцидент. Совсем недавно, 4 мая, трое детей получили ранения в посёлке Александровка на западе Донецка. Как тогда сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), «…вооруженные формирования Украины целенаправленно открыли огонь по жилым кварталам» этого населённого пункта.

В результате пятнадцатиминутного обстрела, в ходе которого по домам мирных жителей было произведено 30 выстрелов из БМП-2, получили ранения трое несовершеннолетних детей: две девочки 2013 года рождения (одна из них получила осколочное ранение в голову, другая — осколочное ранение спины) и девочка 2010 года рождения (у неё осколочное ранение ноги).

Пока со скрипом идёт будто бы Минский процесс, сводки — как с поля боя, и страдают самые беззащитные… И что мировое сообщество? Помалкивает. Мирошник: За 6 часов до заседания Контактной группы в Минске Украина усилила обстрелы ДНР © РИА Новости, Владимир Трефилов

Этот факт отметил и Пушилин.

«Украина продолжает терроризировать население Республики, особенно рьяно это делая перед дорогими нам праздниками, в этот раз — в канун Дня Победы. Такие действия осуществимы для украинских вооруженных формирований из-за попустительства и безразличия мирового сообщества! Мы требуем соответствующей реакции на такие циничные нарушения правил ведения войны и других норм гуманитарного права. Очередное игнорирование фактов ранения детей откроет окно Овертона по использованию жестокости и безнаказанности военных преступников. В преддверии Дня Победы над фашизмом еще раз призываем не допустить даже возможности повторения таких трагических уроков истории», — говорится в заявлении главы ДНР.

Да, эти сводки, сообщения о раненых и погибших уже воспринимаются как информационная рутина в нашей давно ненормальной «нормальности». В жутковатой реальности, где нам уже всерьёз обещают при помощи каких-то нанороботов прочищать мозги. Может быть, и стоит прочистить, только не мозги, а совесть. Вдумайтесь, что происходит: война продолжается, она длится уже больше времени, чем длилась Великая Отечественная. И эта война идёт на нашей земле, в нашей бывшей общей стране, разделённой теперь новыми границами и дымящимися линиями разграничения…

Как прекратить это безумие?