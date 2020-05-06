По состоянию на 12:00 6 мая в мире официально подтверждены больше 3 миллионов 664 тысяч случаев заражения коронавирусом COVID-19. От осложнений, вызванных заболеванием, скончались 257,3 тыс. человек, выздороветь удалось почти 1,2 млн пациентов

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк Соединённые Штаты — здесь коронавирус диагностировали почти у 1 миллиона 205 тысяч жителей. Болезнь забрала жизни более 71 тыс. американцев, выздоровели почти 190 тысяч человек.

Вторую позицию занимает Испания: 219,3 тыс. случаев заражения COVID-19, 25,6 тыс. погибших, 123,4 тыс. выздоровевших.

На третьем месте с 213 тыс. заболевших расположилась Италия. Свыше 29,3 тыс. человек скончались после заражения коронавирусом, 85,2 тыс. удалось выздороветь.

Сложной остается ситуация в Великобритании (196,2 тыс. заражений), Франции (170,6 тыс.) и Германии (больше 167 тыс.).

Коронавирус в России

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России превысило 165,9 тыс., за сутки оно выросло на 10 тысяч 559.

Четвертый день подряд прирост новых случаев остается в пределах 10 тыс. — 10,6 тыс. человек.

Всего в стране от COVID-19 умерли 1 тысяча 537 человек.

Наибольшее количество зараженных — в Москве (80 115), Московской области (15 761), Санкт-Петербурге (5572), Нижегородской области (3026), Мурманской области (2101), Республике Дагестан (2086), Краснодарском крае (1437), Тульской области (1368), Ростовской области (1353) и Калужской области (1309).

В Москве скончались 50 человек. Во всех случаях у пациентов была обнаружена пневмония. Таким образом, общее число жертв достигло 866 человек.

Академик РАН, вирусолог Феликс Ершов заявил об особом сценарии развития эпидемии в России, который не похож ни на итальянский, ни на китайский.

«Он связан с тем, что у нас громадная территория, многонациональная страна, что разные обычаи, разная плотность населения и разный уровень медицины», — объяснил он.

Российский премьер Михаил Мишустин находится в больнице на медикаментозном лечении.

Окончание эпидемии коронавируса в России может совпасть с важной для Украины датой © CC0, Pixabay

Между тем вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн считает, что нахождение дома не дает стопроцентной гарантии избежать заболевания. По его словам риск заражения COVID-19 существует через еду и воду.

Власти Псковской области с 6 мая смягчают введенные карантинные меры. В регионе должны начать работать непродовольственные магазины и часть других организаций. При этом в регионе сохраняется часть мер безопасности: в частности, в дополнение к обязательному ношению защитных масок в общественных местах власти намерены обязать жителей региона носить перчатки.

Власти, несмотря на растущее недовольство граждан, пока не собираются снимать ограничения. В частности, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что режим самоизоляции будет продлен в регионе как минимум на неделю до 19 мая.

Более того, на федеральном уровне тоже не надеются на скорое снятие ограничений. Министр просвещения России Сергей Кравцов заявил, что из-за пандемии девятиклассникам отменят ОГЭ, выставив вместо этого им в аттестаты текущие школьные оценки.

В Омске пандемия привела к громкому увольнению. Соответствующее заявление написал главврач больницы №1 имени Кабанова, медперсонал которой устроил толкучку во время сдачи теста на коронавирус.

Из-за пандемии россияне могут накопить рекордные долги за ЖКХ. Такой прогноз сделал Минстрой РФ. В 2020 году из-за кризиса общая сумма долгов за коммуналку может достичь 1,6 трлн рублей — это рекордный показатель за последние несколько лет. Между тем министр финансов РФ Антон Силуанов отказался называть кризисом происходящее в стране. Он считает, что России брошен вызов, который она сможет преодолеть.

За месяц в России снизилась поддержка ограничительных мер и контроля за ними, показал опрос OMI и «Платформы». При этом большинство россиян не считают, что распространение инфекции в стране завершится в мае.

Месяц режима самоизоляции в Москве и многих регионах ухудшил платежеспособность российских заемщиков, сообщили в крупных банках и Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА). В апреле доля должников, которые отказываются платить по кредитам из-за финансовых трудностей, выросла на 10 п.п., до 60%. 30% таких клиентов объясняют это потерей работы.

Россия рискует в ближайшее время попасть в пятерку стран-лидеров по заболеваемости коронавирусом. Это случится, если медики продолжат фиксировать 10 тысяч новых случаев COVID-19 в сутки.

Доцент кафедры инфекционных болезней у детей РНИМУ им. Н.И. Пирогова Иван Коновалов уверен: Россию ждет увеличение количества инфицированных, ни о каком выходе на плато речи пока не идет.

Ситуация на Украине

На самоизоляции лечатся 9 тысяч 304 заболевших, в том числе 2 тысячи 112 медработников и 744 ребенка. Госпитализация потребовалась 3 тысячам 880 инфицированным. К аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 169 человек.

Министр здравоохранения Максим Степанов на ежедневном брифинге сообщил, что наибольшее количество новых инфицированных за минувшие сутки зарегистрировано в Черновицкой области — 61, в Одесской области — 42, и в Киеве — 48.

Правительство ожидает, что пик заболеваемости завершится 8-9 мая, а с 11 мая численность выздоровевших начнет превышать количество заболевших.

Тем не менее, в Кабмине собираются продлевать карантин после 22 мая.

Кабмин расширил список разрешенных во время карантина видов хозяйственной деятельности. С 11 мая на Украине позволят работать летним площадкам кафе и ресторанов; заведения общественного питания смогут продавать напитки и еду на вынос; возобновится деятельность нотариусов, адвокатов и аудиторов, частных стоматологических клиник и кабинетов.

Минздрав опубликовал правила посещения парков и скверов, которые откроются для населения с 11 мая. Зоны отдыха и занятия спортом должны быть оборудованы туалетами, антисептиками на входе, а граждане не должны собираться в группы более 3-х человек и соблюдать дистанцию во время индивидуальных занятий спортом.

Местные власти уже ослабили карантинные ограничения. В Киеве открылись 3 продовольственных рынка «Демеевский», «Маяк» и «Базар на Лесной», а мэр столицы Виталий Кличко сообщил о разрешении кофейням работать на вынос. Также он проинформировал, что из-за карантина в Киеве не будут проводить мероприятия к 75-летию победы над нацизмом во Второй мировой войне 8-9 мая.

Власти Кременчуга решили запустить весь общественный транспорт с 12 мая. При соблюдении масочного режима и ограничении по количеству сидячих мест горожанам позволили передвигаться в общественном транспорте без каких-либо пропусков. Медиков будут возить без очередей и бесплатно, при этом льготников не будут перевозить до 22 мая.

На общегосударственном уровне транспортные ограничения не будут сняты как минимум 3-4 недели, а метро позволят открыть только в конце июня — начале июля. Такой информацией поделился источник издания в Офисе президента.

В ООН подсчитали, во сколько обойдется борьба с коронавирусом на Украине © REUTERS, Valentyn Ogirenko

«Международные Авиалинии Украины» проинформировали об очередном чартерном рейсе украинских работников в Германию.

«Наработан четкий и прозрачный механизм перевозки граждан Украины за границу. К обязательным условиям путешествия относятся: наличие трудовой визы, контракта сроком от трех месяцев и медицинской страховки, в том числе на случай COVID-19. К перевозке принимаются только официально трудоустроенные граждане, выезд которых за границу не является эпидемиологическим риском», — говорится в сообщении авиакомпании.

В МАУ также сообщили о заказах на чартерные перевозки в Германию, Великобританию, Финляндию, Швецию, Польшу. Ранее подобные рейсы уже были выполнены в Хельсинки и Лондон.

Три эвакуационных рейса доставили более 500 украинцев на родину из Италии, Казахстана и Германии. Ни у кого из пассажиров не обнаружены симптомы заболевания. Почти все решили пройти двухнедельную самоизоляцию.

Директора киевской фирмы подозревают в завладении 16,5 млн гривен (45,4 млн рублей) при поставке медоборудования для больниц (лабораторных центрифуг и микроскопов). В прокуратуре считают, что при поставках фирма превысила предельную наценку в 10% к закупочной стоимости товара

Индия передала Украине в качестве гуманитарной помощи по борьбе с коронавирусом партию препарата с гидроксихлорохином. Также, индийское правительство предоставило специальное разрешение на коммерческое приобретение гидроксихлорохина для нужд Минздрава Украины.

На украинских атомных электростанциях выявлено 16 заболевших коронавирусом.

Ситуация в мире

Всемирная организация здравоохранения заявила о серьезных негативных последствиях, которые возможны из-за проведения военного парада 9 мая в Минске. Официальный представитель организации в Белоруссии Батыр Бердыклычев отметил, что собрание людей, при котором невозможно обеспечить дистанцию между участниками от 1,5 до 2 метра, повышает риск передачи вируса и способствует дальнейшему распространению болезни.

Вирус, который всех обманул. Страшные прогнозы и уникальный шведский опыт © РИА Новости, Александр Вильф | Перейти в фотобанк Юхана Гизеке, очевидными преимуществами в борьбе с коронавирусом обладают только две меры — мытье рук и соблюдение социальной дистанции.

Британская авиакомпания Virgin Atlantic сократит треть своих сотрудников из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Сокращению подвергнутся 3 тысячи 150 человек. Авиапарк компании будет сокращен с 43 самолетов до 36.

Заявления о том, что коронавирус появился в лаборатории в Китае, являются «спекулятивными», заявил глава программы по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения ВОЗ Майкл Райан. Он добавил, что ВОЗ охотно рассмотрит любую информацию о происхождении коронавируса, предоставленную США.

В Индии из-за массовых очередей, скопившихся в алкогольных магазинах после снятия ограничений на их работу, власти ввели налог на алкоголь в размере 70% от розничной цены. Власти опасаются, что скопления покупателей в очередях увеличат риск распространения коронавируса.

Во Франции заявили, что первый случай коронавируса в стране был зафиксирован еще в конце декабря. Это выяснилось после повторного анализа мазка, взятого у одного из пациентов с пневмонией. О том, что анализ дал положительный результат на COVID-19, сообщил лечащий врач пациента Ив Коэн. Отмечается, что больной никуда не выезжал из страны.

Сенат Франции продлил чрезвычайное положение до 10 июля.

Мэр Нью-Йорка предупредил жителей об опасном воздействии коронавируса на детей. Инфекция способна вызвать синдром системного воспалительного ответа, при котором у ребенка появляются боли в животе, жар, сыпь и рвота. В городе уже зафиксировано 15 таких случаев. Врачи не на шутку обеспокоены.

В США сворачивают группу по борьбе с коронавирусом при Белом доме и вместо нее создают группу по выходу экономики из карантинного кризиса. Об этом заявил Дональд Трамп.

Межуев: После пандемии коронавируса начнётся многолетняя холодная война между США и Китаем © РИА Новости, Владимир Трефилов

В столице Мексики для сдерживания распространения COVID-19 освобождают из тюрем сотни заключенных. В ближайшее время тюрьмы Мехико покинут 800 человек.

Европа продолжает снимать ограничения. В Словении и Венгрии открываются рестораны, в Хорватии и Сербии — салоны красоты и музеи. В Италии жителям разрешили посещать родных и гулять в парках, в Австрии начали работать площадки для игры в гольф и теннис.

Немецкие ученые из Института Роберта Коха прогнозируют миру еще две волны распространения коронавирусной инфекции. Заболеваемость сохранится, пока не будет заражено от 60 до 70% населения.