Хотя общее число подтверждённых случаев заражения коронавирусом в Европе приближается к полутора миллионам, ряд европейских стран 4 мая начал ослаблять карантинные ограничения

Начиная с минувшего понедельника многие европейские страны отменили ряд мер, принятых из-за пандемии коронавируса и парализовавших общественную и деловую жизнь. Европа понемногу выходит из карантина, адаптируясь к новой реальности, наиболее явным признаком которой стали защитные маски.

Самым долгожданным ослаблением карантина для большинства жителей Германии стало 4 мая возобновление работы парикмахерских. Как только эта дата стала известна, сайты многих салонов красоты то и дело «обваливались», не выдерживая штурма желающих записаться на прием, а телефонные линии были постоянно заняты. С таким наплывом клиентов немецкие парикмахерские ещё не встречались: тем, кому не хватило терпения или удачи, придётся ждать стрижку ещё не одну неделю. При этом немецким парикмахерским и салонам красоты приходится работать со строгим соблюдением правил безопасности: и мастера, и клиенты должны носить защитные маски, а все процедуры, связанные с уходом за лицом, — окрашивание бровей и ресниц, бритьё и уход за бородой — по-прежнему запрещены. Почему Германия оказалась сильнее вируса, а Италия, США и Украина нет © REUTERS, Karina Hessland

Сотни тысяч немецких учеников с 4 мая вновь вернулись в школы. Но пока очное преподавание возобновилось только в тех классах, которым в следующем году предстоит сдавать выпускные экзамены, и в последних классах начальных школ, а остальные школьники по-прежнему продолжают учиться в удаленном режиме. Кроме этого, открылись игровые площадки для детей, зоопарки и ботанические сады, выставки и музеи, церкви, синагоги и мечети — однако все с соблюдением новых правил безопасности и минимальной дистанции в полтора метра. А в немецкий общественный транспорт вернулись контролёры, положив конец беззаботной жизни тех, кто за прошедшие полтора месяца привык ездить без билета.

Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан 5 мая высказался за выработку единой линии по дальнейшему снятию ограничений в 16 федеральных землях. Важно выработать четкие критерии и совместный подход в ослаблении локдауна, заявил он в эфире Deutschlandfunk за день до новой видеоконференции канцлера ФРГ Ангелы Меркель и премьер-министров федеральных земель, на которой, в том числе, будет решаться вопрос о возвращении в школы всех учащихся. Среди земельных властей в Германии нет единой позиции о скорости отмены ограничений. В частности, в Баварии выступают за более медленное снятие локдауна, а власти Северного Рейна — Вестфалии настаивают на скором возобновлении работы школ, детских садов и других учреждений. Коронавирус возродил Меркель. Рейтинги растут, в Германии заговорили о пятом сроке © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

Германия вот уже несколько недель занимает пятое место среди европейских стран по числу инфицированных коронавирусом, по состоянию на вечер 5 мая тут подтверждено почти 167 тысяч случаев заражения. При этом в ФРГ умерло от COVID-19 менее 7 тысяч людей — самый низкий в процентном отношении показатель в Европе. Коэффициент заражаемости коронавирусом в Германии снизился до 0,71, что является наиболее низким показателем с 17 апреля, сообщил 5 мая на пресс-конференции в Берлине глава Института имени Роберта Коха Лотар Вилер (это означает, что в настоящее время 100 инфицированных коронавирусом заражают 71 здорового человека). По словам Вилера, с начала вспышки коронавируса в Германии были проведены 2,4 миллиона тестов на коронавирус, 7,2% из них оказались положительными.

В Италии, которая долгое время была европейским лидером по заболеваемости коронавирусом и смертности от его последствий, 4 мая началось значительное смягчение самых строгих в Европе ограничений, которые действовали почти два месяца. Жителям страны снова разрешено выходить из дома на прогулки и для занятия спортом, хотя пробежки разрешены только в одиночестве и не больше часа в день.

Миллионы итальянцев вернулись в минувший понедельник на свои рабочие места — в стране постепенно возобновляется производственная деятельность, открылись многие фабрики и заводы, возобновилось строительство. Заработал и общественный транспорт, правда, ездить разрешается только сидя и с соблюдением необходимой дистанции, ожидать транспорт на остановках и станциях метро также можно лишь на расстоянии не меньше метра друг от друга. Городские власти просят жителей по возможности пользоваться велосипедами и мотороллерами, чтобы не перегружать транспортную систему. Экономика против вируса. Франция готовится к отмене карантина, осознавая, что эпидемия обострится © РИА Новости, Доминик Бутен | Перейти в фотобанк

С 4 мая итальянцы опять смогут посещать родственников (небольшими группами и только в защитных масках), снят запрет и на прогулки с детьми на свежем воздухе. Разрешили и проведение погребальных церемоний — но присутствовать на них могут не более 15 человек. Рестораны и бары вновь могут предлагать посетителям еду навынос или доставку на дом, а вот парикмахерские и салоны красоты останутся закрытыми минимум до конца июня. При этом британская медиакорпорация ВВС в репортаже из Италии предупреждает, что значительная часть итальянских ресторанов уже фактически являются банкротами, и их хозяева готовы продать заведения мафии.

По состоянию на вечер 5 мая Италия занимает вторую позицию в Европе как по числу летальных случаев от COVID-19 (29 315), так и по количеству подтверждённых случаев инфицирования коронавирусом (более 213 тысяч человек). В то же время количество «активных» случаев (пациентов, которые сейчас имеют положительный тест) в Италии продолжает снижаться после того, как в понедельник впервые за много недель опустилось ниже отметки 100 тысяч. Сейчас это 98 467 человек, что на 1513 меньше, чем днём ранее.

А в соседней Австрии с 4 мая снова заработали все магазины — вне зависимости от торговой площади. Рестораны планируется открыть с 15 мая, отели — в конце месяца. Также с минувшего понедельника жители Австрии вновь могут посещать родственников в домах престарелых, возобновилось очное обучение в выпускных классах школ. Ученики начальных и средних классов вернутся в школы не ранее середины мая, а старших — в начале июня. Требование носить защитные маски в транспорте, общественных местах и магазинах, а также соблюдать минимальную дистанцию в один метр по-прежнему сохраняется. 14 апреля Австрия стала одной из первых стран в Европе, которая ослабила карантин, открыв садовые центры и магазины площадью до 400 квадратных метров, и 5 мая министр здравоохранения страны Рудольф Аншобер заявил на пресс-конференции, что это не привело к новому всплеску заражения коронавирусом. Всего в Австрии зафиксировано 15 650 инфицированных, умерло от COVID-19 606 человек. Австрия закроет въезд в страну для граждан России и Украины из-за коронавируса © РИА Новости, Сергей Пивоваров | Перейти в фотобанк

В Венгрии с 4 мая отменен запрет на свободное передвижение по стране — с соблюдением минимальной дистанции в полтора метра и использованием защитных масок в общественных местах и в транспорте. Жители страны могут выходить на прогулки в парках и посещать музеи под открытым небом, открылись также зоопарки. Разрешено проводить церковные службы, свадьбы и похороны. Решение о возобновлении занятий в университетах будет принимать руководство вузов. Снятие ограничений пока что не распространяется на Будапешт, где зафиксировано большинство из 3065 случаев инфицирования коронавирусом в целом по стране. Умерло от COVID-19 в Венгрии 363 человека.

Португалия с 4 мая отменила режим чрезвычайной ситуации. В стране возобновили работу небольшие магазины, люди снова могут заниматься спортом на открытом воздухе. Впрочем, власти страны просят жителей по возможности оставаться дома. Защитные маски по-прежнему остаются неизменным аксессуаром в транспорте, магазинах и других общественных местах. Общее число инфицированных коронавирусом в стране приближается к 26 тысячам человек, умерло от него 1074 португальца.

Жители Греции с 4 мая снова могут выходить на улицы и без ограничений находиться на открытом воздухе, но по-прежнему не могут покидать территорию своего региона. В стране открылись парикмахерские, магазины электротоваров и книжные. Обязанность носить защитные маски в общественном транспорте, лифтах и больницах сохраняется. В тот же день ослаблен карантин и в других балканских странах: в Сербии заработали в нормальном режиме рестораны и кафе, а в Хорватии открылись заведения, где подразумевается непосредственный контакт между клиентом и обслуживающим персоналом — вроде салонов красоты и парикмахерских.

В Испании, которая занимает первое место в Европе по числу инфицированных коронавирусом (более 250 тысяч), 4 мая началась так называемая «нулевая фаза» правительственного плана по постепенной отмене карантина. По всей стране разрешено открыть небольшие магазины, а также парикмахерские — но исключительно по предварительной записи. Рестораны также восстанавливают работу, но продавать еду будут только навынос. Использование масок, которые закрывают нос и рот, является обязательным для пассажиров всех видов транспорта, в Мадриде у станций метро их даже раздают полицейские. Карантин глазами простых людей, Испания, Мадрид: Детям уже можно гулять, подорожали апельсины и мясо © РИА Новости, Алехандро Мартинез Велез | Перейти в фотобанк

При этом в Испании среди новых случаев коронавируса в последние дни преобладают заражения медицинских работников. Всего за две недели число инфицированных испанских медиков увеличилось на 39,5% и теперь составляет 43 325 человек. Однако в Испании стабилизировался уровень смертности среди инфицированных коронавирусом, в последние несколько дней он не превышает 200 случаев в сутки. Всего с начала эпидемии от COVID-19 в стране умерли 25 613 человек.

В Великобритании жёсткий карантин действует до 7 мая, при этом страна вышла на первое место в Европе по числу смертей от COVID-19. За последние 24 часа количество умерших от коронавируса в стране выросло на 693, увеличив общее число до 29 427. Об этом заявил министр иностранных дел Британии Доминик Рааб на ежедневном брифинге 5 мая. Однако газеты Financial Times и The Times считают, что реальное количество смертей в стране от последствий коронавируса превышает 50 тысяч.

При этом министр здравоохранения страны Мэтт Хэнкок подчеркнул, что Британия прошла пик эпидемии — об этом, по его словам, свидетельствуют такие показатели, как количество пациентов с COVID-19 в больницах и количество свободных коек в отделениях интенсивной терапии. К примеру, полевой госпиталь Nightingale Hospital, открытый в Лондоне для лечения больных коронавирусом, в ближайшие дни приостановит работу. Сейчас в госпитале продолжают лечиться менее 20 пациентов, и, как только они поправятся, держать госпиталь открытым не будет необходимости. Всего в Великобритании по состоянию на вечер 5 мая зафиксировано почти 195 тысяч случаев инфицирования коронавирусом (третий показатель в Европе).

Четвёртое место среди европейских стран по числу зараженных коронавирусом занимает Франция — более 170 тысяч случаев. За последние сутки число умерших от последствий коронавируса в стране выросло на 330 человек, об этом сообщило во вторник, 5 мая, Главное управление здравоохранения Франции. Всего с начала эпидемии от последствий коронавируса в стране скончались 25 531 человек — это также четвёртый показатель в Европе. На 11 мая во Франции запланирована первая фаза ослабления карантинных ограничений, но какими именно они будут в каждом из регионов страны, правительство и Совет безопасности Франции должны определиться 7 мая.

При этом мэры многих французских городов заявляют, что они не готовы открывать школы 11 мая, такую позицию поддерживают и родители значительного числа учеников. Реагируя на это, 5 мая президент Франции Эмманюэль Макрон посетил школу в городе Пуасси под Парижем, где дал интервью в прямом эфире телеканала France 2, причём журналисты и президент во время разговора соблюдали социальную дистанцию. Макрон подчеркнул, что государство ни в коем случае не навязывает жёсткого графика открытия школ, а организационные решения и решения о сроках и порядке возобновления работы должны приниматься на местах — в зависимости от местных условий и в диалоге между школами и муниципалитетами. Европа может закрыть границы до осени — Макрон © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

Президент Франции прокомментировал и открытие границ страны. По его словам, в период летних каникул возможность отправиться в заграничные путешествия будет ограничена. «Постараемся остаться в пределах ЕС или даже более ограниченной зоны», — сказал Макрон. Однако, отметил он, точнее можно будет сказать лишь в начале июня, когда будет понятно, как снятие карантина скажется на динамике эпидемии. При этом днём ранее французские власти сообщили, что Франция не будет обязывать проходить двухнедельный карантин любого человека, независимо от гражданства, который приедет из стран ЕС, Шенгенской зоны или Великобритании.

А вот французские врачи «передвинули» начало эпидемии коронавируса в стране. Заведующий отделениями неотложной помощи в больницах «Авиценна» и «Жан-Вердье» близ Парижа доктор Ив Коэн рассказал в эфире телеканала BFMTV, что у пациента с диагнозом «пневмония» от 27 декабря на самом деле был коронавирус. По словам врача, недавно были проверены образцы пациента, сделанные в то время, и они оказались положительными на COVID-19. Пациент, 43-летний мужчина, который с тех пор полностью выздоровел, не был ни в одном зараженном районе и вообще перед этим несколько месяцев не выезжал из страны. Доктор Коэн сказал, что двое детей пациента тоже заболели, но у его жены не было обнаружено никаких симптомов. При этом женщина работала в супермаркете рядом с аэропортом имени Шарля де Голля, и чисто теоретически могла контактировать с людьми, которые недавно прибыли из Китая.

Пока невозможно сказать, является ли этот пациент «нулевым» во Франции. До сих пор первые три случая коронавируса в этой стране были подтверждены 24 января. Из них двое инфицированных были в Ухане, где впервые была обнаружен вирус, а третий — близкий член их семьи. Первой передачей коронавируса от человека к человеку в Европе до сих пор считался случай жителя Германии, которого заразила коллега из Китая между 19 и 22 января. Первые случаи заражения, о которых власти Китая сообщили ВОЗ, относились к 31 декабря.

Тем временем государственный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл 5 мая допустил, что единичные случаи коронавируса могли быть в стране еще в ноябре прошлого года. Отдельно Тегнелл отметил, что вероятные случаи коронавируса в то время ничего не меняют сегодня. Когда его спросили, могли ли эти случаи повлиять на распространение инфекции в Швеции, он ответил отрицательно.

В тот же день пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кристиан Линдмейер заявил, что если замеченный французскими специалистами факт подтвердится в других странах Европы, можно будет лучше понять масштаб и траекторию распространения вируса, а также установить его происхождение. Он призвал другие страны изучить пробы, взятые у пациентов с пневмонией и гриппом в конце 2019 года.

А 4 мая участники международной донорской онлайн-конференции Global Response под эгидой ВОЗ и Еврокомиссии за один день собрали 7,4 млрд евро (8,1 млрд долларов) на разработку вакцины от коронавируса и другие меры по борьбе с пандемией. Целый ряд европейских государств, включая ФРГ (525 млн евро), Францию (500 млн евро) и Великобританию (442 млн евро), а также Еврокомиссия (1 млрд евро) и Канада (780 млн евро) взяли на себя наибольшие обязательства, всего же о своем вкладе объявили порядка 40 стран. Участникам мероприятия совсем немного не хватило до заявленных ранее амбициозных 7,5 млрд евро. В то же время генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш оценил итоговую сумму, необходимую для борьбы с пандемией, в 38 млрд евро.

США на конференции официально представлены не были, что, по данным информагентств, повышает вероятность конкуренции в вопросе разработки вакцины. Тем не менее в онлайн-форуме принял участие ряд американских филантропов, а также певица Мадонна, которая пообещала перечислить на цели Global Response порядка 1 млрд долларов (917 млн евро). От последствий заболевания COVID-19 у исполнительницы умерли кузина и два близких друга.

При этом 5 мая появилась информация, что германская компания BioNTech и американский фармацевтический гигант Pfizer проведут в Соединенных Штатах клинические испытания вакцины BNT162, использующей технологию матричной РНК. Этому предшествовала серия предварительных испытаний в Германии. Как ожидается, в исследовании примут участие порядка 360 добровольцев в возрасте от 18 до 55 лет. Второй раунд испытаний с участием 200 желающих в той же возрастной группе пройдет в ФРГ. Первые результаты ожидаются в июне, если они окажутся многообещающими, тестирования начнут проводить на лицах, входящих в группы риска.