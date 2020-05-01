По состоянию на 21:00 1 мая в мире зафиксировано более трех миллионов 340,5 тыс. случаев заражения коронавирусом COVID-19. Более 235,6 тыс. человек скончались, свыше одного миллиона 58,6 тыс. заболевших вылечились, свидетельствуют данные сайта coronavirus-monitor.com

Распространение инфекции началось в Китае, однако теперь страна не попадает в топ-10 по количеству зараженных. Ряд экспертов полагает, что сейчас КНР попросту перестала тестировать своих граждан на заболевание.

На десятом месте — Бразилия с немногим более 87,1 тыс. заболевших. На девятом — Иран (95,6 тыс).

Следом идут Россия со 114,5 тыс., Турция (120,2 тыс.), Германия (163 тыс.), Франция (167,5 тыс.), Великобритания — 171,2 тыс., Италия (205,4 тыс.) и Испания (239,6 тыс.).

При этом в мире по числу выявленных зараженных США лидируют с большим отрывом — у них обнаружено более одного миллиона 101,5 тыс. больных.

США также впереди по количеству умерших от коронавируса — 64,3 тыс. человек, смертность 5,85%, однако самая высокая смертность среди стран, входящих в топ-10, в Великобритании — 15,64%, или 26,7 тыс. человек.

В Италии пока 27,9 тыс. умерших (13,62%), в Испании 24,8 тыс. (10,36%), во Франции — 24,3 тыс. (14,56%).

Россия

В России по состоянию на 1 мая зафиксировано 114 532 случаев заболевания, 1172 заразившихся умерло, 13 282 выздоровело. Смертность составляет 1,03%.

Самый высокопоставленный россиянин, зараженный на текущий момент коронавирусом, это премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Как рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова, он все время находится на связи.

«Он все время — в доступном режиме, он все время в контакте. И мы всегда рассчитываем на его уверенный голос», — сказала Попова «Комсомольской правде».

Пандемия в цифрах и фактах. Бюллетень коронавируса на 16:00 1 мая

«Я от всей души хочу пожелать Михаилу Владимировичу скорейшего выздоровления, потому что его активность, его участие крайне важны для страны»,- подчеркнула Попова.

Тем временем врачи фиксируют новые симптомы болезни. Так, у существенной часть пациентов обнаруживают различные кожные высыпания, рассказал главный врач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко.

«У десяти процентов пациентов с COVID-19 мы видим кожные проявления, о которых не много писалось. И о гораздо меньшем проценте писали наши китайские коллеги», — сказал он на онлайн-встрече с Российским еврейским конгрессом.

По словам Проценко, с такими же симптомами столкнулись британские врачи.

Высыпания на коже появляются в разных местах на теле, в первую очередь — в области кистей и живота.

Проценко добавил, что какие-либо выводы о возможной мутации вируса можно сделать «по разнице клинической картины» у пациентов в России и за рубежом.

«Наверняка по мере распространения вирус мутирует», — отметил главврач.

Тем временем на Украине

На Украине по состоянию на 1 мая зафиксировано 10 861 случаев заболевания, 272 заразившихся умерли (смертность 2.51%), 1413 выздоровели.

Президент страны Владимир Зеленский заявил в своем видеообращении, что Украина постепенно приближается к пику эпидемической ситуации с коронавирусом, и предложил жителям страны праздновать Первомай дома.

«Впереди решающий шторм. Но я верю, что мы выдержим и пройдем его вместе. Празднуйте дома», — отметил он.

Зеленский также призвал сограждан праздновать 1 мая не на все сто, а «максимум по 50, чтобы у всех нас было 36,6».

По словам украинского президента, сегодня в стране такая ситуация, что самым актуальным является пожелание здоровья.

Однако не все жители Украины с ним согласны. О каком здоровье может идти речь, если людям из-за карантина просто нечем кормить свои семьи, а торговые сети без зазрения совести наживаются на беде?

Поэтому неудивительно, что против введенного правительством карантина начинают бунтовать регионы.

Первым стали Черкассы, где горсовет разрешил открыть городские рынки, магазины, летние площадки кафе и ресторанов, салоны красоты, парки и скверы для посещения.

Такое решение было принято вопреки постановлению правительства Украины о всеобщем карантине на время пандемии COVID-19, под давлением местных представителей малого бизнеса, которые лишились доходов.

В условиях развала промышленности и наукоемких отраслей многим людям в независимой Украине оставался один путь — торговать на рынке.

В город спешно вылетел глава Минздрава Максим Степанов, который заявил, что действия властей Черкасс сводят на нет все усилия правительства по сдерживанию пандемии COVID-19, а последствия этого могут быть катастрофическими.

Угрожал местным властям и глава МВД Арсен Аваков, и президент Зеленский, однако озлобленные рыночники дали понять, что ничего не боятся и готовы отстаивать свои права на улице.

Кстати, в США уже видят вооруженных людей, заходящих в местные правительства с автоматами Калашникова. Они тоже протестуют против карантина.

На Украине оружия, в основном, правда, нелегального, также немало.

Ситуация в мире

Социальные сети под вечер всколыхнули сообщения о смерти главы Корейской Народной Демократической Республики Ким Чен Ына. Да так, что пришлось оправдываться российским властям.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле нет официальной информации о состоянии здоровья Ким Чен Ына, в Госдуме тоже не подтвердили сообщения о смерти северокорейского лидера.

«Я эти данные подтвердить не могу, официальной информации нет… Я отвечаю за группу дружбы, и с посольством общаюсь я. Если бы информация была, мне бы сказали», — отметил руководитель депутатской группы дружбы с парламентом КНДР Казбек Тайсаев.

Борьба с коронавирусом. Предварительные итоги смертельно опасного шведского эксперимента © AP, David Keyton, File

Так, проживающая в Турции Олеся Суспицина, 31-летняя уроженка Казахстана, решила отпраздновать отмену карантина у водопада и утонула.

Девушка решила провести фотосессию в живописном месте. Однако после очередного снимка она сорвалась с высоты около 35 метров. Трагедия случилась на глазах у её подруги.

Известно, что Олеся перелезла через защитное ограждение, а падение произошло после того, как она поскользнулась на траве. Тело девушки нашли в воде спасатели. Полиция признала происшествие несчастным случаем. Суспицину похоронят на родине, в Кустанае.