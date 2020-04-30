На первом месте по количеству выявленных случаев заболевания уже которую неделю находятся Соединённые Штаты — более 1 млн. Заболевание забрало жизни 61 тыс. человек, 124 тыс. смогли побороть инфекцию.
Вторую позицию занимает Испания — 236,8 тыс. случаев заражения, 24,2 тыс. погибших, 132,9 тыс. выздоровевших.
На третьем месте Италия: здесь COVID-19 был выявлен у 203,5 тыс. человек, 27,6 скончались, 71,2 тыс. выздоровели.
Сложной остается ситуация во Франции (166,5 тыс.), Великобритании (166,4 тыс.), Германии (161,5 тыс.) и Турции (117,5 тыс.)
Ситуация на Украине
По данным Минздрава, на Украине официально подтверждено 10 406 случаев заражения COVID-19. От осложнений скончался 261 пациент, 1238 выздоровели.
За последние сутки коронавирус диагностировали у 540 человек, из них 45 детей и 87 медработников.
Наибольшее количество новых случаев заболевания за сутки зафиксировали в Черновицкой (82), Тернопольской областях (71), а также в Киеве (60) и в Ровенской области (49).
В Борисполе приземлился очередной самолет из Китая с оборудованием для медработников, которые лечат больных с COVID-19. По словам замглавы Офиса президента Кирилла Тимошенко, борт доставил на Украину 400 тысяч защитных масок и 50 тысяч щитков.
Тимошенко также объяснил, как медицинские маски и костюмы, доставленные из КНР самолетом «Мрия», оказались на полках магазинов торговой сети «Эпицентр». По его словам, на борту был как гуманитарный груз, так и товар, оплаченный коммерческими структурами, — его везли в страну для продажи.
Глава Минздрава Максим Степанов призвал украинцев еще немного «потерпеть» и провести майские праздники дома, соблюдая режим самоизоляции. По его словам, снятие ограничений планируется начать уже с 11 мая, однако для этого украинцам придется не нарушать карантин в оставшиеся дни.
Власти Запорожской области усилят карантинные меры на майские праздники: в курортных зонах появятся блокпосты, проезд к прибрежным зонам Азовского моря закроют. По словам специалистов, дополнительные меры в регионе показали свою эффективность на Пасху.
Ситуация в России
В России, согласно последним данным, зафиксировано 106 498 случаев заражения коронавирусом. Заболевание забрало жизни 1073 человек, 11 619 сумели побороть инфекцию.
За последние сутки в стране прибавилось 7099 пациентов с COVID-19.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о выходе региона на плато по количеству зараженных коронавирусом — сейчас ежедневный прирост составляет 5-7%. По его мнению, рост заболеваемости на некоторое время остановится, а затем число новых случаев заражения начнет уменьшаться.
Несмотря на обнадеживающие цифры, на майские праздники в Московской области усилят полицейские патрули для контроля за соблюдением режима самоизоляции. Особенно правоохранители будут следить за тем, чтобы никто не «выходил на шашлыки».
Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко рассказал о «коварстве» коронавируса: у пациентов на фоне выздоровления могут повторно появиться симптомы. В этом случае, по его словам, важно не упустить момент и скорректировать лечение.
При этом в Минздраве отмечают, что если коронавирус протекает бессимптомно, то лечить его не нужно. Однако человек с такой формой COVID-19 обязательно должен соблюдать режим самоизоляции.
Ситуация в мире
Австралийская столичная территория (АСТ), в состав которой входит столица Австралии Канберра, стал первым регионом страны, освободившимся от коронавируса. Об этом заявляют местные власти: впервые почти за два месяца в АСТ нет активных случаев заражения COVID-19. Всего за время эпидемии в столичном регионе было зафиксировано 106 случаев заболевания коронавирусом — 103 человека выздоровели, 3 скончались.
Во Франции из-за пандемии коронавируса специалисты фиксируют рекордное падение ВВП — на 5,8% в первом квартале 2020 года. По данным экспертов, этот спад — самый мощный за весь период мониторинга ВВП Франции, ведущегося с 1949 года. Аналитики также констатировали «беспрецедентное по своим масштабам снижение на 6,1% потребления населения».
Правительство Финляндии с 14 мая возобновит работу школ и детских садов, остановленную из-за пандемии коронавируса, — по оценкам эпидемиологов, продолжать ограничения в обучении больше нет необходимости. При этом после возвращения на занятия школьникам будет необходимо соблюдать правила гигиены и держать дистанцию. Праздник «последнего звонка» было решено отменить, чтобы избежать большого скопления людей.
Масочный режим в Казахстане продлен до конца 2020 года — власти призывают «привыкать» к существованию коронавируса и научиться с ним жить. Ношение защитных масок, соблюдение дистанции и дезинфекция будут обязательны на всех предприятиях и объектах республики даже после снятия карантина.
Шведская экоактивистка Грета Тунберг пожертвовала ЮНИСЕФ (Детскому фонду ООН) $100 тысяч для защиты детей от коронавируса. По словам девушки, пандемия стала «точно таким же кризисом в отношении соблюдения прав детей, как и климатический кризис».