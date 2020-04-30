По состоянию на 12:00 четверга, 30 апреля, в мире зафиксировано более 3 млн случаев заражения коронавирусом. От осложнений, вызванных инфекцией, умерли 227,7 тыс. человек, 981,1 тыс. выздоровели. Об этом свидетельствуют данные Университета Джона Хопкинса

На первом месте по количеству выявленных случаев заболевания уже которую неделю находятся Соединённые Штаты — более 1 млн. Заболевание забрало жизни 61 тыс. человек, 124 тыс. смогли побороть инфекцию.

Вторую позицию занимает Испания — 236,8 тыс. случаев заражения, 24,2 тыс. погибших, 132,9 тыс. выздоровевших.

На третьем месте Италия: здесь COVID-19 был выявлен у 203,5 тыс. человек, 27,6 скончались, 71,2 тыс. выздоровели.

Сложной остается ситуация во Франции (166,5 тыс.), Великобритании (166,4 тыс.), Германии (161,5 тыс.) и Турции (117,5 тыс.)

Ситуация на Украине

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

За последние сутки коронавирус диагностировали у 540 человек, из них 45 детей и 87 медработников.

Наибольшее количество новых случаев заболевания за сутки зафиксировали в Черновицкой (82), Тернопольской областях (71), а также в Киеве (60) и в Ровенской области (49).

В Борисполе приземлился очередной самолет из Китая с оборудованием для медработников, которые лечат больных с COVID-19. По словам замглавы Офиса президента Кирилла Тимошенко, борт доставил на Украину 400 тысяч защитных масок и 50 тысяч щитков.

Тимошенко также объяснил, как медицинские маски и костюмы, доставленные из КНР самолетом «Мрия», оказались на полках магазинов торговой сети «Эпицентр». По его словам, на борту был как гуманитарный груз, так и товар, оплаченный коммерческими структурами, — его везли в страну для продажи.

Глава Минздрава Максим Степанов призвал украинцев еще немного «потерпеть» и провести майские праздники дома, соблюдая режим самоизоляции. По его словам, снятие ограничений планируется начать уже с 11 мая, однако для этого украинцам придется не нарушать карантин в оставшиеся дни.

Власти Запорожской области усилят карантинные меры на майские праздники: в курортных зонах появятся блокпосты, проезд к прибрежным зонам Азовского моря закроют. По словам специалистов, дополнительные меры в регионе показали свою эффективность на Пасху.

Ситуация в России

В России, согласно последним данным, зафиксировано 106 498 случаев заражения коронавирусом. Заболевание забрало жизни 1073 человек, 11 619 сумели побороть инфекцию.

Загадки коварного COVID-19. Ученые пытаются понять, почему смертельный для одних, он безвреден для других © РИА Новости, Владимир Песня | Перейти в фотобанк

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о выходе региона на плато по количеству зараженных коронавирусом — сейчас ежедневный прирост составляет 5-7%. По его мнению, рост заболеваемости на некоторое время остановится, а затем число новых случаев заражения начнет уменьшаться.

Несмотря на обнадеживающие цифры, на майские праздники в Московской области усилят полицейские патрули для контроля за соблюдением режима самоизоляции. Особенно правоохранители будут следить за тем, чтобы никто не «выходил на шашлыки».

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко рассказал о «коварстве» коронавируса: у пациентов на фоне выздоровления могут повторно появиться симптомы. В этом случае, по его словам, важно не упустить момент и скорректировать лечение.

При этом в Минздраве отмечают, что если коронавирус протекает бессимптомно, то лечить его не нужно. Однако человек с такой формой COVID-19 обязательно должен соблюдать режим самоизоляции.

Ситуация в мире

Австралийская столичная территория (АСТ), в состав которой входит столица Австралии Канберра, стал первым регионом страны, освободившимся от коронавируса. Об этом заявляют местные власти: впервые почти за два месяца в АСТ нет активных случаев заражения COVID-19. Всего за время эпидемии в столичном регионе было зафиксировано 106 случаев заболевания коронавирусом — 103 человека выздоровели, 3 скончались.

Что это такое и как это лечить. 8 тезисов о Covid-19 от доктора-вирусолога из США Кеннета Алибека © CC0, Pixabay

Правительство Финляндии с 14 мая возобновит работу школ и детских садов, остановленную из-за пандемии коронавируса, — по оценкам эпидемиологов, продолжать ограничения в обучении больше нет необходимости. При этом после возвращения на занятия школьникам будет необходимо соблюдать правила гигиены и держать дистанцию. Праздник «последнего звонка» было решено отменить, чтобы избежать большого скопления людей.

Масочный режим в Казахстане продлен до конца 2020 года — власти призывают «привыкать» к существованию коронавируса и научиться с ним жить. Ношение защитных масок, соблюдение дистанции и дезинфекция будут обязательны на всех предприятиях и объектах республики даже после снятия карантина.

Шведская экоактивистка Грета Тунберг пожертвовала ЮНИСЕФ (Детскому фонду ООН) $100 тысяч для защиты детей от коронавируса. По словам девушки, пандемия стала «точно таким же кризисом в отношении соблюдения прав детей, как и климатический кризис».