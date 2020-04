Кеннет Алибек - крупный специалист по вопросам создания биологического оружия и защиты от него. Он внимательно следит за распространением вируса, изучает его особенности, анализирует научные работы коллег. Доктор Алибек опубликовал на своей странице в Facebook подробную статью о коронавирусе

Украина.ру проанализировала статью и выделила 8 тезисов о Covid-19, известных на сегодняшний день.

Краткое содержание

1. Видны первые признаки затухания пандемии.

2. Есть вероятность возвращения инфекции в большем масштабе зимой.

3. Прогнозы алармистов о том, что умрут 20-50 миллионов человек, не оправдались.

4. Вирус имеет высокий уровень мутагенности.

5. Несмотря на то, что большинство умерших — люди старшего возраста и имеющие хронические заболевания, наблюдалось смещение в сторону появления пациентов более молодого возраста.

6. Полное излечение не гарантируется, так как описано много случаев бессимптомного вирусоносительства после перенесённой инфекции.

7. У немалого количества пациентов, перенесших среднюю и тяжелую форму инфекции, остаются последствия в виде нарушения функционирования легких.

8. Имеются случаи инсульта в результате данной инфекции, что интересно, это более типично для молодых пациентов.

1. Замедление пандемии в целом в мире

По состоянию на 28 апреля в мире инфицировано 3 130 000 человек. Из них 217 тысяч умерли, и имеется информация, что более 950 тысяч выздоровели. Ситуация по смертности среди тех, кто был помещен в клиники, показывает, что в среднем в мире 19% этих больных не удается спасти. Если рассматривать среднюю величину по количеству людей, заражающихся каждый день, видны первые признаки замедления данной пандемии.

Конечно, в настоящее время трудно прогнозировать, насколько ситуация становится более стабильной, так как в феврале-марте мы предполагали, что будет стабилизация, но, как оказалось, эта эпидемия имеет классическое развитие, то есть после первой волны заболевших мы видели вторую волну, начавшуюся во второй половине марта и поднимавшуюся весьма интенсивно до уровня 2 миллионов зараженных. Несмотря на то, что кривая роста не показывает видимых изменений, в реальности (когда анализируется логарифмическая кривая) видны первые признаки затухания.

2. В некоторых странах пик еще не пройден: Россия, Украина и Казахстан

Однако эта ситуация не является одинаковой для всех стран. Наибольшая тенденция к затуханию — среди стран с наибольшим количеством инфицированных: в Испании, Италии, Франции, и несколько других странах, включая США. Хотя правильнее было бы сказать, что США вышли на плато по количеству зараженных и имеются дни, когда это количество составляет 30 и более тысяч, а в другие немногим более 20 тысяч.

У нас в США на сегодняшний день более 1 миллиона инфицированных, около 60 тысяч умерших, то есть одна треть зараженных и умерших приходятся на США. В то же время, если считать количество зараженных на 1 миллион населения страны, США находится примерно на 10 месте после Испании и Италии и других европейских стран.

В России эта величина составляет немногим более 600 зараженных на миллион населения, в Украине — 215, а в Казахстане — 161.

Нельзя исключать, что эти три страны еще не вышли на положительную динамику, но хочется надеяться, что, как мы и предполагали, апрель будет началом затухания, а в мае мы будем видеть явную динамику снижения числа случаев инфицирования.

3. Ученые зафиксировали новые данные о поведении вируса

В течение того времени, пока мы наблюдали за развитием пандемии, мы видели достаточно много изменений, как например, если вначале считалось, что инкубационный период составляет до 14 дней, сейчас есть данные, что он может продолжаться 19, а в некоторых случаях даже больше 25 дней. К счастью, таких случаев относительно немного.

Как мы уже раньше говорили, среднее значение инкубационного периода сейчас составляет примерно 3 дня. Если вначале считалось, что летальность при этой инфекции составляет 3,4%, по данным ВОЗ, то сейчас, как временный показатель, эта величина находится на уровне 3%. Однако, как мы говорили, окончательная величина может быть рассчитана после прохождения всех пиков.

4. Больше всего умирали от вируса пожилые люди, но высок процент смертности и среди молодых

Максимальный процент умерших (около 50%) составляют люди в возрасте старше 75 лет, 25% — люди в возрасте 45-64 лет, и в возрасте 18-44 составляют 4,5%, в возрасте до 17 эта величина меньше 1%. Хотя необходимо отметить, что это данные лишь по Нью-Йорку. Соотношение между мужчинами и женщинами составляет примерно 6 к 4.

Значительно количество умерших — это люди, имеющие хронические заболевания, которые включают сердечно-сосудистые заболевания, ХОБЛ, диабет, гипертонию и онкологические заболевания.

5. Вакцины в ближайшее несколько лет не будет

В настоящее время около 35 компаний работают над разработкой вакцин или клиническими испытаниями прототипов вакцин. Однако есть несколько факторов, которые указывают на то, что маловероятно, что вакцина будет представлена в ближайшее время:

— Обычно на разработку вакцины уходит от восьми до десяти лет;

— Вакцина для SARS-CoV (2002-2004) еще не разработана (либо недостаточная эффективность, либо неудовлетворительные результаты по исследованиям на безопасность);

— Было показано, что антитело-зависимое усиление является характеристикой SARS-CoV-2. В случае коронавирусов животных вакцины часто приводили к более тяжелому течению и гибели вакцинированных животных по сравнению с невакцинированными;

— Высокая частота мутаций SARS-CoV-2.

6. Большинство ученых уверены в природном возникновении вируса Covid-19

В большом количестве научных публикаций ученых из многих стран указывается, что признаков искусственной мутации у вируса не имеется.

7. Вирус быстро и часто мутирует — значит, появятся новые коронавирусы

В недавнем исследовании было показано, что вирус имеет очень высокую частоту мутаций с примерно 30 различными штаммами к настоящему времени (к 23 апреля 2020 г.) Большой РНК-геном коронавирусов обеспечивает дополнительную пластичность в модификации генома мутациями и рекомбинациями, тем самым увеличивая вероятность внутривидовой изменчивости, межвидового изменения «хозяина» или носителя и появления новых коронавирусов при оптимальных для этого условиях.

8. Чем лечиться? Список испытываемых препаратов

По данным NIH, в настоящее время в Соединенных Штатах проводится 795 клинических испытаний для проверки предлагаемой профилактики и схем лечения.

Ремдесевир

Внутривенное лекарственное средство с широкой противовирусной активностью, которое ингибирует репликацию вируса посредством преждевременного прекращения транскрипции РНК и обладает активностью in vitro против SARS-CoV-2 и активностью in vitro и in vivo против родственных бета-коронавирусов.

Гидроксихлорохин и хлорохин

Пероральные препараты, которые использовались для лечения малярии и некоторых воспалительных состояний. Несмотря на то, что он был предложен в качестве высокоэффективного препарата против COVID-19, недавнее исследование показало, что у пациентов, которым вводили его, уровень смертности выше в связи с повышенным риском осложнений в сердечно-сосудистой системе (данные на 21 апреля 2020 г.)

Фавипиравир

Пероральный противогриппозный препарат, который показал хорошую эффективность в китайском исследовании. Ингибирует репликацию вирусного генома посредством конкуренции с пуриновыми нуклеозидами. Пациенты, принимающие фавипиравир, быстрее избавляются от лихорадки и кашля, но в то же время большему количеству пациентов, принимающих этот препарат, требуется искусственная вентиляция легких, чем пациентам, получающим другое лечение.

Лопинавир и ритонавир

Анти-ВИЧ препараты. Лопинавир является ингибитором протеазы, который, как было показано в лабораторных тестах и тестах на животных, оказывает действие против коронавируса ближневосточного респираторного синдрома, или MERS. Ритонавир действует, чтобы увеличить доступность первого лекарства в организме. Тем не менее, в клиническом исследовании результаты пациентов, принимающих эти препараты, не отличались от других пациентов.

Терапия специфическими иммуноглобулинами

В настоящее время существует более 500 типов антител, полученных из восстановленной сыворотки пациентов. В израильском исследовании (33 пациента) было показано, что 100% пациентов, получавших плазму с антителами против SARS-CoV-2, выздоровели. Это лечение, однако, требует многочисленных доноров крови.

Кеннет Алибек известен как один из крупнейших в мире специалистов в области защиты от биологического оружия.

В 1975 году он окончил военный факультет Томского медицинского института по специальности «Инфекционные заболевания и эпидемиология» и пришёл на работу в Главное управление «Биопрепарат» при Совете Министров СССР. Эта организация занималась вопросами создания бактериологического оружия и способами защиты от него.

С 1988 по 1992 год Алибек занимал должность первого заместителя начальника «Биопрепарата», имел воинское звание полковника Советской Армии.

В 1992 году он эмигрировал в США, стал профессором и руководителем Национального центра биологической безопасности США при Университете Джорджа Мейсона. Написал несколько книг на эту тему.

В 1994-м Конгресс США наградил его медалью Беркли «за выдающийся вклад в дело борьбы за мир».

Сейчас Кеннет Алибек вновь занимается научной работой в США — в компании Locus Fermentation Solutions.