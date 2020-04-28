Апология убийц. На Украине оправдывают Волынскую резню

Массовый геноцид мирного польского населения, а именно так Сейм Польши определил в 2016 году Волынскую резню 1943 года, украинские националисты трактуют по-своему

По их мнению, в 1942-1944 годах как раз украинцы защищались от геноцида со стороны Армии Крайовой, а затем в 1947 году еще один геноцид учинила Польская народная республика, устроив депортацию украинского населения.

Основную активность на этом поле проявляет партия «Свобода», в нулевые годы активно искавшая себе позиционирование и электорат. В 2004 году партия Олега Тягнибока отказалась от радикального имиджа и названия Социал-национальной партии Украины (СНПУ), распустила свое военизированное крыло «Патриот Украины» (чей бесхозный бренд затем подхватил в Харькове Андрей Билецкий), но в избирательный блок «Наша Украина» Виктора Ющенко «Свободу» в итоге не взяли из-за излишней скандальности.

Два провала подряд на парламентских выборах 2006 и 2007 годов показали, что для умеренного электората «Свобода» выглядит слишком экстремистской, а для радикалов — наоборот, слишком «соглашательской с властью» и «беззубой».

В итоге была найдена формула «защиты украинцев», предусматривавшая агрессивный — на словах и на деле — правый популизм и борьбу с «врагами Украины», среди которых наряду с Московским патриархатом, Россией, олигархами, израильскими туристами-хасидами в Умани и национальными меньшинствами в целом (например, с венграми в Закарпатской области) достаточно прогнозируемо оказались и «польские шовинисты-империалисты». А одной из целевых «защищаемых» аудиторий, за чьи голоса можно было побороться, — потомки депортированных с Западной Украины.

На ХХ партийном съезде «Свободы», прошедшем в Киеве 24 мая 2009 года, была принята расширенная версия «Программы защиты украинцев», в предыдущей версии 2004 года представлявшая собой краткий набор общих фраз. В новой программе появился пункт: «Предоставить украинцам Кубани, Холмщины, Надсянья, Подляшья, Лемковщины, что насильственно выселены с родных земель, статус депортированных со всеми социальными гарантиями».

Этот же пункт в декабре 2009 года вошел в программу Олега Тягнибока на президентских выборах.

С 2009 года региональные отделения «Свободы» начали проводить мероприятия, посвященные памяти депортации украинцев из Польши. Вот, например, сообщение луганского издания «Параллель медиа» от 5 октября 2009 года: «Как сообщили «Параллель-медиа» в пресс-службе Луганской областной организации ВО «Свобода», 2-3 октября делегация «Свободы» по приглашению лемковского общества «Ватра», приняла участие в ежегодном фестивале лемковской культуры «Тропинками Лемковщины», который проходит в селе Победном Лутугинского района Луганской области. На праздник лемковской культуры были приглашенны гости из Польши, Германии, Канады и других стран. Среди почетных гостей был председатель Всемирной организации лемковских объединений Владимир Рапецкий…

После молитвы по всем погибшим во время депортации и выселения лемков, были возложены цветы к памятнику депортированным… В настоящий момент на Луганщине проживает около 20 тыс. потомков депортированных лемков. Луганская «Свобода» рассматривает момент братских отношений с лемковским обществом, как один из приоритетных в деятельности областной организации. Так в прошлом году средствами Луганской «Свободы» была издана книга, посвященная депортации лемков на Донбасс «Висла» течет на Донбасс».

5 февраля 2010 года активисты «Свобода» пикетировали польское посольство в Киеве в связи с осуждением польским президентом героизации Степана Бандеры и ОУН-УПА* на Украине. После того как в посольство было передано обращение партии, осуждавшее «польских шовинистов», националисты, перед которыми выступили с мегафоном лидер партии Олег Тягнибок и его заместитель Андрей Мохник, устроили массовую публичную акцию у посольства.

Помимо плакатов с апологией ОУН-УПА* «свободовцы» держали баннеры с обвинениями Польши в геноциде украинцев («Польша, покайся», «Армия Крайова — помощница Сталина в войне против украинцев», «Операция «Висла» — геноцид против украинцев») и с территориальными претензиями к стране-соседке («Поляки! Верните лемкам их Родину!»), а также скандировали «Подляшье и Холмщина — это земли Украины!» и «Армия Крайова — оккупанты».

Вслед за этим киевское отделение «Свободы» пыталось добиться запрета документальной выставки «Волынска резня: польские и еврейские жертвы ОУН-УПА» как «украинофобской». Когда же выставка все-таки открылась 8 апреля 2010 года в Украинском доме, «свободовцы» пикетировали ее и попытались сорвать, в итоге прибывшая милиция задержала 15 националистов.

После того как на выборах в Верховную Раду 28 октября 2012 года «Свобода» набрала 10,44% голосов (на предыдущих в 2007 году — только 0,76%) и получила контроль над областными советами целого ряда западноукраинских областей, ее деятельность на ниве антипольской борьбы стала еще более вызывающей.

Накануне рассмотрения Сенатом (верхняя палата парламента Польши) 20 июня 2013 года заявления о признании Волынской резни 1943 года «этническими чистками с признаком геноцида» фракция «Свободы» в городском совете Львова направила обращение в адрес парламента страны-соседки, в котором ответственность за кровавые события на Волыни перекладывалась на поляков: «Основной причиной украинско-польского конфликта было то, что панская Польша в межвоенный период [19]20 — 40 годов переселяла на западноукраинские земли польских колонистов-крестьян из западной части Польши… Основным их заданием, кроме колонизации наших земель, была полонизация украинцев. Но автохтонное украинское население, которое проживало на этой земле много веков, создало сильную национальную культуру, которую не так легко было искоренить. Польские колонизаторы должны были выполнять задачи польского правительства, поэтому всеми возможными способами провоцировали украинских крестьян к конфликтам, после которых польская государственная машина — полиция и армия — осуществляли «чистки» национально сознательных украинцев вплоть до так называемой «зачистки», то есть сжигания украинских сел и изгнания украинцев с их земель».

И далее: «Не сумев осуществить полную полонизацию украинского населения, с развертыванием в 1941 году немецко-советской войны, польское подполье находит нового-старого союзника для борьбы с украинцами — Советский Союз. Образованные общие вооруженные отряды двух оккупантов начинают активные нападения на украинские села… С 1944 года на Волыни начала действовать 27-я дивизия АК (Армии Крайовой. — Авт.), которая безжалостно проводила этническую «чистку» украинского населения. Эта война была прямым вызовом существованию украинской нации на Подляшье, Холмщине, Надсянье, Лемковщине, Волыни и Галичине. Подтверждением этого является польско-русский сговор о депортации в послевоенный период, когда принудительно со своих земель было выселено более полумиллиона украинцев».

В конце обращения поляки, напоминающие украинским националистам о Волынской резне, объявлялись «польскими шовинистами», а сама Польша — «заложницей своей политики полонизации и колонизации наших этнических территорий».

После того как 12 июля 2013 года Сейм (нижняя палата парламента Польши) принял во втором чтении постановление о признании Волынской резни «этническими чистками с признаком геноцида» и осуждении ОУН и УПА как преступных организаций, 19 июля 2013 года «Свобода» заявила о подготовке её депутатами (одним из которых был посетивший тремя месяцами ранее марш с чествованием гайдамацкого антипольского восстания 1768 года в Умани Юрий Сиротюк) в Верховной Раде законопроекта «О чествовании памяти жертв депортаций и этнических чисток с признаками геноцида (к 70-й годовщине начала депортаций украинцев Польской народной республикой 1944 — 1951 годов)».

«Принудительное выселение 700 тыс. украинцев с их этнических земель в составе Польской народной республики 1944 — 1951 годов было одной из самых трагических страниц в новейшей истории Украины, — заявил журналистам один из авторов законопроекта, депутат Олег Панькевич. — Целенаправленная политика польского государства и деятельность польских шовинистических организаций привели к разрушению исторических и культурных ценностей Лемковщины, Холмщины, Подляшья, Надсянья, поставили под угрозу уничтожения целые этнографические группы украинского народа. Украинское, польское общество и мировое сообщество должны осудить эти преступления».

Внесённый 24 июля 2013 году на рассмотрение Верховной рады законопроект «Свободы» предусматривал: «В трехмесячный срок со дня принятия этого постановления подготовить законопроект о статусе депортированных украинцев, которые были принудительно выселены из этнических украинских земель, которые находились в составе Польской народной республики, — Лемковщины, Западной Бойковщины, Надсянья, Холмщины, Подляшья, а также с территорий прежних Дрогобычской и Львовской областей в 1944 — 1946 и 1951 годах.

В месячный срок со дня принятия этого постановления образовать организационный комитет по подготовке и проведению мероприятий по ежегодному чествованию памяти о депортациях и этнических чистках с признаками геноцида, осуществленных Польской народной республикой в 1944-1951 годах, включив в его состав представителей центральных и местных органов исполнительной власти, местного самоуправления, научных работников, представителей общественных организаций.

Обеспечить установление в Киеве Мемориала памяти украинцев, которые погибли во время депортаций и этнических чисток, совершенных Польской народной республикой в 1944-1951 годах. Способствовать установлению во Львове, Одессе, Донецке, Херсоне и Николаеве памятников украинцам, депортированным Польской народной республикой в 1944-1951 годов. Организовать в Киеве научную конференцию к 70-й годовщине от начала депортаций и этнических чисток с признаками геноцида, осуществленных Польской народной республикой. Материалы конференции выдать украинским, польским и английским языками и распространить в библиотеках Украины и мира».

Ряд положений законопроекта предусматривал действия и на территории Польши: «Провести переговоры с Республикой Польша относительно установления памятника украинским узникам и жертвам операции «Висла» на месте концлагеря Явожно. Провести переговоры с Республикой Польша относительно установления в Варшаве памятника украинцам, насильственно переселенным из своих этнических земель… Активизировать переговоры с Республикой Польша относительно установления в Польше памятных знаков в населенных пунктах, из которых были принудительно выселены украинцы. Принимать меры относительно предоставления возможности депортированным и их потомкам упрощенного получения виз для въезда на территорию Республики Польша с целью посещения прежних мест жительства, могил родных и тому подобное».

Этот законопроект так и не был принят Верховной Радой (его предварительное прохождение по комитетам затянулось до осени 2013 года, а до слушаний он дошел лишь в феврале 2014 года, в разгар боев на Евромайдане, когда всем было уже не до этого законопроекта). Но инициативы «Свободы» по поводу «жертв польских депортаций и этнических чисток» широко освещались в СМИ, подогревая антипольские настроения.

Не остались в стороне и «свободовцы» собственно в Волынской области. 14 июля 2013 года Луцк посетил президент Польши Бронислав Коморовский, принявший участие в мероприятиях по поводу 70-летия годовщины Волынской резни.

А уже 15 июля 2013 года Волынский областной совет 64 голосами от 65 присутствовавших депутатов принял заявление: «Мы осуждаем принятую Сенатом и Сеймом Республики Польша антиукраинскую, шовинистическую резолюцию по поводу событий 1943 года на Волыни. Назвав действия украинцев, которые вели борьбу на своей этнической территории за собственную независимость против разных оккупантов, «этническими чистками с признаками геноцида», поляки поставили под сомнение основополагающее право каждого народа на самоопределение.

Сознательно игнорируя историческую правду, массовые этнические чистки, которые устраивались польскими вооруженными формированиями на территории Волыни, Холмщины, Надсянья, Подляшья… Отдельные польские политики… «забыли» о сотнях тысяч украинский, уничтоженных солдатами Армии Крайовой на их исторической родине — украинских этнических землях Волыни, Холмщины, Подляшья, Лемковщины, Надсянья».

По версии депутатов областного совета, Волынская резня если и проводилась, то поляками против украинцев: «Как свидетельствуют исторические факты, война 1942-1944 годов была решена по инициативе именно польской стороны, которая не хотела признавать украинском права быть хозяевами в собственном доме. И только всенародное сопротивление польским оккупантам позволил Волыни избежать трагической судьбы Холмщины, Подляшья, Лемковщины и Надсянья, где украинцы были уничтожены и изгнаны из своих этнических земель. Благодаря активным действиям воинов УПА удалось защитить от сжигания польскими военными отрядами сотен волынских сел, а Волынь избежали участи украинцев, которые стали жертвами операции «Висла».

Далее депутаты Волынского областного совета напомнили про операцию «Висла», проведённую в апреле-июле 1947 года на западноукраинских землях, вошедших после Второй мировой войны в состав Польской народной республики: «Польша до сих пор не дала адекватной оценки и операции по принудительному переселению украинцев «Висла», когда украинцы были депортированы из своих исторических территорий… Не содержится в ней и осуждения депортации украинский в рамках операции «Висла» для искусственного изменения этнического состава определенных территорий, организованной официальной властью Польши».

Таким образом, в заявлении агрессором и автором геноцида выставлялась польская сторона, а бойцы УПА объявлялись борцами с польской оккупацией, спасавшими мирных украинцев от геноцида.

«Национально-освободительная борьба украинского народа за создание своей независимой державы на своих этнических землях никоим образом не могла быть геноцидом», — говорилось в заявлении Волынского областного совета.

И также выдвигались требования к Польше, аналогичные тем, которые затем были выдвинуты в более широком масштабе «Свободой» в Верховной Раде: «Мы, волыняне, обращаемся к президентам Польши и Украины с просьбой открыть памятник украинцам в селе Сагринь Люблинского воеводства…»

С 2014 года градус антипольских инициатив «Свободы» поутих, благо партия нашла себе нового приоритетного врага в лице России и «сепаратистов» в разных регионах страны. Но об «исконном враге на западе» в партии Олега Тягнибока также никто не забывает.

* Организации запрещены Верховным судом РФ