Возвращение Михаила Саакашвили в украинскую политику обещает новые скандалы и конфликты в элитах, за год после избрания президентом Зеленскому удаётся удерживать высокий рейтинг, а разгорающееся противостояние США и Китая может ударить и по Украине

Политические эксперты прокомментировали для издания Украина.ру главные события недели.

Саакашвили возвращается

Самой громкой политической темой недели стало вероятное возвращение в большую украинскую политику Михаила Саакашвили. Президент Владимир Зеленский позвал его на пост вице-премьер-министра по реформам. Теперь слово за Верховной Радой: депутаты должны утвердить скандального политика на новом для него посту.

Однако могут и не утвердить. В свой прошлый «заход» в украинскую политику, продлившийся с февраля 2015 по февраль 2018 года, Саакашвили успел рассориться со многими влиятельными людьми в стране. Косвенно неуверенность властей в кандидатуре Саакашвили показало то, что Рада могла рассматривать назначение политика уже в пятницу, 24 апреля. Но депутаты решили отложить вопрос на следующую неделю. Сейчас, как сообщается, идут переговоры и консультации.

Мина замедленного действия. Зачем Зеленский позвал Саакашвили в правительство © Facebook, Mikheil Saakashvili | Facebook, Mikheil Saakashvili | Перейти в фотобанк

Примечательно, что в 2015-16 годах Саакашвили называли «тараном» Порошенко против премьера Яценюка, которого президент хотел сместить с поста. В конечном итоге это удалось, а рейтинг Яценюка достиг уровня статистической погрешности — не более 1% поддержки украинцев.

Контакт с МВФ и «анти-Аваков»

Назначение Саакашвили, возможно, диктуется жалобами Зеленского на то, что в стране не хватает профессиональных кадров, говорит руководитель аналитического Центра «Третий сектор» Андрей Золотарёв. Однако если руководствоваться не политическими пристрастиями, а профессионализмом, есть (врач-кардиохирург) Борис Тодуров как медик, есть Андрей Портнов как юрист, напомнил политолог. Профессионалы есть.

В случае с Саакашвили он видит несколько моментов. Первый: Зеленскому нужно показывать себя реформатором, но в нынешних сложных экономических условиях все реформы сведутся к тому, что еще сократить и «порезать».

Второй момент: Саакашвили как возможный противовес Арсену Авакову. Но это не так просто, подчёркивает Золотарёв, «учитывая, что в руках у Авакова самое большое силовое ведомство, почти 300 тысяч человек под началом. Плюс еще уличный ресурс в виде парамилитарных формирований, таких как "Нацкорпус". Терпеть Арсен Борисович уж точно не будет».

«Третий момент — это наладить коммуникацию с Западом, минуя так называемых «соросят», которые монополизировали это направление. Учитывая. Что Украине критически необходимо сотрудничество с МВФ, я имею в виду деньги от МВФ. Все прекрасно понимают, к чему привело это сотрудничество, но деньги нужны сейчас, потому что дефолт. В коммуникации с Западом Саакашвили мог бы помочь. Хотя человек, находящийся в международном розыске, выглядит контроверсийно», — рассказал политолог.

«Энерджайзер» для Зеленского. Эксперты о возвращении Саакашвили © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

«В целом я считаю, что это ошибка Владимира Зеленского. Учитывая, что Саакашвили — человек конфликтный, съест сначала Шмыгаля, а дальше выйдет на самого Зеленского.

Это может произойти от полугода до года. Это назначение, по сути, может оказаться бомбой замедленного действия под всей системой власти на Украине», — сообщил эксперт.

«Михо — как неуправляемый реактивный снаряд»

В этом назначении скорее больше минусов, чем плюсов, считает замдиректора Института анализа и менеджмента политики Кирилл Молчанов. Он также допускает, что Зеленский руководствовался логикой, что ему нужен политический тяжеловес против Авакова и Коломойского в исполнительной власти.

«С другой стороны, Саакашвили все-таки имеет хорошие связи с западными кредиторами, в частности, с МВФ, и с демократической партией Соединенных Штатов. Поэтому я не исключаю, что назначение — для МВФ, для того чтобы Саакашвили имитировал вот этот курс реформ, которые навязывают Украине извне, для того, чтобы получать транши и кредиты», — сообщил политолог.

Правительство Алексея Гончарука ушло, и вместе с ним ушли значимые люди, которые представляли собой условный прозападный курс. Об этом сказал политический эксперт Руслан Бизяев.

Сарган объяснила, как украинский закон не позволит назначить Саакашвили вице-премьером © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Но дело в том, что сам Михо — как неуправляемый реактивный снаряд. Выпустить его можно, а вот куда он прилетит? И вся его деятельность на посту губернатора Одесской области — тому подтверждение. Поэтому что из этого получится, сказать пока тяжело. Я скорее пессимист в этом вопросе», — заявил Бизяев.

«Зеленский всё еще нравится украинцам»

На неделе исполнился год, как Владимир Зеленский разгромил Петра Порошенко во втором туре президентских выборов. Зеленского поддержали больше 73%.

Первый президент Украины Леонид Кравчук накануне заявил, что поставил бы Зеленскому «четвёрку» по пятибалльной шкале за прошедший год. А команде президента — оценку пониже.

Самое большое достижение Зеленского — то, что на Украине до марта месяца ничего катастрофического не случилось, отмечает Андрей Золотарёв. Удача от Зеленского стала отворачиваться с марта в связи с эпидемией коронавируса и с остановкой экономики.

«[Украинцам] Зеленский пока нравится. Почему? Во-первых, он разорвал традиционный шаблон украинской политики, то есть он не выглядит как небожитель или барин — как Порошенко. Это импонирует.

Другой момент: он начал делать то, о чем другие только говорили. Оказывается, можно снять депутатскую неприкосновенность. Оказывается, можно уволить министра через три недели, если он не справляется. Можно и Кабмин отправить быстро в отставку после скандальных историй с их зарплатами, можно уволить генерального прокурора, не дожидаясь звонка из Вашингтона, принять закон об импичменте», — перечислил политолог.

Также Зеленский перезагрузил «Нормандский процесс», немного улучшился диалог по гуманитарным вопросам, продолжил Золотарёв. Но Зеленский так и не принёс мира, не было наказания коррупционеров, не понизили тарифы ЖКХ.

Без пророка в своем отечестве. Зеленскому-президенту — год © REUTERS, AP/Stringer

«Год упущенных шансов»

Зеленский успешен прежде всего тем, что рейтинг у него высокий — он всё равно на первом месте среди всех политиков с большим отрывом. Об этом говорит Кирилл Молчанов. Хотя рейтинг президента просел с 78% в сентябре до 46% в апреле.

«С другой стороны, это и год упущенных шансов, потому что окно возможностей, которое было у Зеленского с его кредитом доверия граждан, уже закрылось», — уверен политолог.

На сегодняшний день любые сложные судьбоносные решения в парламенте уже необходимо принимать с привлечением голосов других фракций, и за это нужно будет как-то расплачиваться. Плюс к этому произошла смена правительства, что тоже говорит о политическом кризисе.

«Есть и невыполнение ключевых обещаний — ни по вопросам мира, ни по вопросам бедности. В определенной степени можно будет списать это на коронавирус, но это в краткосрочной перспективе. А уже осенью ситуация может обостриться для Зеленского», — допускает Молчанов.

Плюс мы видим абсолютно провальную кадровую политику, продолжил политолог: на своём рейтинге Зеленский привёл к власти людей некомпетентных, из которых многие со «скелетами в шкафу».

«И самое ключевое: мы так и не увидели в политике Зеленского его стиля, он его так и не сформировал за этот год. Во многом это просто инерционное продолжение движения по накатанной колее Порошенко, и всё», — заявил эксперт.

«У Зеленского есть месяца три»

Для Украины это был год ожиданий, говорит Руслан Бизяев: ожиданий перемен. Настала эпоха перемирия, то есть острые идеологические конфликты отошли на второй план. В то же время ни экономическая, ни политическая модель не претерпели глобальных изменений.

«Год еще не прошел»: Зеленский рассказал, когда закончится война в Донбассе © president.gov.ua

В целом, по его словам, у Зеленского есть месяца три, чтобы переломить ситуацию в свою сторону. Или ситуация переломит его.

«Куда качнётся этот маятник, сказать пока тяжело. Но лето будет однозначно жаркое», — спрогнозировал Бизяев.

«Украина будет путаться под ногами у Трампа»

Между США и Китаем разгорелась информационная война вокруг возможного искусственного создания коронавируса. Президент США Дональд Трамп заявил о намерении провести расследование о происхождении коронавируса COVID-19. А посол Китая в России Чжан Ханьхуэй заявил, что новый коронавирус появился не в Ухане, а был завезен в город извне.

Затронет ли разгорающийся кризис Украину?

Андрей Золотарёв отметил: в ситуации, когда американцы признали наличие бактериологических лабораторий на Украине, известно, кто громче всех кричит «держи вора!».

По словам эксперта, у Трампа — весьма неприятная ситуация в связи с выборами. Обычно если у президента в последний год перед выборами случался серьезный кризис, это било по его шансам.

«Трампу важно показать себя с сильных позиций. Украина здесь будет путаться под ногами. То есть Украина не является субъектом международной политики. Она лишь инструмент в геополитике, в данном случае тех же Соединенных Штатов», — заявил политолог.

«Абсолютно уникальная ситуация». Эксперты о появлении коронавируса и его последствиях © Министерство обороны РФ | Министерство обороны РФ | Перейти в фотобанк

«Главное, что Штаты будут противиться китайским инвестициям в Украину.

История той же приватизации завода «Мотор Сич», который не дали приватизировать китайцам… Возможно, не дадут вкладывать средства в рынок земли, в логистические хабы, в порты», — сказал эксперт, отметив, что американское лобби «просто будет выпихивать китайский бизнес из Украины, что в целом для Украины плохо».

Трудный выбор для Зеленского

По большому счету сейчас Трамп пока не готов к глобальному противостоянию с Китаем, уверен Руслан Бизяев. Его ключевой задачей будет, если он повторно выиграет президентские выборы, всё-таки Европейский Союз. А вот после того, как он решит проблему с ЕС, может заниматься Китаем.

«Сейчас это пока громкие заявления, потому что у китайцев тоже есть свои аргументы относительно уханьской катастрофы. Заметьте, что Трамп называет вирус не китайским, а уханьским. Это разные вещи. Поэтому пока острой формы конфликта я не прогнозирую», — заявил Бизяев.

Что касается Украины, то эта ситуация на ней никак не отразится. Скорее отразится предвыборная кампания в США, говорит политолог: Джо Байден - основной кандидат от Демократической партии, поэтому будут копать его «украинский кейс», то, что нужно Трампу.

«Здесь, конечно, встанет выбор, который встал в прошлом году во время знаменитого стенограмм-гейта: быть с Трампом или с его оппонентами. Мне кажется, что Зеленский склонится в сторону Трампа, но это моё субъективное мнение», — сообщил эксперт.