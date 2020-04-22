Противолодочный зигзаг – манёвр, применяемый капитанами, чтобы уклониться от торпедной атаки. Представляет собой регулярные повороты вправо-влево от основного курса. Политические манёвры Игоря Коломойского во многом напоминают противолодочный зигзаг, за исключением одного момента – основного политического курса у него нет вообще

Напомним развитие событий.

В 2013 году Коломойский присоединился к «олигархическому консенсусу», который решил «поставить на место» Виктора Януковича. Причина состояла в том, что Янукович, подобно Паниковскому, нарушил конвенцию — условием его президентства было то, что он, подобно Кучме, будет «главноразводящим» и воздержится от создания своей бизнес-империи.

Условия, на которых Коломойский присоединился к этому комплоту, и роль, которую он играл в Евромайдане, останутся навсегда покрытыми мраком неизвестной тайны. Но можно с уверенностью сказать, что его роль была немалой в силу тесных связей с политиками, ставшими лицом Майдана и опытом 2004 года.

К концу 2013 года Евромайдан закончился победой — Янукович пошёл на уступки «консенсусу». Но было уже поздно — ситуация вышла из-под контроля, к кампании присоединились американцы (вообще они планировали Майдан на президентские выборы 2015 года, но тут такое дело…).

На этом этапе «олигархический консенсус» распался. Тому же Ахметову, насколько можно понять, руководители Майдана ну вот совершенно не нравились, и он не знал, как и о чём с ними договариваться.

А вот Коломойский с радостью окунулся в этот омут «гидности», ожидая, что после победы Майдана он окажется на особом положении и сможет кое-что «отжать» у своих конкурентов.

Эти надежды заиграли особенно ярко после начала АТО. Ахметов совершил стратегическую ошибку, попытавшись торговаться с Киевом с позиции силы и поддержав создание ДНР. Уже в процессе стало понятно, что он столкнулся с конченными отморозками, договариваться с которыми невозможно в принципе. Тут свежеиспечённый глава днепропетровской администрации и создатель добробатов Коломойский развернулся… И свернулся опять.

Во второй половине 2014 года Игорь Валерьевич внезапно понял, что его план «отжать за 60 секунд» провалился. Коллеги-олигархи объединиться против него не смогли, но он недооценил Петра Порошенко, и, главное, в игру вмешались внешние игроки.

В результате, например, простой отжим активов Ахметова на Донбассе перерос в полномасштабную войну, причем, как оказалось, армия подчиняется вовсе не генералиссимусу Корбану, а каким-то пошлым генералам и верховному кондитеру.

Тогда хитрый Беня решил резко поменять вектор. Ничего ж личного — просто бизнес. Его план включал: 1) прямые переговоры с ЛДНР; 2) прекращение конфликта с Россией; 3) федерализация.

Последний пункт, конечно, в той форме, которая реально мыслима в стране, где федерация никому не нужна, — «Приват» подгребает под себя с десяток самых вкусных областей и выбивает для них какие-то особые права под предлогом «глубокой децентрализации», что бы это ни значило. А остальные пусть сами гребутся — с Киевом или без.

Несмотря на то что резоны Бени были прозрачны и транспарентны, поддержки в Кремле он не получил. Ростислав Ищенко полагает, что российское руководство сочло днепропетровского олигарха недоговороспособным ещё во времена борьбы за Кременчугский НПЗ. Скорее всего он прав.

Чем дело кончилось, мы знаем — бесславной отставкой по звонку из американского посольства и бегством за рубеж. Причём там он тоже проштрафился — во всяком случае давление на Украину в связи с судьбой «Приватбанка» вряд ли связано с тем, что финансовые аппетиты Коломойского могут дестабилизировать финансовую систему Украины. По слухам, к концу 2018 года Игоря Валерьевича даже из Израиля начали просить. Хотя Израиль своих не выдаёт.

Естественным образом Коломойский активно принял участие в избирательной кампании 2019 года. Более того, он был непосредственным творцом её конфигурации (не такой уж частный случай).

По состоянию на начало осени 2018 года ситуация складывалась довольно очевидная — в президентских выборах должны были участвовать Порошенко и Тимошенко, причём соотношение силы было явно в пользу последней (если, конечно, проводить выборы). Но был и фактор неопределённости в лице Святослава Вакарчука, который вклинивался в число лидеров и мог существенно повлиять на исход кампании. Чтобы этот фактор обнулить, Коломойский предложил участие в избирательной кампании Зеленскому — он должен был срезать голоса Вакарчука и расчистить Тимошенко дорогу к победе.

Кстати, на новый 2018 год, принадлежащий Коломойскому канал «1+1» пустил перед выступлением президента шуточный ролик, в котором популярный певец Олег Винник находит в лесу пустующую трибуну и пытается обратиться с неё к нации, но его заметает полиция. Потом эта реприза была использована при выдвижении Зеленского. Только без полиции.

На практике, впрочем, ни Вакарчук, ни Зеленский участвовать в выборах вовсе не стремились. Зеленского удалось уговорить принять в них участие только путём шантажа — в обмен на обещание вернуть долги «1+1» «Кварталу 95» (кстати, судьба этого долга так и неизвестна, но, по слухам, Зеленский окончил кампанию с прибылью). Значительную часть финансирования кампании взял на себя Коломойский.

Чем всё кончилось вы знаете — Зеленский неожиданно для всех одержал сокрушительную победу. Для Порошенко это был «слом шаблона» (он и сейчас не может понять, как нация отдала предпочтение не ему, а другому клоуну), для Тимошенко это была катастрофа.

Самое интересное, что Коломойский от победы Зеленского почти ничего не получил — и новый президент, и глава его офиса по сути были от него независимы, а западные партнёры настаивали на том, чтобы украинская власть поменьше сотрудничала с днепропетровским олигархом. Судя по всему, президента и Коломойского связывают какие-то обязательства, но выполняются они в минимальной конфигурации.

Уже на момент парламентской избирательной кампании стало очевидно, что влияние на власть Коломойского заметно меньше, чем Пинчука (отношения между двумя богатейшими людьми «не первого, но и не второго города Украины» довольно сложные). Коломойский попытался распределить свои силы, вложившись в неудачную кампанию партии «Доверяй делам» (на выборы шла в составе «Оппозиционного блока», представлявшего «ахметовскую» часть пострегиональной оппозиции).

Тесное сотрудничество Коломойского с региональными элитами Юго-Востока означало поворот в сторону программы второй половины 2014 года. Окончательно переход на эту сторону был зафиксирован в ноябре 2019 года, когда Коломойский выступил с инициативой примирения с Россией.

Тут надо отметить, что Зеленский, так или иначе, и в вопросах отношений с Россией, и в вопросах децентрализации следует путём Порошенко. Таким образом, Коломойский сейчас является его «идеологическим оппонентом», а сам он — чуть ли не лидер «пророссийской оппозиции» (правда, не имеющий поддержки Москвы, а потому безблагодатный самозванец).

Причины столь сложных политико-идеологических манёвров Игоря Валерьевича в общем-то очевидны. Его политический курс определяется интересами его бизнеса. Если он видит перспективы, он поддерживает власть. Если не видит — поддерживает оппозицию.

Президент Зеленский хочет дружить с Ахметовым, а для Коломойского его постоянно нет дома и в "короновирусное кормление" ему дают только одну, не самую значимую Запорожскую область. Коломойский обижается и говорит президенту гадости идеологического характера.

Перспективы, однако, не слишком убедительны. Стратегия Коломойского и Ахметова в целом аналогична стратегии молодого бычка и старого матёрого быка из известного анекдота. Если Коломойский не может устранить всех конкурентов одним ударом, он проигрывает. А поскольку он не может убить всех конкурентов одним ударом никогда, то он никогда и не выигрывает. Но вот кровь попортить может…