Пустыни Черниговщины. Как жадность уничтожает «аграрную супердержаву»

Пыльные бури и пустыни на севере Украины в будущем могут стать обыденностью. Из-за бедности и беззакония над бывшей житницей Советского Союза нависла неиллюзорная угроза голода

Столица Украины Киев на уходящей неделе отметилась небывалым стихийным бедствием.

«Пропал Ершалаим — великий город, как будто не существовал на свете. Все пожрала тьма, напугавшая все живое в Ершалаиме и его окрестностях. Странную тучу принесло с моря к концу дня, четырнадцатого дня весеннего месяца нисана», — цитировал 16 апреля в Facebook лидер «Боротьбы» Сергей Киричук писателя Михаила Булгакова.

Фото, которое Киричук приложил к записи, свидетельствовало о том, что Киев в те дни напоминал многие города Ближнего Востока в те моменты, когда из пустыни туда приходит песчаная буря. Примечательно, что Киев в Российской империи из-за обилия святынь называли еще Вторым Иерусалимом, поэтому цитата Булгакова была как нельзя точна.

На следующий день, в пятницу, 17 апреля, мэр Киева Виталий Кличко объяснил причины напасти.

«Сухая осень, бесснежная зима, отсутствие привычной нормы осадков. Как следствие — воздушная эрозия почв, снижение уровня грунтовых вод. Это причины образования пыли, которую в столицу принес сильный ветер, достигавший в среднем 22 километра в час. А порывы его были сильнее. Мы не привыкли к таким погодным стихиям. Но они случаются все чаще», — рассказал Кличко и посоветовал киевлянам не открывать окна и оставаться дома.

Однако в том, что на Украину пришли пыльные бури, повинны не только изменения климата.

Северная пустыня

В начале собравшего несколько кинопремий — от «Оскара» и BAFTA до «Золотого глобуса» — фильма «Интерстеллар» среди прочих сцен есть и сцена пыльной бури — очередного признака умирания Земли.

Для американцев, а также знатоков американской литературы это весьма прозрачная отсылка к «Гроздьям гнева» Джона Стейнбека — романа, написанного под влиянием увиденного писателем в Оклахоме и Калифорнии в годы Великой депрессии. Помимо тяжелейшего финансово-экономического кризиса США страдали тогда и от природного катаклизма — пыльных бурь.

«Утром она (пыль. — Ред.) стояла в воздухе, точно туман, а солнце было ярко-красное, как свежая кровь. И этот день, и весь следующий небо сеяло пыль на землю. Земля покрылась ровным мягким слоем. Пыль оседала на кукурузу, скапливалась кучками на столбах изгородей, на проводах; она оседала на крыши, покрывала траву и деревья», — описывал Стейнбек окончание бури.

Спустя почти столетие нечто подобное довелось испытать на себе жителям Черниговской области с той лишь разницей, что урожай на их полях не взошел.

«Побывай в Сахаре не выезжая из Семёновки! Аграрии возвращают нас в 1840-й год, когда по Черниговской губернии было больше 100 тыс. га пустынь. Сейчас все в тумане, люди звонят, спрашивают, не горит ли лес. Нет, не горит. Это плодородный слой почвы летит себе, куда глаза глядят. Ни озимой пшеницы, ни прошлогодней стерни, ни многолетних трав, все поля распаханы начерно (в нашем случае, нажелто). Если бы не Базарная Роща, новые улицы уже были бы по колено в песке», — написал 16 апреля у себя в Facebook житель области Андрей Дудко.

На прикрепленных им фотографиях видно, как песок покрыл поля Черниговщины. Семёновка — самый северный город области, он находится в десяти километрах от границы с Россией. Почвы в этом регионе дерново-подзолистые. Сейчас эти почвы страдают от человеческой жадности.

Видео пыльной бури разместили и местные СМИ.

«В свое время для уменьшения пылевых бурь (но не только для этого) массово высаживали полезащитные лесные полосы, которые выполняли много полезных функций: снижение скорости ветра, испарения и температуры воздуха; улучшение снегозадержания; лесополосы имеют санитарно-гигиеническое значение, уменьшают запыленность воздуха; понижают уровень грунтовых вод, под воздействием лесополос увеличивается урожайность. А что сейчас с ними — да вы и сами видите. Рубят, а на место срубленных ничего не высаживают. Причина в одном — 400 000 га лесополос никому не принадлежат», — пояснил в тот же день Константин Соляник, который в 2015 году баллотировался в Киевский горсовет от «Самопомощи».

Однако уничтожение лесополос не единственный бич украинских земель.

Жадность к земле

Украинская земля — особенно ценный ресурс, особенно после того, как Верховная Рада приняла закон о рынке земли. Как и ожидалось, принятие этого закона активизировало рейдерство и захват земель. При этом захватывают даже те участки, которые раньше никто и трогать бы не стал. В те же дни, когда поля севера Черниговской области покрыла пыль, местные СМИ сообщили о том, как фермеры захватывают и распахивают пойменные луга.

«Просто на сегодняшний день я потратил больше миллиона гривен сюда, законно оформил, законно оплатил аренду. Триста людей от меня ждут результата», — рассказывал возмущенным жителям пгт Сосница Олег Шидиков, руководитель агропредприятия, которое распахивало луга.

Однако начальник земельного отдела Сосницкой территориальной общины Игорь Чернуха в комментарии журналистам общественного телевещания пояснил: фермер нарушил Водный и Земельный кодексы Украины, распахивая пойменные луга. При этом он еще и не согласовал свои действия с Сосницким сельсоветом, а ведь на лугах есть еще невытребованные паи.

Но в первую очередь недовольными действиями фермера оказались местные жители, которые и привязали его трактор к столбу, прекратив распашку поймы.

«Каждый день я езжу из Сосницы в село Малое Устье — восемь километров на велосипеде — и наблюдаю, как меняется наша экология к худшему. Пройдет где-то год-два и наши дети — а у меня две маленькие дочки — не смогут увидеть, что такое луга, как они заливаются Десною, речками, какие там животные живут, какие растения есть», — пояснил местный сельский фермер Руслан Влащенко. Прощание с Днепром. Главной реке Украины грозит исчезновение © пресс-служба Херсонрыбоохраны

Распахивание пойменных лугов экологи не приветствуют. Как указывает специализированная литература, это может привести к тому, что плодородный слой земли с лугов смоет в реки. Те заилятся, станут мельче. А ведь об обмелении Десны и других украинских рек (а пойменные луга под Сосницей заливает впадающая в Десну речка Убедь) не раз говорили и рядовые украинцы, и даже политики первого эшелона. При этом при распахивании уничтожаются и пойменные луга — место, где выпасают скотину.

В общем, в убытке все.

И все это происходит в одной лишь Черниговской области. Впрочем, в других областях не лучше. Тревогу бьют фермеры Одесской области. Они указывают, что в южных районах области в результате бесснежной зимы и отсутствия осадков этой весной полностью погибает урожай озимых зерновых и рапса.

Перед Украиной снова может замаячить призрак голода.