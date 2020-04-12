По состоянию на 16:00 12 апреля в мире зафиксировано более одного миллиона 795,2 тыс. случаев заражения коронавирусом COVID-2019. Более 109,7 тыс. человек скончались, свыше 412,9 тыс. заболевших вылечились. Об этом свидетельствуют данные сайта coronavirus-monitor.com

Распространение инфекции началось в Китае, однако сейчас страна оказалась на шестом месте с результатом немногим более 83,5 тыс. заболевших, пропустив вперед Германию со 125,4 тыс. зараженных, Францию с 129,6 тыс. инфицированных, Италию, где 152,2 тыс. больных коронавирусом, Испанию, вышедшую на первое место в Европе со 166 тыс.

В мире по числу выявленных зараженных США лидируют с большим отрывом — у них обнаружено более 533,3 тыс. больных.

США также лидируют по количеству умерших от коронавируса — 20,5 тыс. человек, или 3,87%, однако самая высокая смертность в процентном выражении остается в Италии — 12,79%, 19,4 тыс. человек.

В Испании пока от COVID-2019 умерло около 16,9 тыс., во Франции — более 13,8 тыс. человек, в Великобритании — 9,8 тыс. человек, в Иране — более 4,4 тыс., В Бельгии 3,6 тыс., в Китае — более 3,3 тыс., в Нидерландах — более 2,6 тыс.

Россия. Время подумать о духовном

В России по состоянию на 12 апреля зафиксировано 15 792 случая заболевания, 132 заразившихся умерло, 1293 выздоровело. Смертность составляет 0,84%, что сопоставимо со средней смертностью от сезонного гриппа.

Коронавирус и классики литературы. Кому на Киевской Руси жить хорошо © WAG9_bL0sypwYQ at Google Cultural Institute maximum zoom level / wikimedia.org

Уже сообщалось, что в столице для поездок на транспорте с 15 апреля введут спецпропуска, а теперь выяснилось, что за всеми москвичами следят через их мобильные телефоны — на предмет нарушения режима самоизоляции.

Об этом написал Московский оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в своем Telegram-канале. По его данным, около 3,5 миллионов жителей столицы 10 апреля уходили из дома более чем на шесть часов.

«По данным геоаналитики сотовых операторов, в пятницу 10 апреля в Москве были зафиксированы 3,5 миллионов человек, которые выходили из дома днем более чем на 6 часов. При этом 4,4 миллиона человек находились дома и демонстрировали ответственный подход к режиму самоизоляции», — сказано в сообщении.

Что ж, такие показатели вряд ли кого-то обнадежат. Они, тем не менее, объясняют, почему коронавирус в Москве остановить пока не удается.

А ведь период эпидемии коронавируса — неплохой повод задуматься о духовных ценностях. Такое мнение высказал патриарх Московский и вся Руси Кирилл.

«Мы переживаем глобальную трагедию… Сегодня должно — и я, думаю, непременно возникнет — стремление быть ближе к самому сильному — Господу и Спасителю нашему, который только и имеет власть остановить ту вселенскую пагубу», — сказал он после праздничной литургии в столичном храме Христа Спасителя 12 апреля.

Предстоятель Русской православной церкви отметил, что Господь проводит людей через испытания неслучайно. Это связано с тем, что великие идеалы, «в том числе самый прекрасный идеал — веры в Бога», — для многих отодвинуты на периферию жизни.

Патриарх Кирилл призвал задуматься о том, что «не хлебом единым жив человек, что человек предназначен к великому, что это величие было определено самим Богом, чтобы люди задумались о смысле жизни, о слабости своей».

Тем временем на Украине: вакцина на миллион

На Украине по состоянию на 12 апреля зафиксировано 2777 случаев заболевания, 83 заразившихся умерли (смертность 3.0%), 89 выздоровели.

Президент Украины Владимир Зеленский обещал заплатить минимум $1 млн отечественным ученым, которые смогут создать вакцину против коронавируса Covid-19, заявил замглавы Минздрава, главный санитарный врач страны Виктор Ляшко.

«Я вам открою секрет. Президент попросил меня, чтобы я написал письма на наших академиков, и пообещал, что если кто-то изобретет вакцину или лекарство, то получит, не знаю из какого фонда, минимум миллион долларов», — сказал Ляшко.

При этом не сообщается, были ли эти письма отправлены, и если да, то была ли на них какая-то реакция украинских ученых.

Между тем жителей ДНР и ЛНР, которые получают украинские пенсии, волнует вопрос — не прекратит ли киевский режим выплачивать им то, что должен.

Начальник управления Пенсионного фонда Украины (ПФУ) в Донецкой области Наталья Рад поспешила успокоить сограждан. По ее словам, приостановки выплаты пенсий не будет.

Однако, по словам Рад, прекращение выплат возможно не только в случае смерти получателя или окончания статуса инвалидности.

«Есть еще отдельные такие случаи, которые прекращают право на получение пенсии. Что касается статуса перемещенного лица, то прекращения нет», — приводит ее слова сайт sud.ua.

Более подробно она свои слова не объяснила.

Ситуация в мире

Самая высокая смертность в мире от коронавируса зафиксирована в Италии, однако ее ускоренными темпами догоняют другие европейские страны. Например, Великобритания, судя по динамике роста заболеваемости, вскоре потеснит Китай с шестого места.

Гонка за лекарством. Как страны мира ищут спасения от коронавируса © РИА Новости, Максим Богодвид | Перейти в фотобанк

Например, заразившийся коронавирусом британский премьер Борис Джонсон пошел на поправку.

12 апреля он наконец выписан из госпиталя Святого Томаса, и теперь находится в загородной резиденции. А ведь его судьба висела практически на волоске.

Правда, не уточняется, как к этому отнеслись его сограждане. Ну, понятно, Борис Джонсон — не британская королева, его любить необязательно.

Тем временем в Турции власти не ждут одобрения от своих граждан, используя метод кнута, а не пряника. Уже почти 19 тыс. граждан наказаны по всей строгости турецких законов за нарушения режима 48-часового комендантского часа.

«С момента введения комендантского часа были приняты судебные или административные меры по отношению к 18 770 гражданам, которые нарушили его режим», — сообщило МВД страны.

В связи с пандемией коронавируса запрещено выходить на улицы в субботу и воскресенье жителям 31 турецкого региона. В запретной зоне в том числе Анкара, Стамбул и Анталья.

В МВД отмечают, что подавляющее большинство из 63,6 миллиона граждан Турции, вынужденных соблюдать комендантский час, не нарушают режим и остаются дома.

Как это контрастирует с тем, что происходит в Москве! Правда, турецкие копы могли и не следить за своими гражданами через сервисы геолокации — просто поверили им на слово.

Как борются с коронавирусом в некоторых странах мира — таблица